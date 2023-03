BiH klizi u (ciljani) haos i ambis, državne institucije su korumpirane i ne rade godinama dok se vlast patetičnim, naprđujućim i primitivnim pismima obračunava međusobno, ‘bošnjački svet’ i radikalna agenda se više ne sakrivaju i skoro su vidljivije od srpskog i hrvatskog, vjerske zajednice su se javno ozvaničile ‘autoritetima’, preuzele državu i rajcaju narod, dok mediji sramno uz lovu potpaljuju vatru sa svih strana koju međunarodni faktori ne gase. Da li je došlo vrijeme da se ispune svačije želje?



* Dayton kojeg nema

Da se ne lažemo, sve u BiH i počinje i završava sa Daytonskim mirovnim sporazumom od 1995, sve tri strane u BiH su ga prihvatile jer su morale i sa njim je stao rat i zacementirano ‘stanje zatečeno ratom’, ali su ostala usmena obećanja tvoraca Daytona da se ‘jednog dana’ stanje može promijeniti, što je onaj nevidljivi izvor svih naših nedaća i muka sa ovim Okvirnim sporazumom.

Koliko i vlast i međunarodna zajednica drže do tog našeg najvažnijeg dokumenta i Ustava dovoljna je samo ova činjenica : dokument nije nikada usvojen i potvrđen u Parlamentu a vlast se svih ovih decenije obnaša na temelju kopije iz Francuske, original je, to svi znamo, čarobno nestao iz kase Predsjedništva i niko ne zna kako, dok se on javno prodaje na ebay aplikaciji po internetu. Koliko bh vlasnici države drže do ovog ugovora, svjedoci smo i sami, iako se na njega pozivaju, svi rade na njegovom rušenju i obezvređivanju sve ove godine.

* Ratuj Alija, pravi se avlija

Također, da se ne lažemo, Alija Izetbegović je u rat ušao bez potrebe a Bošnjaci su imali najviše žrtava jer rat u BiH nisu htjele spriječiti međunarodne snage, pa čak ni taj famozni NATO kojem kobajagi hrlimo punom parom. Još gore, kao što je žrtvovao nenaoružanu bh raju tako je crtajući karte sa Miloševićem i Tuđmanom žrtvovao i Srebrenicu za brda ponad Sarajeva, poslije su mu te međunarodne snage uz pomoć Visokog predstavnika oformile Potočare i svetište za žrtve koje su u toj Dolini Smrti maksimalno iskorištene i zloupotrijebljene, i danas je to mjesto u kandžama Islamske Zajednice BiH i njenih predstavnika i partnera u vlasti na čemu baziraju sve svoje sadašnje i buduće poteze.

* Visoka plata, Visoki predstavnik – odluke ‘niske

Čitave ove tri decenije patnje i silovanja građana BiH provode se pod prozorima međunarodnih faktora i Visokog bh predstavnika koji su se mijenjali u BiH osam ili devet puta a da ništa pametnog i korisnog od njihovog djelovanja nije bilo, osim onih prvih završetkom rata. Samo još veća mržnja i svađa, isto se desilo i sa odlukama Haaga gdje je međunarodna zajednica ‘prala ruke’ od svojih ratnih dešavanja u BiH koje je mogla da je htjela spriječiti presudama koje su umjesto da ugase balkanski nacionalzma i vjeru, samo dodale još ulja na neugašeni požar. Da je bilo imalo želje i volje od strane OHRa i Visokog predstavnika da stanje popravi, njegova prva naredba bi bila razriješiti vođe tri nacionalne bande u BiH a onda istom linijom na niže. Druga odluka mu je trebala biti zabrana vjerskim dužnosnicima da se petljaju po politici i državi.

Kako toga nije bilo, ratni snovi okupatora bh države iz redova tri ‘nacionalna korpusa’ su stigli u mozak i ne mogu se više potiskivati.

*tri smo ‘sveta’ različita, uglavnom ista

Znamo da Srbi nisu nikad prihvatili ono što je zapisnao u Daytonu, tako isto i Hrvati, međutim uljuljkivali se mi u snove i bajke i bošnjačke mantre, nisu to željeli ni Bošnjaci. Svako je sanjao samo svoju državicu, zbog toga je rat i počeo. Srbi to ni danas ne sakrivaju, Hrvati formalno priznaju BiH ali je i dalje koncpet Herceg-Bosne kod njih življi od države BiH, dok Bošnjaci pod maskom građanske, sekularne i demokratske države permanentno rade na uspostavljanju ‘krijeposne islamske Republike Bosne’ vadeći se i kmečeći nad žrtvama koje su za njih samo kolateralna šteta u stvaranju svoje avlije. Za svoje žrtve skidaju glave bez provjere, tuđe ne priznaju i čak više, sprdaju se sa njima, a glavni aduti su im odluke Haaga, međutim žrtava je bilo na sve strane. Isto je i sa ratnim zločincima. Iako nema i ne može bit izjednačavanja, ratni zločinci Bošnjaci su u BiH zaštićeni od države, ostale love i traže i prozivaju tužilaštvo za namjerno izbjegavanje i nekakav balans.

To je istina, mrzili to ili prihvatali, istim žarom kako nacionalista Dodik radi na uspostavljanju ‘srpskog sveta’, isto rade i Bošnjaci, dok Hrvati to već imaju. Samo budale ili veliki lažovi se mogu pretvarati nad tim. Herceg -Bosna postojio od rata pa i sada, iako su njeni predstavnici za suverenu i jedinstvenu Bosnu.

* Što je više kleveta i laži, Alija i Reis su nam sve draži

Pune tri decenije po medijima i iz političkih centrala tociljaju se građani i seljaci o ‘suverenosti’ i ‘jedinstvenosti’ države BiH na svakom pedlju i svi bošnjački predstavnici ispiraju mozak sa tom mantrom iako i ćorava kokoš vidi da to nije tako. Bošnjaci u ‘svojim rukama drže’ 23% bh teritorija (ni toliko jer i to u vlasti dijele) a uporno ‘pedljaju’ i lažu : odlazak u Banja Luku ili Široki Brijeg je rijetki odlazak u inosrantstvo, nažalost. No, iskreno, Sarajevo se nije ni trudlo da bude drugačije. I ono malo Hrvata i Srba u glavnom gradu u vlasti ili u svojoj kući moraju sa debelom pažnjom paziti šta će reći i kako će postupiti. U Sarajevu ne valjaju čak ni mrtvi nemuslimani, brojni su primjeri za tu tvrdnju. Imamo ‘zajedničke oružane snage’ a zapravo tri nacionalistička korpusa, imamo tri elektrodistribucije, tri pošte, dvije-tri škole pod jednim krovom, tri bezbjednosne agencije, ništa u BiH osim tablica na autu i KM nije zajedničko ali lagarije se nastavljaju.

Ucjenama, praznicima, zastavama, himnom, proizvodnjom neprijatelja, pisanjem pisama, ‘žestokim odgovorima’ a plate idu, porez se harači nemilice i tu se vidi zajedništvo, međunarodna zajenica ‘osuđuje’ ili ‘podržava’ i daje sadaku-donacije, i pravi žurke za lopove i nacionalsite u vlasti, dok iz BiH ne da bježi već piči kao ‘Tito preko Romanije’ svako ko može iz nje izaći. Bošnjačka komponenta u vlasti ne radi ništa da taj proces stane, suprotno, hvali se sa ukupljenim parama na potvrdama o brisanju iz bh državljanstva. Što veća dijaspora to bolja ‘Republika Bosna’. Dijaspora našoj vlasti služi kao bankomat i kao baza za glasanje. Ne zna se šta je od toga grđe i blesavije ali korisno vlasti pa se od tog ne odustaje.

* u svojoj vjeri na svojoj ‘ćistoj’ zemlji

U svoj ovoj decenijskoj patnji vjerske zajednice učestvuju aktivno, kao onda u ratu tako i sada u miru. Tu nema razike osim u jednom : IZ BiH je za razliku od ostalih, svoje predstavnike instalirala u vlast, favorizuje samo SDA partiju (ostali su za njih izdajnici dušmani), državne institucije je preotela načisto. Amblemi i zastave kantona su u FBiH kao simboli džamija tako i po opštinama i hodže načelu sa Reisom su ovih zadnjih godina intenzivirale onaj zacrtani cilj Alije Izetbegovića o ‘krijeposnoj islamskoj državi’. Pucaju iz svih oružja po džamijama i iz političkih klupa, pripomaže ih bošnjačka vlast i mediji brane ono što je vidljivo i golim okom, sve sa pozivom na povratnike kojih osim mrtvih u Potočarima nema. I uvijek ono ustaljeno : a šta su oni nama uradili.

Što je onomad rekao četnički komandant i ideal Srba Draža Mihajlović u zemunici kad su partizani pripremali njegovo hvatanje svom vojvodi Kalabiću ‘ojužilo je’ treba izaći iz zemunice, isto tako misli i Reis Kavazović sada, podržavaju ga skoro svi predstavnici Bošnjaka u vlasti. Što u prijevodu znači : vrijeme je. Aktivirao se onaj plan bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića o ‘sekularnoj i građanskoj’ državi BiH : unutra je Parlament i raja, a okolo zeleni omotač IZ koji sve drži pod kontrolom i čuva.

Ne smiješ ništa zucnuti o islamu, o džamiji, o maHrami ili hidžabu, ma o ničemu u toj ‘miroljubivoj religiji’, eto te odmah na nišanu. I eto bajke o ‘ugroženosti’ prava i vjere za koju ‘smo se borili’.

Nema veće istine od izjave nekadašnjeg SDPovca Bijedića koji sada ima svoju minornu stranku koja potvrđuje kako to Bošnjaci na čelu sa Bakirom zamišljaju ‘građansku državu’. ‘Reis je naš najveći autoritet’, kaže jučer ovaj doskorašnji SDPovac a vlast, ej! I opravdava Reisovo zveckanje sa ratom i oružjem, u zemlji u kojoj je ‘ugrožen’ a on ima sve. Ima firmu koja se bavi svim i svačim a najmanje vjerom, ne plaća poreze, ne smije niko saznati kolika mu je plata, i još mu država daje i kapom i lopatom.

* Nas i Sandžaklija trista miliona

U tom pravcu sve su učestalije posjete Reisa i bh političara Sandžaku gdje oni vide rješenje tog ‘bošnjačkog sveta’. Spajanjem Sandžaka Bosni za mrsku Republiku Srpsku – Srbiji. Ali oprez, ako u BiH dođe neko iz susjedne države u Hercegovinu ili u Republiku Srpsku to je miješanje u suverenitet države BiH, ako minisatr BiH ili Reis odu u Sandžak, to je posjeta domovini. Koju su nam u Berlinu davno ‘isčupali iz Bosne’ ali je ostala ‘u srcu i duši’ dok se ne spojimo. Sada kad je srbijanski predsjednik Vučić morao konačno priznati da je Kosmet Kosovo i još država, SDA Sandžaka i Ugljanin sve javnije i glasnije traže po preporuci Sarajeva spajanje sa bh ‘maticom’. Što je dio nekadašnjeg plana Alije Izetbegovića. Po kojem bošnjačkim političarima ne bi bilo mrsko da ‘mahnu’ kao onda Republiku BiH u Daytonu sada Republiku Srpsku za manji dio Sandžaka. Ako se dogovore o veličini ove Pokrajine : Za Srbe to je Novi Pazar i okolica, a Bošnjake je to prostor od Užica do Ulcinja.

Kakve su (ne)prilike ovaj suludi ‘non-paper’ kojeg nije uspio otkriti čak ni svemogući istraživač Avdo Avdić, novinar obavještajne službe BiH OSAe, doživljava svoju reinkarnaciju. Kao da je neko ‘izvana’ namignuo Miloradu Dodiku da takva ‘opcija’ postoji i daje ‘ojužilo’.

Zabluda je misliti da tako nešto nije moguće izvesti ‘uz dogovor’ i sponzore sa strane i radi ‘mira u kući’. Uostalom, iako je suverenost države nepovrediva, političari se mogu uvijek dogovoriti ili natjerati da misle drugačije. Nije poznato kako će se postupati u ovoj obostranoj želji i da se desi, ali ne bi to bio izuzetak. BiH vlastela je i prije Daytona crtala geografske karte ali zbog mudrosti nisu ucrtane u atlas. Podsjećmo, da je vlast, imala bi državu bez rata, ali i bez Kantona, sa tri Regije, to mudri Alija odbio jer Sandžak nije bio u kombinaciji. Bila je mogućnost i poslije Daytona da se uspostavi centralizovana države BiH – Aprilskim Paketom Amerike, i to je mudri Haris Silajdžić odbio i srušio. Potajno se šuška da je nakon toliko godina kakve-takve BiH neko potegnuo ove mokre snove i priželjkivanja. Ali na pogrešan i skoro neizvodljiv način uy ove, sve učestalije prijetnje oružjem.

Nisam siguran da je Vučić spreman bez obzira na lovu ispod stola Srbiji bilo šta crtati na karti Srbije, Kosovo ga je ukopalo za jedno vrijeme, Dodik bi to svakako prihvatio ali bez učešća Srbije to je još uvijek neizvjestan posao. Opcija ipak postoji jer ovolika halabuka Bošnjaka a posebno njihov udar na međunarodne faktore i ambasade u BiH nije baš onako. Raja se paralelno loži na rat i nenadjebive pobjede uz prijetnje ‘strancima’ da napuste BiH, što je opet dodatna pogrešna taktika Bošnjaka da mogu nešto uraditi nasilno bez pomoći izvana. Mediji u BiH sramno potpaljuju ratne talambuse i navijaju i ohrabruju konačno stvaranje Republike Bosne kao nekad 1992, ali totalno kontraproduktivno i tragično po narod. Jeste da nema više JNA ali BiH sada zahvlajujući IZ i SDA vlasteli nema ni prijatelja ni suradnika ni na Zapadu ni na Istoku, čak ni među Islamskim Zemljama ili Turskoj. Ima još nešto malo podrške Amerike koju pljuckaju i zazivaju, a što je po svoj prilicii razlog da je Amerika ovako ‘suzdržana’ i zvanična u ovom događanjima u Sarajevu i u BiH generalno.

* baš me uzbudilo ovo ludilo

Osloniti se na ‘pune džamije’, ‘dronove i bh namjensku industriju’ na što se poziva Izetbegović mlađi a prihvata ahbab Reis, dok se istovremeno ruše svi mostovi sa Zapadom, ravno je samouništenju Bošnjaka. Zar niko ne vidi šta se dešava sa Ukrajinom i kakva tragedija se tu događa, a sav Zapad je na njenoj strani. Amerika posebno.

Još je veća ludost da sama BiH uđe u obračun ‘svim sredstvima’ sa komšijama u okruženju, bez međunarodnih stavova i eventualne podrške. Razmišljanja kako u BiH neće doći do rata već eventualno do ‘manjih incidenata’, još je veća zabluda kod ‘budnih’ Bošnjaka i njihovih navijačkih radikalnih skupina duboke države. Stoga ovo političko i medijsko ludilo treba stati odmah, dok još ne bude kasno. Sa ‘manjim incidentima’ neće se stići ni do Banja Luke, kamo li do Sandžaka. Ako je već tolika žeđ za sopstvenom ‘čistom državom Bosnom’ kakvu trpi SDA na čelu sa Reisom, trebalo bi znati da se to može samo dogovorom ili zavrtanjem ruku i nogu od strane jačih i moćnijih. Sve drugo je uvod u sukobe sa nesagledivim posljedicama.

Stoga, braneći ratno-huškačke ahmedije ili političare (evo i ovaj SDA junoša Zahiragić bi da puca), treba poraditi na opstanku međunarodnih snaga i faktora u BiH i poraditi na dogovorima. Snovi su jedno a stvarnost u BiH sasvim dva različita pojma.

Ako međunarodni faktori dignu ruke od Bosne i Bošnjaka na čemu zorno rade klerikalni političari i bijele ahmedije, biće belaja više nego u prethodnom bh ratu.

Tim prije jer budalaštine i laži kako smo mi nenadjebivi i kako možemo ‘sami protiv svih’, ‘niko nam ne treba’ te kako ‘nama niko nije pomogao i mi nikom ne dugujemo ništa’ a koje su sve prisutnije u javnosti imaju dodatnu dozu i težinu. Sada za razliku od nekada, Bošnjaci su podijeljeniji nego ikad, i u vjeri ni u državi.

Za što su opet krivi isti krivci. A ima nas i duplo manje nego nekada.

photo : karta poželjne države BiH, arhiv