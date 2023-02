Vjernici imaju pravo da parkiraju auta na trotoaru u vrijeme džume : A šta bi tek činila Islamska Zajednica BiH da se potpiše ugovor sa državom na osnovu člana 8 toga prijedloga?

Kako javlja portal Pressmediabih.com, na redakcijske mail adrese javilo se nekoliko ‘ogorčenih građana’ Ilidže, žaleći se na ‘ugrožavanje i diskriminaciju muslimana i njihovih prava’ i na neprofesionalan rad policije.

Kažu, nakon vjerskog obreda džuma-namaza u džamiji u Lužanima, Ilidža prošlog petka, mnogi vjernici su zatekli kazne ispisane i zakačene za brisače svojih kola, jer su se pogrešno ‘parkirali na trotoaru zbog nedostatka parkirnog prostora’.

E, pazi sad, ovi nezadovoljnici su počinili prekršaj, ali kao što je red, smatraju da je to nemoralan postupak policije. I još traže mišljenje medija o tome.

‘Ovim putem želimo izraziti svoje duboko nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nedavnog događaja koji se dogodio u petak, 24.02.2023. godine, kada su policijski službenici PU Ilidža popisali sve osobe koje su parkirale svoja vozila ispred džamije Lužani – Općina Ildža, koje su obavljale džuma namaz. Smatramo da je ovaj postupak policije apsolutno neprihvatljiv i diskriminirajući prema muslimanskim vjernicima koji su se okupili u džamiji kako bi obavili svoju vjersku dužnost. Svaki građanin ima pravo na slobodu vjeroispovijesti i pravo na obavljanje svojih vjerskih obreda bez ikakvih ometanja ili diskriminacije. Ovaj postupak policije, koji se čini kao ciljano praćenje aktivnosti muslimanskih vjernika, jasno krši temeljna ljudska prava i slobode koje su zajamčene Ustavom BiH. Osim toga, ovo ponašanje je u suprotnosti sa zakonima i propisima koji štite pravo građana na privatnost i slobodu kretanja. Osim toga, ovaj postupak policije šalje vrlo zabrinjavajuću poruku muslimanskim vjernicima da se njihova sloboda kretanja i vjeroispovijesti ne poštuju u istoj mjeri kao i drugim vjerskim zajednicama.. Na primjer, crkve su često pod policijskim nadzorom tokom vjerskih obreda, što apsolutno podržavamo, ali to ne bi smjelo značiti da se muslimani smiju tretirati na ovaj diskriminatorni način. Zakonski ovo je pravilno, no kako na to gledamo ljudski i moralno? Šta vi kažete? – postavlja se pitanje u tekstu. Molim Vas da hitno objavite ovaj tekst, kako bi se osigurali da se ovakvi incidenti više ne ponavljaju i da se muslimanskim vjernicima osigura potpuna zaštita njihovih prava. Isto tako, pozivam da javno osudite ovaj postupak policije zbog štetne poruke koju je ovaj postupak poslao, te da se muslimanskim vjernicima garantuje da će njihova prava biti u potpunosti poštovana u budućnosti za vrijeme obavljanja vjerskog obreda džuma-namaza…’.

Naravno da je nemoralno i nezakonito čak, treba se parkirati tamo gdje ima mjesta, nego. Trotoar je ‘dušu dao za to’. Šalu na stranu, da nije istinito bilo bi ovo i komično i tužno i stovremeno.

A zamislite tek, šta bi bilo da država potpiše prijedlog ugovora Islamske Zajednice BiH sa državom kojeg ‘dušmani’ zna se koji odbijaju potpisati, a? Koliko je tu nemorala teško je to opisati. Da izbjegnemo plaćene odlaske na džumu (parkiranje se ne računa), odlazak na hadžž, sunećenje, brade, hidžab, kratke pantalone, oblačenje u skladu sa ‘našim običajima i tradicijama’ u državnim zvaničnim prostorijama, uzmimo samo za primjer član 8 tog prijedloga. Koji kaže, pisali smo o tome više puta, da prije nego počnu bilo kakvu radnju u vezi krivičnog djela, organi gonjenja kada su upitanju ahmedije i njihovi službenici i prostorije moraju prvo dobiti dozvolu od Islamske Zajednice BiH da bi obavili svoj posao, za kojeg ni od koga drugog ne moraju tražiti dozvolu.

To bi baš bio ‘hrkljuš’, kakav parking ili prekršaj, zaboravi to.

Takav nemoral ako se to potpiše sa državom, a hoće utvrđenom formulom u bh Predsjedništvu ‘2 : 0 za nas’ (Željko Komšić i Denis Bećirović već znaju da muslimani imaju specifičnu religiju pa i ugovor treba biti specifičan) tek će mo upoznati. Za sada nam ostaje da se jedino zgražamo nad ovom ‘diskriminacijom’ prava muslimana vjernika i arogantnom namjernom postupku policajaca koji uznemiravaju vjernike, odnosno njihova auta na trotoaru.

I još arogantnijoj i bezobraznijoj izjavi Igora Stojanovića koji je citirao Bakira Izetbegovića da nam je ‘džamija ispred države’ protiv čega će se on zalagati a onda ga napali ‘moralisti’, pitanje je da li je još živ i zdrav.

