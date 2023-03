Utica NY ‘Projekat Sebilj’ – drugi put uz javno obraćanje profesora Sandre Šehića pučanstvu utičke dijaspore : puno pitanja bez pravog odgovora

Zbog silnih pitanja u vezi ‘projekta Sebilj’ kojeg je dogovorila i kojeg vodi crkva konvertovana u džamiju ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC’ (jedna od četiri bh utičke džamije ovog grada, kolokvijalno – ‘Sakibova džamija’, po predsjedniku džemata Duračak Sakibu), jučer je nadugačko i naširoko održao vaz profesor istorije Sandro Šehić video aplikacijom na facebook profilu ‘nevladine udruge’ BACA (Bosnian American Community Association), glasnogovornik udruženja ‘Bosanske Zajednice’ koje realizuje ovaj projekat izgradnje ‘Sebilja’ u parku East Utica NY.

Profesora su na ovo obraćanje, veli, naveli mnogi komentari i pitanja po ‘društvenim mrežama’ pa je imao potrebu da pojasni.

Možda su profesora ponukala na javljanje i neka pisanja Cross Atlantica iz članka ‘Kad napravimo Sebilj šta će mo sa golubovima‘ od 03.03. ove godine, međutim on je vješto izbjegao tu insinuaciju, strpao nas je pod ‘društvene mreže’, međutim nakon preslušavanja odgovora, ‘prepoznali smo se’ u ‘mrežama’, i imamo opet dodatnih pitanja i komentara, budući da profesor nije odgovorio na najbitnija ili ih je vješto zakamuflirao.

1. BACA jeste i biće izvršno odjeljenje džemata i njegova produžena ruka, a džemati dijaspore su istureno odjeljenje bh ‘građanske’ SDA vlasti. Šehić to ne može sakriti ma kako se trudio, i BACA jeste i baviće se i dalje lobiranjem i političarenjem jer ‘od šta odpadalo, na to gledalo’, ne može drugačije. Naravno da niko nije lud a posebno Sandro da javno prizna lobističke uloge i niko neće čuti da se ciljevi lobista ovakvih udruženja kažu javno, ali postoje za to džemati koji će lobiranje učiniti vidljivim, uz određenu uslugu. Tu će se javno reći za kojeg od kandidata za načelnika grada da se glasa ili za kojeg senatora ili guvernera i šta se time dobiva, i to će se provesti u djelo. Tako se to jednostavno radi u svakoj pori politike a BACA jeste vjersko i političko čedo, i kao u svakim izborima u USA, daju se po džematima preporuke koje se poštuju. Uostalom, ako nas pamćenje ne vara, uz sve izbore kandidati načelnici se muvaju po džamijama i džematima, čak su neki kandidati za senatore dijelili flaširanu vodu sa svojom slikom po džamijama Utica NY prije nekoliko godina. Utički načelnici ne printaju boce sa vodom, oni to dogovore uz Bajramsku baklavu ili uz koji drugi događaj, posebno na sastanku čelnika udruge, recimo, osim toga oni su, nečelnici, davanjem javnog parka džamiji-crkvi te zapošljavanjem kandidata u Opštinu po preporuci džemata sebi dio glasova odavno obezbjedili. Započeo David Roefaro nastavio Palmieri.

Razloga ima još za tvrdnje da je BACA isto kao džemat. Mnogi članovi odbora ovog udruženja su i članovi odbora džamije crkve istovremeno, o tome smo već pisali i oni su za sada najveći donatori u ovoj akciji. Pa neće onda udruga djelovati drugačije od džemata, svoje baze. Nadalje, Hanka Grabovica koja uz profesora Šehića provodi u djelo akcije udruge je bila kandidat za džamijski odbor na ranijim izborima (ali nije ‘prošla’ jer po islamu to nije mjesto za ‘slobodnu ženu’) i na svim većim akcijama ovog udruženja je i profesor i Hanka na slikama sa hodžom ove džamije Memić Amsalom.

Zbog toga je ‘Sebilj’ ‘hair fontana’ od svih razmatranih prijedloga dobio prođu, to je fakat ‘mala džamija’ ali iako je simbol Sarajeva nije simbol države Bosne, profesore. Nije ni simbol ‘naše državnosti’ već simbol stoljetne okupacije države BiH od Turske. Najjednostavnije, laž je da nije bilo boljih mogućnosti za spomenik bh ‘kulture i istorije’ od ovoga. Osim onog kojeg je naveo profesor da bi, recimo, izgradnjom sportskih terena ili dvorane ugrozili svoje sponzore kafedžije gdje već to sve imamo. Imamo, ali nije naše već njihovo.

2. Nabrajajući uspjehe ovog udruženja čuli smo manje-više ono što već svi znamo a najviše me ražalostilo kako profesor troši svoje pare za reklamu samo da bi nam pomogao te kako njegova udruga nije dobila ‘grant’ od Opštine, što je naravno neistina. Pa kad je dobila firma folklora ‘Behar’ Zude Husića lokalnog pjevača ili skoro svaki utički kafedžija a što se može vidjeti samo treba ‘proguglati’, kako onda da je opština zaboravila Hanku i Sandru. I ‘bosansko-američko’ udruženje. Koje je ‘bosansko-američko’ koliko i silni džemati dijaspore istog naziva a nigdje Amerikanaca džematlija. Da li ova kuknjava znači da sadaka sporo pristiže ili se radi o klasičnoj političkoj dimenziji veličanja svojih usluga? Nema odgovora na to, ali ovo više čudi : Zašto među prvim donatorima nema džemata i hodža?

To je najlogičnije razmišljanje jer svi smo ovdje ‘Basnijen kamjuniti’ i najosnovije je da oni koji su osmislili ‘Sebilj’ dadnu lovu među prvima. Jok! Zna se da džamije i hodže nikom ne daju, oni samo uzimaju i daju ideje, ima onih koji će davati. Ali su zato glavni kad treba koga nagraditi ili zaposliti. I svuda se kao i Reis pred domicilnim vlastima pojavljuju kao ‘predstavnici bosanske Zajednice’. PA onda kad ste već predstavnici, hajde u prve saffove za sadaku i donacije.

Ukupan iznos izgradnje ‘Sebilja’ treba bolje pojasniti, ne treba ništa sakrivati. Ali i ovdje Sandro izokola. Iskreno, 150.000 i nije velika lova iako to nije konačna cifra ove akcije, da su ‘hairli’ bar bi to ove četiri džamije same isplatile. Ali nisu ludi kad ima luđih. Međutim ovdje Šehić banalizira spomenutu cifru od 500.000 dolara na ‘društvenim mrežama’ koja se navodno provlači kao dio sredstava da bi se projekat napravio, a što po profesoru nije tačno. Međutim, tačno je profa, nema druge. U dokumentima (Department of Legislation) koje je opština izdala za projekat ‘Sebilj’ (vidi sliku) a što nam je udruga dala u javnost, lijepo piše da se mora obezbjediti ta lova kao osiguranje na ime eventualne štete i to mora obezbjediti BACA prije nego krene na posao ili firma izvođač radova, neće valjda moj ćaća, oni su naručioci i izvođači. Što znači da će ‘projekat’ koštati daleko više od procijenjenog. Siguran sam da ta cifra sa simbolom ‘oko’ kao u budžetu BiH neće stati ni na toj brojci, pred nama je. Dakle, profesore, na cifru ‘oko’ $ 150.000 dodaj najmanje još $ 500.000 koliko moraš ti ili izvođač radova obezbjediti na ime osiguranja, pa ćeš vidjeti da si se već približio milionu, koliko će projekat na kraju koštati, računajući i ono što će se po našem poznatom ‘nema problema’ hapiti kao u svakoj merhamet akciji.

Kad smo kod donacija, još nešto. Kad je već Hanka Grabovica učiteljica u turskoj privatnoj školi (charter Academy School of Science ili tako nekako) u gradu Utica NY a jeste, i kad je već spomenik podsjećanje na ‘braću’ okupatore-Otomansku Imperiju, zašto nema donacija od te škole ili od ‘braće’ Turaka. Ima ih ovdje dosta, i doktora Turaka (posebno psihijatara i psihologa koji nam daju papire da smo ludi kad zatreba, kao u Bosni) a ima i biznismena, imamo Turčina najvećeg proizvođača jogurta i sira ovdje u UpState.

3. Za gradnju će, kaže profesor Šehić biti raspisan tender, jer hoće da je sve po zakonu. A već su ‘estimate’ (predračun) tražili kod ‘svojih’ u St. Louisu. Nisu to tražili ovdje u gradu Utica, valjda nema građevinaca, a pun ih grad. Što znači da će biti po zakonu kao i kod izrade fasade na crkvi-džamiji zašto su se potrudili Mehmedovići, otac i sin hodža vlasnici sada svoje samostalne privatne džamije na Kemble Street. Kada je pored desetine utičkih građevinskh firmi na ‘zakonitom tenderu’ posao dobila firma ‘provjerenog Bošnjaka’ iz sasvim druge države. Tako će biti i ovdje, znam ja nas, jer mi ne znamo i nećemo drugačije.

4. Kad se ‘Sebilj’ napravi onda će mo, kaže Šehić, tu moći održavati ‘naše tradicije’ kao što su šetnja za Srebrenicu ili uz ‘Dan bijelih traka’ i sve u tom stilu. Odlično. A kako će nam to izgledat BACA nam je već pokazala na prošlogodišnjoj komemoraciji ispred MVCC Koledža. Uniforme, beretke, vojničke čizme i parole uz ratne ukinute ljiljan zastave kojih je puna svaka džamija, a Nedim Mujić nenadjebivi lični njihov fotograf slika i naplaćuje. Ugođaj kao na izbornom skupu SDA. Plus, projektom je ucrtano da će ispred ‘Sebilja’ biti tri jarbola za tri zastave. Tite mi, kao ispred ambasade, hoću reći ‘Sakibove džamije’ ispod prozora Opštine. Bez golubova, a svečano sa desnom rukom na srcu a lijevom u džepu.

5. Na kraju ali ne manje važno pitanje za uvaženog profesora : odakle mu ono ‘mi Bosanci i Hercegovci’?

Prvo zbog toga jer u Ustavu BiH te kategorije nema, čak ni u rubrici ‘ostali’, toga nem ni ovdje osim u zvaničnim dokumentima. Mislim da bi se i profesor Sandro ili Hanka (a tek hodža Memić ili njegov Board) naljutili kad bi ih tako zvali, zna se da vjerska, islamistička i politička bh mantra priznaje samo u ratu nezakonito skovanu naciju Bošnjak. Zašto se onda osvjedočene ‘Bošnje’ kako sebi tepaju lažno predstavljaju? Da se ‘vlasi ne dosjete’? Pa ovdje profesore u tom broju ima od oko 6.000 emigranata iz BiH blizu ‘oko’ 2.000 onih koji se nikada neće zvati Bošnjacima koje vi kao zastupate, sakrivajući se iza te izmišljene po vas nacionalnosti ‘Bosanac i Hercegovac’. Oni su za ‘vas’ zbog toga jednostavno nepostojeći Bosanci, kao što je i ‘kod nas’ prefiks ‘bosanski’ lažna zamjena za onaj sakriveni ‘bošnjački’. Uostalom, koliko džemata, džamija i ‘kulturnih centara’ se nazivaju u državi NY bošnjačkim? Napose, zašto se javno provodi online anketa da se nama Bosancima u američkim dokumentima upiše nacionalnost Bošnjak, ko koga ovdje zajebava i zavarava?.

*** Sve u svemu, govor profesora Šehića u cjelosti podsjeća na onu čuvenu izreku Ćire Blaževića, kad su ga pitali kako je mogao reći ovo ili ono, a on šeretski (laHka mu zemlja) odgovorio.

‘Jebi ga sine, svašta se kaže kad se priča’. A priča se.

photo : dokument Opštine Grada Utica NY koji nalaže polaganje $ 500.000 osiguranja prije početka ‘projekta Sebilj’, u okviru- profesor Sandro Šehić član Boarda udruge BACA Utica NY na ovogodišnjoj paradi ‘St. Patrick’s Day’, arhiv