Iako osuđujuće presude u ‘aferi respiratori’ Novaliću, Solaku i Hodžiću ipak su pokazale kako djeluje pored političke pravosudna i advokatska mafija : izjave aktera okrivljuju američku ambasadu koja negira bilo kakav pritisak na sud

* Konačno smo i to dočekali-nepravosnažnom presudom je privremeno okončana trakavica ‘afera respiratori’ duga više od dvije godine kojom su optuženi počašćeni kaznom zatvora. Fadil Novalić nelegalni federalni premijer je presuđen na 4 godine, Fahrudin Solak bivši šef uprave civilne zaštite je dobio 6 a nabavljač preskupih i neupotrebljivih kineskih respiratora vlasnik firme za maline u Srebrenici Fikret Hodžić osuđen je na 5 godina kao i na novčanu kaznu od 200.000 KMa te na naknadu štete uzrokovane ovim krivičnim djelom u iznosu skoro od 700.000 KMa (iznos je umanjen za 87.000 KMa koliko mu je oduzeto u istrazi). Jelka Milićević ministrica finansija je oslobođena u cjelosti.

* Reakcije pljušte sa svih strana, jedni se raduju, drugi negoduju, ali u reakcijama se izdvajaju neke ključne rečenice koje ukazuju da pored političke u BiH punom snagom djeluje u sprezi sa njom i sudska te advokatska mafija.

Presuda nije konačna, slijedi žalba ili kako je to veseli premijer Novalić izjavio ‘slijedi drugo poluvrijeme’.

* Izjave svih optuženih i njihovih advokata te stranke SDA koja niže udarce i padove od prošlogodišnjih izbora kako se radi o ‘politički montiranom procesu‘ ne zaslužuju posebnu pažnju i poznate su još od početka istrage. Šta bi drugo i mogli reći kad su optuženi ‘kapitalci’ političari, nisu kradljivci šume ili sitni lopovi, obična raja, u pitanju je udružena pljačka preko 10 miliona KMa u najžešćoj fazi corona pandemije.

Izjave advokata Novalića Vasvije Vidović i nekih drugih advokata optuženih osim pomenute govore mnogo toga više. I u slovo su prepisane od Bakira Izetbegovića i SDA te Željka Komšića, što sigurno upućuje na spregu političke i advokatske mafije a dobrim dijelom i sudske, o čemu će mo nešto kasnije.

* Naime, advokat Vasvija Vidović je po objavi presude direktno optužila američkog ambasadora u BiH za pristisak na Sud, ovako.

‘Dvije godine u dva predmeta u ovom Sudu traje konstantno podrivanje pravde. U oba slučaja je centar tih medijskih operacija u tim novinama. Umjesto da međunarodni zvaničnici, koji nas uvjeravaju da nas podržavaju u izgradnji nezavisnog pravosuđa i vladavine prava, reaguju na podrivanje Suda BiH, američka Ambasada je prošle godine dvojicu tužilaca koji su zastupali optužnicu u ovom slučaju proglasila HEROJIMA’. A onda je što je nečuveno ucrtala metu na čelo sudije u vijeću koji je glasao za osuđujuću presudu dodavši i pušku i municiju kao ono spadalo i džamijsko laprdalo ‘piščić’ Muhamed Mahmutović kad je pozvao na linč sudije u predmetu ratnog zločica Mahmuljina pa ga zvali u SIPAe a on ‘ne zna zašto ga zovu’, i to ovako.

‘Sudija koji je potvrdio ‘Dobrovoljačku’ danas je presudio Novaliću’– rekla je odviše javna advokatica državnih kriminalca, a vi sad navalite, pljujte i šicajte.

Kako je njena izjava u bobu ista kao i izjava Komšića ili Izetbegovića, te kako je ova ‘đavolja’ advokatica preplaćena na sve odbrane ‘kapitalaca’ kriminalaca države BiH i kako je uz Bakira još od ratnih dana i njene aktivnosti u Haagu u ime BiH i AID službe (učestvovala je aktivno i u sramnoj izdaji žrtava i Bošnjaka u poznatoj šegi oko revizije na presudu protiv Srbije u Haagu svojim stručnim mišljenjima i savjetima uz dobru lovu iako je morala znati i znala da je to sve predstava Bakira Izetbegovića), Vasvija je nehotično pokazala da pored naše političke postoji odavno i advokatska mafija u službi države a njen predstavnik je svakako upravo advokatica Vidović. Tu je negdje i advokatica Senka Nožića, nisu daleko od nje još mnogi advokati a što je za neku drugu priču.

* Nekoliko sati poslije njene izjave kojom se pridružila opštoj SDA/DF hajci na američku administraciju i američkog ambasadora u BiH, napad na američkog ambasadora je po ko zna koji put potvrdio Bakirov jurišnik Komšić, uplašen za gubitak fotelje u kojoj decenijama sjedi na račun Bošnjaka a Bakir dodao i prepričao Komšića.

‘Ukoliko se pristane na praksu da sudske presude ne donose sudovi u skladu sa zakonom, već po volji stranih diplomata, onda nam pravosuđe neće biti potrebno. Svaki građanin se u tom slučaju može zapitati ko će biti sljedeći za kojeg će neki ambasador odlučiti da bude osuđen. Kao što nam neće trebati ni izbori ukoliko će se vlade imenovati u ambasadama’.

Vasvija je pored ‘pritiska’ američke ambasade na sudije i presudu optužila i ‘jedan dnevni list’ što zači ‘Avaz’ jer je on najčešće pisao i kritikovao ovu pljačku narodnih para a izlazi dnevno, čime se pridružia izjavi sudije Branka Perića u njegovom izdvojenom mišljenju.

* Ovim mišljenjem Perić je svoju državotvornu sudijsku stolicu ogolio do kosti ne zbog toga što je glasao za oslobađajuću presudu (druga dvojica sudija u vijeću su suprotnog mišljenja) kakvu je mjesecima najavljivao Bakir Izetbegović već što je svojim javnim ‘izdvojenim mišljenjem’ zapravo postavio u ime advokata osuđenih okvir za žalbu Apelacionom vijeću Suda.

Sudija Perić se već ‘proslavio’ jednostavno čudnim pojašnjenjima, ocjenom dokaza i oslobađajućim presudama u prethodnim predmetima ‘Osmici’ Mehmedagiću i Asimu Sarajliću te u predmetu ubijenog Džanana Memića koja presuda mu je ukinuta, tako da se bez obzira na njegovo mišljenje i odluku po žalbi u ovoj zadnjoj presudi sa pravom stvorila sumnja u njegovu nepristrasnost.

Naime, nije ‘kuriozitet’ to izdvojeno mišljenje ili različito glasanje sudija kako tvrdi Bakir, kuriozitet je neprimjereno i upraksi sudova obrazlaganje takvog svog mišljenja na ovaj način, kojeg je naširoko dao javnosti sudija Perić.

‘Ajde što i on proziva američkog ambasadora zbog pritiska na Sud koji ambasador je sve nazvao lažima i obmanama ili što proziva kao i advokatica Vidović ‘Avaz’, sudija Perić je u ‘izdvojenom mišljenju’ pokazao da je zahtjev za njegovo izuzeće u ovom predmetu koji je odbijen u toku procesa bio itekako opravdan.

Po njemu Fadil Novalić je nevin ‘kako god da okreneš’, čak kaže i da je bila oformljena Komisija koja bi odlučivala o nabavci respiratora ‘on bi bio osuđen’, on ustvrđuje u mišljenju i daje natuknice za buduću žalbu kako je Novalić sve radio po propisima, kako je istraga bila traljava i pokrenuta samo na ‘osnovu novinskih tekstova’, kako ‘tužioci nisu ništa dokazali’, kako ‘nije bilo namjere u njihovim radnjama’, riječju Fadil je nevin kao Pejgamber, još su neviniji i Solak i Hodžić. Faktički, Perić se pred svojim skrivenim a poznatim mentorima opravdavao što nije mogao ništa učiniti tako da sva ‘krivica’ ide na ostale sudije, Vasvija ih je već javno detektovala. Stavio se na stranu optuženih u procesu, umjsto da ostane sudija koji ima pravo na drugačije mišljenje u glasanju.

Ovakvo ‘izdvojeno mišljenje’ kao politički pamflet SDA/DF vladara je neuobičajeno i velika sramota za ovakvog iskusnog sudiju bez obzira kako viši Sud odlučio po žalbi koju je već Perić ispisao kao najbolji branilac optuženih. Jer, ‘izdvojenih mišljenja ‘ je bilo i prije a biće ih i poslije kod glasanja u vijeću sudija, međutim nikad do sada ta mišljenja nisu bila ovakvog obrazloženja i konstrukcije. I nikad ka što je to učinio Perić, nije do sada bilo preporuke javnosti i optuženima da ovo mišljenje ‘mogu koristiti u postupku žalbe’.

* Kaže jedna od branilaca optuženih advokatica Fikreta Hodžića – Mirna Avdibegović kako će se ova presuda ‘izučavati na fakultetima’, misleći na način kako je donešena.

Svakako da hoće ali ne u kontekstu u kojem ona misli. Izučavaće se na okolnosti koruptivne i pogubne sprege politike, pravosuđa i advokature sa teškim kriminalom vlastodržaca.

P.S. Istina je da se u medijima prije objave presude pojavila vijest kako će optuženi biti osuđeni te kako će koji sudija glasati, govorilo se i o pritisku na sud od strane američkg ambasadora, na što su ukazali advokati. Međutim, problem nije u Avdi Avdiću koji je prvi ovu vijest doturio u javnost. Problem je u advokatima i u ‘izdvojenom mišljenju’ Perića.

Ko bi drugi to mogao znati prije njih i doturiti u ‘istragu.ba’?

