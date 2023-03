Najnoviji primjer blastfemije islama : saSTAVio urednik bošnjačko-turskog magazina, glasila SDA i Islamske Zajednice BiH

Ovo sa ‘brendiranjem’ u Bosni Veseloj postaje baš odviše vickasto.

Najnoviju glupost koja je još jedna u nizu blasfemije vjere i islama nudi nam bošnjačko-tursko glasilo SDA mafije i IZ BiH, magazin ‘Stav’.

Glavni urednik ‘preletač’ i ‘pobegulja’ iz Hrvatske gdje je osumnjičen za zloupotrebu sredstava tamošnje također ‘brendirane’ firme ‘Merhamet’ Filip Mursel Begović se u zadnjem uvodniku pored ‘senzacionalnog’ intervjua sa nosiocem crne američke liste i razriješenim direktorom OSAe ‘Osmicom Mehmedagićem (u kojem osim već poznatih navoda ‘političkog progona Amerike i Zapada’ što smo čuli od ranije, ništa nije senzacionalno izuzev navodna četiri atentata na Aliju Izetbegovića), nudi nam najnoviju ideju : brendirati Ramazan kao tursitičku atrakciju.

Po uzoru i kopiranjem zagrebačkog ‘adventa’ .

Od dekoracije koja je već ‘ušla u naš život’, pa preko kolektivnih iftara i žderačine na javnom mjestu, kolektivnih sunećenja i vjenčanja i drugih kolektivnih ludila kao što su ‘Ajvatovica’ ili proslave turskih bitaka u našim gradovima, ramazanskih topova, pojačavanjem ezana sa džamija (‘ne čuju se sa svih džamija dovoljno‘) priredbi i koncerata duhovne (‘Ramazanske večeri’) islamske muzike, povećavanjem restoranskih ramazanskih menija (jer ih ope nema dovoljno, a ‘ima i onih što posluju sa lažnim halal certifikatima‘), uvođenjem posebno djece u ovakve manifestacije, kaže, Sarajevo treba uvesti u turističke ponude pod edigmom ‘ramazanska atmosfera’, a što će ‘privući turiste svih nacija i vjera’ u Sarajevo i BiH generalno.

Sve to, veli ovaj stručnjak za islam, treba digitalizovati (po uzoru na platforme na internetu o pronalasku džamija i džemata jednim klikom) i kroz posebne internet platforme i promovisati, pa će turisti sa svih strana navaliti a ‘bosanski islam’ će odigrati posebnu ulogu u ‘spajanju Istoka i Zapada’.

Jasno je kuda ‘šicaju’ i Mursel i Filip u jednoj ličnosti, jasno je da mi to skoro sve imamo u ‘sekularnoj državi‘ jer odavno ovako Islamska Zajednica nije bila agresivna, napadna i ratoborna te prisutna u vlasti ne samo uz Ramazan, samo treba sve to kako kaže još ‘pojačati‘, međutim ‘braćo’, još nigdje u svijetu u državama ovog tipa kakva je Bosna, nije zabilježeno ovo ‘brendiranje’ vjere i vjerskih praznika.

Dakako da je to klasična zloupotreba vjere ali na to smo od pojave ‘Hižaslava’ Cerića bivšeg Reisa i Alije ‘predsjednika’ pa do sadašnjeg ratnika ispod ahmedije ef. Kavazovića već oguglali i prihvatili kao nešto ‘najnormalnije’. I načelno, umjesto da ‘brendiramo’ naše ćevape, rakiju, sir, kajmak, pse, konje, kobasice, planine i jezera, mi smo dugo već prvaci jedino u ‘brendiranju’ svega onoga što ne bi trebalo da se zakonski štiti, na red je došao evo, i ‘Najdraži’.

Ramazan je odavno proglašen ‘svetim praznikom’ iako on to nije – on je samo jedan od najznačajnijih praznika muslimana, ali kad već odavno Islamska zajednica drži u raljama naciju, narod i državu, treba to ‘pojačati‘ i sa ovom svjetskom idejom, vjere nije nikad dovoljno.

Imamo mi sličnih gluposti skrnavljenja vjere koje su odavno ‘naš prepoznatljivi brand‘ koje nam dolaze iz Reisata, kao što su rasprodaja munara za opreme predajnika za tv i ‘Bh Telecom’, bavljenje biznisom preko islama i vjere – ‘bismillah biznis’, imamo naplaćivanje ulaznica u džamije za turiste, imamo permanentno miješanje Reisa u državne i političke poslove zajedno sa SDA mafijom u vlasti (čak i uz ovaj Ramazan Reis je opet ‘umiješano’ prozvao OHR i međunarodnu zajednicu jer je načuo da bi se VP Schmidt uskoro trebao oglasiti sa novim nametanjem propisa zbog blokade vlasti od strane SDA pa ih ‘upozorava’) što je prepoznato kao ‘naš domaći brend’, Emir Suljagić je genocid u Srebrenici ‘brendirao’ kao ‘bosanski genocid’, imamo ‘mektepske lige‘ nogometa po džematima, ranije smo dobili ‘brendirano vino Srebrenica’, srebrenički cvijetak je ‘Hižaslav’ Cerić sa suprugom zaštitio kao patent i na tom porodičnom biznisu zarađuje preko kostiju žrtava, pa onda imali smo i ono isključivo pravo Reisa Kavazovića da promijeni vrijeme za džumu-namaz, imamo i ‘bosanski islam’ kao nešto posebno i specifično, ostaje nam još da i Ramazan ‘brendiramo’ i zaštitimo da niko osim Bošnjaka ne može Ramazan predstaviti i slaviti kao mi.

A onda će navaliti u BiH i Istoki Zapad pa će se svi sretno spojiti i ljubiti kao ‘jedinstvo različitosti’, tu upravo kod nas.

Dobro došli u ‘ramazansku atmosferu’, u zonu sumraka 21. stoljeća, kao prvi korak prema EU, željno vas očekujemo.

photo screen : bošnjačko-turski magazin ‘Stav’, naslovnica, arhiv