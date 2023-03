Kuda ide SDP BiH koji je odavno u raljama SDA kleptokratije i na utabanim stazama Zlatka Lagumdžije ‘grobara socijaldemokratije’.

* Nema nikakve logike da IZ BiH zabranjuje viceve o Hasi i Husi, posebno o Fati, i inače viceve o Bošnjacima generalno, njihova teza kako su samo muslimani glupi u domaćem humoru a svi ostali pametni naprosto ne stoji. Još je blesavije pojašnjenje kako se prepričavajući događaja o Fati čije je puno ime Fatima skrnavi svetost Poslanika čija se jedna od žena kojih je imao koliko i hurmi upravo tako zvala. Naprosto zato jer nije to jedina Fata u čitavoj muslimanskoj vasioni u kojoj se nijedna do sada nije javno pobunila zbog viceva niti je promijenila ime. Osim toga, u vicevima uvijek ‘mi’ pobjeđujemo i najpametniji smo. I bolje je nego da smo ‘lažovi’ kao Srbi, čifuti kao Slovenci ili štaznam, lijeni kao Crnogorci. Ono najvažnije, iako smo u domenu humora i dokolice, ove kratke a sočne crtice koje osmišljava bogzna ko i kako, nisu uopšte za odbaciti, prepune su životne filozofije i životne istine da ih je ponekad teško razlučiti od naše vickaste stvarnosti.

* Ne bih u daljinu i dužinu, evo kratkog podsjećanja na neke od hiljade starih i više puta prepričanih dosjetki iz naše pričaonice, koje su u ovo savremeno doba naše političke bh stvarnosti, žalosti i naše nemoći za bilo šta drugo osim vica-načisto zapostavljene.

Kao recimo ova kratka skazka o Muji i Hasi, koji sjede za stolom, ispijaju pivu i gledaju kako mali Mujo sjedi pored njih i kaki, kenja na noši, na tuti, pa u jednom trenutku Haso kaže Muji : ovaj mali će kad poraste biti političar, a na pitanje Muje kako to zna, Haso odgovara.

‘Sere a gleda te pravo u oči’.

Nema boljeg opisa i slike našeg bh političara od ove sročene u dvije-tri riječi, ljutili se ili vrištali od sreće, i makar do smrti voljeli i branili našu vlast, to vam je to, ne može bolje. I zapravo nemaš drugog lijeka protiv toga osim smijeha, iako je to više za plakanje.

Već skoro tri decenije skupe barabe i lole sa lažnim diplomama i sa platama do neba gledaju nas pravo u oči i seru, zapišavaju koliko god mogu, kradu i pljačkaju a mi u njih gledamo kao u dijete na noši.

* Ima i jedan drugi koji me uporno vraća na SDP BiH pored više od stotinu drugih političkih nabiguz-fabrika što se strankama zovu, koje su na grbači naroda, zbog posebnih razloga. SDP stranka koja je također ili u vlasti ili uz vlast već decenijama navodno baštini stavove, ideale i principe nekadašnjih komunista partizana, hvali se svojom građanštinom i multietničkim stavovima i sekularnim programima, barata sa terminima ‘za čovjeka’, ‘za građanina’, ‘za život dostojan čovjeku’ i sve u tom tonu uz crvenu boju ruže, dok je još od nasilne smjene Nijaza Durakovića kada je na čelo došao notorni lažov i bljutava figura SDP politike Zlatko Lagumdžija za kojeg je tada Duraković rekao da je ‘grobar demokratije’, a onda i poslije pod predsjednikovanjem Nermina Nikšića, ova stranka postala ista kao i ostale u BiH ; stranka koja se bori za stolice dostojne vlasti imoći. I pravo je čudo da se još cjelovito održava na nebu demokratije.

Nakon prošlogodišnjih demokratski pokradenih izbora i učešća u vlasti ove stranke u famoznoj kombinaciji od 3 do 11 pa natrag, osim totalnog preuzumanja puteva i puteljaka uhljeba i milionera Lagumdžije, stranka je u sve većoj dubiozi i pred pucanjem po šavovima podijeljenosti, samo je još fotelje čine cjelovitom. I pozelenila načisto. Toliko je pozelenila da joj na zelenilu zavide i najzeleniji ‘termiti’ duboke države SDA, kakve su prilike za bh političku scenu spoj ove crvene i zelene boje je jedino rješenje za ‘Mirnu Bosnu’.

* Taj vic koji se najviše oslanja na ovu stranku govori o bojama, boje sve dokazuju kao i dijalog između Sina i Oca.

Sin pita oca koje su bolje šljive a otac odgovara-plave. Pa zašto je onda ova crvena preupituje sin a otac kaže : zato što je zelena.

Eto, dakle, SDP je crven zato što je zelen. Vidite kako su ‘naši’ pametni a Reis namjerno ne konta, pa mu kobajagi smeta.

U ovoj stranci ima svakojakih boja, imamo preletača i papaka koliko i zelenih i crvenih šljiva. Ali, uz to imamo i frakcija u toj crvenoj boji i nijansi koliko hoćete.

Prva frakcija koja je odavno zelena je njen bivši podpredsjednik Irfan Čengić, čest gost u medijima. Ne zbog toga što je svakog petka na džuma namazu sa Harisom Zahiragićem notornim internet drkadžijom iz reda SDAovaca (to sa molitvom mediji ističu sa ponosom, ja nemam ništa sa tim), već zbog svojih poznatih stavova koje ni ne krije. I njemu je kao i Zahiragiću i mentoru Bakiru Izetbegoviću najsiromašnijem bh penzioneri sa tute iz našeg vica Visoki bh predstavnik kriv za sve što od prošle godine i pada SDA mafije ne valja i ne štima, on bi (i samo čeka mig Nikšića) da prihvati ‘utrnulu ruku’ Bakira Izetbegovića, dragi su mu licemjeri i papci SBiH (još jednog crveno-zelenog tipa Semira Efendića) po njemu ‘ako se ne može bez HDZa onda se ne može ni bez SDA’, dečko se načisto od nekadašnjeg ‘mladog lava’ kako su ga nazivali premetnuo u staru kamilu iz bošnjačkog zoo političkog parka.

* Drugi putić prema SDA voćnjaku sa šljivama utabao je Vojin Mijatović ‘101 % Bosanac i Hercegovac’ (podpredsjednik SDPa koji očigledno ne poznaje bh Ustav, tamo naime takvi ne postoje) totalno nepouzdan dokaz srpske multietičnosti stranke, on bi mogao biti onaj mali iz vica koji pita oca (Bakira) zašto je šljiva crvena. Njemu je ideal i vodvilja bivši ministar za nepovratak povratnika Edin Ramić zvani ‘SDA Edo junica’ zbog uvaljivanja bolesnih goveda povratnicima u Srebrenici, tako je javno izjavio na tv, i sa njim je čitavu prošlu godinu jezdio po džematima dijaspore sakupljajući glasove uz parolu ‘pokret za stolice’, pa onda se zna gdje gleda i kuda šica drug Vojin, kandidat za jedno od ministarskih mjesta u novoj raspodjeli stolica na nivou Federacije. Dodik mu je glavna tema za ruženje i pljuckanje ali ima jednu ‘manu’ koja ga još drži u sedlu SDPa u sarajevskoj kotlini : Bakira Izetbegovića obožava do besvijesti.

* No, jedan od najljigavijih ‘antifašista’, ‘domoljuba hulja i patriota’ u redovima crvenih je Denis Bećirović, član bh Predsjedništva ‘iz reda Bošnjaka’. Onih što su kao i Vojin 101% Bosanci i Hercegovci.

Ima bh politička scena narcisa, prznica i dvoličnjaka koliko hoćeš, teško je sastaviti listu a da ne pogriješiš makar krenuo od bezobraznog ‘gazije’ Željka Komšića lažnog predstavnika Hrvata u stolici vrha države ili SDA domoljuba ispred ogledala Denisa Zvizdića, papka sada nastanjenog u NiP produkciji Dine Konakovića, ali ovaj profa i doktorant islamskog prava je svojim pismima, odgovorima i svojom patetičnom bolesnom za medijima pojavom nadmašio sve u SDPu, čak i svog pajdu Lagumdžiju. Tip je uz podršku 11 stranaka dobio malo veću hrpu glasova, uletio u stolicu Predsjedništva pa sada glumi i Boga i Oca i radi po svom ćeifu, dok se zbog toga ni njegova ‘baza’ ne ljuti. Iako po političkoj vokaciji nije u stanju voditi ni Mjesnu Zajednicu, iako je već decenijama na grbači naroda i na državnoj sisi, po svom habitusu i populizmu više je bliži SDA bazi nego onoj koja ga je birala, na SDP ne liči nikako. Džaba što se pored svoje slike na torti ponekad pohvali i posjetom Titi u Beogradu, kao Komšić slikom Broza na zidu. Njegovi putići prema ‘SDA šljiviku’ će se uskoro vidjeti golim okom, za sada ‘bazdi na himber’ i ‘zlatkovštinu’ Lagumdžije i kao što je nekada Lagumdžija ‘slučajni prolaznik’ uz Aliju Izetbegovića prodavao demokratiju i stranku za funkciju, blebetao od multietičnosti i građanštini a tajno kao ministar obavio hadž pa se time pohvalio, na socijaldemokratiju jednako gleda i Bećirović. Čime je, pored konsultacija sa Reisom zapravo dokazao da je u istom saffu sa Bakirom i Komšićem, i da mu je džamija ispred države. Njegove šljive su dakle i zelene i crvene, više ove prve a takve su i one iz Bećirovićevog voćnjaka. Denis je kao što znamo skoro politički mrtvog Lagumdžiju vratio u život i stavio ga na listu budućeg bh ambasadora u UNu. Osim njega, i bivše vozače i savjetnike SDA ugurao je u svoj kabinet kojeg puni i trpa sa starcima i facama iz afera te režimskim uvlakačkim novinarima, stoga SDP koliko god se upinjao da ‘nikad neće sa SDA’, njeni kandidati u javnosti dokazuju suprotno. Osim pisanja nepotrebnih, bezvrijednih i naprđujućih pisama, a vidimo i nekakvih takmičarskih apelacija Sudu, Bećirović osim što je stao rame uz rame sa Komšićem u osudi Zapada i međunarodnih subjekata te osim nekakvih prijetnji kroz tipkanje svima uokolo u BiH, drugo ništa nije dokazao.

* Ako već ne bi mogao govoriti o orasima u džepu, onda bi o ovim šljivama iz partijskog bureta mogao da smije i hoće progovoriti i predsjednik Nikšić Nermin. Ali neće, lakše mu je da uživa u ovoj ulozi ‘političkog tevćelije’, poštenjačine, amatera i zgubidana, jer drugačije do mjesta premijera Federacije sa osvojenim glasovima čak i uz silne krađe u izborima ne može dogurati ni dobaciti. Ni sa svojim nesuvislim odgovorima na pitanje ‘kuda nam ide socijaldemokratija?’ ne zna šta bi i kuda bi.

Međutim, i on je kao i njegovi ‘izgubljeni lavovi’ načisto zalutao u ovoj kombinaciji sa ‘trojkom’ ili kojom drugom matematičkom doskočicom za osvajanje vlasti i zbog populizma vazda je upecan u ‘patriotske rasprave’ ali nije daleko od SDA kaveza.

Njegov navodni ‘obračun’ sa SDA i IZ BiH i Reisom nema ama baš nikakve veze sa njegovom hrabrošću ili sa pameti, posebno ne sa odvojenošću od religije što je glavni adut SDP braće. Naprotiv : ni njegove šljive nisu za pekmeza. Polemika sa islamom, tj. sa Reisom je izazvana ličnom prirodom. Kao što znamo, on je kao Prvi među SDPovcima isto kao i Bakir, tražio Reisa da mu vjenča kćerku šerijatski pa gad ga je ovaj iz poznatih razloga iskulirao, onda je došlo do ‘prepiske’ i ‘svađe’. Čak ga je odbio i ‘Muderis’ poznato ratno i radikalno vjersko ime te zaštitni vjerski halal žig dinastije Izetbegovića.

Stoga je i Nermin odavno ‘zreo za opadanje’.

photo : vrh SDP partije, život dostojan za crveno-zelenog čovjeka, gore-Nermin Nikšić te Denis Bećirović, dolje – Irfan Čengić i Vojin Mijatović, arhiv