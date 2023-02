Prirodne nesreće i katastrofe zbližavaju ljude, kod nas više ne vrijedi takvo pravilo

a/ Sve do nedavno, govorilo se da nas u BiH nesreće i nepogode zbližavaju. Imali smo primjer onih poplava u 2014, corona pandemija je bila još svježiji dokaz kad se putovalo u redove za vakcine u ‘genocidnu Srbiju’. U nevolji su se bratski pomagali i zbližavali svi naši ‘konstitutivni’, narodi posebno. Istina tada nije bilo vrijeme izbornog pada SDA mafije i njenih pobočnika pa nije bilo još mnogo toga : pljuckanja i pišanja po Zapadu, EU, Visokom predstavniku ili Americi, nije bilo političkih hutbi po džematima i nacionalne odbrane griješnih hodža političara, nije bilo navale na hurme koje je SDA ministrica svakojakih poslova Bisera Turković umjesto vakcina dovukla od braće sa Istoka. Dakle nije bilo ni ‘domaćih izdajnika’ već je Bosna bila puna patriota i domoljuba na vlasti a tragedija boli podjednako.

Ovaj strašni događaj u Turskoj, zemljotres koji je u tren uništio čitave gradove i naselja i odnio preko 20.000 žrtava, promijenio je to naše pravilo. Vratili smo se u ‘bh normalu’.

Bilo je jadno, otužno i tragikomično slušati i gledati kako smo tursku a i svjetsku bol i žalost pretvorili u dobro poznatu našu priču.

‘Ajde što smo pokazali kao vlast da nas sve iznenadi, da smo nekompetentni nestručni, nespremni na bilo šta osim spašavanja svojih guzica, fotelja i interesa, isplivalo je na površinu ono najgore : nama ništa nije sveto osim politike i politkantstva.

Ko je prvi poslao pomoć u lovi ili ljudstvu, da li je Republika Srpska jer je prije države BiH poslala ekipe, lovu i opremu ‘ponizila državu’, čiji ministri više vole Tursku, da li oni ‘četnici’ i uzp’ovci skupa sa ‘domaćim dritanovcima i izdajnicima’ ili naše bajne patriotlije zakovane uz fotelje, ko šalje i čije pare idu u pomoć, ko namjerno blokira slanje pomoći i ljudstva, eto to su scene, vijesti i pitanja koja su mučila naš bolesni mentalitet i trovala našu zagađenu javnost. Dok su slike užasa, mrtvih, gladnih i ranjenih prolazile ispred više onako uzput. Samo za tv dnevnik.

Sramota, već viđena u zajedničkoj državi.

Kad se sve sabere i oduzme i kad se konačno oduzmemo, vidimo ono što već znamo. Dobro je da, nakon što su posebno otišle ekipe iz entiteta a posebno one iz FBiH, da se nisu tamo u Turskoj potukli oko ‘nadležnosti’ nad ruševinama i mrtvim stradalnicima.

Znam da može iritirati mahanje avionu pred let za Tursku sa tri prsta (u FBiH je malo toga što ne iritira a stiže od Srba) koje je upriličio Milorad Dodik, ali iskreno on je svoje odradio bez ustezanja i na brzinu, dijelom jer u svom ataru nema probleme od kojih BiH boluje ali i zbog svoje odlučnosti i bahate energičnosti, međutim ako je tom promptnošću spasio makar ijedan nevini život ispod ruševina, neko će mu halaliti.

Na isti način posmatram i zlurade komentare ‘a čije on pare daje, daje naše iz poreza’. I odgovaram kontrapitanjem : a čiji milion KMa je dao (na vrijeme, i neka je, tako i treba) Fadil Novalić?

b/ Inače, u sakupljanje pomoći se odazvala raja širom Bosne, akcije još traju, iako je sve manje šanse za one pod ruševinama. Ukuplja se odjeća, novac, materijalna sredstva. Ali, uz to jednostavno moram reći i ovo. Islamska Zajednica BiH je u tom najoriginalnija. Kao i uvijek. Odklanjaće dženazu u odsutnosti ali svoju lovu koje ima za svašta, ne daje iz svojih sehara. Ona je raspisala donatorstvo-sergije i sav teret dobrote i merhametluka prebacila na vjernike, na džamije i sirotinju. I kutije. Koji će sakupljene pare dostaviti njoj a ona onda udijeliti. Koliko je Turska dala love Islamskoj Zajednici u gradnju i opremanje vjerskih objekata i u druge svrhe, preko njene organizacije TIKA to niko nem može sa sigurnošću izračunati, a kad je braći najviše zapelo, ova firma koja ostvaruje na stotine miliona KMa prihoda nije se dosjetila da bar u nevolji odriješi kesu i pošalje koji milion iz svog novčanika. Bruka. Plus, u apelu za sakupljanje odjeće, navela je da ‘dolazi u obzir samo nova roba’.

Gospodski, nego šta. Kao da je bitno da li je ćebe ili jorgan upotrebljavan, ili su jakna ili čizme specijalne marke.

Osim toga, čim su ‘rezultati’ sakupljenih sredstava počeli izlaziti u javnost, otpočelo je svojevrsno nadmetanje i takmičenje, kao na vašaru. Koji džemat je više’ gazijski’ a koji je manje nesebičan. Zatim su u medije, koji su uvijek tu kad treba šta zlo i naopako, jer su ‘patriotski’ i vjerski na istoj strani, nagrnule slatke priče koje umjesto promocije dodaju samo veći kontraefekat : pravoslavac donirao pare za žrtve zemljotresa u Turskoj. U ovom sakupljanju odjeće i obuće, naš narod je pokazao da je odavno zreo za mentalnu ludaru poluotvorenog tipa. Vjerovali ili ne, bilo je i onih koji su donirali sexi intimni veš i sexi opremu.

c/ Zemljotres je prirodna nepogoda koja se ne može kontrolisati, ali se tragedija može ublažiti građenjem kuća i zgrada po propisima. Ovolike žrtve u Turskoj sigurno ne bi bile čak i pored jačine zemljotresa, da se kod građenja država brinula oko provođenja propisa. Tim prije jer je Turska inače područje podložno tektonskim poremećajima tla. Zbog čega sve više kritika ide na račun sultana Erdogana i njegovu vlast. Bilo je čak i nekih hapšenja izvođača radova, ali za žrtve sve je kasno. Vjerovatno će o tome biti više priče uz izbore koji dolaze i gdje će Erdogan morati dodatno tu pojavu obrazlagati. Kako smo mi i po vjeri i po politici ‘braća’ sa Turcima, te kako se i kod nas gradi punom parom uz javno nepoštivanje zakona, za nadati se da slučajno i kod nas ne zatrese.

d/ Uz ovaj zemljotres u Turskoj koji se veže uz zemljotres u Siriji, treba reći i ovo.

Da nije te skovane poveznice ne bi ni znali da je treslo i u Siriji, žali bože tih žrtava Sirije, sve se svelo samo na Tursku. Poveznica ‘zemljotres u Turskoj i Siriji’ se koristi i kod slanja novca i kod slanja materijalnih sredstava, čak se zbirno daje i broj žrtava, na kraju vijesti dođe do nekakvog razlučivanja, kad saznamo da je broj nastradalih u Turskoj preko 20.000 a u Siriji malo više od 3000. Ipak, preovladava činjenica da se daje prednost žrtvama u Turskoj, što baš i nije zgodna i popularna matematika, žrtve su žrtve. Jeste da ih je više u Turskoj ali nevolji se ne broje zubi. Međutim, kako će se vršiti raspodjela sredstava i novca koji se ukuplja zbirno ‘za Tursku i Siriju’, pitanje je ne baš tako beznačajno? I ko će to provoditi? I kako će to provoditi? Kako stvari stoje, i vjerske i državne ustanove sakupljaju i za jedne i za druge, što bi se reklo ‘na jednu hrpu’.

Sirija je zbog specifične situacije i rata na ovaj način zapostavljena, što će pogoditi samo žrtve. A koliko će ukupljenih sredstava iz ove zbirne humanitarne akcije završiti u jednoj a koliko u drugoj državi, to je još uvije nepoznanica. Te kako će, i da li će, dio tih sredstava Turska proslijediti Siriji?

Mnoge zemlje svijeta će iako nebi trebale u ovakvim situacijama, pratiti ‘sankcije Zapada’, dok će da stvari ‘pokriju’ davati u medije kako se sakuplja ili šalje pomoć ‘za ugrožene u Turskoj i Siriji’, šaljući pomoć samo Turskoj. Tako je i BiH ‘odradila’.

Ovdje je, opet, iznimku napravio Milorad Dodik, evo mu opet neizbježne reklame. Da li zbog svoje pragmatičnosti, inaćenja sa Amerikom i Zapadom generalno, ali on je jednostavno i glasno sam podijelio i odlučio. 100.000 KMa ide za narod Sirije. I tačka.

e/ Naravno, ne treba zaboraviti da će, i već toga ima, i ovdje kao i u svakoj humanitarnoj akciji naših prostora, nahrliti prevaranti i kriminalci koji će se lažno predstavljati pa na leđima žrtava hapati tuđu muku. To će naši 100% vjernici odraditi sa zadovoljstvom, to im je u lopovskim venama, po rođenju. Tome često ne odole ni ‘zvanični’ sakupljači donacija, mi smo po tome poznati.

photo : detalj potresnog i tragičnog zemljotresa u Turskoj, arhiv