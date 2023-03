Reis Kavazović komandir ‘desnog militantnog krila’ SDA/DF principijelne koalicije opasno političari, dijeli Bošnjake i priziva rat u BiH zbog Bakira Izetbegovića//Zašto ‘Avaz’ prekraja Reisov intervju dat muslimanskoj tv ‘Igman’ ? //Zašto Reis proziva Tursku za stanje u Sandžaku? // Može li EU kao Vatikanu narediti IZ BiH najkomercijalnijoj firmi u BiH da plaća porez?

* Nije napamet Bakir Izetbegović u svojim predizbornim govorancijama u jesen prošle godine ‘prebrojavao’ Bošnjake, robote, municiju, namjensku industriju, pune džamije i saffove, te pečene volove koji su se nabijali na kolac njemu u čast u haremu džamije (vehabijski džemat Šerići, Zenica) dok je uz pomoć ‘Onog Gore partnera’ i sam protiv ‘njih 11’ jurišao u osvajanje vlasti.

Računao je kao i Ćaća mu Alija na ‘sva sredstva‘ uključujući i ona najslađa ratna, pripremajući vjernike i glasače za ‘nedaj Bože’.

Nije računao da će izgubiti vlast kad već ima džamije i Reisa a što mu je uvijek bilo ispred države, što je ‘mirotvorni vlahomrzac’ Reis sa horor očima bez ustezanja ubrzo potvrdio čim su Bakira ‘prozvali‘ iz ureda ambasada i međunarodnih kancelarija za huškanje i prizivanje rata. ‘Naravno da ćemo se prebrojavati’, zagrmila je Prva Ahmedija U Bošnjaka, Božji sluga u ‘vjeri mira i tolerancije’.

* Ovih dana dok SDA svim silama opstruira izbornu većinu glasača i blokira preko ratnog generala Lende formiranje kakve-takve vlasti pozivajući raju na ulice i neposluh, Reis koji u svakom svom javljanju potencira vjeru i državu i ‘borbu svim sredstvima’ opet brani Izetbegovića i bratsku mafiju. I opet kao najviši predstavnik ‘vjere mira’ islama prijeti oružjem.

Svi znamo da je Islamska Zajdnica odavno u smrtnom zagrljaju i sa Bakirom i sa državom (jedina je vjerska zajednica u BiH koja ima svoja predstavništva u EU i u Washington DCu) po mjeri Izetbegovića i da padom SDA/DF principijelne gubitničke koalicije i IZ i Reis gube svoje prljave poluge moći, znamo da je vjeru odavno odveo u politiku a džemate i džematlije oteo od islama i predao ih na tacni stranci, međutim sve je očiglednije da ova borba odvodi IZ u radikalne vode i da Reis postaje ‘desno militantno čečensko krilo’ SDA partije. Koje će ako zatreba, a treba po Bakiru i Reisu mi smo u ratu, državu prije uvući u sukob nego što će SDA predati vlast.

* Poslednji, današnji intervju Kavazovića za muslimansku tv ‘MTV Igman’ gdje je Reis vazio o svemu i svačemu a najviše o politici i ‘bitkama za spas države svim sredstvima’ zorno dokazuje da bi Kavazović sada kao onda 92 ‘Hižaslav’ Cerić sa lakoćom pozvao vjernike da uzmu puške i da životima brane SDA i njega i njegovu profitabilnu firmu.

‘Mi smo svi bili spremni da se žrtvujemo za našu domovinu… Današnja borba je u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju. Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to ’92., moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem’.

Ovakve izjave vjerskog vođe su opasne kao i izjave njegovih kolega Bakira i Željka Komšića koji svakodnevno napadaju Istok, Zapad, Ameriku, Visokog predstavnika i EU, sve osim njega i Bakira, prijeteći ‘svim sredstvima’ zaštitu stolica i fotelja koje pokrivaju državom, i načisto su ogolile bez prikrivanja Prvu Ahmediju. Reis je opasan SDA političar koji će državi BiH naći belaja, već ga je našao svojim dosadašnjim političarenjem i svođenjem IZ na temelje partije SDA i svojim agresivnim i ratno-huškačkim miješanjem u sve pore države.

Reisovo petljanje u vandžamijske državne aktivnosti i njegovo sporadično licemjeno ‘ograđivanje’ samo su nastavak djelovanja IZ i njenog prethodnika a sadašnjeg savjetnika ‘Hižaslava’ Cerića, kriminalca i munafika kojeg je nelegalno ustoličio Alija Izetbegović i koji je jedan od najodgovornijih aktera bratoubilačkog rata u Krajini. Umjesto da se pozabavi vjerom, sa silnim aferama oko pljačke muslimanskog PDV ‘zekjata’ i megalomanskih izgradnji hotela, vrtića, halal pijaca, stambenih i poslovnih prostora, pljačkom džematlija kroz naplatu sahrana, kriminogenom prodajom groblja i vakufa, Reis bi da puca ‘svim sredstvima’. I ‘puca’, svojim javnim djelovanjem braneći SDA podijelio je i pocijepao po svim šavovima i vjernike, za njega su kao i za SDA svi osim njih ‘abdićevci’, ‘dritanovci’, ‘ćetnici’, ‘uzpovci’ i ‘izdajnici države’. Valjda osokoljen silnim posjetama stranih ambasadora i političkih bh predstavnika kako onih iz redova SDA tako i onih iz ‘opozicije’ koji mu listom dolaze na noge i na instrukcije.

* Uz ovaj intervju valja istaći još ponešto. Prvo, govoreći o Sandžaku njegovoj ‘domovini’ Kavazović je indirektno ‘bocnuo’ bratsku Tursku prebacujući joj nježno ‘krivicu’ i miješanje (‘neki naši prijatelji kao Turska ne razumiju, to mora biti riješeno u Sandžaku …’) i nastale podjele u džematima u ovoj srbijanskoj Pokrajini i u Srbiji, što će se vjerujemo odraziti na milionske donacije koje grabi šakom i kapom od Turaka a onda je indirektno zaprijetio Dodiku zbog donošenja zakona o sankcionisanju verbalnih delikata (‘mi će mo se tome suprotstaviti i nećemo šutjeti..’),dakle opet se direktno umiješao u stvari koje nisu njegov posao niti tu on lično može išta tu uraditi.

Mediji su prenijeli stavove i mudrosti ovog najvećeg SDA/DF bota i huškača ističući u naslovu kako će IZ braniti državu svim sredstvima uključujući i oružje, ako se ona ne odbrani u državnim institucijama, jedino je ‘Avaz’ vlasništvo konsultanta bivše supruge Azre Fahrudin Radončić izbjegao pominjanje oružja i u naslovu i u intervjuu. Čime je ovaj ‘naš’ Sandžaklija falsificirajući Reisove izjave htio ovaj ratoborni elemenat sakriti. Sa razlogom i ciljem. Sarajevski ‘Dick Donald’ vlasnik tornjeva i predsjednik nestale SBB stranke je još od ‘Hižaslava’ pa do današnjih dana veliki jaran ‘institucije Reisa’. Bio je među prvim donatorima za ‘dvore na Kovačima’ i prvi je donirao 800.000 KMa a osim toga, valja imati Reisa na svojoj strani i opet ‘biti fin’ u javnosti, ionako mu se vazda spočitava da ga nema dovoljno u džamiji, što je znak da nije ‘kao mi‘.

* Ova grčevita bitka za nenapadnutu državu i gubitničku SDA koju Reis forsira natociljavajući vejrnike muslimane i pripremajući ih za rat, kad se dublje razmisli ima velikog smisla. Padom SDA Reis gubi veliki dio moći bez obzira na podrše i rukoljube opozicione ‘nove’ vlasti, posebno u domenu poslovanja. Naime, IZ je firma bez kontrole koja ne plaća državi porez a gradi od vrtića do benzinskih pumpi i stambeno poslovnih jedinica, milioni se slivaju u seharu na Kovačima. Stoga braneći Bakira brani sebe, naravno i državu koju ima u svojim rukama. Što se tiče PDVa, i tu bi mečka mogla zaigrati pred njegovim vratima, ako BiH uđe u EU a možda i prije jer mi smo tamo na ulazu.

Iz Bruxelles-a je ovih dana stigao zahtjev u Italiju da se od Vatikana naplati poreza blizu 100 miliona koliko je utvrđeno istragom da je Vatikan inkasirao provodeći komercijalne djelatnosti samo za 2011 godinu. Kažu, nalog za naplatu je spreman i putuje za par dana na Banke. EU ne želi naplaćivati ‘nekomercijalne’ transakcije Vatikana ali one druge hoće da naplati jer i to je dio njihovog EU budžeta.

Zamislite šta bi ‘s Reisa bilo’ da i u BiH stigne takav zahtjev. Pa Rijaset i on lično su jedna od najvećih komercijalnih firmi a državi ne daju ništa. Naprotiv, država joj još dodatno dijeli i šakom i kapom, od opštine do Predsjedništva. Čak i stanove kupje za njegove hodže. Sa EU neće ići tako, to neće moći odbranit ni Reisova vlast.

Zbog toga kao i bh vlast ni Reis nije za EU, iako to uz lažni osmijeh kao pravi državni uhljeb često tvrdi.

photo : Reis ef. Kavazović Husein, arhiv