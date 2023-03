New York : Donald Trump još od prije ulaska u Bijelu Kuću izbjegava dati podatke o taxi (porezu) i zbog toga ga permanentno godinama ‘istražuju’, sad se najavljuje čak i njegovo hapšenje ali ne zbog toga već zbog sex–scandala, nama običnim građanima iako smo plaćali porez i nismo se kurvali, naknadu povrata poreza za 2022. godinu su umanjili

## Za američku demokratiju, sudstvo i nemilosrdno procesuiranje i optuženje kriminala čuli smo milion puta. Ono, nema oprosta nikom, čak ni predsjedniku države. Posebno kada je u pitanju finansijska mućka i neplaćanje poreza, kažu tu si ‘gotov’, ako državu zakineš makar za 1 penny, najnižu kovanicu dolar monete. Kažu isto tako da su upravo zbog poreza pali i najveći američki mafijaši, kao što je znani stvarni i filmski kriminalac i junak Al Capone, on je ‘pao’ više zbog muljanja sa porezima državi nego zbog svojih kriminogenih nedjela, kocke, pranja novca ili ubistava.

Ova priča koja je također vidljiva u svim hollywoodskim projektima je stoposto tačna i u realnosti, ali samo kada je u pitanju, da kažem, ‘obična’ raja, kada ‘kapitalci’, političari, milijarderi (oni porez ne plaćaju skoro nikako a ako to i čine njihov porez je simboličan, oko čega se svakim novim predsjednikom vodi ista polemika bez rezultata) ili predsjednici ne plaćaju porez državi – onda se zaboravi hollywood, taj postulat ne važi.

## To nije teško dokazati, čak se takve stvari niti ne sakrivaju. Ako se slučajno neko iz te klase bogatih i ‘uhvati’ zbog nečega, zbog povrata poreza vrlo rijetko, i tu ima rješenje : mizerne kazne izdržavaju u posebenim zatvorima za bogate. Uz saune, teniske terene i smještaj kao u hotelu. Sjetimo se samo ‘zatvora’ nekadašnje i sadašnje bogatašice (Martha Stewart) koja je mućkala sa dionicama iskorstivši informacije i zaradila ogromnu lovu sa jednim Srbinom u njenoj kompanija, pa je nakon toga završila u ‘zatvoru’ 2005 svega 5 mjeseci. Njen broker Peter Bacanović ‘nagrađen’ je sa dugogodišnjom robijom u ‘regularnoj’ ćuzi.

Kad je to ‘odslužila’ javljajući se po novinama i intervjuima, nastavila je sa biznisom, ima svoj posebni tv kanal.

## Čitamo ovih dana kako se planira hapšenje bivšeg predsjednika Donald Trump-a, kako se stavljaju barikade oko Suda jer se boje protesta njegovih pristalica, te kako je optužnica spremna, i sam je lično najavio hapšenje ‘u utorak’, tj. jučer. Nije uhapšen, ‘pravna država nije proradila u utorak’ a pitanje je i kad će. No, da se čak i to desi, Trump nije optužen za finansijsko poslovanje i izbjegavanje plaćanja poreza već vjerovali ili ne zbog sex- scandala. A toliko ga ‘istražuju’ nekakvi ‘komiteti’ u Washington DCu, pa istražitelji, pa tužioci da sev postaje degutantno i pratiti, iako svi mi znamo da je još od kandidature za Bijelu Kuću pa sve do sada odbijao dati na uvid podatke o svom finansijskom poslovanju.

Neda ‘papire’ i to je o.k., a onda nam se servira kako ga ‘pravda’ stiže zbog njegovog kurvarluka, jer je platio jednoj starleti i glumici porno filmova (Stormy Daniels) 130.000 dolara za sex još davne 2006, a ona se sjetila da ga poslije toliko vremena prijavi. Čak i pored ugovora Trump-ovog advokata o isplati i zavjetu šutnje. Plus, ‘istražuju’ još 24 ‘oštećene’ također za silovanje iz mlađih njegovih dana.

Dakle, ništa porez i neplaćanje, ništa od napada na Kapitol Hill, sve je to manje važno u odnosu na sex i ‘onu našu stvar’ koja po značaju postaje važnija i medijski ubjedljivija od neplaćanja poreza i odbijanja davanja dokumentacije.

## Ovakav cirkus nije usamljen i Trump kao milijarder ‘kapitalac’ i još bivši predsjednik samo uživa u ovim hollywodskim zajebancijama, od toga nema ništa. Ako slučajno i bude, još dokaz pride koliko je kurvanje po značaju ispred teških krivičnih djela te da su u pitanju oni ‘što su toliko jaki da ne mogu i ne smiju pasti’ (too big to fail).

Podsjećamo, zbog sexa Bill Clinton-a (tada je imao 49 godina) koji i jeste i nije bio, koji jeste a i nije maznuo mladu pripravnicu Monicu Lewinsky (imala je 18 godina) u uredu Bijele Kuće, godinam smo se zabavljali i američki predsjednik je oslobođen. Jadna Monica je postala simbol perverzije i razvrata, proganjale su je bezbjednosne službe, ostala je bez škole i posla i morala se odseliti u London, gdje je uspjela da se oporavi, izda knjigu i završi škole, umalo završila na psihijatriji. Slično je karijeru završio i najpoznatiji Tužilac države New York (Eliot Spitzer) koji je počeo ganjati i istraživati ove bogatune sa Wall*Street-a 2008. pa nam je osvanuo sex-sandal i nestalo tužioca, nema ga nigdje. Na isti način je iz politike nestao i guverner države New York Andrew Cuomo 2021. godine, i mnogi drugi, ne da mi se tragati po arhivama.

## Dakle, sex sa tuđom ženom ili djevojskom i kurvanje generalno, ovdje u Americi se sankcioniše kad su bogati učesnici, više od finansijskih malverzacija i drugog kriminala.

Za one koji nisu iz plejade milijardera ili iz ureda Wall*Street-a, za obične građane tu nema pardona. Ako ne platiš taxu niko te neće moliti kao Trumpa da dostaviš dokaze, niti smiješ za živu glavu vratiti ispketora ili policajca sa vrata kad dođu po ‘papire’, ili ne odgovoriti uredu za porez. Ako to uradiš, ode u zatvor i to ne onaj sličan onome u kojem je bila Martha Stewart, ode kuća, auto, blokiraju ti se bankovni računi, sve što imaš iskoristi se da država namiri dug.

## Kad smo već kod taxe iliti poreza kojeg građani uplaćuju svaki dan tokom godine i njegovog povrata, još jedna natuknica.

Ovogodišnji obračun se mora završiti do 18. aprila inače slijedi kazna. Međutim, i oni koji su već obračun poslali i oni koji će to uraditi, već su obaviješteni da će povrat poreza ove godine ‘biti nešto manji’.

Kaže država, vlast, bez sram i grijeha, dali smo vam u pandemiji corone u dva navrata pomoć pa se to ‘terba namiriti’, pa onda vele ‘inflacija’, ‘kriza’ i sve u tom zvaničnom službenom tonu.

Ejvala, tak i treba. Ono što su nam dali i čime su se hvalili od Trump-a do Bidena (u dva tri-navrata, dva puta po po 500 dolara, jednom po 1.000) sad stiglo na naplatu, hoće to država natrag. Biden se posebno isticao tim ­’covid stimullus check-ovima’ i brigom za građane da je to svaki dan ponavljao kao nešto najveličanstvenije što je uradio ‘da spasi sirotinju’, a sada nam fino ‘šuknu’ pa hoće da se blagajna države namiri. Zato jer je kriza, pa rat u Ukrajini, pa inflacija, a ko je taj ko smije i može odbiti državu kad je u nevolji. Šalu na stranu, niti smo tražili pomoć u pandemiji, niti smo u ratu sa Ukrajinom niti proizvodimo krizu i inflaciju, niti smo odlučili da nam se to sada ‘apciguje’.

Umjesto da natjera ovakve kao Trump da daju ono što po zakonu moraju dati državi i da sve namiri, Biden kao i njeovi prethodnici kad su onomad spašavali banke i korporacije onom famoznom ‘bailout’ operacijom koju nikako ne možemo zaboraviti, opet udario po siromašnima. Jer ne smije na bogate, i jer ga oni i dovode na vlast. Dakle, ‘vrati koko što si pozobala’ i šuti, ne može slađe.

Načelno, taj obračun taxe ili povrat poreza se vrši posebnim programima i oni se uvijek koriguju, a vrate ti onoliko koliko programi ‘izbace’. Možeš ti prijaviti milione, program ti uvijek daje onoliko na koliko je isplaniran i ne dobiješ nazad ni približno onome koliko si državi dao. Zbog toga ovakav potez administracije Biden-a iako očekivan (jer svaka vlast radi uvijek po istom aršinu) sramotan je i bolan, nažalost i neizbježan je. I samo dokaz više u licemjerju i bešćutnosti vlasti.

photo ilustracija : Donald Trump i jedna od žrtava silovanja, arhiv