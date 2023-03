Benjamina Karić načelnica Sarajeva u Azerbejdžanu sa Zlatkom Lagumdžijom bratimi se sa klimatskim promjenama i obnovljivim izvorima energije

Znate li, ma sigurno se sjećate – ko je ‘slučajni prolaznik’ bh političke i državne korumpirane elite vlasti?

Ako ste zaboravili, to je nekadašnji predsjednik SDPa, kasnije ‘grobar socijaldemokratije‘ i rijetko rođen i uporan uhljeb državnih jasala Zlatko Lagudmžija, koji se još odkako je nogiran iz Partije i državne stolice grčevito bori za povratak na nepresušnu državnu sisu.

Ako ni to nije dovoljno za osvježenje pamećenja, prepoznaćete ga po tom nadimku kojeg je stekao u onom poznatom srazu sa SDA i Alijom Izetbegovićem, dok je glumio socijaldemokratiju u sekularnoj državi a radio skupa sa nacionalistima ahbabima SDA mafijaške stranke, u onom hapšenju Izetbegovića skupa sa Lagumdžijom, kada je hinjavo i kao usrana grlica izjavio da nema ništa sa Alijom Izetbegovićem, ‘slučajno’ su u istom avionu i u ‘prolazu.. Da bi kasnije to preraslo u herojstvo i patriotizam neviđenih razmjera.

Naravno da je tada lagao kao što laže i danas, sa SDA je uvijek bio u talu i u vlasti, sa Alijom posebno, a postao je poznat i po tome što je tajno kao ministar vanjskih poslova BiH obavio ‘mali hadž (umru), da bi nam to kasnije u svojoj borbi za ‘patriotizam’ i za državnu stolicu gdje je ‘džamijski prag’ temelj za ulazak u vlast i obznanio.

Da se razumijemo, nije grijeh što je otišao na hadž iako bi se obzirom na njegovo poimanje države i partije tu moglo osporavati svega i svačega, više je zaparalo uši što je to krio glumeći ‘građanštinu’ države i odvojenost vjere i vlasti a uradio ono što bi svaki iole otriježnjeni SDPovac uradio kao i on. I što sada velika većina njih javno i radi.

Upornost u politici i kod žena se isplati, to je naučno dokazano, evo, po listi bh ambasadora koju je sačinio novi član bh Predsjedništva Bećirović, Lagumdžija je ušican za bh ambasadora pri UN, ostaje još da se lista verifikuje.

A da li znate ko je ‘slučajna p(r)olaznica’ u BiH, možda?

Ako ne znate to je načelnica Sarajeva Benjamina Karić Londrc, najnovije ‘genetsko čudo’ vlasti ‘trojke’ u Sarajevu koja ima tako fin običaj kao i Bisera Turković da se ‘slučajno’ pojavi tamo gdje joj nije uopšte mjesto i gdje je ne očekuješ. Ima je svuda kao već sada bivše ministrice, samo je nema u stolici načelnika Sarajeva i sa problemima Sarajeva. Jer i tu je, iako u ‘historjskoj podvali’ ‘trojke’ zasjela ‘slučajno’ nakon što su iz perfidne igre izbacili Bogića Bogićevića pa ga kasnije propisno oplakali.

Benjamina-čudo od doktora prava iz Travnika i ‘prestižnog univerziteta’ se zaista može naći svuda ali u okršaju sa onim što bi trebala raditi kao načelnica i za što je plaćena – tu je nećeš naći. Ako je i nađeš, to je lakrdija i od posla i od funkcije koju sramotno i brukanjem obavlja da povratiš. Ova patetično nasmijana načelnica putuje lagodno po svijetu i bratimi se sa bratskim gradovima širom Kugle i samo puni svoj ‘face’ profil slikama i parolama koje su za pamćenje. Uz put dijeli zlatnike Grada Sarajeva kao da su njeno porodično blago svakom koga na svojim putovanjima sustigne.

Nakon što je ‘nakon 30 godina bitke konačno ‘ otela Vijećnicu od građana i 0d Nacionalne Biblioteke, upisala je na sebe, na Opštinsko Vijeće i Grad i pretvorila u svojevrstan privatni kičeraj bez knjiga i nauke, evo je u novim bitkama. Osvanula je u Azerbejdžanu, u gradu Baku na forumu i panelu posvećenom klmatskim promjenama i obnovljivim izvorima energije, o čemu ona nema blage veze, nije to učila u Travniku niti je to u opisu njenog djelovanja.

Tu je, pazite sad ovo, obnovila bratstvo sa ovom državom sklopljeno 1972. godine i najavila velike mogućnosti ‘za unapređenje suradnje’. Sad ne da smo mi i Azerbejdžanci ‘obična braća’, sad smo blizanci, potvrđeno dva puta kao u Washington DCu što je izdejstvovala ‘historijsko bratimljenje po prvi put’ pa slagala. Prvo bratstvo je izgradio njen prethodnik sunetlija Abdulah Skaka. Bog dragi zna ko nam je još u Svijetu ostao a da nismo sa njim ‘braća’, jer ova SDA politika stvaranja krvnog srodstva je uzela odavno maha. Biće da se Benjamina dobro posavjetovala sa Biserom Turković kod obilaska destinacija.

Vesela načelnica SDP partije je još iz Bakua cvrkutala i ovako.

– Zadovoljstvo mi je bilo predstaviti ono što mi u BiH, odnosno u Sarajevu, radimo na tom polju (održivih izvora energije i klimatskih promjena, op. Cross), glavni grad Bosne i Hercegovine je historijski grad te ga nije teško pozitivno predstavljati u svijetu i na ovakvim događajima’.

Naravno da nije, posebno ako svoj grad namjerno ne poznaješ, jer koliko me pamćenje služi i statistika tvrdi, mi smo, odnosno Sarajevo je po ‘održivoj’ zagađenosti i magli među prvima u svijetu, samo to glagoljiva Benjamina zaboravila.

No, Baku je samo jedna od ucrtanih bratskih destinacija Benjamine Karić koje treba obići i tu ‘nabiti guzicu’ o trošku države i njeno blebetanje nije uopšte iznenađenje.

Veća je ekskluziva uz ovaj događaj otkud ona tamo sa Zlatkom Lagumdžijom?

Ili je i to već ižvakana tema, SDP BiH se potrudio da je dobro ižvače?

Dok Bećirović Denis-rumeni član zelenog bh Predsjedništva-obilazi svoje evropske destinacije kao što su posjeta Fati Orlović na tortu sa svojom facom u šlagu ili dok ispija kahve sa hafizom Amirom Mahićem kojem nudi i pare i advokate (državne, ne svoje) da ga odbrani od njegovih političkih uvredljivih hutbi u džamiji u Prijedoru ili dok ćaska sa ahmedijama u Ferhadiji, ili dok muhabeti sa Reisom Kavazovićem o ratu i naoružavanju te pismima brani državu i prosipa ‘šuplje’ fraze koje nikog ne obavezuju osim onih kome idu (da mogu uzvratiti), nema ništa logičnije od toga da se Lagumdžija sa Benjaminom pojavi na ovom istom forumu.

Pa nacijo, on je ispred SDA već ucrtan za ambasadora u New York-u, i ne samo on.

Bećirović je u kabinet primio mnogo braće SDA, bivše službenike i savjetnike, biće ovakvih ‘slučajnih’ susreta još pred nama.

photo : slučajni prolaznik Lagumdžija i slučajna prolaznica Benjamina u Azerbejdžanu (Baku), na forumu, arhiv