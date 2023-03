ako ne znaš kako doći do dobrog placa u gradu, ili zapali zgradu ili je ne popravljaj : sarajevska mafija u biznisu u sprezi sa vlašću smišljeno je prvu električnu centralu i nacionalni spomenik na Marijinom Dvoru u centru Sarajeva u Ulici Hiseti koja je osvijetlila ovaj grad davne 1895. godine ostavila da trune i propadne a onda je prodata arapskim i domaćim kontroverznim biznismenima da bi se na tom mjestu sagradio neboder, poslije se očekivano srušila i niko nije nadležan, i niko ništa ne zna …

Kako ubiti Valtera po drugi put

Od 5. marta ove godine kada se skoro sasvim urušila zgrada nekadašnje prve električne centrale u Sarajevu i nacionalni spomenik BiH pa sve do danas još se ne nazire kraj ove sarajevske trakavice koja uopšte nije slijed prirodnih događaja već ishod mafijaških dogovora sarajevske građevinske mafije u sprezi sa vlašću.

Podsjećamo, ovaj objekat je prva električna centrala glavnog bh Grada koju je izgradila austrougarska vlast 1895. kada je izvršeno i prvo električno osvjetljenje glavnih ulica, samo 13 godina nakon što je New York dobio svoju prvu električnu centralu. Tu, braneći ovu zgradu da Sarajevo ne ostane u mraku poginuo je i slavni komandant partizanske vojske Vladimir Perić Valter i odbranio je. U znak sjećanja na njegovo herojstvo koje se u Sarajevu pod palicom SDA vlasti ne priznaje i osporava (čak se plasiraju i priče da je to izmišljen filmski lik koji nije ni postojao) tu je postavljena i spomen ploča ovom heroju, u planovima vlasti tu je bila zacrtana i izgradnja Tehničkog Muzeja.

Ono što nisu u II Svjetskom ratu uspjele ‘Švabe’ dopunili su Srbi u bh ratu 1992. pa je tako ova zgrada granatama i požarom oštećena i od tada nikad nije ni obnavljana. Već se imalo na umu šta će se sa zgradom desiti, ostavljena je nemilosti i urušavanju. Prostor je u samom centru grada i već tada su vlasti znale da jednim metkom mogu strefiti ‘dva zeca’. Riješiti se Valtera, ‘ubiti’ ga po drugi put, osim toga, za odabrane i uz finu naknadu eto dobrog placa. Narod će se lako preveslati.

mafijaška operacija dovršetka rušenja nacionalnog spomenika

Operaciju ove odlično izvedene otimačine državne imovine vlast je izvela u suradnji sa svojim jaranima, otpočela ona SDAovska, dovršila ova iz reda ‘trojke’. Sada slušamo bezobrazna nadmudrivanja u čijoj je to nadležnosti, ko je morao i trebao a ko nije ništa poduzeo, zadnji nalaz inspektora nalaže vlasniku totalno rušenje zbog opasnosti, što znači da više nema ni Valtera ni nacionalnog spomenika, može se otpočeti sa gradnjom.

Iako se član i šef državne Komisije za nacionalne spomenike SDA kadar Faruk Kapidžić potrudio da krivicu prebaci na sadašnju vlast, na opštinu Stari Grad i načelnika Srđana Mandića kandidata ‘Naše stranke’ koji nisu ništa poduzeli a on tražio i nalagao kako bi ‘spasio’ Centralu, iako Srđan Mandić prebacuje krivicu na federalni nivo i Kanton Sarajevo i na Kapidžića, svi su u ovom prljavom poslu učestvovali.

Kapidžić ne spori da je 2015. ova zgrada proglašena nacionalnim spomenikom ali tek kad je prodata privatnoj bh-arapskoj kompaniji ‘The Place’ o čemu će mo nešto kasnije, tako da njegova suvisla pojašnjenja ne ‘piju vode’, previše dugo je čekao sa proglašenjem zgrade spomenikom i do njenog urušavanja nismo ni znali da je prodata. Nacionalni spomenik se nije smio ni mogao prodati tako da i tadašnja SDA vlast snosi krivicu, jer je očigedno bila u srazu sa Zavodom za nacionalne spomenike, ali ni Srđan Mandić nije čistog obraza jer osim nekakvih pisama i prebacivanja odgovornosti na druge, nije ništa poduzeo. Niti je ko iz njegove vlasti tražio da se razvrgne takav nemoralan i nezakonit posao prodaje dravnog spomenika. Vlasnik, odnosno kupac ovog placa i zgrade se oglasio prije par dana sa obrazloženjem da će ‘poštovati naredbu inspektora’ i da će se početi sa uklanjanjem zgrade. Zašto je nije sanirao ako je već po Kapidžiću bio obavezan ugovorom o kupnji, neće se vlast sa tim puno baviti. Stvar je poprilično jasna i ‘završava se’ što bi rekao diplomatski Asim Sarajlić, SDA majstor ‘završavanja poslova’.

arapsko-bošnjačko bratstvo

Priča dobiva na jasnosti više kad se zaviri u vlasničku strukturu firme koja je kupila nacionalni spomenik, cijena kupovine je još uvijek tajna, a zgradu i prostor je 2015. kupila kompanije ‘The Place’ sa sjedištem u Sarajevu. U vlasničkoj strukturi se navodi da je ova firma u vlasništvu domaćih i stranih investitora sarajevskog kontroverznog biznismena povezanog sa aferama i vlašću Emira Granova bivšeg bh fudbalera koji je direktor ove firme, još jednog biznismena povezanog sa aferom narko-kartela Edina Gačanina i sa vlašću naravno, kojeg su Amerikanci stavili na ‘cnu listu’ skupa sa ‘osmicom’ Mehmedagićem a poznato je ime iz medija-Gordan Memija, te Armina Hadžića također biznismena i direktora na kojeg je nacionalni spomenik upisan u vlasništvo po ugovoru o kupovini. Sredstva firme su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata /UAE/, u aktu o registraciji se navode samo jedno ime : Abdulrahman Mohammad Alshaibani Mohammad Ibrahim.

Ovo arapsko-bosansko bratstvo i društvo je kupilo nacionalni spomenik nakon što je vlast u Sarajevo u Plan grada uvrstilo kao prioritet tzv. ‘kvadrant B, zonu uz samu Miljacku gdje se nalazi srušena zgrada Centrale.

‘The Place’ je odavno prepoznata kao investitor i gradilac objekata u najelitnijim zonama i mjestima i permanentno se poteže po novinama u aferama međutim nikom to nije bilo sumnjivo što znači da je sve rađeno u dogovoru sa vlašću. Navodno je u tužilaštvu ‘oformljen predmet’ (malo smijeha i vica) protiv direktora Granova u vezi kupovine hotela ‘Igman’ i gradnje velikog turističkog komleksa na Crnom Vhu Trebević (projekat SunnyLand) gdje je Granov pored odobrenih tri sprata ozidao 9 spratova. Granov tvrdi da je sve ‘po zakonu’ i da je vlast odobrila ove izmjene, što i nije daleko od istine. U kriminalu mu pomaže zakon, tj. vlast. I ne obazire se na pisanja i afere, zna da će kao i sa rušenjem Centrale, kad ozida koliko je isplanirao ‘sve leći na svoje’.

‘The Place’ grabi lokacije i gradi objekte na ekskluzivnim lokacijama, ima uza se i biznismena Sašu Spasojevića koja se spominje kao njihov partner, Spasojević je dobrodošao jer se projekat ‘SunnyLand’ pravi na području Istočnog Sarajeva. Što znači da se može i sa Srbima kad zatreba.

Dakle, nije slučajno da ova firma sa ovako ‘zvučnim imenima’ i braćom Arapima uspješna, u otimanju zemljišta i lokacija u Sarajevu i okolini ima saučesnike u vlasti. Dok prema podacima od prije par godina bivšeg ministra sigurnosti Mektića na prostoru BiH ima preko 400 registrovanih arapskih firmi, navodno se ‘istražuju’ jer po bh zakonima ne mogu stranci biti vlasnici bh zemljišta. Da, ali zato mogu biti Bosanci ili Bošnjaci skupa sa Arapima, to mu dođe na isto, i Arapi po Sarajevu i okolici grade nemilice i bez dozvola i papira. Niču hoteli, resorti i stambene jedinice. Čitavi manji gradovi i naselja.

Bezobrazna pojašenjenja kako je ‘kupovinom spomenika vlasnik bio dužan da ga zaštiti i spasi su više od bezobrazluka. Ti stranci, kao ‘npr. Mittal’ u Zenici, iako su se ugovorom obavezali ulagati milione KMa i zaposliti na stotine radnika a firme dobili budzašto, samo su krali i pljačkali, nijedan ugovor takve prirode nije raskinut niti je vlast to tražila. Dok radnici kmeče po ulicama i po vijestima. Kriminogena prebacivanja loptice o krivnji sa jednog na drugoga u vezi sručene Centrale spomenika su na istom fonu. Centrale više nema. Danas je srušen ‘Valter’ sutra možda neki drugi nacionalni spomenik, sve zavisi od lokaliteta. Sa stanovišta vlasti, nema razlike, bili oni iz SDA ili iz ‘trojke’ ili ‘četvorke’, princip je isti. Uzmi lovu, prodaj, a narod zabavljaj pismima i pričama.

Prijateljstvo kriminala i vlasti nije kažnjivo, korisno je i poželjno

Ako upitate bilo kojeg od ovih ‘biznismena’ iz građevinske mafije ili njihove jatake u vlasti šta ih zbližva i da li je to sumnjivo u najmanju ruku, reći će da su to sve prazne priče. Da, Ja sam u dobrim odnosima i sa Konakovićem i sa drugima u vlasti, kaže nekadašnji fudbaler Granov ali sve je to regularno. Dobar sam i sa familijom Izetbegovića, pa šta.

Ništa. Prijateljstvo nije kažnjivo, ono se itekako isplati.

Granov je optuživan po medijima i u aferi organizacije putovanja ogromne delegacije vlasti Sarajeva na čelu sa Fortom i Konakovićem na EXPO-Dubai prošle godine kada su potrošeni silni milioni i obećane investicije u BiH sve uz slike po štandovima sa šeicima, od čega nije bilo ništa, ni KM investicija, ali po njemu iako je bio član bh ‘delegacije’ privrednika to je sve u domenu medijskih konstrukcija. Ne vidi u tome nikakvu spregu sa vlašću. Kaže, ja sam samo njima pomagao, nisu mi platili ni smještaj ni kartu. Kao predstavnik fonda ICD-a (Investment Corporation of Dubai), jednog od najvećih investicijskih fondova na svijetu čiji je vlasnik vlada Dubaia, ja sam samo pomogao ispred strane Dubaija da se Bosni i Hercegovini olakša pristup na tom sajmu- samohvalno je pojasnio svoj put u Dubai. Naravno da je Granov patriota, eto, vlast mu se odužila, dobio je u centru grada i plac i nacionalni spomenik za buduću zgradu, šta bi više. A bilo je i više od toga ranije.

Ni njegov ortak Gordan Memija ne vidi ‘ništa sporno’ što je u bliskoj vezi sa uhapšenim narko dilerom i ‘crnolistašem’ Edinom Gačaninom i kartelom ‘Tio i Dino’, kojeg su Amerikanci stavili na listu kriminala skupa sa ‘Osmicom’ Mehmedagićem. Čak iako je njegova jedna druga firma prije nego je Gačanin uhapšen u Dubaiu kada je dolazio u Sarajevo vodila poslove njegovog smještaja u hotel i vozikanja po državnim institucijama, on je zanijekao svoju vezu sa kriminalom i Gačaninom. Samo smo prijatelji, vazio je, tužiću novinare. Gačanin je tada u Sarajevu predstavljen kao pomagač i humanitrac, čak je uz saglasnost ministra Čampare kupio Policiji uniforme i još ponešto.

photo : detalj urušene zgrade državnog nacionalnog spomenika kulture Centrale u centru Sarajeva, arhiv