Pismo ‘grupe njemačkih bivših diplomata i eksperata’ Bundestagu kojim se traži ultimativna smjena Visokog bh predstavnika Schmidta je zapravo sublimirana i objedinjena medijska verzija bošnjačkih SDA parlamentaraca i njihovih stranačkih botova, međutim tinta najviše miriše na člana Bundestaga Adisa Ahetovića samoproglašenog lobistu države BiH koji se ponovo vraća na balkanski prostor sa namjerom da u potpunosti posvađa zvaničnu prijateljsku Njemačku sa Bosnom

Nijedan bh Visoki predstavnik od njih ukupno osam koliko ih je stolovalo u uredu OHRa u Sarajevu do sada, nema i nije imao ovako užarenu stolicu kao što je ova na kojoj od 2021. sjedi njemački diplomata Christian Schmidt.

Od samog prijedloga za njegovo ustoličenje na ovu zahtjevnu funkciju pa do sada, Schmidt se može pohvaliti jedino sa tim da su faktički, uz manje izuzetke, protiv njega sve tri nacionalističke partije koje vladaju Bosnom tri decenije, i nijedan gubernator države BiH ni prije a ne vjerujem da će tako biti ni poslije njega, nije imao ovako buran mandat, ophrvan stalnim prijetnjama, vrijeđanjem i omalovažavanjem, da tu načisto pamet i zdrav razum stane i ne zna kuda dalje.

I, što je interesantno, iako za većinu bh problema od njega traže pomoć i intervenciju, svakodnevno mu podmeću klipove sa istom strašću i jedni i drugi i treći, da smo evo, za kratko vrijeme došli do toga da mu se otvoreno prijeti smrću, da ga svako malo vremena zovu ‘na saslušanje’ ili u EU ili u Njemačku kao zadnju balkansku fukaru i ‘odranije poznatog’ organima gonjenja.

Iako je još u fazi imenovanja bio meta Milorada Dodika koji mu ne priznaje mandat jer ga nije imenovalo Vijeće sigurnosti UNa, još tada su se lovu na ‘Švabu’ pridružili bošnjački mediji, botovi SDA secirajući njegovu prošlost i uz duž i poprijeko, posebno je bilo oštro pero režimca i miljenika OSAe novinara Avde Avdića kojeg su zdušno pratili internet džihadisti tipa Reufa Bajrovića a podebljavali SDA poslanici pisači pisama jastrebovi tipa Šemsudin Mehmedovića ili DF kopca prof. Zlatana Begića, tragom čijih djelovanja po medijima Schmidt uopšte ne liči na diplomatu. To je klasičan ‘Hitlerovac’ i ‘nacista’, ustaški sluga i pomagač, to je ‘produkt zapada’ koji hoće da rasturi Bosnu i Bošnjake jer ‘napada i uništava SDA braću čuvare bh državnosti. Napadi na njega su posebno pojačani uz prošlogodišnje oktobarske pokradene izbore i njegove nasilne izmjene Izbornog zakona uoči samih izbora kada se vidjelo da SDA odlazi u opoziciju i da više OHR neće tetošiti radikalnu i opasnu politiku Bakira Izetbegovića. Iako se uz te izbore proziva kao glavni krivac za ‘aparthejd’ nad Bošnjacima, pravi razlozi za ovakav progon VP se zna i ne krije se : strah od gubitka SDA vlasti je proglašen ‘nacionalnom bitkom’ za spas države a glavni krivac ‘velikohrvatske i velikosrpske politike’ naspram BiH je upravo on.

Dobrim dijelom je za svoju sudbinu i sam kriv, i ne treba ga ni žaliti jer je mogao da je htio ili imao podršku PICa da te nacionaliste i tu mafiju pomete kao što se mete svako ‘političko smeće’ kako je i sam nazvao bh političare, kad već to nije bilo tako, valja nam još dugo gledati ove mučne scene gdje svaka baraba na ulici Sarajeva može doći pod njegove prozore i pljuvati ga do besvijesti, ali ne zahvaljujući njegovoj snazi i umijeću već podršći koju ima u vrhu PICa, prvenstveno od Amerike, Britanije i svoje zemlje Njemačke.

Zadnje ‘pismo’ kojeg su uputili Bundestagu bivše diplomate Njemačke i bivši uposlenici OHRa u Sarajevu ovih dana a koje je osvanulo u novinama prije nego u diplomatskoj prepisci, samo je na tragu i fonu svih dosadašnjih događanja u BiH, i uopšte se ne radi ni o kakvoj spektakularnoj vijesti, niti o Bog zna kojim ‘ekspertima’. Navodno, nekadašnji sudija BiH iz reda ‘stranih’ Dr. Manfred Dauster, pa Marion Kraske – političarka, bivša šefica ureda Fondacije Heinrich Böll u Sarajevu te još jedan politikolog Alexandar Rhotert iz nekadašnjeg osoblja OHRa i istoričar Gudrun Steinacker, zatražili su od Komiteta za vanjske poslove Bundestaga da se Schmidt pozove na saslušanje i smijeni jer od ‘njegovog imenovanja 2021. godine, Schmidt je svojim djelovanjem podsticao nacionalističke snage i štitio one “koji rade na potkopavanju i uništavanju države”, pa se ustalasala bošnjačka medijska scena kao o nečem ‘spektakularnom’ i kao o nečem što je već ‘gotova stvar’, nema više Schmidt-a, samo se čeka da dođe u Njemačku i da mu to saopšte. Kako je u ovom ‘pismu’ sublimirano sve ono što smo već o Schmidt-u mogli čuti do sada iz usta i pera ‘nacionalnih čuvara’ države BiH, od dana kad je prohodao pa postao ‘fašista’, te kako je primao nagrade od Franje Tuđmana čime namjerno ‘potkopava temelje države BiH’, tu ne treba dodatnih pojašnjenja. Zna se iz koje kuhinje i sa kojim namjerama je sve izrežirano.

Međutim, bez obzira na kontroverzne odluke i poteze koje je do sad ispoljio, treba reći da od toga narodnim riječnikom ‘nema ništa’ i da su to obične ali veoma opasne budalaštine, jer se zanemaruje najosnovnije; Schmidt nije na stolicu u OHRu zasjeo onako i ‘iz vedra neba’ i odluke ne donosi po svojoj želji i ćeifu, iza njega stoje i podržavaju ga velika većina članica PICa (Vijeće za provedbu mira) usljed čega će se ‘pismo’ ubrzo zaboraviti’ stići će ‘Švabu’ nešto drugo.

No, ono najvažnije, miris tinte na ovom ‘pismu’ navodi na trag Adisa Ahmetovića i Komitet vanjskih poslova, samoproglašenog lobistu države BiH, članu Bundestaga koji se i prije ovog upustio skupa sa bošnjačkim i srpskim nacionalistima u borbu za samopromociju i za rušenje Schmidt-a, koji je već do sada svojim nezrelim potezima nanio dosta štete i partiji iz koje dolazi u Njemačkoj kao i Bundestagu, Schmidt-u nije ništa ni pomogao ni odmogao.

Podsjećamo, Ahmetović koji se svojim bošnjakovanjem pojavio prije godinu dana na svim medijima u BiH kao spasilac Bosne i njenih naroda a zapravo je bio i ostao na braniku SDA partije i ništa drugo, uspio je jedino pokazati da je mlad i totalno slab političar i veliki nacionalista i umalo je posvađao Bundestag sa svojim kolegama lažno se predstavljajući kao ‘specijalni izaslanik Bundestaga’ za vanjsku politiku iako on to nije, u vezi već poznate ‘Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO’ od marta prošle godine koja je ubrzo pala u zaborav.

Njegova gostovanja koja je kao folk zvijezda napravio tokom prošle godine po Baščaršiji sa Benjaminom Karić, sa Reisom Kavazovićem i silne slike sa djecom u narodnim nošnjama kao i nesuvisla tv gostovanja u kojima je jedva sklapao rečenice na jeziku kojeg obožava a ne poznaje je sve što je ostalo od njega.

Evo ga sad se ponovo uz pomoć ‘pisma’ stručnjaka i ‘eksperata’ pokušava vratiti na medijsku scenu.

I ovo će mo kao i njegova besmislena jezička izražavanja brzo zaboraviti ali će i već jeste, u bh medijima ostati kao svjedočenje još jednom njegovom pokušaju da ponovi željeni jaz između prijateljske Njemačke i Bosne, Bundestag će ga sigurno po tome upamtiti.

photo : Adis Ahmetović član njemačkog Bundestaga lijevo, desno : VP BiH Christian Schmidt, arhiv