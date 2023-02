NATO snage i vojska OHRa spremne da zaštite hafiza Amira Mahića i islamskog radikalnog profesora Muharema Štulanovića, čak i Vijeće sigurnosti UNa namjerava održati hitnu sjednicu i usvojiti deklaraciju o osudi besprizornog napada na Bošnjake u džamijama i na neviđenu cenzuru govora mržnje. U vezi tog nemilog događaja po običaju, ostao je zabrinut i zabezeknut i Visoki bh predstavnik Schmidt, spreman da i on nešto nametne i umetne, čim pronađe Bonske ovlasti u svojim ladicama

Kad god se kod nas u Veseloj Bosni desi nešto očekivano, a desi se skoro svaki dan, budna bh raja reaguje. Jer nikad ne spava čak ni na jedno oko, to nam je naprosto u krvi i to nam je ‘farz’ tj. obaveza i fetva ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe. Ako se slučajno ‘barne’ u nešto naše, u nešto što nam je u zjenici oka, u venama ili u srčanim komorama ili predkomorama također, kao što je naša vjera, žrtve i naša ‘tradicija’, onda to preraste u opštenarodno opasno ludilo i veselje.

Mi smo fina i miroljubiva raja, možeš nam ukrasti zadnji zalogaj ispred usta, možeš nas pljačkati i ubijati pred našim očima, ne obaziremo se na propalo zdravstvo, školstvo ili privredu, na notornu korupciju i kriminal u svim porama države ali ako nam samo pomeneš žrtve ili vjeru, uz to ako ugrožavaš našu patriotsku vjersku zajednicu ili političku partiju i njene i naše uzdanice, e tu si naletio i slijedi kako se ono kaže, aha – ‘immediate response’ – brzi odgovor, najbrži mogući.

Evo, da ne bi bijelih ahmedija i njihovih političkih govorancija hutbi u džamijama, ne bi ni spoznali koliko smo moćni i snažni a još više koliko smo cijenjeni na Zapadu i na Istoku istovremeno, kakvi smo ‘partneri’ sa Amerikom te koliko smo blizu NATO savezu, ništa ne bi znali.

Nema veze što su te hutbe najeklantniji primjeri mržnje, uvrede i razjebavanja države koje je inače u toku, reakcije koje su uslijedile poslije minbere i zvučnika govornika zorno su pokazale naš put i našu spremnost, kao i snagu naših prijatelja. Podsjećamo, prvo nam je oči otvorio učenjak sa Bliskog Nam Istoka Muharem Štulanović dekan i profesor na arapskoj Islamskoj i pedagoškoj akademiji u Bihaću kad je prije mjesec dana zagrmio u džamiji u Bihaću o ratu, krvi, klanju i Srbima kao ‘genocidnom okotu’, nadovezao se na njega hafiz i glavni imam u džamiji u Prijedoru Amir Mahić 27. januara ove godine, pojasnivši nam da je pravoslavna crkva srpska zapravo obična ‘sekta’ a Sveti Sava nekakav lažni srpski prosvjetitelj ‘začetnik fašizma’.

Načisto smo progledali jer su vlasti u ‘genocidnom okotu’ zvanom Republika Srpska kojeg nam je uzgred okotio naš idol Alija Izetbegović potpisom u Daytonu otpočele procesuiranje Mahića a ujedno podnijele zahtjev tužilaštvu u Bihaću da im dostavi dodatne informacije u vezi govorancija Štulanovića, poznatog i kao ‘liječitelj na daljinu Kur’anom, što je sve obradio u knjizi koja je postala štivo i predmet studenata u US Kantonu.

Braćo moja mila i draga, kako su ovi fini vazovi bratstva i jedinstva u vjeri i zemlji ustalasali našu inače uzburkanu javnost to nije normalno. Nismo ni znali do ovih govora petkom u džamiji kolika je moć i snaga vjere u vjerskoj državici Bosni koju odmilja zovemo građanskom i demokratskom. ‘Svi smo mi hafiz’, ‘nedamo Štulanovića’, u tren je preplavilo naša srca, kao ono nekad ranije ‘svi smo mi Naser, Fadil, Dudaković ili Mahmuljin …’

A onda nas je krenula karta. Postali smo ugroženiji nego inače u entitetu kojeg slatko nazivamo ‘četnitetom’, pa su krenule posjete podrške hafizu. Džaba što se on izvinuo i džaba što se Reis sa horor očima Kavazović umjereno ‘ogradio’ (kao kad se ogradi svaki put kad ‘Hižaslav’ Cerić njegov zvanični savjetnik bubne koju masnu i nacionalistički slasnu, jer već sutradan naš Ajatolah je prvi posjetio i dao podršku imamu : ‘udri jače manijače’, samo tako nastavi. Podrška Štulanoviću u Bihaću je bila manjeg intenziteta iz sasvim razumljivih razloga : neće nikad vlasti US Kantona ništa utvrditi ni dostaviti Republici Mrskoj, Muharem je bezbjedan k’o tica, s tim da mora paziti kad leti kroz Repbliku Srpsku.

Poslije Reisovog ‘ograđivanja’ pa naknadnog naprđivanja, čitava BiH se ustalasala, samo što nisu izbili nemiri većih razmjera. I tako smo svi ‘kucali zajedno’ kao da nas je gluho bilo strefio turski zemljotres i pomalo onaj u Siriji.

Da, jer bilo je i onoga ‘idemo tamo da im jebemo milu majku, šta hoće oni, šta se više čeka?’

Mediji su iz dana u dan ložili i palili nije moglo više i luđe. Mahić je kao dijete bio zatočenik srpskog logora pa po onoj Bakirovoj ima pravo svašta reći, kao što Asim Sarajlić ili Fadil Novalić mogu krasti i barabirati koliko hoće jer su ‘u ratu ranjavani više puta’, a naše rane najviše bole i naše žrtve najviše vrijede, jebeš svačije druge.

Teško je nabrojati ko je sve podržao hafiza u njegovom mrzilačkom pohodu za mikrofonom, lakše bi bilo izlistati ko nije.

Ali osim Reisa tu je među prvima bio bošnjčko-SDAovski partner Željko Komšić stručnjak za islam, zatim zna se – Bakir Izetbegović i SDA mafija, onda su se nizale riječi i slike podrške, dok je hafizova kuća u Prijedoru bila prepuna gostiju a džamija još prepunija. Tamo su neke vehabije na čelu sa notornim Nihadom Aličkovićem javno zvale na džumu kod hafiza, čak se tu i uslikali sa njim. Kvalifikovani pisač sličnih pisama kao što su hutbe hafiza ili profesora Štulanovića rumeni SDP Denis Bećirević je slijedio Reisa u stopu, čak ga je i posjetio. Oglasili su se i ovi novoskovani iz ‘osmorke’ koja to uopšte nije, osudile su vlasti Republike Srpske i Konaković i elita iz Naše stranke, te Kim Il Sung Nermin Nikšić, ‘majka nad majkama’ Munira Subašić nije mogla to propustiti nikako a nije ni Ćamil Duraković podpredsjednik ‘genocidnog okota’, nije ni ono internet džihad naglabalo Reuf Bajrović, ma nema ko se sve nije naprndacao na tužilaštvo u entitetu koje je čak i svjedoke saslušavalo, iako bez potrebe, hafiz je sebe fino snimio i pustio na internet kanalizaciju svoje umijeće. Kada su osudu krvičnog progona hafiza zbog očiglednog mrzilačkog govora iz džamije odakle valjda trebaju dolaziti molitve i pomirujuće slike počeli dostavljati i Srbi, zapravo jedan od njih novinar ‘Al Jazeera Balkans’ Dragan Bursać, pa onda Grk iz Sarajeva sa prebivalištem u Crnoj Gori novinar Adrej Nikolaidis, onda su se u opravdavanje ovog klasičnog krivičnog djela bijelih ahmedija dale i strane ambasade u BiH, tek da se nešto kaže i stvari su tada krenule munjevitom brzinom naprijed.

I nazad, jer u sve se uključila novinarka koju su pljuvali, smjenjivali i šamarali decenijama u Sarajevu Duška Jurišić, ali sada kao ministrica, što je ovom nekadašnjem i sadašnjem verbalnom deliktu dalo i dozu inostranosti. Zapravo, ona je zamjenica ministra za ljudsak prava izbjeglica BiH odnedavno, ma nema ni par hefti kako se tu ustoličila ali je odmah startala ‘na prvu’. Posjetila je Reisa skupa sa Sabinom Ćudić iz Naše stranke pa ‘ga upoznala šta kani učiniti u zaštiti hafiza’ sa čim je ostao šokiran i sam Reis a onda je sjela pa se raspisala. Jedno pismo VSTVu, glavi bh tužilaca, jedno ministru bh pravde, a ostala redom svim stranim ambasadam u BiH, NATO sekretaru u Evropi, OHRu, Vijeću sigurnosti UNa, svim međunarodnim organizacijama, Predsjedništvu i bh Parlamentu, nema kome nije pisala.

Nezvanično saznajemo da već to pisanje ima efekata. Naime Vijeće sigurnosti UNa će uskoro na hitnoj sjednici razmatrati zahtjev Duške Jurišić a sve će usmeno dopuniti Sven Alkalaj zaštitno lice Islamske Zajednice u USA i sve su prilike da će se donijeti i deklaracija ili rezolucija o hutbama u džamiji, kojom će se ovakvi i slični govoru u Bogomoljama legalizirati i tražiće se bezuslovna obustava postupka protiv hafiza i profesora u Bihaću jer je to očigledno ‘kršenje ljudskih prava’ povratnika Bošnjaka, čak i pored toga što su takvi govori neprimjereni čak i da nisu i istiniti, budući da dolaze iza minbere. Na tom fonu je tu mogućnost objasnio i novinar i budući ambasador totalno objektivni i nezavisni DF izvjestilac iz NY Erol Avdović. Također nezvanično saznajemo da je i generalni sekretar NATO saveza sa sjedištem u EU pozitivno odgovorio zamjenici ministra Jurišić da NATO namjerava rasporediti dio svojih trupa uz džamije po Republici Srpskoj petkom od 12 do 2, čisto da se dokaže da BiH ima u NATO kancelarijama prijatelje i partnere i da brine o državi Bosni. I da se verbalni delikt mržnje i netrpeljivosti, taj mračni relikt još mračnijeg SDP komunizma neće tolerisati.

Visoki bh predstavnik Schmidt je uljudno odgovori Jurišić da razumije njenu zabrinutost i da zna da je ona inače bila oduvijek za prava svih građana BiH još odonda kad je sa Muamerom Zukorlićem izvadila sebi ličnu kartu u Srebrenici, onda kad se moglo prijaviti u džamiji, pa glasala tamo, naglasivši da budno prati vlasti Republie Srpske i da za njih ima lijeka, samo do pronađe Bonske ovlasti, nije isključeno da im šta i ne nametne.

Posebno je slatka vijest da je učač dova po internetu, u otetoj kući od firme ‘Hidrogradnja’ i u avionu ‘Hižaslav’ Cerić posebnu dovu posvetio Duški Jurišić koja počinje sa onim poznatim ‘šuška se šuška’, tim prije jer ju je u svojim ranijim dovama proklinjao do besvijesti dok je Duška uređivala program tv Sarajeva i dok su je smjenjivali i vukli po sudovima. Da se otkupi za svoje muslimanske nestašluke. Od dragosti i ushićenja nije zamjerio Duški Jurišić što je došla kod Reisa gologlava i što se nije ugledala na Biseru Turković, Sabinu Ćudić nije ni slovom spomenuo, ‘zna se odakle i u ime koga je došla’.

Nezvanično, Duška se, kad je čula molitvu samo njoj posvećenu, rasplakala kao Senad Hadžifejzović pred kamerama ili kao Zlatko Lagumdžija kad mu je pogled pao na skupi sat marke ‘omikron’, i kratko ‘halalila’ ‘Hižaslavu’ sve ono od ranije.

Nije musliman ko (se) ne povrati, kratko je prokomentarisala ovaj gest Reisovog savjetnika.

P.S. svaka sličnost sa događajima i ličnostima – slučajno je namjerna!

photo : Sabina Ćudić i Duška Jurišić u posjeti kod Reisa Kavazovića, arhiv