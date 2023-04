Iftar je bio, a na iftaru : predstavnički dom bh Parlamenta je potrošio čitav dan na utvrđivanje dnevnog reda, na poznate i besmislene svađe i rasprave, prijetnje isključenja mikrofona predsjedavajućima, da bi nakon pauze za iftar kao u svakoj sekularnoj i građanskoj vlasti nakon što su se prejeli poslanici donijeli kntradiktorne ‘važne odluke’ koje ni oni ne razmiju

1. Navikli smo da se ‘SarajefoFest’ odlaže ako ‘padne’ u dane Ramazana, odlagale su se i ‘Zvezde Granda’, po odluci ‘nove’ vlasti ‘trojke’ u Sarajevu djeca idu kući iz škole ranije-dobivaju skraćene časove da ne nauče šta gladni i da stignu na iftar, nema koncerata niti priredbi u ovom mjesecu rahatluka, ljubavi i sreće-osim onih ‘najdražih’, ma čak nam je u državi Bosni normalno i kad član bh Predsjedništva (kao što je to odradio državnički Bakir Izetbegović prije par godina) prekine sastanak sa EU predstavnicima i ambasadorima jer ‘mora na džumu’, fudbalske sudije sviraju pauze da postači fudbaleri ‘ćapnu’ koju hurmu ili gutljaj vode, iftare i kolektivne žderačine o trošku raje i države organizuju načelnici opština, premijeri Kantona, ministri i vlade, političke partije, djeca u vrtićima, omladina na fakultetima, uskoro će i oni poznati ‘za povratnike’ pod šatorom sa 7.000 stolica i sa rajom iz Zenice, Tuzle i Sarajeva, studenti u domovima, džemati, ugostitelji koji su nabili ramazanske cijene žderačine, nema toga ko nije poželio da ovaj ‘skromni mjesec’ provede skromno i u skladu sa vjerom i Bogom, eno čak i ‘uvaženi Reis’ Kavazović otvara novčanik Rijaseta i iftarči sa ‘ambasadorima Istoka i Zapada’ iako su sve face sa Istoka, prava je šteta što nam nije svaki dan ovaj Praznik u gostima.

2. Ma moš’ misliti iftari i američki ambasador onaj ‘sa šeširom i kaubojskim čizmicama’ što ‘vrši pritisak na sudove’, vladu i drveće u Sarajevu u BiH ‘sakupljajući tračeve po kafanama’ na osnovu kojih se ‘naši ugledni Bošnjaci stavljaju na crne liste’, a tako ga pljuju i bale, vrijeđaju i protjeruju iz zemlje da to Amerika još nije doživila ni u zemlji talibana, neće da znaju da čovjek svako jutro na sabahu zaposti kao svaki ‘provjereni Bošnjak’, jer iftari onaj ko ima para to je staro pravilo a ne ko je gladan.

I niko nikada neće izračunati koliko se u zemlji Bosni, ‘ispod neba vedre vjere islama’ (jedna od najnovijih silnih novotarija Rijaseta u ispiranju mozga i džematske sehare) u kojoj svaki dan poneko dijete, čovjek ili žena mole za sitnu milost da spase život i plate bolnicu i koliko ih umre ako sirotinja i dijaspora ne uskoče u pomoć, niti će se potruditi da sazna koliko se u mjesecu Ramazanu spiska love iz budžeta i od raje, jer bogohulno bi bilo preispitivati takve trice i ku*čine.

3. Ali, nacijo, još nije zabilježeno da državni Parlament građanske i sekularne i šta znama svakojake demokratske i multiklinačke koncepcije ‘pravi pauzu zbog Ramazana’ i iftari, kao što je to učinio naš Parlament danas kada je trebalo donositi važne državničke odluke i propise. Čime automatski ‘naša vjerska osjećanja’ odoše daleko ispred države gdje im je i zasluženo mjesto.

Istina, muslimanski je da se nahrane, naši poslanici su uvijek pod stresom i gladni, zato imaju evropske plate i benefite a gladan stomak ne može racinalno misliti, zato je iftar važan. Posebno pored tako dobre halal (skoro za džabe) hrane u parlamentarnom restoranu, istina je da tu ne sjede sve sami muslimani ili Bošnjaci, međutim kad je pauza i džabaluk žderačina u pitanju, tu su svi ‘ispod neba vedre vjere islama’.

Tako su naši poslanici listom vjernici a skoro sve kriminalci, ili pod istragom ili pod optužnicama ili sa zagubljenm osuđujućim presudama i nepismenjakovići sa kupljenim diplomama i doktoratima ali ‘hrabri domoljubi’ i borci za državu potrošili čitav dan na utvrđivanje dnevnog reda, svađe, mržnju, dobacivanja, brojanje i prebrojavanja krvi i nacija, na prijetnje isključenja mikrofona (kao što je to učinio naš Salko Zildžić vehabijica iz Tuzle dopredsjedavajućoj Edini Gabeli iz SBiH stranke a mediji odmah primjetili : ‘prijetio ženi u hidžabu’, kao da Salko ne voli prijetiti i nepokrivenim sobama, po tome je poznat), na patetična predavanja i dobacivanja (tu je i naš gazija ‘Tigrić’ Hamdija ratni profiter, razbojnik i ubica bio na visini izdatka) zbog čega im je uz pauze i ‘konsultacije’ prošao čitav dan pa su morali jer je stiglo ‘sveto vrijeme’ za napajanje baterija napraviti pauzu za iftar.

4. Onda su nakon što su se dobrano napapali, prejeli i napili donijeli ‘važne odluke’ koje su toliko zbunjujuće i kontradiktorne da ih ni oni sami ne razumiju. A trebali su samo da u skladu sa propisima provedu proceduru potvrđivanja vlade FBiH koju oni ‘kao hoće’ da uspostave a ‘to im neda SDA’ i u tome ih ‘sprečava visoki bh predstavnik’ sa svojim nametnutim rješenjima.

Rezultat rada i glasanja nahranjenih gladnih postača je bio slijedeći.

Informacija ‘ustašice’ Lidije Bradare o imenovanju vlade je ‘primljena k znanju’ ali vlada nije izabrana. Neda SDA lik Refik Lendo ratni general i podpredsjednik FBiH i bez njegovog potpisa opet smo u blokadi.

Onda, prihvaćeni su prijedlozi Efendića i SBiH/NES čiji jedan poslanik je ozvaničio da postaje ‘nezavisan‘ i napušta ih (pritisak SDA odrađuje posao’), a to je naš poznati ‘kralj nargile’ bivši kantonalni ministar čiji babo je u vlasti SDA Kantona a on u Parlamentu, Arnel Isak, koji se na ovaj potez ‘nezavisnjaka’ odlučio da ‘spasi državu’. Još jedan stomilionioti spasilac pride.

Pa je zatim usvojen zaključak kojim Predstavnički dom zadužuje Ustavnu komisiju da u skladu s propisanom nadležnošću u roku od 15 dana razmotri postojeći ustavni sistem i inicira usklađivanje, izmjenu ili dopunu ustavnih odredbi za izbor Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (što se naravno neće desiti jer izmjene Ustava se ne mogu tako odraditi a osim toga danas ističe zakonski rok za formiranje vlade), dok je treći ‘najvažniji’ zaključak-deklaracija kojim je prihvaćen prijedlog SDA jarana prava umjetnost bh političara.

To je deklaracija kojom se izglasalo da se neće prihvatiti ‘najavljivana’ odluka OHR-a s ciljem izmjena Ustava FBiH, koji prijedlog SDA je na prethodnoj sjednici ‘glat’ odbijen. Tada su poslanici bili gladni i žedni.

U dva navrata je po ovom prijedlogu vršeno glasanje i brojanje ruku uz vašarska nadjeabavanja, galamu i selfie sličice pa iako je ‘deklaracija usvojena’ jedni kažu da nije, a drugi da jeste. Ne zna se sa sigurnošću, iako jeste navodno ‘zvanično’ proglašena usvojenom. Kuriozitet ovog zahtjeva i njegovog usvajanja je u tome što je donešen ‘jer postoje indicije da će OHR nametnuti propis’ po kojem će SDA i Lendo na le(n)dinu i konačno se oformiti vlast bez SDA, iako je Schmidt javno utvrdio da su sve to novinske spekulacije. Avdo Avdić je prvi plasirao tu vijest a onda ‘overio’ Reuf Bajrović, tv Hayat i svi bošnjački mediji i u nju se ne sumnja, to nam je ‘farz’ tj. obaveza.

Faktički, budući da je zakonski rok za uspostavu federalne vlade istekao danas a nije izabrana nova, znači da Fadil Novalić vlasnik ‘crne liste’ i presude od 4 godinice zatvora i nelegalna vlast ostaju u još jednom mandatu. Schmidt je mogao i može promijeniti i nametnuti odluku kojom ovu zavrzlamu rješava ali i on ne voli gladovati. Obilazi iftare i šuti, međutim pitanje je kako da sada bilo šta poduzme kad su ga unaprijed ovjerili kao nepodobnog i nepoželjnog, iako stalno prizivaju da im pomogne. Osim ako ne ustane ogladnio pa u ‘pet do dvanaest’ ne smisli nešto smislenije od dosadašnjeg.

Parlament je dakle odlučio da ‘da ono što je zamislio’, Schmidt neće piti vode ako se slučajno i on prejede pa odluči šta napisati.

Interesantno ali već viđeno (ono : mi bi da a oni nedaju, danas hoću sutra neću, Igor Stojanović i njegov potpis) je da je SDP koji već mjesecima okrivljuje SDA i glumačku facu Lendu za blokadu i priziva i proziva Visokog predstavnika da reaguje i odblokira vlast, glasao za ovu deklaraciju SDA o kupovini buduće nade. Transparentno i dosljedno.

photo : detalj sa današnje sjednice bh Parlamenta, u sredini dopredsjedavajuća Edina Gabela, arhiv