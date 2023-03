prozirne gadosti, naše radosti : Ako je Christian Schmidt VP BiH i čelnik OHRa u Sarajevu ‘uzpovac’ i ustaša jer je primio hrvatski orden ‘Ante Starčević, a jeste, tako ga titulišu bošnjački državni mediji, botovi i gubitničke stranke na zadnjim izborima od samog prijedloga za njegovo imenovanje pa i sada, da li su onda ‘ustaše’ i muftija zagrebački daidža Emira Suljagića ef. Aziz Hasanović i njegov prethodnik Salem Šabić?

Besramno pljuvanje, vrijeđanje i omalovažavanje bh Visokog predstavnika Christian-a Schmidt-a ne prestaje, otpočeto odmah po prijedlogu za njegovo imenovanje 2020. iz famoznog ‘instituta’ za izučavanje genocida ‘akademika’ Zukorlića Emira Ramića, iz Canade, nastavljeno je botovima stranke SDA/DF principijelne koalicije iz pera Reufa Bajrovića, Emira Suljagića, šemu udara i metu na čelo podebljavao je iz dana u dan notorni megafom sramnog beščašća novinarstva Avdo Avdić sa svojom istragom.

Ideja da se poslije Valentin-a Inzcka za VP postavi musliman koju je u startu zastupao nacionalistički internet i tv islamista Bajrović ‘jer je to poslije svih ovih godina nešto najnormalnije’ nije prošla u međunarodnim krugovima, nije uvažen ni prijedlog ‘instituta’ Ramića iz džamije u Canadi da Canada delegira jednog svog generala (dato je ime i prezime osobe koja je ‘osvjedočeni prijatelj Bosne i Bošnjaka i koja razumije i poznaje stanje u BiH‘, ali vlada Canade je ljubazno odbila takav zahtjev delegiranja), stoga je medijska mašinerija krenula u akciju i nije stala do danas. Žešća je od one iz Republike Srpske i Miloraad Dodika.

Prvi i najveći razlog protivljenja kandidaturi Schmidt-a je bio i ostao orden ‘Ante Starčević’ kojeg je Hrvatska dodijelila ovom diplomati za njegove zasluge u primanju Hrvatske u EU, ‘jer je to odličje dodjeljivano ratnim zločincima u tzv. Herceg-Bosni’, poslije su na red došli ostali razlozi. Aparthejd, Palestina, protesti pod prozorima OHRa, ‘go home’, povlađivanje i predaja države BiH Hrvatima, negiranje genocida, suradnja sa Rusima, izmjena izbornog zakona u korist Hrvata…. Do danas ovo bespoštedno obezvređivanje institucije OHRa bez koje bi Bosne nestalo u trenu a posebno omalovažavanje VP Schmidt-a nije stalo, nastvalja se istim žarom kao i prije dvije godine.

U ovoj pljuvačini, gdje je Schmidt svrstan u ‘red zločinaca iz Ahmića’ kako je Avdić najavljivao u naslovima a pratili ahbabi, posebno se isticao Emir Suljagić, direktor najpoznatijeg bh groblja Potočari, pratile su ga zorno ‘Majke Srebrenice’, ispred njih ‘majka nad majkama’ Munira Subašić.

Sve dok 21. februara ove godine Schmidt nije ‘nametnuo‘ a zapravo poklonio Suljagiću 6 miliona KMa iz fonda donatora sa kojima on može raspolagati u svojimm megalomanskim projektima u Potočarima (koje pare su stajale na računu i bile namijenjene isključivo za ukop žrtava genocida) Suljagić je brutalno bljuvao vatru i mržnju prema ovom evropskom i njemačkom diplomati. Poslije toga je naprasno stao sa svojim primitivnim uvredama i salvama mržnje prema Schmidt-u, ostali i dalje nastavljaju.

Da ima ili da je imao imalo obraza, licemjerni Suljagić je trebao biti zadnji koji bi ovaj orden isticao kao dokaz ‘ustašluka’ VP BiH, ali on se nije obazirao na obraz sve dok nije parama ušutkan. Umiren. Smiren.

Samo iz jednog razloga: isti orden primio je i njegov daidža, inače muftija zagrebački ef. Aziz Hasanović iz ruke ‘ustaške kobile’, ‘krave’ (kako su uvredljivo prozivali hrvatsku predsjednicu) hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarević, ali rođak Emir, Avdić i ostali pratioci taj događaj načisto zaboravili. Hodža Hasanović nije zbog toga ni opomenut ni spomenut, niti je ikada prozvan ‘neprijateljem države Bosne’. To je zaboravila i bard bh politike ‘majka nad svim majkama’ Munira. Prije Emirovog daidže isti orden je dobio i muftija šabić Salem u Zagrebu i opet je u bošnjačkim krugovima medijskog kriminala totalni tajac i muk.

Ove hodže i hadžije a naša braća nisu nikada kao Schmidt dobile ni ultimativni zahtjev ‘da vrate i da se odreknu’ ordena uz izvinjenje žrtvama genocida i državi Bosni, od VP BiH se to još traži i očekuje. Zato jer tako funkcioniše politička i medijska klika BiH gdje se svi zacrtani planovi po kojima ‘mora biti kako mi kažemo i hoćemo’ (jer što je dozovljeno ‘nama Bogovima’ nije ‘vama volovima’, po onoj latinskoj : quon licet lovi, non licet bovi) i gdje državne poslove vode istureni odredi ‘nevladinih udruženja’, plaćeni mediji i bezobrazni botovi i batinaši.

Kad je već tako, onda odgovor iz podnaslova da li su ef. Hasanović ‘daidža’ i ef. Šabić ‘ustaše’, ‘uzpovci’ i ‘dušami države BiH’ kao i ‘Švabo Šmit’ jednostavn o glasi : dabome da jesu.

I ono još slađe, isti je takav i ‘žešći’ i Alija Izetbegović. Jer, i on je primio još ‘ustaškiji’ orden ‘Velered kraljice Jelene s lentom i Danicom’ 1995. godine, značajniji za sve ustaše od ordena ‘Ante Starčević’, i to ne od Plenkovića premijera već lično od ‘krvoustog ustaše Tuđmana’.

Prateći logiku iz naroda koja nikad ne laže da ‘ako šutiš onda odobravaš’, ili onu ‘s kim si – onakav si’, pa i onu ‘od čega otpadalo na to gledalo’, ustaša i dušmanin države je i Emir Suljagić. A onda svi njegovi pratioci redom.

Međutim, postoji rješenje za spas časti i lika VP Schmidta od ovih silovatelja društva države, samo se toga još nije dosjetio. Ako Schmidt želi da se ‘kutariše’ ovih osuda i napada i ako poželi da se izvuče iz redova ratnih zločinaca i ustašluka, neka pod hitno uradi isto kao što je uradio Suljagiću.

Neka brate ‘nametne’ koji zakončić i Avdi Avdiću, Bajroviću i ostalim jastrebovima, pa da malo dihnemo i od njih i od Schmidt-a.

photo : bivša predsjednica Hrvatske uručuje orden ‘Ante Starečević’ muftiji Zagrebačke džamije daidži Emira Suljagića – ef. Azizu Hasanovću, arhiv