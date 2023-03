Ne treba žaliti bh rudare nekadašnju paradigmu avangarde našeg društva kao ni narod BiH generalno : proklinju i traže pomoć i hranu od istih onih kojima su do jučer dijelili plakete i glasove na izborima, od Fuada Kasumovića, Mirsada Kukića do Bakira Izetbegovića…

Rudari BiH su odavno izgubili sve što su imali kao prepoznatljiva avangarda bh društva države, uprljali su slavnu revolucionarnu istoriju, osjećaj za pravdu, čak i herojsku lopatu Alije Sirotanovića, ne treba ih žaliti. Dok ih gledamo kako paradiraju po ko zna koji put ovih dana u namjeri da ostvare svoje pravo na neisplaćene plate i topli obrok, na blokade njihovih računa u banci, dok žalosne scene njihovih nesuvislih parola, štrajkova glađu i prijetnji iz prazne i neiskrene puške, u svakoj drugoj prilici samo ne u našoj bosanskoj dok ih odvoze kola hitne pomoći, svi bi trebali biti solidarni i odlučni u suosjećanju i pomoći.

Iz čisto jednostavnog razloga : nisu zaslužili ni da im se pomogne ni da plačemo nad njihovom sudbinom.

Ima više razloga za ovakav hladan ali principijelan zaključak, pomenućemo samo neke.

Rudari su oduvijek bili naša zvijezda vodilja kad je u pitanju nepravda, emocije i težak radnički kruh ovih mrkih i garavih faca oduvijek su bili znak naše sigurnosti i naše borbe za ljude i ljudska prava, za bešćutnu državu su oni uz obrazovanje uvijek bili naša revolucionarna straža i kontrola nepravde.

Ovi današnji nisu ništa od toga, iako je njihov život i njihov rad jedna od najtužnijih bh priča današnjice, zbog čega ne zaslužuju ni simpatije ni milost.

Znam da izgleda vrlo drsko i nepopularno o njima na takav način govoriti ali molim fino, sve ide sa zaslugama, pa i ovaj njihov protest ovih dana koji je samo nastavak sličnih događaja koji se ponavljaju iz godine u godinu.

Jedan od najglavnijih razloga za ovako surov zaključak leži upravo u njima samima. Rudari kao generalno i sav bh narod ili radnička klasa djeluju spontano i u ‘ad hoc’ situacijama i po istoj mantri : proklinju vlast, urlaju da su gladni a kad dođu izbori biraju i glasaju tu istu vlast. Osim toga, prijete, pljuckaju i traže svoja najelementarnija prava od istih onih persona u vlasti koji im život na zemlji čine jednako opasnim i mizernim kao onaj ispod zemlje u oknima, od onih kojima su do jučer dijelili hvalospjeve i plakte.

Mučno je stoga slušati predstavnika rudara sindikalca Sinana Husića dok ga pažljivo prate ‘kamarati’ sa parolama ‘mi smo gladni’ kad od prije dva dana ne prestaje tvrditi kako će ‘doći do masovnih protesta rudara’, kako će mu ‘u pomoć stići svi bh rudari’, ‘kako će blokirati opštinu Zenica’, ako se ne ispune ‘naši zahtjevi‘, kad ima, još je zapisano, kako je do jučer hvalio vlast, posebno Bakira Izetbegovića, čak mu i plaketu uručio juna prošle godine. Kad se onomad Bakir spustio u jamu rudnika ‘Kakanj’ sa nakačenim rudarskim šlemom’ na vrntavoj političkoj glavi pa hvalio rudare i obećavao pažnju i milost za njih.

Sličnu plaketu od rudara Bakir je dobio i u Bnovićima 2021. godine pa se s pravom rudari trebaju preispitati šta se to promijenilo u odnosu na zadnje dvije godine.

I gdje to ima, molim fino da ‘Elektroprivreda’ na čijem čelu su kadrovi SDA, dakle Bakirovi puleni (bio Bajazit Jašarević a onda ga zamijenio pulen Željka Komšića Admir Andelija) ima ogroman broj zaposlenih sa enormno visokim platama, ostvaruje godišnji profit u stotinama miliona KMa a gospodari proizvodom rudara-ugljem i njihovim platama i toplim obrocima i bankovnim računima? Ili još bolje, ovih dana dok oni larmaju i padaju u nesvijest, vlada im prodala hotel ‘Rudar’ ispred nosa u bescijenje a njima načelnik Kasumović blokirao račun jer obećanu lovu od prošle godine koju je Kasumović dao da odblokira rudare neće da namiri ‘Elektroprivreda’. I sad oni opet zavise od Fuada Kasumovića ili od te iste ‘Elektroprivrede’.

Sve rade stihijski i pogrešno. I Mirsada Kukića zv.’Kuko’ sivu eminenciju SDA a poslije šefa nekakve minorne partije su kao i Kasumovića ili Bakira svojim glasovima podržali na prošlim izborima, Kukića čak proglasili ‘svetošću’ a sada jauču ispred njihovih vrata i od njihove volje životi im zavise. Umjesto da ih sve pometu, počiste baš kao i svako pravo političko i ljudsko smeće, ako ne rudarskim pijucima a ono olovkom na izborima, štrajkuju glađu i larmaju bez ikakvog odjeka.

Zato i još zbog mnogo toga što nije vrijedno pomena, poštedite nas te patetike. Znmo, već se sluti, da će mafija u vlasti udijeliti nešto za tople obroke i odblokirati račune i vi će te se zahvaliti kao i obično što ste uspjeli preživjeti, ne ulazeći u ocjenu koliko dugo i koliko zdravo, da bi već prekosutra skontali da ste opet gladni i nasamareni.

Izabrali ste, uživajte. Ili bar jednomu životu budite Alija Sirotanović, opravdajte lopatu.

P.S. Po istoj ‘šemi’ su tako po ulicama hodali i demonstrirali radnici ‘Hidrogradnje’ i umjesto da odu ispred otete kuće njihove firme u kojoj se baškari ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa koja bi sama bez ostale imovine ove pokradene firme podmirila njihove muke, razapinjali šatore ispod prozora Fadila Novalića pa ih nestalo kao proljetne magle, a vlast im uništila firmu a njih ‘merhametli’ vratili autobusima kućama. Tako radi i sva ostala radnička klasa bezbroj opljačkanih firmi a vlast ne staje sa pljačkom i otimačinom. Niti radnici prestaju sa svojim mazohističkim pogledima na takav kriminal. Zadovolji se crkavicom i obećanjima do slijedećih ‘demostracija’.

photo : rudari Zenice na protestima, detalj, arhiv