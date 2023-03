glumac je glumac, mladi vo (ni)je ‘junoša’ već junac : kako se Haris Zahiragić brakom žrtvovao za državu BiH

Političari lupetaju svaki minut za to su debelo preplaćeni a mi čitamo, drugo nam mediji ništa ne serviraju niti nude. Neki to čine da budu na tv, u novinama ili najčešće da su na internet kanalizaciji gdje su najvidljiviji (tamo inače dokona i primitivna raja brsti politiku, liječi frustracije i pravi se pametnom), neki jer jednostavno ne može drugačije, Majka Priroda im tako ucrtala put.

Jedan od njih je svakako Zahiragić Haris, jedan iz garniture ‘SDA mladih Bošnjaka lavova’, podpredsjednik stranke i poslanik u Kantonu Sarajevo.

Eh, što je Priroda prema njemu bila izdašna – to je za priču. Dok je išao u školu prije fakulteta isprobavao je čakiju na drugu iz razreda u školskom zahodu zbog čega je zaradio nadimak ‘ćakija’- već tada je osjetio moć i snagu argumenata. Dok je studirao pravo Priroda mu već tada ucrtala stazu prema SDA centrali u Sarajevu, prepoznali su njegovu ‘elokventnost,stručnost i energiju’. Naime tada se kao predsjednik asocijacije studenata žilavo i sa stresom zalagao za Pravilnik o lijepom i uljudnom oblačenju na Univerzitet Sarajeva, da se vidjelo u njemu materijala. Žene samo sa maHramom i hidžabom, bez mini suknje, tetovaža ili pirsinga, sve pokriti i ‘ući u svijet demokratskih koledža i univerziteta’, na svu žalost tada nije ‘prošlo’. Ali dionice njegove političke agende skočile su do neba. Poslije, od prvog zapošljavanja sve do danas Haris je ‘institucija‘ i jedan od bedema i čuvara države Bosne.

‘Ne boj se Bosno, vjere mi moje, na braniku tvome gazije još stoje’ – tako je odprilike glasio stih ilahija i kasida sa slikom Harisa i još jednog ‘lava’ Tarika Dautbašića, zajedno. Negdje na nekoj čuki sa jarbolom i ljiljan zastavom. Lako je prepoznati mladića i Harisovog jarana, to je jedan iz plejade ‘potomaka bogatih bošnjačkih mladomuslimanskih porodica’ koje po zamisli Alije trebaju preuzeti ulogu u vođenju države Bosne. Da podsjetim, to je onaj ‘junoša’ koji se tu na ‘fejsu’ zakleo Allahom da će promijeniti ulicu krvnika komuniste Josipa Broza imenom Alije Izetbegovića. Mislim, ono što je još ostalo, Alija je umalo zbrisao Broza.

Jeste da je Tarik sin oca hodže, muftije i vlasnika benzinske pumpe, jeste da se zakleo ali ga ubrzo nestalo poslije toga, pomeo ga lično Bakir Izetbegović svojim cenzurama i sankcijama, kad je vidio salve kritika, nezadovoljstva i napada na SDA zbog toga.

Nema dana da ovaj ‘junoša’ Zahiragić ne opali koju mudrost, nema sedmice da nije na tv, to obavezno danima najavljuje (što treba da znači : hoće ga vlast i narod, ali isto tako može značiti da raja voli šegu i dokolicu a mediji vole ‘lajkove’), sjednice Skupštine Kantona Sarajevo (gdje ga je Bakir ufurao brišući petero prije njega na listi) su spektakl sa njim, džaba je ‘profesorica’ bez pokrića Sebija Izetbegović tvrdila da će ona praviti zabavu u poslaničkim klupama.

Teško je pobrojati sve njegove patriotske budalaštine kao i svakog političara, treba sjesti pa napisati Knjigu Gluposti pomračenog uma’ za takav poduhvat, neke su ipak pravo ozbiljno vickaste. Kao ona kad je na tv zaprijetio da, ako se SDA izbaci iz vlast, a što je ovih mjeseci grčevite bitke za ostanak na funkcijama aktualno, ‘postoji mogućnost da se SDA prestroji Rusima, Kinezima ili Iranu’, kojoj se nismo do kraja ni isčudili i od ‘strahe’ je skontali a sustigla nas je slijedeća.

‘Mrš pseto balijsko’ – zagrmio je na svom radnom mjestu, na ‘fejs’ profilu popredsjedniku ‘Naše Stranke’ da se čulo sve do Banskih Dvora, do Dodika.

Nakon ovih ‘lavovskih’ poteza uztreptalog lava i razjarenog ‘junoše, umirio ga, smirio ga lično šef Bakir Izetbegović i ‘ogradio se’ od njega. Kao od Tarika ranije, a onda je ‘Hare institicija’, ‘beg Hare’, ‘gazija naš, da ga Allah nagradi’ malo prikočio pa je na tv prije neki dan došao sa bistrom idejom da manje priča o politici a više o sebi. Međutim, Majka (ne Munira) već Priroda se opet umiješala.

Tako će on u emisiji ‘Špica’ obznaniti da se oženio i vjenčao sa djevojkom iz djetinjstva tačno 01. Marta, onako muslimanski (najvjerovatnije šerijatski mada nije rekao, to se kod njega podrazumijeva) skromno i skoro tajno, pa pojasnio da je to uradio iz ‘patriotskih’ i državnih razloga. Nij emogao izbjeći politiku.

Jer, prvi mart je po njemu najvažniji datum, Dan nezavisnosti države BiH. Inače, ne bi taj još ‘sjeo na ludi kamen’, dovoljno je na kamenu i bez toga.

‘Mislim da je to najvažniji datum u historiji Bosne i Hercegovine. Svaki 1. mart bi radio nešto za ovo društvo i ovu državu, da obilježim tu nezavisnost i slobodu..’- rekao je Zahiragić i o(p)stao živ i zdrav

Sada smo naučili ne ono da je ‘patriotizam utočište hulja‘ što je neko davno rekao (možda ste to mogli vidjeti ili pročitati i na kojem spomen-stećku kamenu sa Alijinim mudrostima koje su slični njemu postavili po ulicama u Sarajevu ali oprez : Alija hoće i da zdimi tuđe misli, provjerite), već da se od sada, nadalje i u buduće svi ‘pravi’ Bošnjaci i muslimani moraju uvijek za državu žrtvovati. Kad je Haris mogao dati svoju slobodu i slobodu svoje ženke za vjenčanje, onda tu više nema dileme, po tome će mo se prepoznavati.

Nadalje, od sada će se mijenjati i one čuvene rečenice iz Porodičnog zakona, zapravo pitanja matičara vama koji se ženite i mladi koja se udaje van 01. Marta. Obavezno će se dodavati podpitanja na koja morate odgovoriti jer vam se to boduje. Kao ono, jeste li patriota i zašto se vjenčavate baš sada, što ne sačekate 1. Mart, hoćete li da zbog svega i dobroga i onog u zlu odložimo ovu ceremoniju za proljeće?

A vi odgovarati : Yes, I do, of course, što pitaš. Ili, ‘O.K’. može, odgađaj ‘nama’

Da se kojim slučajem ponovi referendum o nezavisnosti BiH, onaj iz 1992. god (gluho bilo, pljuc, fuj, jok), sada bi garant i referendumsko pitanje tragom otkrića ovog ‘patriote’ izgledalo drugačije. Jer, jebo političara koji ništa korisno ne uradi svakog 01. marta. I ne pojede bar dvije porcije ćevapa uz pet0-šest pivi.

* ovo sa juncem i junošom’ nema direktne veze sa Zahiragićem, indirektna postoji.

Kad ga je prije par godina jedan akademik u medijima zbog njegovih istupa nazvao nezrelim ‘junošem’ SDA politike, Haris je odmah reagovao na svom ‘fejsu’.

‘Mogao bih i ja njega nazvati juncem, bikom ili još pogrdnije ali neću, neka to služi njemu na čast’.

Siroti prirodno nezavisan od pameti Zahiragić je skontao da ga je akademik uvrijedio, da ga je nazvao juncem.

photo : Haris Zahiragić, tv emisija ‘Špica’, Sarajevo, arhiv