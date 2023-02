Sasvim uobičajen dan u ‘građanskoj’ državi Bosni : samo tendenciozna budala, smutljivac ili lažov ne vidi ogromne promjene poslije demokratski pokradenih izbora

Jučer je član bh Predsjedništva iz preko-reda ‘osmorke’ Denis Bećirović posjetio Reisa Kavazovića, naslovi po novinama blješte.

‘Ugovor države sa IZ BiH ne smije biti predmet političke trgovine’.

Skoro u isto vrijeme, načelnik Opštine Ilidža Nermin Muzur posjetio je sarajevskog muftiju bivšeg Reisa za Sloveniju Nedžada Grabusa, isti dan je bilo posjeta ahmedijama ‘državnika’ BiH i u Zenici i u Tuzli …

Tačno se osjeća dašaka svježine i promjena pušten iz boce nedavno završenih izbora, onih demokratski pokradenih od oktobra prošle godine i ujedno se naslućuju pravci djelovanja ‘nove demokratske vlasti’.

Ova posjeta Bećirovića dvorima ‘bh Ajatolaha’ doktoranta iz domena islamskih nauka je već druga ili treća od oktobra prošle godine, računamo i onu nakon njegovog kandidaovanja.

‘Idemo u Bruxelles i Washington’, dosta je bilo ‘vazalne retrogradne politike SDA’, grmilo je u predizbornim floskulama, ‘ova zemlja i njen narod vape za promjenama’, ‘mi donosimo nešto novo’.

‘Ugovor IZ BiH ne smije biti predmet političke trgovine’ – zagrmio je rumeni ulašteni ‘predsjednik’ svih građana BiH ako su muslimani Bećirević na sećiji Ajatolaha jučer, ponovivši riječi Prve Ahmedije izrečene Bećirevićevom predsjedniku partije Nikšiću novembra prošle godine. Plus, ‘profa’ poznati pisač pisama i državni uhljeb većih razmjera, mudro je ‘upoznao’ svog domaćina o nastojanjima Predsjedništva na ‘poboljšanju i unapređenju prilika u kojima se nalazi naša zemlja te o brojnim izazovima s kojima se susrećemo’. Ni riječi o trgovcima i cijeni koja je kao u svakoj trgovini bitan elemenat ugovora. Niti o razlozima zbog kojih ovakav ugovor kojeg uporno guraju iz IZ pred državne organe ne bi i neće poptisati nijedna normalna država. Osim što će parafe na njega staviti Denis i Željko po već provjerenoj pobjedničkoj matrici donošenja odluka u ovom smiješnomnajvišem organi države BiH – 2 : 1 za nas!

I dok je ‘predsjednik’ svih građana i pomalo i građanki izvještavao Ajatolaha o svojim planovima i potezima države, kao što je red i zakon u svakoj sekularnoj državi, pijuckao je samo čaj od nane i kamilice, za razliku od svoje prve posjete poslije izbora Potočarima kada je Bećirović popapao tortu sa svojom slikom koju je specijalno za njega Fata Orlović kupila u Wall*mart pekari, načelnik Muzur koji je kao osvježenje nakon one odvratne vlasti SDA mafije došao u stolicu iz reda ‘osmorke’ je sa Muftijom brstio finansijske probleme.

Kaže, utvrđeno da se IZ još više pomogne, Opština ima para a hodža ideja.

– Općina Ilidža kroz grant vjerskim zajednicama već redovno izdvaja sredstva za podršku džematima na području naše lokalne zajednice, kao i drugim zajednicama koje su u potrebi van Ilidže – kazao je ovom prilikom Muzur i uslikao se sa ahmedijom.

Dakle, posjete su dušu dale da pokažu promjene i kursa i politike i državnosti. IZ ne smije i neće ostati zaboravljena i neinformisana, zato ovi ‘novi’ nastavljaju onu ‘staru’ politiku. Samo smutljivci i lažovi ne vide ništa novoga u ovoj paralelnoj državničkoj vlasti.

Da sve bude po ‘PS’u pobrinuo se i budžet odnosno njegovi krojači iz ‘reda’ nove vlasti. Usvojeno je da se ‘bratskom Sandžaku’ za bošnjačku ‘akademiju’ BANU dadne nešto crkavice, nekih 300.000 KMa, malo je bilo ono što je prije Dino Konaković davao siromašnoj familiji muftije Muamera Zukorlića zbog čega se nekada, onda, digla bezvezna prašina. Ono kad je hadžija i ministar Dino (zbilja koja koincidencija sekularne države, i nekadašnji ministar civilne multietničke države BiH Zlatko Lagumdžija je kao i Dino isto bio hadžija ministar) dao jaranu Zukorliću 60.000 KMa da ga pripomogne, ili kad je dao za stan jednog hodže u Sarajevu 100.000 KMa da mu se kupi kakva garsonjerica u Sarajevu, plus za nekakav ‘islamski centar kulu na Pešteri’ još nešto ‘siće’ pride.

Dakle, gdje smo ono stali, aha.

I prethodnik Bošnjaka u bh Predsjedništvu osušjeli i zarđali Šefik Džaferović (koji je gubitkom stolice u Predsjedništvu jedan dan bio penzioner, mlatnuo 30.000 KMa otpremnine za penziju pa se sutradan kao i svi drugi pojavio svjež u poslaničkim klupama) je kao i sadašnji ‘komunista sa tri zelena lista’ Bećirović prvi zvanični korak napravio prema dvorima Reisa. Plus, oštro je najavio bitku za ‘halal nareske’ u kuhinjama ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ te još žešće, obećao nekakav ‘Simon Wiesental Centar za muslimane’ u Potočarima kojeg će lično parama Predsjedništva finansirati kako bi se lovili zločinci po čitavom Svijetu.

Promjena ima, nije da ih nema, samo ih treba naći i zabilježiti. I svaka akcija je poželjna i potrebna. Što jača država IZ BiH to jača država BiH. Bravo ‘predsjedniče’.

Ili, kako to reče već danas ‘Ajatolah’ Kavazović koji je otvorio dodatak novu poslovnu zgradu u krugu Behram Begove Medrese u Tuzli, novu megalomanskua zgradu Rijaseta koja će se kako su pojasnili sa Kovača ‘iznajmljivati’, vazeći u vezi love koja se sakuplja za žrtve zemljotresa u Turskoj i Siriji : što jača Turska, to jača Bosna’.

P.S.

Jučer je baš onako državnički bio zauzet muftija Grabus. Osim što je ‘primio’ u posjetu načelnika Opštine Ilidža Nermina Muzura, zvanično se sastao i sa ‘novim’ ministrom ‘nove vlasti’. Sevlid Hurtić, onaj ministar ‘što je Dodkov’ i ona ministar ‘što nije Dodikov’ koji je iz Republike Srpske uletio u stolicu državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, ‘sastao se sa muftijom i predsjedavajućim Skupštine Međureligijskog vijeća hodžom Grabusom. Glavni cilj sastanka je kako državno ministarstvo može pomoći vjersko. I obratno.

photo : Denis Bećirović opet kod Reisa Kavazovića, arhiv