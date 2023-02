‘Njakav’ urednik tursko-bošnjačkog nacionalističkog magazina, glasila ‘NJIHA-SDA’ lista za politiku, društvo i kulturu Mursel i Filip Begović budno bdije i još budnije čuva bosanski jezik

Ne radi se o (zlo)namjernom uglavljivanju slova ‘H’ svuda gdje treba i ne treba, kada nam planina Manjača postaje MaHnjača, udovica-Hudovica a klasično pikanje lopte kad postaje Hloptanje, ili kad vam je normalno da naručite Čevap umjesto porcije ćevapa, ili da odete u Đamiju umjesto u džamiju, u pitanju je nešto drugo. Čini se da je u ovoj ubitačnoj borbi za bosanski jezik po kojoj se moramo razlikovati od drugih makar u toj budalaštini pokazali da smo nepismeni idioti – sve dozvoljeno.

Međutim, ako vam te idiotarije i nepismenost bosanskog jezika i gramatike preferira urednik magazina za ‘kulturu’ ‘Stav’ kako stoji u zaglavlju ovog glasila a ne ‘akademik’ iz Novog Pazara ‘Hižaslav Mustafa Cerić legalni i legitimni lingvista koji svaki dan izmisli neku novu ‘našu’ riječ ili ‘pisac’ ‘Đamijski’ moljac i ‘haĐija’ Muhamed Mahmutović, stvari već postaju luđe i opasnije, preplavljuju ne samo bosanski jezik za kojeg se umire do zadnjeg Bošnjaka, odoše nam i u ‘kulturu’.

Ono još opasnije, tako će nam (i već tako uče) naša djeca u školskim klupama nastaviti sa opismenjavanjem na pogrešnoj i nepravilnoj gramatici i pravopisu usljed čega za sva vremena ostaše generacije i generacije u ‘magarećim klupama’.

Dok nam ta šega sa bosanskim jezikom postaje odviše prepoznatljiva i uvlači se i u zvanične državne organe, gdje dakako sjede takvi i njima slični, sa diplomama kupljenim ko zna kada i ko zna gdje.

Ovo srozavanje bosanskog jezika uvođenjem u gramatiku i pravopis narodnih izraza i inačica svih vrsta samo sa razlikom da bi dokazali da i mi ‘konja za trku imamo’ i da se zna po čemu smo različiti, uvodi se na velika vrata, evo čak i u magazinu za ‘kulturu’. Izvjesni vjerski i medijski preletač iz Hrvatske Filip i Mursel Begović (odakle je pobjegao zbog istrage i prijave za pronevjeru love iz kase ‘Preporoda’) urednik magazina ‘Stav’ često piše uvodničarske kolumne u zaštitu bošnjaštva i Bošnjaka pa je tako iz čista mira jučer na naslovnici svoga lista pod naslovom ‘Između svebošnjaštva i svebosanstva : Bošnjaci u stalnom osnivanju, dijagnostičari sikter’ dao dodatni prilog lingvicida riječju za koju je teško utvrditi šta zapravo znači.

‘Oni su (Bošnjaci, dodao Cross Atlantic) 1993. afirmirani, podjela je zaustavljena, ali Bosna i Hercegovina se kontinuirano dijeli, a Bošnjaci su u stalnom osnivanju. Ime Bošnjak se i dalje niječe, dok bošnjačke nacionalne institucije u nevladinim sektoru ne pokazuju živost i aktivnost im je u rangu pogrebnih društava. Potpuno suludo, kada ne šute, potpisuju njake protokole i proizvode ili kulturni amaterizam, od kojega nas ponekad hvata stid, ili se odjednom prispodobljuju u snobovskom salonu prepunom rituala bez ikakve svrhe. Glume da nešto rade da bi opravdali svoje mizerno postojanje’.

Vjerovatno je umislio da izraz ‘njake’ označava ‘nekakve’ ili ‘neke’ i da je to sasvim normalno, kao kad je general SDA armade Fikret Prevljak uz izbore krajem 2020. na mitingu na ‘IliĐi’ obećavajući da će pomoći mladima ako ga izaberu u vlast da se zaposle zauzeti se za ‘NJIHA’. Ili kad ‘književnik’ Mahmutović u naslovu teksta na svojoj web stranici odvali pismeno ‘pođahkad’ umjesto ‘ponekad’, ‘pođeHđe’ kao ponegdje ili kao i Mursel ‘nakav’ umjesto ‘nekakav’, tek da nam uljepša i jezik i dan.

Puna je Bosna ‘njiha’ koji kao i Mursel i Filip zajedno svakodnevno a ne ‘pođaHkad’ obogaćuju naš jezik i pravopis, zbog čega stručnjak Dževad Jahić mora svako pola godine da ‘izbaci’ novi tom bh Rječnika. Riječ ‘njake’ i slično ‘njakanje’ više je svojstveno magarećem revu ioglašavanju nego li zvaničnom i ispravnom bh jeziku, zato će mo ovo rogobatno nagrđivanje sopstveng jezika još dugo slušati i učiti u zadnjoj klupi.

P.S. Ne znam da li je poznati bh režiser i oskarovac Danis Tanović ovakvo ‘njakanje’ javno izbacio u tv program u jednom intervjuu ili je to učinio iz zajebancije isprovociran voditeljicom programa na zagrebačkoj televiziji (vjerovatnije zbog ovog drugog), međutim ostalo je zapisano da je (pro)govorio bosanski.

Zbilo se to 13.05.2012. kada je gostovao u show programu Željke Ogreste kada ga je ova kontroverzna voditeljica provocirala radi oskara i državnosti BiH pa ga zamolila da joj odgovori ‘na bosanskom jeziku’, a on odbrusio ‘Da li vama po đaHkad, na sabaHu, Ćuna padne na pamet’, zbog čega je emisija prekinuta.

