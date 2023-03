Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković se u opravdavanju huškačkih poziva na rat koje je iznio Reis Kavazović ponio kao i Ilija Čvorović iz kultnog srbijanskog filma ‘Balkanski špijun’ Dušana Kovačevića iz 1984.

Dosta starih beogradskih filmova su ostavili kultne rečenice i replike koje su činile okosnicu i srž odlične filmske produkcije i koje i danas prepričavamo i sjećamo ih se. I počesto ih koristimo u našoj svakodnevnoj komunukaciji. Kao one ‘I tata bi, sine’ izgovorene iz filma ‘Ko to tamo peva’, ‘Laki je malo nervozan’ i ‘Smrt je prelazna bolest’ iz ‘Maratonci trče počasni krug’ ili one najpoznatije replike u filmu ‘Balkanski špijun’ Dušana Kovačevića iz 1984 : ‘Đura će ti oprostiti što te tukao’. E, upravo na ovu rečenicu koju je u filmu izgovorio glavni lik Ilija Čvorović koji je optužio komšiju da je izdajnik i špijunirao ga te ga vezao u podrumu a član porodice Đuro ga premlatio (‘da ti lepo priznaš, da olakšaš dušu, onda da popijemo kafu a “Đura će ti oprostiti što te je tukao”), podsjetila me izjava Elmedina Konakovića novoskovanog ministra vanjskih poslova BiH kojom je opravdao huškačku retoriku Reisa Kavazovića na tv i njegove pozive na rat.

Nakon par dana duboke šutnje o ovom bespotrebnom Reisovom (osim što je pomogao i svojim i Dodikovim nacionalistima i ratnim huškačima) miješanju u sve i svašta a posebno u politiku i odbranu posrnule vlasti SDA, progovorio je Konaković. U već poznatom stilu svih bh političara Bošnjaka.

‘Nikad ne kritikujem izjave vjerskih lidera drugih religija jer to smatram neprimjerenim, a bilo je izjava koje su me smetale, neke su čak bile i bolne. Zadržao sam se u polju politike i političkih reakcija. Nisam miljenik Islamske zajednice, njenog rukovodstva, niti se trudim da to budem. Politički na mnogo procesa mi ne gledamo isto. Islamska zajednica i institucija reis-ul-uleme su sa druge strane najvažnije institucije za sve vjernike, Bošnjake, i naša je obaveza da ih kao takve štitimo i čuvamo. Sve dok na našim prostorima postoje politike veličanja ratnih zločina i zločinaca koji su počinjeni nad našim narodom, Bošnjacima, mi ne smijemo izgubiti refleks da se opet branimo i odbranimo. Ništa ratnohuškačko u izjavama reisu-l-uleme Huseina Kavazovića nisam pronašao..’

Još uvijek vladajući režim SDA/IZ BiH napada, kritikuje i maltretira i fizički i medijski novosastavljenu vlast u kojoj je i Konaković, naziva ih izdajnicima, ‘dritanovcima’, ‘abdićevcima’, ”Dodikovim muslimanima’, ‘otpadnicima od vjere’, ‘rušiteljima ustavnog poretka’ i ko zna još šta ne govore i medijski eksploatišu, a onda Konaković da ‘olakša dušu’ gruhne kao filmski lik Ilija. Da bi pokazao da je neiskvaren, čiste savjesti, patriota i vjernik i da sve što čini radi iz najbolje namjere jer se mora braniti, zbog čega je spreman i da oprašta. Čak i ovakve notorne i opasne gluposti kojima podržavajući Reisa potvrđuje da misli kao i on.

Posebno, imajući u vidu njegovo pismo Reisu augusta 2022. kojim ga je prozvao pisanom riječju da zastupa i štiti te favorizuje samo jednu i to SDA političku opciju i jednog kandidata (Bakira Izetbegovića) pod naslovom ‘prvodite akciju spašavanja vojnika Bakira’. Nakon čega je ‘uvaženi’ Reis odmah odgovorio : ‘ova pisma ću sačuvati da se buduće generacije ibrete’ (čude, zgražavaju). Ili ono još slađe kada je Konaković u obnavljanju mandata Kavazovića septembra 2019. podržao muftiju Muamera Zukorlića kao jedinog njegovog protukandidata.

Samo sa razlikom što je bh stvarnost daleko od pomenutog filma.

