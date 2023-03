Još prije Dodika mnogi načelnici opština US Kantona su otpočeli provođenje cenzure medija opštinskim odlukama po zamisli Nermina Ogreševića načelnika Cazina, poslije njega i u FBiH bi se moglo isto desiti : skoro da nema političara koji nije prijetio ili napadao novinare i da u njemu ne ‘čuči’ Dodik, odkako je Bakir Izetbegović smislio da se ne napadaju novinari već njihova kamera, ništa više u medijima nije isto.

Digla se hajka na Milorada Dodika i njegov najnoviji ‘brand’ iz fabrike zvane Narodna Skupština Republike Srpske : na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika. Totalno bez veze, pojasniću kasnije zašto.

‘Baja’ ovim najnovijim propisom vraća ranije ukinuti verbalni delikt (uvredu i klevetu) drakonski predviđenim kaznama, međutim nacijo, propis je namjenski donijet samo radi zaštite političara a uperen prema medijima i novinarima. Političari, dakle vlast, činili su i prije a činiće i poslije ista ova djela, Dodik posebno, jer vlast je od toga odavno pelcovana i zaštićena samim izborom u vlast, Sudovi koje ta ista vlast postavlja i imenuje odlično znaju i dobili su instrukcije kako zakone primjenjivati i koga krivično goniti.

Čista diktatura vlasti kojoj Dodik nije mogao odoliti, i koja do sada nije, a nije ni onda u ‘onom mračnom komunizmu’ zabilježena u borbi protiv slobode riječi i istine.

Za ‘uvredu’ je predviđena kazna od 5 do 20.000 KMa, za klevetu od 8 do 30.000 KMa, ako se to (ne)djelo učini putem medija i na javnim mjestima kazna se uvećava.

I ne treba uopšte sumnjati da će ovaj zakon zaživjeti (već je na Skupštini ‘prošao’ nacrt), ministar pravde Miloš Bukejlović je opravdanje za napad sistema na medije sarkastično a istinito pojasnio. ‘Neka novinari rade svoj posao kvalitetno pa onda neka se ne plaše zakona’. Dakle, neka nas hvale, ne pitaju ništa i ne kritikuju, svima će biti potaman.

Stara narodna kaže ‘para vrti gdje burgija neće’, odlično ju je u propise pretočio Dodik i uskoro će sudovi i budžet postati bogatiji a novinari i mediji generalno siromašniji i puno tiši. I izdržaće samo oni koji budu imali love za kazne. Plus, svi smo još zahvalni Dodiku, mogao je da je htio da predvidi i zatvor, i to bi vlast usvojila. Podsjećamo, nenadmašni splitski ‘Feral Tribune’ ogledni primjerak slobodnog i kritičnog novinarstva i satire istim ovim metodom je načisto ugušen nakon 15 godina postojanja 20 jula 2008. Nije imao novaca da poplaća silne ‘duševne bolove i patnje’ HDZ vlasti i političara, sudske troškove i vještake, vlast se dosjetila kao i Dodik. Slično sudbinu su doživjele i sarajevske sedmične novine ‘BH Dani’ i ‘Slobodna Bosna’ koje su pored novčanih kazni, tužbi i zaplijena postale blijedi žuti tabloidi vlasti. Vlasnik ‘Bh Dana’ Senad Pećanin je list prodao jer je morao SDA tajkunu iz familije Selimovića koji je inače vlasnik i ‘Oslobođenja’, dok prvo pero ‘Slobodne Bosne’ Senad Avdić samo povremeno uzdrma ovu dosadnu stranačku bljuvotinu koja se pretvorila ‘promjenom vlasnika’ u ruglo od novinarstva. Slično je prošla i urednica ‘Oslobođenja’ Vildana Selimbegović, samo ponekad i to oprezno otme se pa napiše nešto da valja.

Milorad Dodik je uradio što je naumio ali ne treba griješiti dušu, neće biti poslednji vlastodržac koji je sebi obezbjedio pravo na uvrede i klevete kažnjavajući druge, jer kad već vladaju državom ili entitetom, što ne bi vladali i sa nama i sa novinarima. Ironija je sudbine da se Dodik na sve ovo ne osvrće iako nema političara u entitetima ili u državi BiH koji je više i osionije od njega vrijeđa novinare i sve medije, psovkama, nadimcima, prijetnjama i posprdnim kontrapitanjima a ‘ispade’ da se prvi izborio za zaštitu od elemenata uvrede i klevete.

Puna je BiH istih ili sličnih Dodiku, podsjetićemo samo na neke primjere od kojih primjer iz US Kantona i Opštine Cazin se može posmatrati i pohvaliti većom brzinom u zaštiti sistema i političara i u cenzuri medija od Dodika. Vlast Opštine Cazin se dosjetila da isto ovo što radi Dodik može uraditi Opština bez izmjene državnih ili entitetskih zakona, pa je tako opštinskom odlukom o javnom redu i miru Ogrešević Nermin još prije godinu dana sankcionisao kritike i klevete na socijalnim mrežama od 200 do 500 KMa a slijedili su ga i u Bihaću i još nekim opštinama US Kantona. Načelnik Cazina je zapravo pionir ove cenzure koju je Dodik sproveo u Zakon i ta odluka se uveliko primjenjuje. Ogrešević je vjerovatno dobio ideju od Bakira Izetbegovića koji će, ako uspije ostati u vlasti slično kao i Dodik, ugurati u proceduru sličan zakon, pred nama je. A državni uhljebi u klupama to prihvatiti.

Sve je, podsjećamo, počelo njegovom filozofskom bezobraznom izjavom kako njegov SDA kadrovik Huso Ćesir ‘nije napao novinara već kameru’ a napao je novinara ‘Žurnala’ Adija Kebu 30.03.2019, svi smo to vidjeli jer je novinar snimao. Od tada u bh novinarstvu nije više ništa isto. Napadač političar je u očima Izetbegovića postao žrtvom (on bi davno umro da nema žrtava) pa je red da se i u FBiH pripremimo za sličan scenario.

Eto, prije neki dan Bakir se kao i Dodik prije ovog zakona, obrušio na voditelja ‘Pressinga’ Amira Zukića kod kojeg je gostovao a dokačio je i urednicu ‘Oslobođenja’ Vildanu Selimbegović, braneći izjavu svoje ženke o ‘Tomašicama i drugim masovnim grobnicama’ kuda nas vodi vlast bez SDA. Biće toga još. Skoro svi političari u FBiH su narcisoidni psihički bolesnici, umišljeni i svjesni svoje moći a bahati i neobrazovani i tako se i ponašaju, kao da su Pejgamberi a ne poslanici u državnim klupama, silna novinarska udruženja, obudsmeni i druge asocijacije te ‘zabrinutost’ međunarodne zajednice za slobodu govora i medija koji to osuđuju čista su talašika. Čak i izvještaji State Departmenta o ljudskim pravima i slobodi govora koji su svake godine medijska poslastica nemaju nikakvu vrijednost, sve se to samo objavi i prepriča tek da se nešto kaže, političari nastavljaju po svome i po novinarima.

Novinari ‘Žurnala’ su česta tema napada ne samo iz Sarajeva već ih zasipaju prijetnjama fićfirići, bivši narkomani ili alkoholičari i kriminalci sa pedigreom sada ministri po Kantonima zbog njihovog istraživačkog novinarstva, Senad Hadžifejzović je zbog svoje izjave ‘umiriti’ i ‘smiriti Dodika’ kažnjen sa 15.000 KMa od strane državne Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), prije dvije sedmice i novi ministar vanjskih poslova Konaković se javno i sa bijesom obrušio na novinare Avdu Avdića i novinara portala Klix, a SDP ministar Zukan Helez na portal ‘Tačno’ tako da je jasno kao dan da u svima njima bukvalno ‘čuči’ Dodik.

I da nama u FBiH treba isti zakon.

Donijeti ovakve propise kao što ih je formulisao Milorad Dodik a koje će uskoro tražiti i federalci političari pa ih dati pravosuđu i tužilaštvu i osobama koje oni postavljaju da ih provedu ‘demokratski i bez pristiska’ ravno je ubistvu slobodne medijske riječi i medija, novinare čeka težak i mukotrpan posao.

Što znači, dok ‘Baja’ u Banja Luci gladi zadovoljno svoja jaja, za novinare u FBiH se sprema kajgana.

photo : Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske, arhiv