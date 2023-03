Nije ime Bakir najpoželjnije i najčešće kod Bošnjaka kako je lažući kao i obično tvrdio Izetbegović ‘Mlađi’ : evo Harisa Silajdžića u bh Parlamentu a nije onaj ‘naš’ najljepši bh premijer istog imena i prezimena, evo i Denisa Bećirovića u vladi Tuzlanskog kantona a nije onaj Denis iz bh Predsjedništva

U prošlim demokratski pokradenim oktobarskim izborima Bakir Izetbegović je tvrdio da je toliko popularan da majke Bošnjakinje sve češće daju muškoj djeci ime Bakir, slagao kao i obično, čim zine ili kihne uradi uvijek isto. A zijeva i kiše svaki dan.

Eto dokaza, dalo nam ga, da prostite, ovo prostituisanje u konstituisanju bh vlasti poslije izbora u Tuzlanskom Kantonu. Tamo je, za ministra trgovine, turizma i saobraćaja predložen ne Bakir već Denis. I to ne bilo koji Denis već baš Bećirović, kao i njegov imenjak.

Jeste da je i Denis i Bećirović istovremeno, ali to nije ‘onaj naš’ narcis i pisač pisama rumeni Denis Bećirović koji je u stolicu bh Predsjedništva zasjeo glasovima ‘osmorke’ pa sad samo sluša sebe, SDA i DF i gleda se u ogledalo (ove što su glasali i one što su ga kandidovali ne ‘grebe ni za suhu šljivu’ već osluškuje šta će reći DF i Željko Komšić, Reis ili Bakir i piše slatka pisma i odgovore) već sasvim drugi Denis Bećirović, budući ministar Kantona. Jedina sličnost sa rumenim Denisom iz bh Predsjedništva je ta što je ovaj budući ministar u vladi Tuzlanskog Kantona iz DFa Željka Komšića dok mu je sličnost sa Bakirom brada, crna i odnjegovana a ne žuta i neuredna kao kod Sina Velikog Oca.

Isto tako, u klupe bh Parlamenta nije ujahao Bakir već vjerovali ili ne Haris Silajdžić. Ali opet, ne onaj ‘naš Hare’ nekadašnji najljepši premijer koji je vodio Stranku za BiH 100%, pa se razvodio i mirio sa Alijom a vazda bio u njegovom krevetu, koji je srušio BiH slamanjem tzv ‘aprilskog paketa’ 2006. kada je bilo dogovoreno više Bosne a manje Republike Srpske od kada je pometen iz stranke i politike, pa koji je i sada ‘vođa iz sjenke’ svoje partije Stranka za BiH još jednog rumenog predsjednika istog kao i ‘naš Hare’ Semira Efendića preletača i papka iz SDA gnijezda, riječ je o drugoj osobi istog imena i prezimena.

Ovaj ‘novi’ Haris Silajdžić je, što je baš slatko i snalažljivo ušao u bh Parlament kao kandidat iste stranke ‘Za BiH’ i posebno je poznat po tome što prije ovih prošlih izbora niko za njega nije ni čuo ni znao. On se dosjetio kako da ga upoznamo. Na plakate i drugi izborni materijal nije stavljao svoju sliku već samo poziv ‘glasajte za Harisa Silajdžića’, pa narod navalio i glasao. Za njega, misleći da glasa za ‘onog našeg’ starog lolu politike, efendiju Silajdžića. On se pravdao da je ‘štedio’ na materijalu, ‘onaj stari’ Haris se samo smješkao, narod opet ispao ‘blećak’.

Dakle, Bakire, vidi šta si uradio i kako si slagao. Kad tebe nestane, nema više Bakira, ostaju Denisi i Harisi.

Čak i u tvojoj stranci ima Harisa (poznatijeg kao ‘čakijaš’ ili ‘balija’) a nema Bakira. Onog ‘bošnjačkog udbaša’ sa crne američke liste Alispahića si otjerao od sebe, onaj novinar Bakir Hadžiomerović je odavno van politike, sad je direktor Komunalnog u Sarajevu, bio je nekad čak i SDP kandidat za Predsjedništvo, nešto sa ‘tim bakirima’ u kontekstu tvoje izjave ne štima.

Ipak, bez obzira na ove korisne smicalice i doskočice bh politike, bez obzira kako se koji od političara zvao, zaključujemo da političara neće faliti. Zvali se ovako ili onako, svaki dan h je sve više, sa povodom i razlogom.

I kote se brate, kao žohari. Gdje se oni nastane, tu ne pomaže nikakav sprej ili prašak.

Samo totalna deratizacija i toksikacija, ali takve firme u BiH jednostavno nema.

photo : Denis Bećirović (DF) budući ministar u vladi Tuzlanskog Kantona i Haris Silajdžić (SBiH) poslanik u bh Parlamentu, arhiv