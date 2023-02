Kako je Asim Sarajlić spašen sa vješala i pušten iz izolacije

Tursku i Siriju pogodio katastrofalni zemljotres, Ukrajinu agresija Rusije a BiH državni fenomenalni SDA virus ‘Pedro’.

Zašto fenomenalni?

Pa zato jer je to nevjerovatan, rijedak ali vrlo opasan virus iz laboratorije SDA političke mafije, lako prenosiv i još lakše riješiv koji uz manje ili veće izlive virusologije egzistira u BiH skoro tri decenije a nema naročitih posljedica po društvo i državu, zapravo skoro nikakvih kao kod ostalih katastrofa. Corona mu nije ni do koljena.

Ne treba medicina, ona tu ne pomaže, država i vlast su glavni spasioci. Oni ga proizveli, prvi su se zarazili pa postali imuni sistemom ‘krda’ (što više zaraženih to bolje i to prije do liječenja) oni znaju i dodatni lijek ako ovo sa stočnim tumačenjem omane.

Glavni simptomi virusa su beznačajne pojava korupcije i kriminala, odsustvo pravde i zakona, kriminogeno i zaraženo pravosuđe i imunitet te, ono najznačajnije po čemu je ova pandemija dobila ime : status žrtve. Kao što smo saznali, ‘Pedro’ je simbol žrtve. Žrtvenog jarca, krivca za sve što ne valja u jednom društvu. Tačno onako kako je to zapisano u pjesmuljku kvarteta grupe 4M iz 70/tih godina. Kao u igri ‘pronađite uljeza’, pravilo je ‘pronađite krivca’.

Prije dva dana ‘Pedro’ Asim Sarajlić prvi do Prvoga u prenosnicima ove SDA pošasti veselo je zapjevao ispred Opštinskog Suda u Sarajevu ovu svoju himnu, sebi, sudijama i tužiocima, svima nama, nakon što je oslobođen virusa. Skupa sa grupom nezakonito zaraženih. Sud je znalački ocijenio da sam izabran da budem žrtva za sve što ne valja, cvrkutao je Asim koji je snimljen kako zaraženo govori šta je sve radio da nam u Zemlji bude bolje, da je na pravdi Boga ‘visio kao Pedro’ tri godine, da su narod i državu strašili sa tom bezazlenom političkom gripom i sa njim koji je trpio, gubio funkcije i šutio svo ovo vrijeme, sad se vidjelo da se radi o ‘smiješnom virusu’. Koji je držeći Asima u izolaciji i šikaniranju, doveo državu u još veću opasnost i probleme nego što je ona bila dok je Asim ‘bolovao’.

Iako smo prije dvije godine vidjeli i čuli kako je došlo do zaraze, Sud je našao da je Asim zdrav, da ne može biti zdraviji osim što je malo psihički oštećen, što se da zaliječiti debelom nadoknadom. Priča po naratoru Sarajliću poznatom ‘zavrtaču’ ruku i nogu u ime države kazala nam je onda da je ‘sredio’ preko obavještajne agencije OSAe i ‘Osmice’ Mehmedagića da Abdulah Skaka još jedan iz plejade SDA prenosioca postane gradonačelnikom, pa kako je omogućio kao ‘Kum’ iz istoimenog mafijaškog filma u Sarajevu u centrali SDA da onaj ‘što je ranjen u bh ratu kao i Sarajlić nekoliko puta’ onaj ‘NJIHA’ general Fikret Prevljak pobijedi u lokalnim SDA izborima rukovodstva umjesto Efendića, pa kako doći do posla uz sigurnu i veliku lovu koju dati njemu Asimu, svašta je ispričano u ovoj virusnoj bh trakavici.

Ali Sud je mudro zaključio da je Asim zdrav, da virus ‘Pedro’ nije nikog oštetio samo njega, da je sramno i tajno ubačen samo da se Asimu našteti zdravlju, da je tužilac slabo odradio preventivnu zaštitu, Sud je svašta napričao.

Pravda je u BiH spora ali nedostižna, samo najuporniji mogu to preživjeti. Zapravo Sud je izrekao par sitnih besmislica koje su odavno u sudstvu postale naša praksa. Prvo, da tužilac ne zna ništa a sudija zna sve. Iako su prihvatili takvu optužnicu iliti dijagnozu i ovjerili je, nakon detaljnog dokazivanja sudije odlučuju drugačije. Dalje, sudska praksa govori da se virusi ne smiju snimati tajno dok se šire i ubijaju, tako da se nikako ne isplati snimati i prijavljivati ni virus ni krivično djelo. Ako baš hoćeš snimati onda moraš to najaviti onome koga želiš snimiti. Ili dobiti dozvolu od kadije.

Kratko, ‘Pedro’ je zarazio i tužioce i Sud, ali nema straha, to je, kao što smo rekli bezopasan ‘šejtan’, treba ga pustiti da se sam od sebe raspadne. Ili da ga doktori sudije raskrinkaju. Sud se nije obazirao na činjenicu da su američki vještaci rekli da je ‘Pedro’ za BiH jedno od najopasnijih bioloških oružja po državu, Sud je našao domaćeg vještaka koji to bolje zna. Tako je izolacija Sarajlića stavljanjem njegovog imena na izoliranu crnu američku listu kao samog vrha zaraze izvitrila. Sad SDA i Sarajlić stavljaju Ameriku na svoju zelenu listu zaraznika. Kako je ovo već drugi ili treći put da Sud naglašava i potvrđuje Asimovo zdravlje, nema dileme da je ‘Pedro’ odavno u sudskim foteljama, i Sud BiH je sličnog mišljenja.

Dok je Asim najzdravije biće na Planeti zvanoj SDA. Poslije slične dijagnoze zdravlja za ‘slučaj Memić’ gdje je sudija BH Suda otkrio dijagnozu zbog koje se dječak Dženan Memić sam zarazio i sam umro, na redu je još jedna otpusnica sa infektivng odjela sudije Perića gdje se od ovog virusa uspješno liječi uz pomoć respiratora premijer Fadil Novalić, samo je pitanje sata kad će dobiti potvrdu o prestanku izolacije i kad će ga skinuti sa tih mašina.

Iz laboratorija SDA virusa su odahnuli punim plućima, konačno su njihove medicinske teze dobile potvrdu stručnjaka. ‘Svi smo mi Pedro’ – grmilo je iz centrale dok su medicinske maske letile kroz prozore centrale na adresi Mehmeda Spahe br. 14.

Ultimativno je zatraženo da se Sarajliću odmah dosude troškovi budućeg psihijatrijskog liječenja iako presuda još nije pravosnažna, u akciju države ne treba sumnjati.

Za svaki slučaj, iako se radi o njihovom virusu, optužuju se druge fabrike i namjerno podmetnuta zaraza, čisto radi dramaturgije i suosjećanja sa žrtvom.

Jer zaista, nema veće žrtve od zaražene žrtve.

P.S. događaji i imena slučajno su – namjerni

photo : Asim Sarajlić ‘Pedro’ ispred sudnice-bolnice nakon izolacije, arhiv