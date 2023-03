‘Izokrenuta priča’ premijera Fadila Novalića u aferi ‘respiratori’ koja je oduševila sudiju

‘Izokrenuti sudija’ oduševio se aferom ‘respiratori’ u premijeri priče Fadila Novalića’

* Tek su brda Sarajeva izašla iza sunca kad je email dobio premijera. ‘Salje me selam, u Asimu potpis’. Tako je glasio gost kratke poruke ispred vrata.

Kucaj bez ulaska, dugme telefona je stisnulo Fadila i na Fikretu Hodžiću su se ukazala vrata

Dok je stolica privlačila mladog biznismena, tajanstvena ‘Seb’ je stigla šifru Fadilovog telefona. ‘Daj Fikreta poslu’ – glasio je telefon u rečenici.

‘Ništa ne brini’- otipkala je ‘šefica’ premijeru pa se srdačno pozdravila sa papirima koje je stol bacio na gosta.

U par minuta papir je stavio potpis na premijera a onda je sekretarica veselo nazvala Fadila. ‘Isplatite ugovoru ovih 10 miliona donosioca.

‘Hoće li to biti uredu sekretarice pitao je premijer’, na što je dobio odgovor.

‘Reci kako sam ti uradio’ tvoje je da analiziraš a ne da radiš.

* Zemlja je uveliko harala coronom pa se u maskama slabo ili nikako razgovaralo pod kancelarijama. Zbog toga je nos svog premijera držao okačenog o masku.

Razmišljao je kako će uskoro pred naciju da televiziji objasni svoj ogromni spas u doprinosu naroda.

Kad su ga sustigli kineski respiratori da je stigla vijest na aerodrom, rekao je aerodromu da ide na sekretaricu, da preuzme pacijente na koje će se kačiti respiratori.

Tu je održao neviđeno pamćenje za govor.

‘To su kineski moderni pacijenti zvani dupljaci na koje možemo nakačiti po nekoliko uređaja’ – odjekivalo je premijerom dok su se smješkale i izgovarale ove riječi okolne piste aerodroma

* U neko doba vijesti stigli su naredni dani kako su naručeni pacijenti iz Kine nikakvi i kako na njima umiru respiratori. Tajanstveni kineski respirator je odmah izbacio ‘Seb’ iz podruma bolnice, a svi nakačeni pacijenti su nestali kao da ih je oduvijek tu bilo.

Ubrzo je po inspektore došao Fadil da ih uhapsi, pa su nakon toga zagrmili Bošnjaci ‘ovo je napad na Reisa i Bakira’ i onda je Fadil oslobodio ispektore.

* Stručnjak prava za SDA-sudija Perić već dvije godine dokazuje pokušaj da nevinost respiratora nema ništa zajedničkog sa premijerom, uskoro se očekuje da nezavisna optužnica odbaci nakaradni sudski muhur i da se slobodi nasmiješi nevini premijer.

Koji je potrošio narod da spasi 10 miliona KM, pa ga zbog toga politički montiraju u sudskoj aferi. Sve je to Jozefa K. i Kafku podsjetilo na Fadila i njegov proces, onda i Petra Kočića i njegovo djelo ‘Sud pred jazavcem’ zbog čega je donio vreću u respiratoru, sudija Perić se ipak najviše obradovao sudskoj odluci koja će insceniranom pričom odlučiti o Fadilovom izvrnutom procesu.

Po djeci lektire za pisca Branka Ćopića.

I dok je žvaka premetala Fadilova usta sud se nije bavio odbijanjem prijedloga tužitelja niti tragom nestalog krivičnog djela u nestalom novcu, ‘sve je to budalaština‘ – ocijenjeno je to nepotrebnim sudijom.

Najviše se premijer iznenadio koliko književnost poznaje sudiju, jer je prije ovoga citirala olakšavajućeg Krležu, a što će sve biti presuda u sudskoj okolnosti.

P.S. svaka imena i sličnosti lica – namjeran su slučaj!

photo : arhiv, ilustracija