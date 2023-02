Igor Stojanović je na nišanu, ko je slijedeći : Islamska zajednica BiH i Reis Kavazović u sprezi sa SDA mafijom terorišu ‘nevjernike’ i političke neistomišljenike, posebna meta su im Srbi i Hrvati u Sarajevu i Bošnjaci koji ne podržavaju SDA braću i dinastiju Izetbegovića, istovremeno podržava sijanje mržnje i razdora među narodima stvarajući konflikte i ekscesne situacije po džamijama

Sve dok je SDA na vlasti Islamska Zajednica BiH na čelu sa korumpiranim Reisom političarem neće stati sa svojim političkim djelovanjem koje neskriveno klizi prema teroriziranju neistomišljenika SDA mafije kleptokrata, oni to fino kažu na bosanskom ‘din-dušmana’, Srba i Hrvata, ne libe se crtati mete na čelu i Bošnjacima koji neće ‘u suru’ – na pravi put, odnosno koji nisu na putu islama. Iako je ovakvo djelovanje ove, sada se već može reći vjerske mafijaške organizacije prepoznato još početkom bh rata kada je ArBiH očišćena od nemuslimana a nastavljeno poslije kroz neskriveni upliv u sve pore vlasti države od dječjih vrtića do vrha organa vlasti, u zadnje dvije godine njihovo radikalno djelovanje potpomognuto medijima i dijelovima vlasti uz sumnjivu šutnju međunarodne zajednice prelazi u blagi terorizam koji će državi BiH donijeti ogromne probleme.

Zadnji napadi iz svih oruđa i oružja otpočeti izjavom radikalnog ef. Kavazovića a podržani skoro u svim sarajevskim medijima IZ i onim drugim režimskim, na Igora Stojanovića SDP poslanika u bh Paralamentu i kandidata za mjesto podpredsjednika FBiH, eklantan su primjer djelovanje klasične vjerske države zasnovane na šerijatu, iako je BiH i po Ustavu i Daytonu sekularna i građanska. Izjava ovog borca ArBiH na tv kako je za SDA ‘važnija džamija od države’, iako stoposto istinita raspametila je vrh Reisata pa su otpočeli sinhronizovani napadi iz SDA partije i iz ureda na Kovačima na ovog sarajliju i maloljetnog borca za državu BiH. I samo je jedna karika u nizu napada i podmuklog kmečanja na svakog ko spomene vjeru, džamiju ili SDA braću, ‘svete krave’ islamske države BiH kakva je zacrtana još s početka bh rata. Istovremeno sa napadima na Stojanovića, intenzivirana je hajka i na Vojina Mijatovića podpredsjednika SDPa, prije njih iako su svaki dan bili u medijima, ‘odstrijeljeni su’ Srđan Puhalo poznati sociolog i publicista i osvjedočeni patriota, još prije njega na isti način je ušutkan profesor Ivo Komšić malo ranije i Stjepan Kljujić, oba prvi suradnici Alije Izetbegovića.

Sarajevo, inače od nemuslimana očišćen grad, je tako ovim zadnjim potezima Reisa i bošnjačkih medija crtanjem mete na čelu Stojanovića i njegove porodice samo potvrdilo teze nacionaliste Milorada Dodika i dalo mu povoda za udruženo djelovanje sa Reisom kako bi dokazao da je zaista u glavnom gradu i u BiH generalno, zajednički život nepodnošljiv i da je, ako se to nastavi, razlaz i rapad države neminovan. Što je zapravo i cilj i SDA i IZ BiH skovan još pred bh rat da se od teritorija kojeg je u ratu zadržala pod kontrolom islamizirana ArBiH oformi ‘krijeposna islamska država’.

U tom razjarenom napadu na svakog ko kritički pomene žrtve, džamiju i islam, Potočare, bošnjačke generale arBiH a optužene ili presuđene ratne zločince Poslanika ili bijele ahmedije uopšte, ovi tihi teroristi ne birajući ni sredstva ni ciljeve te se sakrivajući iza hidžaba, Allaha, demokratije i Konvencija o vjerskim i ljudskim pravima obračunavaju, napadaju čak i borce ArBiH ne samo Srbe ili Hrvate već i ‘svoje’ Bošnjake. Podsjećamo, Amir Reko ratni komandant Goražda je zbog svojih miroljubivih stavova i poteza proglašen izdajnikom i personom non-grata u rođenom gradu za kojeg se borio, po istom šnitu proglašavaju se izdajnicima i vođe novoformirane vlasti na nivou države BiH iz ‘osmorke’, od kojih su mnogi čitavo vrijeme bh rata proveli u rovovima i borili se za oslobođenje Sarajeva i BiH. Sa druge strane, Reis Kavazović osvjedočeni mrzilac svega neislamskog i nemuslimanskog uzima sebi za pravo da javno poziva muslimane da ne glasaju ‘za Vlaha’ u Srebrenici i svaku svoju ‘miroljubivu’ govoranciju sa minbere završava svađalački i sa pozivom na ‘budnost’, na ‘ugroženost Bošnjaka’, zaključuje je obavezom ‘farzom’ – obavezom – da svi Bošnjaci moraju braniti državu svim sredstvima.

Jer smo još u ratu, neprijatelji su tu oko nas. Sramne video-izjave ahmedija petkom po džamijama koji pozivaju na krv, zaštitu ugroženih muslimana i koji druge vjerske konfesije nazivaju fašističkim sektama a entitet Republika Srpska ‘genocidnim okotom’, Reis brani iz petnih žila, drugima ne dozvoljava čak ni da ‘uzmu u usta’ džamiju ili islam, odmah im slijeduje kazna i progon. Dokle će se tolerisati i abolorati ovakvi potezi IZ koja je postala kao i bratska SDA bulumenta najprofitabilnija firma u BiH koja ne plaća državi porez, pljačka svoje vjernike i još dobiva pozamašne dotacije od države, niko ne zna. Možda padom SDA ili zaokretom međunarodnih faktora prisutnih u BiH koji svojim posjetama Reisu zbog svojih interesa daju ovom radikalu zeleno svjetlo da nastavi sa svojim nečasnim i nelegalnim kriminogenim djelovanjem? Unaprijed se može posumnjati u to budući da se IZ uz SDA stranku uvukla u sve pore države i trebaće dosta vremena da se islam u BiH otkači od države, ako je to uopšte i moguće. Sjeme vjerske građanštine je posijano, valja žnjeti plodove. Ni to ne bi bilo nikakvo iznenađenje da IZ hoće iskreno da prizna da ne živimo u građanskoj državi, ali obratno, vazda se zakrivaju iza multietničkog života, zajedništva i neminovnog zajedničkog prosperiteta, dok istovremeno ‘iza leđa’ sa figom u džepu nastavljaju svoj plan stvaranja čiste islamske države, zloupotrebom vjere i žrtava rata. Nikada ovakvim djelovanjem IZ neće dobiti potpis na ugovor sa državom kao dvije druge konfesije, u tome im neće pomoći ni gazija Komšić Željko skupa sa prikrivenim islamistom SDPovcem Bećirovićem, koji će, kao i Stojanović i mnogi drugi, istog momenta čim izjave nešto što ne odgovara vrhu ‘Šure’ – odbora na Kovačima – pasti u nemilost i nestaće ih sa medijskog radara u trenu. Zbog čega od njih u ovakvim situacijama nećete čuti ništa.

Na isti način kako je stigmatiziran Igor Stojanović te proglašen islamofobom, još u vrijeme bh rata je ‘ocrnjen’ general Jovo Divjak (koji je ubrzo čim je izjavio nešto što se ne uklapa u programe religije i države) postao umjesto ‘čika Jovo’ Draža Mihajlović – ‘Čiča Jovo’, tako je završio i general Šiber, zapravo sve što je nemuslimansko a što je vrijedilo tokom rata u BiH i poslije rata je otjerano iz Sarajeva. Gdje su Tifa, Zdravko Čolić, Goran Bregović, Miljenko Jergović, gdje je Emir Kusturica, Nele Karajlić i da ne nabrajam dalje, nestali su. ‘Jebi im mater, to su četnici’ – reći će vam svaki Kavazovićev musliman, bilo da se radi o političaru bilo da je riječ o nepismenom i vjerski natociljanom Bošnjaku na internetu. Slično sada kažu i za Stojanovića : ‘prikriveni četnik, da je mogao i on bi pobjegao’.

Slike Sebije Izetbegović umotane po bh propisima i njen post kako je Igor Stojanović ili mentalac ili nepismena budala (a ona uopšte nema diplomu dok ubija liječeći pacijente), pravo su ogledalo korumpiraog bh islama u spoju sa još korumpiranijom i u kriminalu ogrezlom SDA establišmentu. Zato će mo još dugo slušati ‘izvinjenja’ i Stojanovića i ostalih, ali ni te riječi im neće donijeti oprosta, sve dok Zahiragić Haris ureduje šerijatskim propisima po ulicama Sarajeva a nasmijana Benjamina Karić šuti kao zalivena i dijeli zlatnike Sarajeva islamskim radikalima do cvrkuće o džamijama, katedralama i sinagogama. I dok se ateisti i svi drugi nemuslimani po tribinama vehabija nazivaju zločincima, dok Reis mudro šutnjom odobrava najveći kriminal u svojim i u redovima Reisata i džemata. Zbog čega bi ga, da ima države trebalo optužiti kao i njegove branjenike.

Ovakvoj građanskoj državi treba što prije (da se izrazim muslimanski) odklanjati dženazu.

Jer, paralelno sa dijagnozom Stojanoviću od strane Seke Elene Izetbegović, i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić je kao najpismenija predsjednica udruženja za zloupotrebu žrtva i Potočara dala istu dijagnozu glavnom bh tužiocu Milenku Kajganiću : nepismeni Srbin. Prije nje, režimsko piskaralo Avdo Avdić je fino muslimanski u jednom tekstu pozdravio Kajganića pozdravom kojeg ‘ceo svet razume’ ; pomoz Bog, dok su mu svi Srbi ii Hrvati u vlasti i Bošnjaci sa njima u koalicji ‘izdajnici’, UZPpovci i prikriveni četnici.

Došla vremena pismenih islamskih građana.

photo : Igor stojanović SDP kandidat za podpredsjednika FBiH tv Face, arhiv