sastanak američkog ambasadora u BiH sa Reisom je sve učestliji jer zna se red i ‘zakon’, zna se ko je glavni u šerijatskoj sekularnoj državi, a cilj ne bira sredstva

Skoro svake hefte američki ambasador u BiH Michael Murphy ‘sastane’ se i (teško) rastane sa Reisom, ili ga ovaj da prostite primi u svojim dvorima na Kovačima. Sjede oni tako na sećijama i uz kaficu i rahatlokum vaze i pričaju ‘sve dok im se boje ne istope’.

To je normalna stvar, vidite valjada kako i Joe Biden svako malo vremena trkne kod vjerskih poglavara pa o njima naglaba šta kani uraditi i kako će obaviti važne zadatke. Tako rade i predsjednici svih naprednih evropskih država, to je posao i njihovih ambasadora u stranim sekularnim i građanskim državama, ništa neobično.

Inače, američki i drugi svjetski ambasadori u BiH, oni u vrhu koji se ‘u Bosni pitaju’ često primaju i daju gostoprimstvo, međutim Reis je nešto posebno, Murphy je danas ponovo trknuo na Kovače da, kako kaže vijest na stranici ambasade ‘nastave ranije započete razgovore’. Ne zna se da li su da prostite završili, najvjerovatnije je da nisu, eto ambasadora uskoro na kaficu.

Na današnjem sastanku ovaj važan dvojac je raspravljao o ‘podršci SAD državi Bosni, oba su pozdravila odluku Visokog bh predstavnika o suspenziji ‘Dodikovog zakona o imovini’ i potvrdili da je zemlja u Republici Srpskoj državna a bilo je razgovora i o pomirenju, vladavini prava i ključim reformama. I o hodžama u Republici Srpskoj’.

Bog te malov’o, o tako važnim temama se ne raspravlja sa svakim, nego baš sa nosiocima vlasti, sa vlašću, a Reis političar je svakako glavni u bh vlasti a Murphy nastupa u ime Amerike. Reis je Ajatolah i kud ćeš boljeg i zvaničnijeg sugovornika za ove teške državne teme.

Ako mislite da je američki ambasador slabo educiran i da ne poznaje Ustav i bh propise, vi ste totalna neznalica, pa USA je tvorac Dayton-a i našeg Ustava. A to nam je knjiga druga po redu važnosti, odmah iza Kur’ana.

Dakle, zna on sve, ali osim Reisa u BiH nema za sada sugovornika, faktički nema druge zvanične vlasti. Mislim, nije još sklepana, radi se, sastaje se Murphy i sa drugima ne bi li se to dokusurilo i sastavilo kako, radi se…

S kim će se onda sastajati i čime će popuniti stranicu ako nema vijesti. U ‘nešto se udarati mora’.

Sa Bakirom Izetbegovićem ne može jer ga ovaj ‘poliva’ iz časa u čas (ne samo njega već čitavu međunarodnu zajednicu) i prijeti preko rezervnog zvučnika bitange Harisa Zahiragića da će se ako ostane bez vlasti okrenuti prema Istoku, prema Rusima i Kinezima a to ti je kao da je Bidenu zabio čačkalicu u oko. Naziva ga ‘kaubojem’ među Indijancima valjda, potpomaže mu brat Komšić Željko ‘gazija’ koji u strahu od gubitka fotelje napada i Visokog bh predstavnika čak i u njegovom prisustvu i sve druge međunarodne zvaničnike u BiH označavajući da ih je ‘otkrio’ kao negatore države BiH koji hoće da nas koloniziraju i da nas, tj. Njega nestane, a nas zatvore u geto i da nam se opet dogodi ‘aparthejd’ na čemu radi ‘Švabo Šmit’, tj. Schmidt. Denis Bećirović neda Bosnu i tvrdi da joj niko ništa ne može, spasiće je bunkerima pisama, reakcija i odgovora na postavljena pitanja, prozivajući Dodika i ostale koje je Komšić ispustio, SDA/DF jastrebovi piče po internetu i vode žestoke bitke protiv Zapada, Amerike, Britanije, Njemačke i ostatka neprijatelja države koja je u ratu, ne ispuštajući ove u ‘okruženju’ (Srbiju i Hrvatsku) pa onda kod takvih okolnosti nema smisla da Murphy ispija konjačiće sa takvima, odlučio se na šerbe.

Ili, šta će sjediti sa Konakovićem najnovijim i najfriškijim ministrom vanjskih poslova kad i on kao maloprije njega biserna Bisera Turković preuhranjena hurmama šapće abasadorima kako će se ponašati. Zna Murphy i da je BiH stala u zaštitu starog prijatelja Irana došaptavanjem ambasaoru Alkalaju da se uzdrži od glasanja u UN za Rezoluciju o osudi ugnjetavanja i ubijanja mladosti i demokratije u Iranu, ma zna i da su se Reis i Bakir našli nedavno, prije dvije sedmice u Sarajevu na proslavi 41-godišnjice ‘iranske revolucije’ i sjećanju na Ajatolaha Homeinija, da i ne spominjem da zna (jer živi u Sarajevu) da smo jedna od rijetkih država koja je ugostila iranskog ministra vanjskih poslova, nedavno, prije nego će nestati sa radara Bisera Turković ministrica SDA vanjskih i unutrašnjih poslova …

Sve on zna, a opet, eto ga kod Reisa, da li se ikada upitamo kako i zašto, kad se vidi bez naočala kuda SDA gubitnička kleptokratija sa Reisom političarem bez portfelja na čelu vodi ovu državu i kuda se okreću dok viču Allahami idemo u EU preko Teherana?

Naravno da zna ambasador da smo mi po Ustavu sekularna a po suštini i sadržaju šerijatska država. Vidi valjda da nema bh političara koji nije naučio kako doviti i kako braniti državu vjerom i demokratskim pravima, svaki dan nam to pokazuju. Naravno da zna da ga pljuju i zapišavaju botovi ove radikalne stranke i botovi islama pod kontrolom Reisa, sve on to zna, zna i šta sprema i šta će uraditi Dodik ili Čović, ali ono najvažnije : on zna ko vuče konce u vlasti i vjeri i sa kim će pregovarati.

Ajatolah, Reis, političar, privrednik, bankar, merhametlija, naš zaštitnik, čuvar žrtava i naših ratnih zločinaca, efendija Kavazović, to je prava adresa. Zato je sa njim i biće još češće. Da se preko njega i uz njegovu pomoć riješi ove radikalne i vjerske državne mafije na čelu sa dinastijom Izetbegovića, da pokuša Reisa vratiti na ‘pravi put’ i isčupati iz zagrljaja sa Bakirom i da, što je najvažnije, Bosnu zadrži u sferi interesa i uticaja Zapada, odnosno Amerike. On je taj koji može da, kako ono fino sroči senzacionalni i šokantni ekskluzivac Hadžifejzović Faca ‘smiiiirrrriii, uuuummiiiirrrri’ nemirne i nestašne. Nije glup i ćorav iako nosi ‘kaubojske čizmice’ da ne vidi da bi olako mogao izgubiti primat nad odlukama u državi u svemu i to kao na tacni predati Rusima ili Erdoganu. Zato će se još točiti šerbe a ambasador vaziti o ‘primanju’ i ‘davanju’. I sa Ajatolahom naglabati o važnim državnim pitanjima koja sa religijom islama imaju veze kao i Austrija sa pingvinima. Mada nama smrtnicima izgledalo degutantno i neuobičajeno.

A da li će mu Reis povjerovati i da li će ambasador ostati trijezan od čaja i šerbeta, to se još ne zna.

Kao što se ne zna da li je nasmiješeni Reis ‘vlahomrzac političar’ sa horor očima upoznat sa činjenicom da su Amerikanci ispijali kafe i sa Bin Ladenom i sa mnogim drugim ‘žešćim’ poglavarima pa ih je kasnije nestalo, ne zna se ni gdje su ni ko su? Zaboravili na njih.

E, to je već pitanje za vrh ulleme, nije za običnu raju.

Jer, cilj opravdava sredstvo, neko je davno pametno rekao.

photo : američki ambasador u BiH Michael Murphy i Reis Kavazović, arhiv