Članovi bh Predsjedništva kao ‘krstareća SDA raketa’ Bisera Turković, nikad ne znaš gdje će stići i gruhnuti : Željka Cvijanović u Americi, Denis Bećirović kao tužilac ili policajac obavlja uviđaj, Komšić ostavljen – iz izolacije piše pisma ‘šovinistima i fašistima’ Americi i OHRu

Nakon što su sebi i kolegama po drugi put u godini dana uvećali plate i podržali predloženi budžet koji je kao i budžet Kantona ili Federacije uvećan za stotine miliona, članovi bh Predsjedništva su i pored silnih najava i obećanja o ‘novim i drugačijim odnosima’ poslije prošlogodišnjih demokratski pokradenih izbora nastavili staru tradiciju. Svako po svome, niko ni sa kim. Skoro da i nema razlike u odnosu na prethodni sastav ovog troglavog najvišeg organa bh države.

Tri kabineta u istoj zgradi i na istom ulazu, djeluju samostalno kao tri utvrde, nakon što kilavo i sa ignorancijom otvore i zatvore svoje kompjutere i uslikaju se za medije, svako ode na svoju stranu. Niti znaš kuda putuju (a moralo bi se po propisima znati i predvidjeti), koje stavove zastupaju (i to bi se moralo usaglasiti po zakonima), jedino saznaješ iz novina ili sa tv kako se zapravo dopisuju i nadmudruju, oni su jednostavno tri države pod jednim krovom.

Svojevremeno je Milorad Dodik bivšu SDA ministricu vanjskih poslova zbog njenih neplaniranih i zvaničnih putovanja i stavova nazvao ‘krstarećom raketom’ za koju nikad ne znaš gdje će pasti dok ne gruhne, isto poređenje bi se moglo primjeniti i kod članova Predsjedništva.

* Tako je, prije četiri dana kad je Dodik javno obznanio zvaničan prekid svih odnosa sa administracijom Amerike i Velike Britanije, Željka Cvijanović predsjedavajuća ovog rotirajućeg projektila u vlasti BiH osvanula u New York-u, u UNu. Iako je u februaru bila sa kolegama Komšićem i Bećirovićem na molitvenoj žderačini – doručku, opet je posegla ‘preko Bare’. Koji je cilj ove posjete i da li je osim generalnog sekretara UNa Željka vidjela još kojeg diplomatu ili dužnosnika u Americi, ostaje nepoznanica. Osim šturih političkih par rečenica kako je ‘razgovarala o političkim prilikam u BiH, o formiranju vlasti i kandidatskom statusu BiH za članstvo u EU’ drugo ništa nismo saznali.

* Za to vrijeme narcisoidni populista Denis Bećirović se ‘sastao’ sa nekoliko stranih ambasadora u BiH, napisao na desetine ‘pisama’ Dodiku, svakome ko mu je pao na pamet, isto toliko puta je i zaprijetio a onda je kao pravi policajac ili tužilac otišao na uviđaj. Posjetio je kuću dvoje staraca Memišević koji su prije par dana brutalno pretučeni i opljačkani u svojoj kući kod Višegrada skupa sa Duškom Jurišić i svojom ekipom iz Predsjedništva pa sa medijima podijelio i slike i video-uratke razbacanih i uništenih stvari i krvi po zidovima, mediji su ostalo obavili i preuzeli i gonjenje i presuđivanje.

U opisu poslova Bećirovića ovakve radnje nisu previđene i nismo nikad i nigdje do li u BiH čuli da predsjednici (članovi Predsjedništva se krivo tako titulišu) odlaze na mjesto zločina i snimaju i filmuju dokaze, međutim Bećirović je ovu praksu preuzeo od ranije. Podsjećamo, na isti način je upriličio i posjetu Amiru Mahiću hafizu u Prijedoru nakon njegovog poznatog videa o pravoslavlju i crkvi zbog čega je optužen.

Razumijem značaj i težinu ovog teškog krivičnog djela nad starcima Memišević u selu kod Višegrada, razumijem i brigu Bećirovića za povratnike u entitetu, međutim ovakav njegov postupak neće ničemu doprinijeti u smislu boljeg položaja i zaštite povratnika ili smirivanju situacije, Denis se samo uslikao i nastavio svoju staru praksu iz klupa Parlameta. I pridružio se istragama i uviđajima koje na isti način obavlja i Reis Kavazović sa nekim drugim političarima. I Reis je također ‘posjetio’ hafiza Mahića odmah po učinjenom krivičnom djelu, slično je osim ove posjete sa Bećirovićem uradila i Duška Jurišić u vezi zabrane gradnje munare u selu Rabrani opštine Neum, gdje je otputovala na uviđajne radnje nakon čega su se danima oko toga mediji borili za lajkove i njena naređujuća pisma.

Po meni, bilo bi najnormalnije da se Denis, čim se ovo desilo kod Višegrada sa familijom povratnika, umjesto kamera i uviđaja sastao sa Željkom Cvijanović i Željkom Komšićem, da su popili kafu i izdali zajedničko obavještenje javnosti a sve ostalo ostavili državnim organima. Ili, zašto da ne, pusti te priče ko je kome ‘došao na noge’ odavno su kod nas svi među nogama jedni drugima – da je nazvao Dodika (sa njim je Denis u koaliciji,valjda), vjerujem da bi se više postiglo takvim postupkom od ovog već poznatog paralelnog istraživanja i nekakvih pismenih prijetnji i ‘zabrinutosti’ po socijalnim mrežama. Isto je mogla učiniti i Duška umjesto odlaska u Rabrane sa sastankom sa načelnikom Mostara ili Neuma, ali ovako je više ‘naški’ i više će mo se time baviti, dok će odnosi postajati sve zatrovaniji a slični događaji sve češći.

Oni to neće, naravno, jer im njihov ‘patriotski’ bolesni pedigre i komentari glasača ne dozvoljavaju i jer ne bi bilo popularno, zato su i Duška i Denis nastavili ove ‘paralelne istrage’ mimo zvaničnih organa, iste one koje je otpočeo davno još ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa dok je bio Reis. On je u bh ratu u Krajini istraživao zarobljene pripadnike Ap Zapadna Bosna u zatvoru u Bihaću (‘vidi kako znam da si ovdje, Bog mi je došapnuo’), sudovao je i u slučaju prikrivanja pedofiije svoga hodže Omerbašića u mjestu gluha Bukovica 2009. godine u svojstvu Reisa, kad je ispitivao seksualno napadnutu djevojčicu u mejtefu, o čemu smo već pisali više puta.

* Željko Komšić, jaran i partner SDA i Bakira Izetbegovića, ostavljen i izoliran kao ‘virus mržnje i pogrešne politike‘ od međunarodne zajednice i sa uzdrmanom foteljom u Predsjedništvu u koju je zasjeo glasovima Bošnjaka a u ime Hrvata, pak, samo jezdi po ratnim spomenicima FBiH, proganja Čovića i piše apelacije i prijetnje. Direktno optužujući cijeli svijet koji ga ‘ne razumije’, Ameriku i Veliku Britaniju posebno, za fašizam i aparthejd. Uz najavljeno ponovno intervenisanje VP Schmidt-a u vezi vlasti u FBiH, Komšić se onako jalijaški i drčno ponovo obratio medijima sa prijetnjom Americi i Britaniji, predlažući im cinično da Visoki predstavnik ‘ukine izbore u FBiH i da dovrše svoju misiju uspostavljanja njihovih šovinisticko-fašističkih rješenja’.

Pored Bakira, nema druge osobe koja je više usplahirena gubitkom funkcije i stolice od ‘gazije’ Komšića, ako uskoro dođe do nemira i protesta na ulici koje Bakir najavljuje, Komšić će biti u prvim redovima.

Ovako ili onako, sve su prilike da je ‘pročitan’ i da će ga nestati prije Bakira.

ANTRFILE :

Koliko je posjeta napadnutoj porodici Memišević kod Višegrada za Denisa Bećirevića više populistička a manje ili nikako dobronamjerna ili korisna, potvrdio je lično samozaljubljeni član ‘trojke’ odmah po povratku. U medijima su osvanule silne slike sa Duškom Jurišić i naslovima ‘ponosno šetam na svakom pedlju države Bosne, evo me u Višegradu’. A onda se dodaje, kao da je bio na Floridi : ‘prije toga sam šetao u Prijedoru’ …

Dakle, njemu je tragedija povratnika samo poslužila da se natače sa Dodikom u vezi njegove izjave da Denis ‘pazi kuda će prošetati u Republici Srpskoj’ a koja mudrost iz Banja Luke je stigla Bećireviću kao ‘odgovor’ na njegovu ‘žestoku reakciju’ na donošenja Zakona o imovini u ovom entitetu. Nama slike dokazuju da je i za Bećirovića i za najveći dio bošnjačke vlasti Republika Srpska inostranstvo te da je sva briga za povratnike svedena na ‘sigurnu, hrabru i ponosnu šetnju’ te da se političko naprđivanje nastavlja.

Na isti način kao Bećirović, dokaz suvereniteta na svakom pedlju, dao nam je i Bakir Izetbegović ‘šetnjom’ u Banja Luci u društvu Vojina Mijatovića pred prošlogodišnje izbore, prije par godina isto je učinio i SDA galamdžija Šemsudin Mehmedović ‘pisač pisama’ kao i Bećirović, i on se nakon provokacije Dodika ‘sigurno prošetao po Bugojnu’.

Što sve upućuje na zaključak da je ‘ponosna i slobodna šetnja’ korisna i za državu i za zdravlje. Ovdje, posjetom Višegradu falila je jedino torta sa facom Bećirovića kao kod posjete Fati Orlović da njegov narcisoidni nagon bude zadovoljen a mi sa njim još zadovoljniji. Ostalo za drugi put, namamiće njega Dodik u ovoj prepisivačini, biće još ‘šetanja’. Natjeraće ih konačno da upoznaju svoju domovinu.

photo : troglavo čudo od bh Predsjedništva na jednom od rijetkih sastanaka, Komšić lijevo, Bećirović desno, Cvijanović u sredini, arhiv