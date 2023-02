Čemu služe zakoni nego da se krše : Islamska Zajednica BiH je utvrdila pravila šerijatskog vjenčanja međutim toga se ne drži čak ni Reis

Da bi bio uspješan i po propisima, šerijatski brak koji je u građanskoj BiH odavno postao ‘cool’, hit ili opštenarodna moda, mora se sklopiti po pravilima koja je uredila i propisala IZ BiH. I koja su usklađena sa odredbama Porodičnog zakona BiH.

Propisi kažu da se prvo mora sklopiti građanski civilni brak a onda tek šerijatski, u vezi čega je propisan poseban obrazac, naknada i dokumenta koja treba priložiti. Kad se udovolji tim propisima, džamijsko vjenčanje ti može uveseliti bilo koja ahmedija, iako nije preporučljivo može i ona Prva, Reisova.

‘Šerijatsko vjenčanje nakon civilnog je tada samo registracija faktičkog stanja i vjerski čin kojim se balgosilja dotična bračna veza. I to ima svoju simboličku vrijednost i treba ga podržati’ – kažu propisi Reisata, dodajući šta treba od ‘dokumentacije’.

Budući bračni partneri prilikom zakazivanja šerijatskog vjenčanja trebaju : ispuniti formular za prijavu šerijatskog vjenčanja. koji se može se preuzeti kod službenika kod kojeg prijavljujete vjenčanje, priložiti dokaz da su prijavili općinsko vjenčanje kao i vjenčani list iz općine (donijeti na dan vjenčanja).

Tako kažu tapije, fetve i paragrafi IZ BiH, međutim zakoni u BiH se izgleda donose samo da bi se kršili a ne poštovali.

Ne znam kako drugačije objasniti sve rašireniju pojavu da se dozvoljava sklapanje šerijatskog braka što se medijski dobro izreklamira, red je i obaveza, a prije nego su mladenci stavili potpise pred matičarem. I ne znam zašto, valjda je to dio našeg mainstream medijskog ozračja, da se to nakaradno i nezakonito vjersko vjenčanje toliko medijski eksponira kao da je to neka Bog zna velika i važna vijest, a to se obično čini. Bilo da se radi o ‘zvijezdama’, ‘zvezdama Granda’ (oni to posebno vole najaviti i objaviti), celebrity muslimanima fudbalerima, glumcima ili bilo kojim drugim poznatim javnim ličnostima. Posebno, otkud to postaje vijest kad je u startu to nelegalno i nezakonito.

Evo, prije neki dan, navodno ‘zvezda Granda’ (da nije Bošnjaka muslimana, Saša Popović bi mogao svoj reality pičvajz kiča i budaleštine davno zatvoriti, iako većina njih osim nekoliko puta pojavljivanja u ovoj fabrici neukusa nije vidjela ni nebo ni zvijezde, ništa osim međunožja Karleuše ili poprsja mame Cece) Alen Hasanović najavljuje građansko vjenčanje veoma brzo a bh mediji listom prenose.

– Vrijeme je i da pred matičarem kažemo “da”, jer pred Bogom već jesmo. Vjenčali smo se u novembru prošle godine po šerijatskim običajima.

Znači, ‘zvezda’ Hasanović se šerijatski vjenčao prije nego je sklopio civilni brak i još se sa tom nelegalnošću hvali po medijima slikom i riječju, i niko mu neće zamjeriti. Niti će mu Rijaset to uskratiti a donio je propis koji kaže da tako ne može.

Nije Hasanović jedini koji se hvali sa ne poštivanjem propisa. Ima još ‘zvezda granda’ koji su kao i on, prvo stali pred Boga a onda pred matičara. Tako su se na ‘ludom kamenu’ nezakonistosti oskliznuli i Tarik Jašar također ‘zvezda Granda’, pa Adnan Jerlagić svijetleća kometa sa istog neba Saše Popovića i mnogi drugi. Tako je poskliznuo i naš atletičar Amel Tuka i da ne nabarajam dalje, nema ptrebe.

Zakone – one građanske a posebno one Božje koje je sam potpisao, prekršio je i Reis Kavazović. Podsjećamo, i on je vjenčao kćerku Bakira Izetbegovića prije nego je sklopila brak pred matičarem, jula 2021. godine, i to u posebnoj džamiji i sa izuzetkom jer Reis vrlo rijetko ili nikako vjenčava ali ovo ‘vjenčanje stoljeća’ koje je doživjelo fijasko nakon nekoliko mjeseci nije mogao odbiti ne samo zbog ahbaba i brata Bakira već i zbog kuma Erdogana. I predsjednik SDPa notorni Nikšić Nermin je tražio da i njegovu kćerku Reis vjenča čisto onako komunistički kako se i sam češlja a ovaj to vješto odbio jer nije Nermin Bakir, što mu je Nikšić strogo ‘zahatorio’.

Slično ili isto, idu šerijatska vjenčanja i u dijaspori. Konkretno, u državi New York hodža za 100 dolara vjenčava u džamiji ili dođe kući pa te vjenča u dnevnom boravku iako mladenci nisu sklopili prvo civilni brak, što je obaveza i po propisima države New York.

Dakle, ide šerijatski, tako treba i mora, ali šta sa propisima, šta ćemo sa njima? I šta ako se mladenci odluče samo šerijatski vjenčati, neće građanski brak nikako, ima i takvih? Ili, šta sa djecom ili imovinom u takvom braku, kako postupiti u slučajevima smrti bračnog druga? Kako kad nekad neće više da budu u šerijatskom braku?

Ništa. Sjeti se Bore (Riblje Čorbe) pa brigu na veselje.

‘Neka glupa pravila, skroz pošašavila, da bi me udavila, ili kičmu savila …’

Kad se desi šerijatski razvod, ovaj brakolomni lov u mutnim propisma šerijatskog vjenčanja tek dođe na naplatu. Naime, hodže ti izdaju šerijatski certifikat kad se vjenčaš, ali nikakav papir ne dobiješ kad se raziđeš sa nevjestom. Tada ti preostaje da samo moliš šerijatskog druga da ovjeri izjavu kod notara da nije sa tobom, hodža ti kaže da ‘nema sa tobom ništa’. Uputi te kulturno na civilne sudove i propise ne samo u takvom razbataljenom braku već i u ostalim slučajevima sa djecom ili nasljedstvom, Reisat se fino pozove na ‘građansku državu’ i njene zakone pa kako ti bude.

Do tada, navali na šerijatsko vjenčanje, šta te briga za propisima, važno je da se vidi i što dalje čuje naša ‘građanština’.

photo : navodna ‘zvezda Granda’ Alen Hasanović, slika sa šerijatskog vjenčanja i medenog mjeseca, arhiv