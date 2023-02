Emir Suljagić direktor najpoznatijeg groblja u BiH, spisatelj, političar bez portfelja i lobista SDA/DF principijelne koalicije ima 6 miliona razloga da zavoli VP BiH druga ‘Švabu Šmita’ – ‘nacistu i potomka Hitlera’ i njegove ‘nametnute’ odluke

Kaže stara bh sevdalinka koju su odavno Bošnjaci prekrstili u sedaHlinku da ‘od nameta nema selameta’, što hoće reći da nije ‘hairli’ ili na pravom putu nešto što ti je nametnuto. Ove ljubavne zabranjene jade iz naše stare pjesme koriste mnogi i iz pjesme uzimaju ono što im paše, kao ovi najnoviji LGBT fanovi u svojim paradama kad opjevavaju ‘neka voli ko god koga hoće‘ dok im oni što nebi paradirali a bi se tajno voljeli uzvraćaju zlokobno sa polustihom ‘snijeg pade na behar na voće’, vrlo rijetko za ovim pjesmuljkom posezali su i mnogi Visoki bh predstavnici kada bi u vladavini Bosnom odlučili da disciplinuju odlutale zakone i ljude pa bi nam nametali i na silu nas učili propisima koje mi ‘s glave’ ne želimo. Jer su nametnuti, mi volimo da nam se to drugačije donese i dadne.

Emir Suljagić, najpoznatiji direktor još poznatijeg bh groblja i šef MC Potočari je u ovoj filozofiji otišao najdalje. Dokazao je da narodni stihoklpeci nisu bili u pravu sa svojom filozofijom, nekad i nametnuto može da se prihvati i da te obraduje. Da ti ono što ti ne bi priraste srcu i postane klasični selamet.

Emir je, kao što znamo svaki dan u novinama, na tv, twitta i fejsbuči a svaka njegova je ko ‘hadis’ citirana i prenošena, kako od pratilaca tako i od bh medija koji samo čekaju šta će ovaj twitteraš mudro kazati pa da printaju. Posebno se istakao u svom lobističkom zadatku sjeckajući, pljuckajući, psujući i analizirajući poteze din-dušmana države Bosne, kratkim psovka-pismima predsjednicima susjednih zemalja Regiona, Rusiji, Zapadu, ono kad u slobodno vrijeme ne viri u arhivu Haaga odakle vadi slike i izjave pa printa knjige koje se rasprodaju i prevode na sve plemenske jezike svijeta. Ili kad rasipa lovu na bezvezne ‘projekte’ i ižvakane ‘programe’, rupe bez dna. Jednostavno rečeno, pravi medijski mamac u duetu sa bratom internet-džihadlijom Reufom Bajrovićem, ovaj nekadašnji SDPovac, pa DFovac pa više ni sam ne zna koji i čiji ‘ovac’ svakodnevno rovari po internetu i secira, posebno se istakao u analizama VP BiH Christiaan Schmidt-a od ljeta prošle godine do unazad nekoliko dana.

Nema šta sve nije u svojem zanosu odbrane vjere, nacije i SDA bratije dodijelio ovom njemačkom diplomati, od epiteta ‘naciste’, ‘potomka Hitlera’ pa do kolonizatora države BiH, tu mu nije mogao parirati čak ni notorni mrzilac ‘Švabe’ Milorad Dodik, Emir je bio precizniji i ubojitiji. Najviše mu je ‘zahatorio’ tj. zamjerio na nametnutim izmjenama Izbornog zakona uoči akšama prošlih demokratski pokradenih oktobarskih izbora kada mu je javno poručivao da ‘ide kući’, da, ček’ da citiram još koju njegovu filozofsku misao, aha ovako. ‘BiH nije Afrika, nije 19. vijek, a Schmidt nije Bismarck’. Još preciznije, ovako mu je on, kako bi to rekla ‘Bihexo’ neslobodna Bosna žuti SDA magazin ‘odbrusio’. ‘Christian Schmidt nije Otto von Bismarck. BiH nije Namibija. Godina nije 1884. Sve što ste jedni drugima rekli o našoj zemlji i o nama možete okačiti mačku o rep. Razgovarati o nama bez nas to ne daje ruke već izvjesno vrijeme. Što prije to shvatite, prije ćemo se dogovoriti”.

Joj, bilo je toga ihahaha, Emir je šetajući po Bosni i sakupljajući lovu za adaptaciju zgrade MC Potočari od bh političara i bh vlastele generalno, ciljao na ‘Švabu Šmita’ svaki minut, nije gasio svoj profil ni celularni. A lova je kapala i u pauzi kad ne piše i ne twitta, Emir bi znao opaliti po koju fotku sa zgrade, izgled fasade koja se obnavljala ili dok puši na vrhu svoga ureda čija izgradnja je napredovala sukladno milionima i stotinkama hiljada donacija od skupština i opština njegovim twittovima. Nećeš dakle ‘švabo’ ništa nametati jer od nameta nema selameta. I tačka.

A onda, prije nekoliko dana, twitteraš Suljagić okrenuo ćurak naopačke pa počeo hvaliti ‘Švabu’. Zaboravo sve grijehe ovog ‘adolfovog nasljednika’ koji ‘mrzi muslimane jer pritišće braću iz SDA/DF principijelne koalicije, pa na kraju prije svih ostalih pojasnio promjenu svoje filozofije. ‘Uskoro objavljuem nešto historijsko’, procvrkutao je njegov vrabac od twittera a onda smo i saznali šta se dešava.

Visok bh predstavnik Christian Schmidt ‘nametnuo ‘ izmjenu Zakona o MC Potočari pa neku siću od 6 miliona KMa koju su dali strani donatori za troškove ukopa i održavanja groblja šehida preusmjerio na prolazni račun direktora Suljagića. Zato je vrabac utihnuo. Šest je miliona razloga za ovakav kopernikanski zaokret a jedan najveći : sad Emir može ovu lovu troškariti za nastavak gradnje, za megalomanske timove analitičara, istoričara i kustosa koje je uposlio, pa čak i za svoju glasnogovornicu, dok mu ovo nije ‘nametnuo‘ Schmidt Emir je bio zapao u ćorsokak, presušile sadaka kase a njegovi planovi nemaju granica čak ni na nebu. I sad, svi kažu odkud najednom da je ‘Švabo’ ‘vaki a do jučer bio ‘naki’. Eto otkud, stigao šećer i ćumur, što bi rekli ‘Nadrealisti’, pa direktor ozareno objavljuje kako nije sve što je ‘nametnuto’ neumetnuto. Treba samo stvari pravilno posmatrati.

Odmah je i sumnjivo nasmijana načelnica Benjamina ‘primila’ Suljagića (čuj primila ga, pa on je kod nje svaki dan i više nego u Potočarima, kao i ‘majka’ Munira, više u Sarajevu nego u Srebrenici) ali Benjamina je napravila selfie pa još udarila u travničku filozofiju doktora prava, kao i Emir. Ovakav ‘domovine sin’ se ne rađa više. Taman posla.

I nema više onoga što je govorio Suljagić, onoga “Ako je ovo što sam uspio saznati o izmjenama Izbornog zakona točno, mi – Bošnjaci, Bosanci, Ostali – poslije toga kao grupa nemamo što tražiti u Bosni i Hercegovini, jer će naša egzistencija biti legalizirano ropstvo. Ostaju nam dva izbora: Anadolija ili neki novi rat”. Ili gluho bilo ovoga : ‘Nakon što Herr Schmitt nametne izmjene Izbornog zakona, od utorka naime, naša zemlja će izgledati ovako: ono što je HVO “etnički očistio” – to je hrvatsko; ono gdje je tzv. VRS počinila genocid – to je srpsko; ono što je ARBiH odbranila – to dijelimo na troje’.

Sad je ovako, pjevuši Emiru Benjamina Karić poznatu pjesmicu.

“Domovine svoje sin. Čast nam je da te imamo. Dopada mi se Volterova opaska: “Historija se nikada ne ponavlja. Čovjek je taj koji ponavlja svoje postupke.”Da bi smo išli naprijed, bez ponavljanja historije, potrebni su briljantni govornici i virtuozi pisane riječi. Da ukažu. Upozore. Podsjete.’

Eto, Suljagić nas je podsjetio na moguće od nemogućeg. I nama je čast što ga imamo, čast nam je i da ‘google’ bilježi sve što izgovorimo, ne moramo pičiti za Anadoliju, ostajemo ovdje. Ostaje i ‘Švabo’ sa nama, neka ga.

Nakon što je ‘nametnuo’ a Emir prihvatio 6 miliončića, nema ni onog nekadašnjeg ‘Nije ti ovo Namibija idi kući.. Ove vrste kolonijalizma se ne bi postidili ni organizatori Berlinskog kongresa”, ovo je žica oko tora Sarajevo-Tuzla-Zenica zauvijek. Prvi legalni geto u Europi od nacističkih vremena”. Sad ‘domovine sin’ to nametanje fino zove ‘historijskom odlukom Visokog predstavnika’.

Čudni su putevi nebeski. Nema ničega više o ‘Švabi Šmitu’. Samo ova odvratna nametnuta odluka. Nešto slično i kopernikanski pravio je salto mortale i ‘Hižaslav’ Cerić onomad davno kad bi mu Dodik dao ček na 250.000 KMa. ‘Lakše se diše u Republici Srpskoj’ govorio je ovaj munafik ispod ahmedije. Munafik iz Potočara jaran Emir je suptilniji, računa na bh zaborav i baš ga briga. Vozamo se na taljiga’.

I da znate, nije mu ovo prvi put da koriguje mišljenje, u njemu čuči Aca Vučić sa onim ‘samo se magarci ne mijenjaju‘.

Podsjećamo, Suljagić je kad su donacije u pitanju poprilično osjetljiv. Iako mu je Srebrenica ‘svetinja’, iako kao nekad na ‘Švabu’ vazda galami na 09. januar i na Srbe, januara 2021. je sam u twittu nagovijestio da zna sa parama i ljudskim dušama.

Naime, njemački političar Stefan Kaufman poslao je čestitku čelnicima Republike Srpske povodom 09. januara Dana entiteta a onda se uključio brat Reuf i brat Emir pa udarili na pljuvačinu. Poslije takvih napada Njemac je ‘povukao svoju čestitku’, kao ‘nije razumio kontekst događaja‘ i u stilu Milorada Dodika za svoje ‘arlaukanje’ ponudio donaciju Potočarima. E, odmah je ruka pomirenja direktora groblja sijevnula, na engleskom. ‘Nisam učestvovao u debati, ali informacije o parama su OK, donacija je dobrodošla…“’

Dakle, domovina se brani i donacijama. I nametnutim odlukama. ‘Švabo’ je skontao da nije u Namibiji ali nije skontao da je Bosna još dalje i dublje. Emir jeste. Kad jednog dana u državi Bosni revizija, SIPA i Tužilaštvo budu prelistali finansijske akrobacije Suljagića i ‘majke’ Munire i račune MC Potočari, neće biti ni njega ni ‘Švabe’.

photo : Visoki bh predstavnik Schmidt i ‘domovine sin’ Emir Suljagić, arhiv