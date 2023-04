u iščekivanju Godot-a Reisa : Kandidat za Ustavni Sud FBiH Enver Išerić stručnjak za Ustavno pravo ima zanimljivu teoriju uspostave vlasti u BiH uz naredbu Reisa i ‘arhiviranje dušmana države i Bošnjaka’

Imenovanje sudaca Ustavnog suda Federacije ili u BiH u teoriji izgleda jednostavno ‘kao pasulj’, prema postojećim propisima. Kad VSTV provede konkurs i sastavi listu bodovanja, predsjednik i potpredsjednici Federacije usaglase prijedlog kandidata, a Federalni dom naroda ga imenuje.

E, u praksi to izgleda malo drugačije, kao ‘grah na devet hatmi’, nešto kao moderno bh vračanje u magiji.

Izbor sudija u Ustavni Sud BiH je krajem prošle i početkom ove godine prošao uz natezanja i tumačenja politike, medija i stranačkih nadmudrivanja na temu da li može tadašnji predsjednik Čavara potvrditi kandidate bez prethodnog odobrenja podpredsjednika ili ne može, tako da je stvar ‘nategnuta’ do te mjere da je čak i Schmidt bio u ‘pripravnosti’ da interveniše. Nisu bile sporne ‘liste bodvanja’ posebne Komisije već nekakakva saglasnost podpredsjednika Dunovića i Mahmutbegovića i intervjui na kojima je insistirao Čavara, koji su problematitirali potvrdu kandidata nadmećući se međusobno. U zadnji čas su izabrane sudije, jedna od njih Ajša Softić je supruga podpredsjedniaka SDA i predsjednika Sabora IZ BiH je ‘prošla’ u ovom paketu bez očekivanih naprđivanja da li je kandidat stranke ili nije.

Ovaj zadnji izbor u popunjavanju sudije iz ‘reda Hrvata’ u osobi Marina Vukoje, problematizirala je opet SDA potežući osporavanje Komisije i njeno bodovanje, koju je ranije priznavala, tražeći da se Vukoje izbaci iz konkursa jer je ‘pod uticajem i po prijedlogu Čovića i HDZa došao na listu’ i jer nema potrebne kompetencije. Iako ne osporavaju da to mjesto ‘pripada’ kandidatu Hrvatu kao i ranije, SDA bi da kao u slučaju izbora članova Predsjedništva utvrđuj ei bira Hrvatima ‘svoga Hrvata’.

Vlast ‘trojke’ ostaje i dalje kod Vukoja kao kandidata jer ne želi dozvoliti da SDA mijenja pravila koja se znaju i koja su propisana, ali Vukoje još nije imenovan, ta tačka je skinuta sa dnevnog reda zbog protivljenja SDA/DF delegata u Parlamentu.

Jedan od kandidata u prethodnom izboru u Ustavni Sud FBiH i omiljeni simpatizer i podržavalac SDA/DF principijelne koalicije za suradnju u opstanku u vlasti i metežu bio je i dr. prof. Enver Išerić koji se u samom procesu kandidovanja javno opredjelio odbivši da dođe na razgovor sa Čavarom tadašnjim predsjednikom FBiH čime se isključio iz natjecanja za ulazak u Sud, zadnjih mjeseci je u žiži javnosti u printanim medijima i na tv i svojim tumačenjem prava zavređuje pažnju.

Prije par dana je u kolumni koju su prenijeli skoro svi portali i printani mediji pojasnio novu praksu u stvaranju vlasti u FBiH svojim pozivom Reisu Kavazoviću da se on u to direktno umiješa i da ‘završi stvar’.

Kaže stručnjak za pravo da je sada najpotrebnije da Islamska Zajednica BiH i njen čelnik reaguju (kao da se do sada ni IZ ni Reis nisu miješali svaki dan u svakoj pori državne vlasti) kako bi se spasilo ‘razbijanje Bošnjaka‘ i kako bi se suzbili neprijatelji države BiH i ‘njihov razrađeni plan’.

I to ne bilo kako, već pozivom Reisa Bošnjacima da se ‘svi okrenemo prema Kibli’, te da će Reisa poslušati ‘svi oni koji istinski vole državu BiH’. Pri tom je naznačio kako je Reis smirio situaciju u Potočarima 11. jula 2015. kada je u Potočarima ‘napadnut’ Aleksandar Vučić a Reis sve umirio pozivom ‘okrenite se prema Kibli’.

Još je dodao da takva poziv ne bi prihvatili jedino oni Bošnjaci ‘kojima je vlast bitnija od države’ a koje ‘će mo‘ Išerić kaže ‘arhivirati’.

Ne znam gdje je škole učio i sticao zvanja stručnjaka za bh pravo a posebno za Ustav drug Išerić, te kako uči buduće pravnike ali iz ovakvih stavova zaključujem da je velika sreća što nije izabran u Ustavni Sud FBiH, odakle se sam isključio jer i nije bio među prvima na listi.

I super je što se desilo tako, za njega je kod ovakvih stvavova bolje da se kandiduje za šerijatski Ustavni Sud Rijaseta, čim traži u sekularnoj, demokratskoj i građanskoj državi po Ustavu miješanje i poziv Reisa i pogled prema svetištu muslimana, jer očigledno je preskočio uvodne odredbe ovog najvišeg propisa bh države. Čim ovako dobro poznaje Ustav i propis i čim u vlasti ‘trojke’ vidi neprijatelje i dušmane a u Bosni sve same Bošnjake koji ‘čekaju mig Reisa‘ bez drugih nacija i nacionalnosti, da je ušao u Ustavni Sud, Išerić bi svoje glasanje i odluke zasnivao na Kur’anu a ne na Ustavu.

Izbor bh vlasti nije lista za odlazak na hadž i tu Reis nema šta tražiti, međutim sve dok je ovakvih stavova i stručnosti BiH će se još dugo do konačnog razlaza koji se na svakom polju djelovanja zagovara, tonuti sve dublje ka svojoj propasti. Dok se ne ‘arhiviraju’ svi osim Bakira Izetbegovića i ‘pravih Bošnjaka’.

Ili dok Bošnjaci ne skontaju gdje je Kibla : na Istoku ili na Zapadu.

photo : dr. Enver Išerić i profesor prava, predavač, arhiv