čemu i kome služe ‘crne liste’ : Oko 1.000 kompanija i lica u BiH su na ‘crnim listama’ Amerike i EU i pored toga državu vode i njome vladaju ‘crnolistaši’. Nekad je za ulazak u vlast bila preporuka i prednost optužnica ili presuda za kriminal, danas je to ‘crna lista’

država na temeljima kriminala

BiH vlast u svojim vodećim strukturama ima jednu konstantu : od početka formiranja državu uvijek vode optuženi ili presuđeni kriminalci. Što si veći kriminalac i lopov, to bolja mogućnost da postaneš lider i vođa. Iste reference važe i za izborne liste parlamentarce poslanike ili šefove moćnih državnih službi ili ministarstava. U temeljima države taj postulat je ucrtan i do danas nije promijenjen. Alija Izetbegović, Radovan Karadžić i Fikret Abdić su na čelo države kao heroji i spasioci upali pravo iz zatvorskih i sudskih klupa gdje su presuđeni za teška krivična djela, danas imamo malo drugačije nijanse : presude, istrage i optužnice su zamijenjene ‘crnim listama’ Amerike i EU.

crni spisak sve duži a nikad svijetlija budućnost

I pored toga, ništa se u strukturi vlasti nije promijenilo, još uvijek za državu BiH vrijedi staro pravilo po kojem što si veći i ‘snalažljiviji’ u zloupotrebi, korupciji i kriminalu, to bolje kotiraš u državnoj vlasti.

Poslednjom trojkom ‘crnolistaša’ Amerike (Ministarstva finansija i trezora SAD-a) ova lista je podebljana i na njoj su se našli, sada smijenjeni direktor Državne obavještajne agencije OSAe ‘Osmica’ Osman Mehmedagić, Dragan Stanković direrktor Uprave za geodetske poslove Republike Srpske te poznati svjetski trgovac drogom Edin Gačanin i spisak osumnjičenih za zloupotrebe, krivična djela i korupciju je u zbiru sa sankcijama i sličnim listama EU skočio blizu cifre od 1.000 lica, kompanija i državnih dužnosnika.

Podsjećamo, od ranije su na ‘crnoj listi’ Alternativna tv iz Banja Luke i Milorad Dodik sada predsjednik entiteta Republika Srpska (on je i rekorder, dva puta je ‘ocrnjen, jednom iz Amerike a drugi put iz EU), Nikola Špirić iz stranke SNSD Milorada Dodika bh parlamentarac, bivši predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara (HDZ), federalni premijer Fadil Novalić (SDA), bivši ministar zdravstva RS-a Alen Šeranić (SNSD), nekadašnja glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić, bivši član Visokog sudskog i tužiteljskog Vijeća Milan Tegeltija (SNSD), Milovan Cicko Bjelica (Srpska demokratska stranka), Željka Cvijanović srpski član bh Predsjedništva, Mirsad Kukić predsjednik PDA stranke bivši vrh SDA partije, Asim Sarajlić SDA kadrovik i bh parlamentarac, bivši sekretar SDA Amir Zukić, još daleko ranije ali još uvijek na listi tu je i nekadašnji savjetnik Bakira Izetbegovića i bošnjački ‘udbaš’ Bakir Alispahić (danas ‘ugledni biznismen’ i vlasnik novinske Agencije ‘Patria’), pa Hasan Čangić ratni SDA logističar i predsjednik Sabora IZ BiH …

medijsko razvodnjavanje i pravosudno navodnjavanje

Nikom od ovih sa spiska se nije ni kahnulo ni štucnulo zbog ovakve sramote i bruke, zbog lopovluka i kriminala posebno, još uvijek su u vrhu vlasti ili tu u blizini pa se s pravom postavlja pitanje čemu i kome služe ove ‘sankcije’ i ‘crne liste’ kad je sa njima budućnost BiH svijetla i presvijetla?

Čak više, sa tim listama i sankcijama ovi kriminogeni moćnici se sprdaju, relativiziraju ih i ne priznaju, primaju ogromne plate i donose ‘važne državne odluke’ kao da se ništa nije desilo. Osim manjih izuzetaka njihovih partija koje su neke face pomjerile i stranački ih ‘kaznile’. Posebno odabrani i posebno plaćeni mediji obezvrijeđuju i podcjenjuju ovakve ‘liste’ i ciljano zbunjuju ionako nenačitanu i zbunjenu raju, okrećući ‘oružje’ prema ‘mrskom Zapadu’ i Americi kao i njihovi šefovi, sprega je očigledna i štetna a nesankcionisana.

Kada se imaju u vidu ovako impozantna cifra osumnjičenih i njihove funkcije te očigledna šutnja državnih organa gonjenja i pravosuđa, i ponovno biranje osoba sa tih spiskova na važne državne poslove i zadatke, postaje jasno da izrečene mjere i sankcije koriste jedino donosiocima, ‘kažnjenima’ su reklama i podloga za veće i brže napredovanje u službi i politici. Još preciznije, takvo nepostupanje i ponašanje vlasti dokaz je da je zapravo ovim čitava drava stavljena na ‘crnu listu’, ali zbog toga ne znači da su EU ili Amerika slabo procijenile i pogriješile. Naprotiv, one su dale ono što su mogle od sebe, pripremile su teren da državno pravosuđe učini prvi korak, sve ostalo je ostavljeno državi. Koja neće, ne može i ne želi ništa po tom poduzeti (umjesto konkretnih poteza pravosudni organi i političke partije traže od EU i Amerike dokaze koji su im godinama pred nosom i ‘formiraju predmete’ kojih nema ni u njihovim ladicama) stoga za BiH i pored najbolje volje nema drugog puta osim u beznađe i haos i BiH je zbog toga odavno kao i njena vlast ‘crna država’ u raljama mafije, zaboravimo Evropski put ili Zapad.

u oba mi oka diraj al ‘Osmicu’ neeee !

Od svih do sada izrečenih ‘crnih listi’ iz Amerike, najviše prašine i zabrinutosti u redovima SDA je izazvalo stavljanje na listu kriminala direktora OSAe ‘Osmice’ i najmoćnije firme u BiH ‘Bh Telecoma’. O nezakonitostima Mehmedagića i o sprezi SDA moćnika sa Bh Telecom kompanijom (koja se već nekoliko puta spominje: uz ‘crnu listu’ Fadila Novalića i Asima Sarajlića), o njegovim nezakonitim prisuškivanjima u korist SDA baraba, o njegovim falsifikat diplomama i kupovinama imovine, svi u BiH znaju osim SDA vrha bh mafije. I bh pravosuđa i tužilaštva.

Takve reakcije su sa pravom i razlogom : slijedeći, spreman za ‘crnu listu’ je po svoj prilici Bakir Izetbegović kome je ‘kriminalizacijom’ njegove desne ruke u ‘dubokoj državi’ mečka zaigrala pred vratima. Pa je zato SDA ovdje i najgrlatija, buni se i Mehmedagić lično i poziva na dostavu ‘dokaza’ i svoje ranije pohvale od Amerike i suradnju bez granica. No, sudeći po ispolitiziranom i kriminogenom tužilaštvu i pravosuđu Bakir se ne treba brinuti. Čak više, poželjno bi bilo za njega da ga tu ucrtaju, možda bi ga to kao ‘žrtvu’ spasilo, nama su uvijek do sada žrtve bile spas.

Jer, pao je nisko i to bi mu došlo kao zadnji spas u njegovoj opasnoj tezi kako spašava državu i Bošnjake a Amerika mu radi o glavi, računa na tociljanje bezlične i amorfne mase vjernika i građana.

drugovi, fale nam ‘bošnjačkog kriminala krugovi’

Ove ‘crne liste’ su donekle slične nekadašnjem ‘radnom materijalu’ OHRa o ‘bošnjačkim krugovima kriminala’ sa razlikom da na ‘listama’ nema ‘vjerskih vođa ilidera’ a trebaju tamo biti jer su u sprezi sa kriminalom vlasti. Ta šema OHRa je 2009. uzdrmala i prepala BiH a posebno učesnike ‘halke kriminala’ više od bilo koje crne liste Amerike ili EU ali je ubrzo nestala sa radara medija.

Dakle, neka ‘crnih lista’, one su potrebne ali morale bi se i one malo promijeniti. U smislu da međunarodna zajednica umjesto sastavljanja istih, poduzme nešto konkretnije u cilju spašavanja države. Prije svega, kad već ima moć i uporište u zakonima, posebno u Daytonskm Sporazumu, trebala bi smijeniti nacionalne i fašizoidne vođe u bh vlasti i religiji i zabraniti im bavljenje politikom i vlašću trajno a mogla bi i manje se družiti sa njima.

Također, ne bi se smjeli izostaviti sa ovih lista ni bh mediji koji se finansiraju iz kase političkih i državnih moćnika. Oni istim žarom ako ne i više od svojih nalogodavaca svojim tendencioznim i huškačkim javljanjima doprinose trovanju bh društva i naroda i uništenju države. A znaju se, prepoznati su.

photo : Osman Mehmedagić ‘Osmica’ i Bakir Izetbegović, arhiv