Izbor sudije Ustavnog Suda BiH po SDA : Da je mlađi, Marin Vukoja bi ‘prošao’, ovako, ko će ga trpiti do 2043. godine do kada će narušavati harmoniju po silnim apelacijama koje se najavljuju sa već unaprijed znanim ishodom

U BiH po gubitničkoj korumpiranoj vlasteli iz SDA potpomognutu i zbratimljenu sa ahbabima iz DF privatne prćije Željka Komšića ništa ne može bez ‘bitke’, bez ‘talasanja’, i sve mora po njihovom receptu. Po kojem je sve dozvoljeno ako to oni predlože i zahtijevaju pa tako imamo permanentnu ‘bitku bitaka za državu’ iza koje sakrivaju svoje ciljeve i planove i sve što se u raspodjeli vlasti događa je ‘ili-ili’. Ako ne bude ovako kako tražimo, u pitanju je ‘opastanak države’, ‘žrtava’, građana, sve se dovodi u pitanje.

Razumljivo je također što su za SDA itekako važni članovi sudije Ustavnog Suda BiH jer prem tom organu oni svakodnevno štancaju apelacije za koje unaprijed znaju da će biti usvojene zbog članova i sastava Suda. I za ovo i za ono, čak su toliko ažurni u podnošenju tužbi i zahtjeva da ih podnose sa više strana i prijevremeno, kao što je to učinio Denis Bećirević član bh Predsjedništva iz ‘reda osmorke’, kao njihov dopisni član, a u vezi ocjene ustavnosti odluke Republike Srpske po pitanju državne imovine zbog čega je Ustavni Sud zaprimio nekoliko sa više adresa.

I ta briga za najviši Sud nije bez osnova, u svim državama se vlast bori za ‘svoje’ članove sudije i razumljiva je.

Međutim, recepturu koju SDA korumpirana ergela vlasti nudi nešto je do sada neviđeno i što propis ne poznaju, budući da je čak i u BiH to poprilično regulisano.

Prijedlog izbora sudije Ustavnog Suda BiH Marina Vukoje je od SDA/DF dočekan na nož u samom startu i po oprobanoj šemi.

Prvo o kandidatu zagalami Avdo Avdić a onda se u to uključe ostali mediji redom, botovi tipa Reufa Suljagića i njemu sličnih jarcaju iz dana u dan građane i javnost, iako svi znaju da od te galame nema ništa konkretnog osim zavađanja i stvaranja svjesnog haosa i blokada. Naime, postoje Komisije koje utvrđuju i rangiraju kandidate i onda oni sa najviše bodova idu u Parlament u izbor, pri tom se pazi na nacionalnu strukturu onako kako je propisima predviđeno, tako je bilo i sa slučajem sudije Marina Vukoje kojeg je Komisija ocijenila sa najviše bodova.

Ali, u očima SD/DF razbijača i buntovnika, ako se on izabere to je ‘predaja Suda u ruke HDZa i Čovića, ode nam država u ‘helać’, nedamo Ustavni Sud, ovo je ‘bitka svih bitaka’. Dodaju i kako je Vukoja ‘blizak Čoviću’, ma šta god to značilo, jer istim aršinom bi mogli reći i da je supruga Safeta Softića podpredsjednika SDA i predsjednika Sabora IZ BiH ‘bliska mužu i SDA stranci’ pa je izabrana u Ustavni Sud FBiH, ili recimo sutkinja Ustavnog Suda BiH ovog istog koji je sada ‘na redu’ Suada Paravlić je bila sekretarica SDA pa nikom ništa. Ili da i ne spominjemo notoronog Kasima Trnku ličnog pravnika Alije Izetbegovića koji je penzionisan u Ustavnom Sudu FBiH i sada se uhljebio u Ustavni Sud Rijaseta.

‘Slučaj’ Vukoja Marina je bez ikakvih razloga ovih dana u žiži javnosti jer to tako SDA/DF principijelna koalicija hoće, ali u svojoj gluposti i budalaštini je nadmašila sve do sada viđeno. ‘Ako se izabere Marin Vukoja to zači da će on ostati u Ustavnom Sudu BiH do 2043 godine a što je nedopustivo’- zavapili su glasno i dernjavom. Jer po propisima mandat mu traje do 70 godine života a Vukoja je rođen 1973. godine. Onda slijedi ‘Trojka predaje Ustavni Sud Čoviću’, ‘on nije stručan‘ i sve ostalo već rečeno.

No, pazite stanje i činjenice. Sudija Mato Tadić u Ustavnom Sudu BiH je sredinom prošle godine morao u penziju i od tada ovaj Sud ne može propisno donositi odluke jer je narušen broj sudija. Ustavni sud BiH naime, čini devet sudija. Četvero bira Zastupnički dom Parlamenta FBiH, dvoje bira Narodna skupština Republike Srpske, dok troje sudija imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava iz Strasboura, ‘iz reda stranaca’. Kako je po nacionalnosti Tadić Hrvat na njegovo mjesto jednostavno (i nažalost) mora po slovu zakona doći drugi Hrvat, u čemu je onda problem?

Komisija koja provodi izbor i kandidovanje je slijedom provjera i propisa na prvom mjestu rangirala kandidata Vukoju Marina ali SDA/DF jarani hoće i predlažu drugu osobu umjesto Vukoja. Oni hoće Sanelu Gorušanović-Butigan koja je druga na listi ali po njima ‘nije bliska Čoviću i HDZu’ i koja će valjda glasati kod odluka u njihovu korist? Kako su to zaključili i otkud im ova stavka ‘blizak’ koje nema u propisima, najbolje znaju. Po svoj prilici kao i u slučaju izbora Željka Komšića u Predsjedništvo, ‘našli su svoga sudiju’ i na tome insistiraju.

I to nekako možeš svariti više se ništa skoro i ne krije u ovim prljavim poslovima, međutim kako protumačiti njihov zahtjev ‘on će ostati u Sudu do 2043 godine’ nego kao bezobraznu provokaciju i budalaštinu. Pa naravno, ako ne umre da će ostati, tako propisi nalažu, i da li to zači da je predložen neki mnogo stariji Hrvat da bi ga nekako izdeverali par godina u Sudu dok ne crkne?

Što se tiče stručnosti Marina Vukoje, i tu SDA/DF ima primjedbe, iako su za njega glasali dok je obavljao poslove sekretara domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ali tada su oni ‘predali Čoviću državu’ a ne ‘trojka’ i onda je to ne ‘zločin’ već ‘Božja nagrada’, sada im Marin nije čak nikad ni bio ‘državni službenik’, kako je otkrio bolesni radikal Haris Zahiragić a preuzeli svi ‘nezavisni’ bošnjački mediji.

Vjeruje se da će na slijedećoj sjednici Parlamenta Marin Vukoja biti izabran (prvu su minirali i odgodili), u suprotnom to bi bio samo nastavak rasturanja državnih najviših organa u ispunjenju želja tih gubitničkih baraba, iako oni prave dodatne kombinacije i broje ‘ruke’ i glasove kako bi zaobišli ovaj prijedlog.

Dakle, isti recept a drugačiji kolač. I ono već poznato : ili onako kako mi kažemo ili ima da nas nema.

photo : sekretar Predstavničkog doma Marin Vukoja kandidat za ustavni Sud BiH (desno), sa sekretarkom zajedničkih službi Koristović Aidom (u sredini) u društvu generalnog sekretara PSVE, Vijeća Evrope (Wojciech Sawicki), arhiv