Bakiru Izetbegoviću ‘pukao film u kameri’ pa umalo ‘napao kameru tv Face : šizofrenom izjavom svrstao oca Aliju u fašiste : ‘Moj babo se borio protiv Titovih partizana i komunista …’

Sve do jučer mislili smo (u duši, jer nas stvarnost stalno ubjeđuje u drugačiju istoriju) da je Alija Izetbegović osvjedočeni antifašista i partizanski borac dok su Tito, komunisti i partizani poznati fašisti, ubice i etnički čistači slobodarske Bosne i bivše Yugoslavije, da je patriotska, slobodarska i antifašistička čitava familija Izetbegovića na čelu sa Babom Alijom.

Uostalom to je nekoliko puta Bakir Izetbegović šef SDA/DF probosanske patriotske l(j)ige u bh vlasti javno potvrđivao i isticao.

Onomad kad je Milorad Dodik 2012. godine izjavio kako je Alija Izetbegović “.. u Drugom svjetskom ratu pripadao fašističkim jedinicama, te da je zbog politike nasilja nad Srbima protjerano 150.000 Srba iz Sarajeva”, Bakir je najavio tužbu protiv Dodika, do danas ne znamo ishod tog postupka, zagubio se predmet ili ga nije nikad ni bilo. Jeste da je Bakir tvrdio kako je Babo Alija bio u parizanima ‘6 mjeseci pred kraj rata‘, ali to je dovoljno bilo za njegov tužbeni zahtjev prema Dodiku i za naše obnavljanje istorije, Bože moj, ni šest zadnjih mjeseci borbe nije za odbaciti iako znamo da su se pri završetku II Svjetskog rata svi listom upisivali u partizane, kad su vidjeli ko pobjeđuje.

Isto tako, dok su ga optuživali za radikalni islamizam i fašizam kao i njegovog Babu, Bakir je znao doći u povodu 25. novembra Dana državnosti BiH na partizansko groblje Vrace u Sarajevu, pred ovaj istorijski spomenik pretvoren SDA vlašću u leglo pacova i narkomana te u šiblje i korov i tu bi, što su mediji napadno forsirali, učio dove ateistima i partizanima veličajući njihove zasluge i djela. Posebno je naglašavo svoje daidže partizane koje su ustaše odvele u logore i ubili, njima je dove učio duplo, znajući da oni kao partizani to obožavaju. Riječ je o Muhamedu i Bakiru imenjaku braći Repovac narodnim herojima antifašističke partizanske borbe čija imena su uklesana na spomenku Vrace. Tada bi Bakir arlauknuo zbog insinuacija kako mu je Babo bio u NDH vojsci kako je to laž i kako je ‘čitava familija Izetbegovića bila u partizanima‘. Računajući i svoju suprugu Sebiju Seku, ona je valjda bila kurirka ili medicinska sestra, obzirom na svoje medicinsko umijeće.

Vjerovali smo Bakiru, a šta bi drugo, nećemo valjda Dodiku, čak i pored nesporne činjenice da je čitav put Alije Izetbegovića posvećen islamu, islamskoj državi i borbi protiv ‘onog mračnog sistema‘ koji ga je i zatvarao. Vjerovali smo Bakiru i kad je ulica partizana Repovaca Bakirovih daidža u Sarajevu zamijenjena nekim drugim ‘antifašistom’, nekim Nerkesijom, sinom nekakvog Ahmed Bega efendije iz 1592. godine porijeklom iz nekakvog begovata u Fojnici čak i kad zahtjev za povratak imena ulice partizanima braći Repovac nije nikada zaživjela jer ima prečih i poznatijih kao što su efendija Đozo, Mustaf Busuladžić, Pačariz i mnogi drugi poznati i osvjedočeni ‘antifašisti’ iz redova NDH divizija u II Svjetskm ratu jer SDA vlast nije spremna za takve zahvate. Morali smo, šta bi drugo kad Bakir barata činjenicama i kad je vlast, a Sarajevo zaražena fašizoidnim virusom promjene imena ulica i škola, virusom Mostara, Banja Luke i drugih mjesta u BiH.

Međutim kada je jučer na press konferenciji Bakir Izetbegović onako šizofreno i isprepadano ali samouvjereno kako ga je sam Bog dao a narod na izborima prošle godine otkačio nastupio o sebi i svom Babi, stvari su se malkice zapetljale i razjasnile. Iako je susret sa novinarima upriličen nakon sastanka glavnog odbora SDA i zaključaka koji su osmišljeni da bi odbranili ‘Osmicu’ Mehmedagića bivšeg direktora OSAe od Amerikanaca koji ‘sakupljaju tračeve po kafanama Sarajeva’ pa na osnovu njih stavljaju SDA prvake i borce na ‘crne liste’ i da bi spasili suprugu Bakirovu ‘profesoricu’ Sebiju koja kao i ‘Osmica’ ima diploma koliko hoćeš samo ih treba naći (tražeći kaže, ‘našli smo tri indexa‘), Bakir je ničim izazvan dozvao Babu sa Kovača pa odvalio istorijski zaključak.

“Ovih dana će 40 godina kako su mog oca odveli, ni krivog ni dužnog i optužili da je planirao etnička čišćenja u BiH, osudili ga na 14 godina robije, pa smo se branili. I tada su bile jako sužene mogućnosti da se od takvih laži odbranite. Postao je predsjednik Bosne i Hercegovine i zaustavljao etnička čišćenja, jedini! Titovi partizani, komunisti, generali su radili etnička čišćenja. Moj babo ih je zaustavljao!”

Poslije ovakvog stručnog i naučnog zaključka i otkrića, svo smo ostali zatečeni ali bogatiji saznanjem više. Koje kaže, Moj Babo je zapravo bio na strani fašista i slijedom kojeg otkrića i priznanja, dovodi se u sumnju antifašistički karakter čitave familije Izetbegovića.

Ako slučajno budu mogli, konačnu recenziju ovakve mudrosti istorije daće istoričari, nama koji to nismo ostalo je nešto drugo. Jasno i precizno saznanje i dokaz da će nakon ovoga najviše koristi imati Bakirov Babo, čija ostavinska rasprava će se morati otvoriti i provesti čim prije. Nešto tu ne štima, mora se rasčistiti : ili je Babo bio u partizanima ili se borio protiv njih i Titinih bojovnika.

I ono ne manje važno : otvaraju nam se oči. Zna se sad zašto Sarajevo njeguje fašizam u ovom nekada slobodarskom gradu, zašto stoje imena ulica i škola osvjedočenih fašista umjesto Titovih partizana tvoraca države Bosne, te zašto se čak razmišlja da se zvanični datum oslobođenja Sarajeva slavi u neki drugi dan a ne 6. aprila, u dan kada je muslimanska divizija grad oslobodila a onda došli ‘etnički čistači’ pa Sarajevo očistili od muslimana.

Ko zna, možda iz usta Bakira saznamo da je Babo Alija partizan čak u žaru borbe počistio i Bakirove daidže, gluho bilo.

Na ovoj pressici posvećenoj SDA odbrani i zaštiti Bakir nije samo po drugi put ‘ukopao’ Babu, umalo je kao i onomad marta 2019. njegov pulen Huso Ćesir kad je izvršio ‘napad na kameru novinara ‘Žurnala’ pa opalio novinara, i on ‘napao kameru’ novinarke tv ‘Face’.

photo : Bakir Izetbegović na Vracama sa SDA ekipom, odaje dovom počast Titovim partizanima koji su ‘počinil etnička čišćenja’, arhiv