Restitucija po Reisu : vjerovali ili ne, u BiH vrijede šerijatski pa i austro-ugarski propisi o Zemljišnim Knjigama, čak i Ustavni Sud BiH to prihvata!

a/ Nije uopšte iznenađenje jučerašnji sastanak bolesno nasmijane Benjamine Karić SDP načelnice Grada Sarajeva sa Reisom koja sa njim brsti SDA državnu politiku dok njen predsjednik nemušto tvrdi kako je za Reisa vjera i džamija.

Reis se inače ‘sastaje’ i ‘rastaje’, vodi ‘ajatolah’ državu kako Bog zapovijeda, sastao se danas i sa novosklepanim ministrom odbrane i zaštite ‘trojke’ koja to više nije Helez Zukanom. Da vidi kakvo nam je stanje u armadi kad se rat već uveliko po njemu sprema. Onda mu na čaj došao i ‘nacista’ ‘Švabo’ Schmidt, da proćaskaju o izjavama i da ‘ajatolah’ umiri svoje džihad botove i ratnike interneta.

U pauzi kad ne šalje ratno-huškačke i prijeteće te uvredljive poruke komšijama nemuslimanima i onim Bošnjacima koji ‘rade o glavi’ njegovoj bazi u vlasti SDA partiji, ova ‘uvažena’ Prva Ahmedija sjedi na sećiji i prima sve redom. I svi dolaze, zna se ko je u šerijatskoj zemlji glavni lik za pregovore i dogovore.

b/ Nije iznenađenje ni to što je ova SDP nada i uzdanica multikulturalne, sekularne i građanske države odavno u SDA taboru, tamo gdje su već odavno Denis Bećirević, Mijatović ili Čengić i što bruka i Grad, stranku i državu, opasnije od svega toga je ono što radi i što zagovara i dogovara. Nakon što je ‘poslije decenijske borbe’ protiv građana glavnog grada uspjela od njih i Nacionalne Biblioteke oteti Vijećnicu-državnu imovinu i uknjižiti je u svoje vlasništvo (na Grad i opštinu), jučer je sa ponižavanjem i derogiranjem države nastavila žešćim tempom, sve uz slikanje i ćaskanje sa ‘mirotvorcem’ političarem Reisom.

Najavila je da će se na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine Grada donijeti odluku po kojoj će se Islamskoj Zajednici plaćati mjesečna ili godišnja renta za zemljište na kojem je Vijećnica izgrađena. Jer, kaže ova bezobrazna ‘doktorica prava’ da nam je to i ‘moralna i zakonska obaveza’.

Međutim, nije riječ o klasičnoj renti ili naknadi za krištenje zemljišta, ‘doktorica’ je to prepisala od Reisa, pa pojasnila.

‘Tema našeg ugodnog razgovora je bilo pitanje vakufskog zemljišta na kojem je izgrađena Vijećnica. Budući da je Grad Sarajevo uknjižen 1/1 kao vlasnik Vijećnice, postoji obaveza plaćanja zakupa ili mukat e. Mukata se za ovu lokaciju u Austro-Ugarskoj plaćala godišnje tri groša i upisana je u teretnom C listu u ZK izvatku…’

Ova ‘mukata’ mu dođe nešto kao hipotekarno pravo na nekretninama i po tome Reis nalazi novi vid mlaćenja love, što će, samo se načelnica ‘pravi blesava’ dovesti do ogromnih posljedica po državu BiH, budući da neće stati samo na Vijećnici.

Zapravo, ovim se na velika vrata uvodi u pravni sistem države BiH šerijatsko pa i austro-ugarsko pravo te posebno nepostojeći Zakon o restituciji oduzete imovine po Zakonom o nacionalizaciji nekadašnje Republike BiH, donešenog odmah iza rata, poslije 1946. godine. Zakon o restituciji ili povratku oduzete imovine nije nikada donešen iz čisto praktičnih razloga : procjenjuje se da bi država morala vratiti nekadašnjim vlasnicima imovinu ili isplatiti protuvrijednost od preko 55 milijardi KMa.

c/ U praksi koju je otpočeo Reis a dovršavaju ovakvi kao Benjamina te državni organi, to sada znači da će Islamska Zajednica moći tražiti naknadu za čitavo Sarajevo i onda redom po većim gradovima FBiH, budući da je sve to nekada bilo Otomansko i vjersko. Slijedom toga, isto će tražiti i ostale vjerske zajednice pa se onda dovodi u ptanje primjena postojećih bh zakona, kao Zakona o obligacionim i stvarnim pravima, ali ‘mukata’ se rodila i valja je ljuljati. A Reis se nje sjetio tek sada. Kako će pametna Benjamina i njena vlast u Kantonu Sarajevo utvrditi protuvrijednost autrougarskih 3 groša za Vijećnicu u današnjoj valuti i koliko će se davati IZ BiH (da li će se naknada obračunati od perioda austro-ugarske pa do sada ili od Benjamine pa u buduće), to će odlučiti poslanici u Skupštini KS i neće se uopšte zamarati sa cifrom. ‘Moralno je i zakonito’ kaže Benjamina a tako će reći i ostali.

No, već se vidi i zna kuda cilja Reis a pripomaže vlast, međutim čudnije od toga je kako je moguće da to pokrivaju sudovi i ostali pravosudni aparat.

Ako je Sud nezakonito upisao državnu imovinu Vijećnicu pa je pretumbao u gradsku imovinu, čime je kao i Dodik krenuo u pljačku državnog vlasništva samo na osnovu odluke ministarskog vijeća koje je navodno utvrdilo da Vijećnica nije državna imovina, i ako je Benjamina Longrc ‘Hamprc’ našla da je ‘mukata’ legalno i zakonito pravo IZ BiH, naći će se i izračunati koliki je omjer jednog groša naspram KM.

d/ Inače ovo sa potezanjem ‘mukate’ nije prvi put, i nije tek ‘onako’, u pitanju su malo dublje stvari koje su tako lako prošle ispod radara javnosti. Podsjećamo, Reis i IZ BiH su ‘mukatu‘ potegli i u sporu u Tuzli koji se vodi već par godina sa firmom ‘Bingo’ na prestižnoj lokaciji Brčanska Malta gdje je po zahtjevu IZ Sud odlučio da se IZ BiH ima pravo umiješati u spor (a umješala se tek kad je ‘Bingo’ objekat izgradio skoro do pola) te je nastavak radova neizvjestan.

I, pazite, iako je opštinski Sud odbio zahtjeve Reisa, Kantonalni sud u Tuzli je u potpunosti uvažio žalbu Islamske zajednice vezano za ništavnost nagodbe između Tuzla-Remonta d.o.o., Binga d.o.o. i Grada Tuzle kojom je prometovano zemljište u vlasništvu nekakvog Gazi Turali-bega i džamije na Brčanskoj Malti u Tuzli, jer je prije toga Ustavni suda BiH prihvatio ‘mukatu’ Reisa i vratio sve na ponovni postupak pred Opštinski sud. I Ustavni i Kantonalni Sudovi su se pozivali na ovo hipotekarno pravo jer je navodno zemljište na ‘vakufu’ Turajli Bega, a Reis neće da propusti ovakvu zgodnu lokaciju za kakvu zgradu ili hotel, navodeći da je ta ‘mukata‘ upisana u Zemljišni Knjigama u teretnom listu ‘C’, baš kao prava hipoteka kad dižeš kredit pa se banka osigura.

Isti teretni list ‘C’ spominje i Benjamina kod Vijećnice od 3 groša, pa se javlja sasvim logičnim pitanje po koji zakonima su ustrojene bh Zemljišne Knjige i Katastar kad još nemamo Zakona o restituciji koji bi regulisao povratak ili naknadu oduzete imovine? I kako je onda odlukom Suda pored te ‘mukate’ vlasništvo Vijećnice sa države prešlo na Grad?

Lako, šerijatski, nego, i zato je i po zakonu a i moralno je.

Sudovi u BiH su osim ovih izvadaka ‘mukate‘ u Katastru i Zemljišnim knjigama koristili i šerijatske zemljišne knjige koje IZ BiH čuva i njih se drži, zato će mo o ‘mukati‘ još čuti, jer ‘mukata je vrijedna zlata, a Sudovi već stvaraju ‘pravnu praksu’ po kojoj će sve dalje ići lakše. Toliko je atraktivnih prostora u BiH i po ostalim gradovima da će IZ i Sudovi imati pue ruke posla. Vakufi su pa i džamije u tadašnja vremena bili u centrima, pa će sutra Reis tražiti ‘mukatu‘ za bh Predsjedništvo, Zetru ili šta znam autobusnu ili željezničku stanicu, znamo a to tvrde i Bošnjaci da je čitavo Sarajevo zapravo vakuf ili darovana imovina. Ne samo Sarajevo, čitava BiH je vakuf zato ‘mukata’ na tebe je red.

Znači, kad nemamo Zakona o restituciji, imamo IZ BiH i njene propise, zato pravnici ahmedije navalite.

Prije Vijećnice i spora sa ‘Bingom’ u Tuzli, IZ BiH je zaustavila uz pomoć ‘mukate‘ i prodaju zgrade austrijske ambasade u Sarajevu na prestižnoj lokaciji, jula prošle godine. Čim se IZ pojavila na skupštini Gradsko vijeće na čelu sa Jasminom Ademovićem ‘genetski predodređenim’ predsjednikom, sinom Keme Ademovića, skinulo je tu tačku sa dnevnog reda.

photo : Reis Kavazović i Benjamina Karić, arhiv