Velika Kladuša – Pečatom ću te, pečatom ćeš me, zapečatiti : Nema nigdje Fikreta Abdića: nakon totalnog kraha na izborima oktobra prošle godine kćerka Ljilja Abdić Jelenović otvorila proljetnu sezonu teferičenja i internet govorancijama, SIPA novom ‘aferom pečat’.

Navikli smo, znali i među prvima to i javno obznanili da načelnik Opštine Vel. Kladuša nije Babo Fikret Abdić već njegov sin Ervin, na platnom spisku savjetnik. I to ne bilo kakav načelnik već opunomoćeni i notarski ovjeren.

Tačno je da je Babo formalno (iako tijesno jer se osipa glasačko tijelo Laburista iz godine u godinu) zasjeo u stolicu načelnika po drugi put na osnovu glasova, ali njega načisto u Opštini nema. Umjesto njega načelničke poslove i zadatke već godinam obavlja sin Ervin, na osnovu punomoćja ovjerenog kod Notara, dok se Babo s vremena na vrijeme javi kladuščanima putem skype ili telefonom. Mislili smo da je to zbog corona pandemije i političkog kurioziteta kada imamo i načelika i opštinsko vijeće iz druge države koji dolaze na posao u BiH, ali corona je nestala i opet nema Babe.

Zadnji put se javio iz dijaspore, iz Hrvatske, u povodu Dana Opštine 23. februara ove godine, odakle se povremeno oglasi, međutim bolje da se nije ni javio. Nekako je izgledao umorno, i rastrešeno, pa još sa onako zamotanom lijevom rukom koja je slučajno uletila u kadar unuka i njegove TV, sve ukazuje da je možda i bolestan, mada o tome nema zvaničnih potvrda.

Bilo je to zaista i otužno i melanholično obraćanje tim prije jer je ovaj važan praznik Opštine zbog poznatih podjela i dešavanja u Vel. Kladuši u zadnje dvije godine naprosto zamro i pretvoren u svojevrstan cirkus. Ne samo zbog ‘dvije vlasti pod jednim krovom’ (Laburisti i oni ‘drugi izdajnici’ koji su se izkoalirali pa preuzeli većinu u Opštinskom Vijeću nakon čega SDA dobiva predsjedavajuću a Laburisti to ne prihvataju i smatraju je nezakonitom) koje se nataču u svojim budalaštinama, što jedni uče dove ‘šehidima’ ispred džamije a drugi polažu cvijeće ispred bisti heroja zaključanih iza rešetaka u nedovršenom Domu kulture ‘Zuhdija Žalić ili što ‘nova’ većina predvođena SDA kandidatom dan proslavlja na ulaznim vratima Opštine (ne daju joj Laburisti ključa za salu) a ‘Laburisti’ u sporstkoj dvorani već i zbog toga što je Abdić praznik Grada pomenuo jednom rečenicom a ostalo vrijeme potrošio hvaleći budžet kojeg on lično određuje bez Opštinskog vijeća već godinama i na priču o udruzi ‘Nezaposleni dioničari Agrokomerca’. Totalno potrošena tema ne samo uz praznik Grada već i inače, ali Abdić je ostao dosljedan samom sebi, tako da smo ga vidjeli i čuli ali ništa nismo zapamtili.

Za to vrijeme, dok Njega ima i nema (uglavnom nema), Opštinu po drugi put potresa, ‘afera pečat’, o prvoj smo već ranije pisali, ponovo u zgradi Opštine uređuje SIPA krajem prošlog mjeseca i ponovo stiže još jedna krivična prijava protiv Abdića, u međuvremenu osim što primaju plate, pozicionari i opozicionari ništa ne rade, sem što se medijski nadmudruju i svađaju a Grad i njegovi žitelji ispaštaju.

U onoj prvoj ‘aferi’, kćerka Abdića – Dunja Pleho je bila uhapšena, pa optužena da je sakrila opštinski pečat i na kraju je oslobođena, ali pečat je ponovo nestao. Tako tvrde ‘ovi’ što su preuzeli vlast u Opštinskom Vijeću, sjednice Vijeća zakazuju i odlažu i jedni i drugi. Svima fali kvorum, tijesna i manjina i većina, sve stalo u jednu ruku.

U međuvremenu, prema izjavi Elvire-Ljilje Abdić nova većina je dobila odobrenje ministarstva US Kantona pa su sebi izradili novi pečat, Ljilja se onda dohvatila kamere pa osula vatrenu paljbu protiv te većine, posebno na US Kanton i novu vlast u njemu. Vjerovatno je da je SDA u krojenje vlasti u US Kantonu umiješala prste a onda s tim i u vlast Opštine Vel. Kladuša gdje po prvi put nakon bh rata SDA ‘osvaja Opštinu’ zbog čega je razumljiva ljutnja klana Abdića (osim načelnika ovdje su posao našli i ostali članovi familije : sin Ervin, kćerka Dunja Abdić Pleho, kćerka Ervina, čak je uhljebljen u Opštinu i zet Abdića-Damir Pleho), no za ovakav razvoj događaja krivi su i Abdići.

Na zadnjim izborima Ljiljina stranka ‘Labursti BiH’ je načisto pala i nema predstavnika u US Kantonu (gdje se znalo surađivati i sa SDA i sa aSDA), skoro pala i na Opštini, ali nije to samo krivica ‘onih’, ima tu dosta ‘zasluga’ i Ljiljinih i njenih ‘Laburista’ i njihovog dosadašnjeg vođenja politike i Opštine. Koju su pretvorili u privatnu firmu. Silne afere uz Abdića iz godine u godinu i nerad i netransparentna politika i na ivici zakona vođenje Grada i Opštine od strane Laburista, čak iako su namještene po njihovim tvrdnjama i doprinijele oformljenju kakve-takve većine u Opštinskom Vijeću, nisu jedini krivci za ovakvo stanje. Međutim, kao i u svakoj politici, krivac se traži uvijek na drugoj strani, tako je i u ovim žalopojkama iz ureda ‘Laburističke stranke’.

Sve su prilike, zbog toga na slijedećim izborima Abdići neće imati vlasti u Opštini nimalo, ma kako se grčevito za nju borili.

Ništa skoro novoga niti progresivnog ne bude u njihovim programima i planovima, dva Babina mandata potršena su u svađama, pronalaženju neprijatelja i prozivanjem izdajnika, pismima, žurkama i zabavama za narod, samovoljnim uređenjem i trošenjem budžeta, odsustvom Abdića i pronalaženju ‘neprijatelja’ i u svom narodu, zato je ovakav razvoj događaja iako za njih kazna-očekivan. Čak ni ‘Abdić kao žrtva’, postulat koji je uvijek donosio glasove, tu više ne pomaže.

Ne samo za njih, to je kazna na žalost za čitav u Opštinu, koja sistematski propada sve niže. I to ne jedino zbog izolacije i kažnjavanja grada iz Sarajeva i Bihaća, čega ima, već i ‘zaslugama’ familije Abdić, koja je ova dva opštinska mandata potrošila u ni ušta. U stare i prevaziđene priče i zablude oko Agrokomerca i bh rata, kompjuterske projekte razvoja bez pokrića, u utrošak silne love bez kontrole i transparentnosti.

Onda redom, na primitivnim internet pričama, navijanju i slavljenju, posebno na silnim feštama i teferičima čiji je glavni pokrovitelj Opština.

Ipak ima u svemu vom i nečega finog i veselog, prava razbibriga. Početak ove godine uz novu ‘aferu pečat’ Ljilja ‘šefica’ i ‘kraljica’ interneta i dijaspore obznanila je slikama i video-filmićima uz 8. martovsku žurku (slike, prvi dio, dugi dio, treći dio, to kraljice, carice, najbolja si ..), slično valja očekivati uz dolazeći Ramazan i Ljiljine ‘bajramske sofre’, onda će doći ‘Krajiško ljeto’ pa jesen, puzijada, skijanje, poneki filmić tv stanice ‘Marjan’, možda i pokoji nogometni turnir (zna Ljilja šta raja voli), neće sve ispasti tako crno.

Samo treba staviti ružičaste naočari, radi ugođaja.

photo : SIPA ulazi u zgradu Opštine Vel. Kladuša, krajem februara 2023, arhiv