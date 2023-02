Komisija Senata Univerziteta u Sarajevu sipa ‘iz šupljeg u prazno’ : oduzeti ili poništiti diplomu Seki Eleni Izetbegović je nemoguće misija, ne može se ni oduzeti ni poništiti nešto čega nema, Komisija je namjerno izbjegla uraditi ono što joj je bio zadatak a to je oduzeti joj titule koje je nezakonito stekla

Nakon nekoliko Komisija i sastanaka te medijskog nadmudrivanja i natakanja, ova zadnja kojoj je predsjednik dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović donijela je prijedlog o poništenju diplome Sebije Seke Izetbegović ‘profesorice’. Mediji i javnost su sa razlogom ovu ‘senzacionalnu vijest’ prihvatili iz petnih žila, međutim nema od toga ništa, Komisija je donijela prijedlog koji je, čak i da se potvrdi na Senatu UNSA, naprosto neizvršiv i neprovodiv. Jer, kao što svi znamo, Seka nema diplomu, skoro dvije godine niko je nije vidio, ni Senat, ni Tužilaštvo niti silne inspekcije i Komisije, nema je Yagreb a nem je ni Medicinski fakultet u Sarajevu. Kako će se onda, čak i da takav prijedlog ‘prođe’ na Senatu Univerziteta izvršiti, kad se ne može ni poništiti ni oduzeti nešto čega nema. U odluci o poništenju ovog javnog dokumenta bi, valjda to znaju u Komisiji moralo stajati čija diploma, pod kojim brojem i datumom izdavanja se poništava ili oduzima, toga nema pa se postavlja pitanje kava dokument će onda biti poništen?

Silne Komisije koje je rektor Rifat Škrijelj oformio i koje su se sastajale nekoliko puta su zapravo prelivanje ‘iz šupljeg u prazno’, tek da se stekne dojam kako Senat i rektor rade svoj posao. Zapravo, oni rade tuđi posao, posao inspekcije, SIPAe i Tužilaštva koji se namjerno i zbog političkog uticaja ne oglašavaju i mudro šute (navodno je ‘oformljen predmet tužilaštva’ i naloženo Sebiji i policiji da se izuzme i dostavi tužilaštvu njen studentski index, pa je li oduzet?), dok se Sebija samodopadno o čitavom tom cirkusu ne oglašava. Unaprijed je ubijeđena i zna da se ništa spektakularno neće desiti.

Organi gonjenja i pravosuđa su u ovoj farsi sa diplomom ‘profesorice’ veoma aktivni i dok je njih, ‘profesorka’ se može slikati i smiješiti koliko hoće. Naime, iz Zagreba su davno dostavili zvanični dokument da Sebija tamo nije studirala, u njenom ‘fajlu’ u Hrvatskoj nema nikakvih dokumenta, također nema dokumentacije ni u arhivama Medicinskog fakulteta (tu se umjesto njene dokumentacije u njenom fajlu nalaze dokumenta drugog doktora, iz Mostara), inspekcija je još prije godinu dana našla da je ona zapravo nastavila stidij iz Zagreba u Sarajevu na osnovu rukom ispisanih položenih ispita, nađeno je da nema dokaza o diplomi ni kod njenog zapošljavanja gdje se obavezno takav dokument mora priložiti, kako ćeš zaposliti nekoga bez prilaganja diplome, na kraju svih krajeva i sama je izjavila na tv da nije studirala u Zagrebu dok je Bakir na tv tvrdio da jeste, pa se kod takvih činjenica javlja namjerno glupim šutnja organa gonjenja i očigledna namjera da, kao i u slučaju direktora OSAe ‘Osmice’ Mehmedagića sa tri lažne diplome još ništa se ne zna i ne poduzimaju ništa konkretno, dok svakodnevno (jer puna je BiH lažnih i kupljenih diploma) hvataju neke druge ‘diplomce’, siću i boraniju. Rektor Škrijelj naš fini sandžaklija je, ko zna iz kojih razloga preuzeo ovaj ‘vrući krompir’ od organa gonjenja, međutim ni njegovo ‘maslo nije za Ramazana’. Zna se pouzdano da je u stolici rektora zahvaljujući Seki i članstvu u SDA kojeg je ‘formalno napustio’ tek 2016, pa bez obzira na njegove medijske istupe, ni u ovom postupku koji mu se ukazao kao šansa da ušićari štogod na kraju mandata sa novom vlašću nije ostao dosljedan.

Umjesto što Komisija bogzna koja po redu donosi bezvezni prijedlog da se Sebiji poništava diploma koju od nje niko osim Senata nije zatražio na uvid niti je vidio i koje zapravo nema, Škrijelj i Komisija Senata su jedino trebale i mogle uraditi ono što su kao i organi gonjenja ciljano propustili a to je da joj ponište titule. I magisterij jer ako nema diplomu o završenom medicinskom fakultetu nije mogla ni magistrirati a onda slijedom toga nije mogla zakonski steći ni zvanja vanredne i redovne profesorice. Kako je to Komisja ispustila a kako Seki niko od zvaničnih organa gonjenja ne ne traži diplomu, ona može i dalje ostati ‘profesorica’. Sa kopijom studentskog indexa, jedinim dokazom njenog studija. To što su svi članovi osim jednoga saglasni sa ovakvim prijedlogom ne znači ništa, već smo rekli i zašto. Navodno, svi članovi Komisije (Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Rasim Muratović, predsjednik Vijeća grupacije društvenih nauka, Darko Tomašević iz Katoličkog bogoslovnog fakulteta ispred Grupacije humanističkih nauka, Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, Nusret Drešković sa PMF-a ispred biotehničkih nauka, Ališer Sijarić ispred Grupacije umjetnosti, Kenan Filipović, generalni sekretar UNSA, Vesna Lazić, sekretarica Pravnog fakulteta te Berina Smajlović-Doljančić, šefica Službe za pravne poslove UNSA-e ) su saglasni i potpisali su ovakav prijedlog, jedino je Darko Tomašević koji se inače ‘slaže sa prijedlogom’ odbio staviti svoj potpis na Sekinu ‘kaznu’. Tomašević je kao razloge naveo ‘moralnu nesigurnost za tako nešto uraditi’ koje on nema, međutim osim žala za profesoricom ovaj predstavnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta je svojim izostancima na nekoliko sastanaka Komisije prije utvrđenja prijedloga jasno dao do znanja kako će postupiti. Plus, njegovi prijedlozi Komisiji su bili da se ponovo ide prema Zagrebu sa traženjem dokumentacije iako je, kao što smo rekli, zvanično Zagreb rekao svoje. Najvjerovantije je ovakvo njegov istupanje u sprezi sa političkim djelovanjem SDA i HDZa. Ostavio je još prostora da se zamaramo sa Sebijom i nepostojećom diplomom, ne bi li šta Bakir i Čović ‘istržili’ u ovoj farsi.

Na kraju treba dodati da osim Sebije Izetbegović predmetom ispitivanja i istrage bi obavezno morale biti i druge ličnosti, jer nije Seka mogla ovu ‘operaciju’ sama izvesti. Među prvima tu je ondašnji ratni dekan Medicinskog fakulteta koji je Seku upisao da nastavi studirati na osnovu dva rukom ispisana papirića sa položenim ispitima u Zagrebu.

No, ukazivati organima gonjenja na ovakve budaleštine i trice i kučine, unaprijed je izgubljen posao.

Oni vrlo dobro znaju šta ne treba ispitivati. Kada poslije odluke Senata uslijede tužbe i žalbe koje profesorica najavljuje, tek onda će mo spoznati moć privatne države. Ovo je tek početak.

photo : Seka Sebija Izetbegović, profesorka bez diplome, arhiv