OTKRIVAMO, ŠOKANTNO : Fadil Novalić pokupio nadgrobni spomenik iz ‘Rimskog doba’ star 2.000 godina nađen na rijeci Željeznica u Lužanima, čuva ga na tajnoj lokaciji i planira od njega napraviti spomenik sudskoj presudi u obliku stećka -respiratora

Prije neki dan sarajevski mediji su objavili zanimljiv članak o ‘tajanstvenom nestanku’ 2.000 godina starom nadgrobnom spomeniku iz ‘Rimskog doba’ koji je pronađen i lociran na obali rijeke Željeznica u Lužanima dimenzija 70X58X22 cm.

Spomenik su istoričari augusta prošle godine identifikovali, uslikali i otpočeli analizirati i izučavati, dali su prijedlog vlastima da se isti smjesti u neki od silnih muzeja u Sarajevu i da se zaštiti, skupa sa još dva nađena spomenika.

Međutim, iako je glavni bh grad pun i prepun muzeja naročito onih Alije Izetbegovića, ništa se od toga nije desilo, opštinari su navodno zbog lokacije u ‘svađi’ kojoj od opština treba spomenik pripasti i ko će dati lovu za sanaciju i spašavanje, u međuvremenu je spomenik ispario. Nema ga, nestao a niko ne zna kako i gdje te ko je u tajnosti odvezao ovaj više tona težak istorijski pronalazak.

Tragom tih vijesti ‘šokantno’ kao Senad Hadžifejzović otkrivamo da znamo gdje je spomenik.

Iako su se bh šaljivdžije po medijima i na internet kanalizaciji zabavljali teorijama ovog misterioznog nestanka (neki tvrde da su ga Sandžaklije sa Ilidže pokupile, smrvile macolom pa ugradile u garaže ili podove dvorišta, drugi kažu da je spomenik smaknula Benjamina Karić jer ona voli crtati i graditi spomenika, treći da je odvežen u tajnu radionicu kako bi se isklesale dodatne ‘Alijine piramide’ koje smo viđali sa mudrostima i izrekama na ulicama Sarajeva ..), pažljivom analizom mi smo utvrdili da je ovaj spomenik pokupio Fadil Novalić, federalni bh premijer.

Fadil je inače poznat kao osoba koja voli pokupiti a i česti je posjetilac brda i spomenika, obožava Krležu jer je kod njega našao da ‘nema Bošnjaka na stećku koji kleči i moli već je uvijek uspravan’ osim ako stećak nije oboren na zemlju pa je od ove gromade kamena umislio da se radi o Rimskom stećku, prema kojem on i generalno prema svim spomenicima gradi poseban kult poštovanja te ga odlučio ‘spasiti’ kao i respiratore sakrio ga na tajnoj lokaciji. Dok njegovi stručnjaci ne ispitaju o čemu se radi, kada će definitivno odlučiti šta će i kuda će sa spomenikom. Najvjerovatnije je to učinio još novembra prošle godine kada je uz sliku ovog tajanstvenog spomenika koju objavljujemo dao svima do znanja da on za razliku od ostatka bh vlasti brine o našoj prošlosti.

‘Spomenici naših predaka koji vjekovima krase bosansku zemlju u meni bude ponos – objavio je na svom Facebooku Fadil Novalić, dodajući da ‘putujući Bosnom i Hercegovinom svaki put primijetim nešto što mi je prethodni put promaklo. Naša domovina je nepresušna sehara dragocjenosti’.

Izjava je dospjela u medije tri mjeseca nakon što je spomenik otkriven i uslikan po istoričarima.

Dakle, imamo izjavu i sliku (do koje smo došli od našeg izvora informacija gdje se vidi više kamenja spomenika), znamo ga i kao kolekcionara i sakupljača narodnog blaga i ne treba dalje tragati, Fadil zna gdje se spomenik nalazi. Samo ga treba malo pritisnuti.

Vjeruje se da ova saznanja imaju i bh tužioci koji budno prate sva događanja kao i nova OSA, ali se čeka sa tim ‘pritiskanjem’ ishod sutrašnje objave presude Novaliću i kompaniji u predmetu ‘afera respiratori’, kada se očekuje da Fadila oslobode kako bi se mogao posvetiti svom mandatu još četiri godine.

Ima i nekih ali nezvaničnih naznaka da planira na ovaj kamen spomenik, ukoliko se desi da ga osude, ugravirati i odluku Suda i imena sudija, kao spomenik sramote i susramlja bh pravosuđa za buduća pokoljenja, klesari će kažu neimenovani a dobro obaviješteni naši izvori ovu gromadu od kamena preoblikovati da liči na stećak-respirator. Naši izvori također potvrđuju da Novalić odbija svaku pomisao da je nezakonito pokupio i zadržao za sebe, po njemu on je samo ‘spasio di narodnog blaga‘ o čemu on uvijek vodi računa.

P.S. svaka sličnost sa kamenjem i Fadilom Novalićem slučajno je – namjerna!

foto : Fadil Novalić na tajnoj lokaciji sa nestalim kamenom iz ‘rimskog doba’, arhiv