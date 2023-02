kako se proizvode bh vijesti : kad te na carini skrajnu kraj puta i kažu ‘sačekaj malo’, kad dobiješ prekršajni nalog–tiket, kad te stisne bošnjačka muka, sudski poziv, kad te uhapse ili kad primjetiš bilo šta sumnjivo što ugrožava tebe, državu ili tvoju stranku, fataj se celularnog, uslikaj, snimi i bez odlaganja zovi ‘istraga.ba’ i Avdu Avdića

Obično sve države imaju tri stuba vlasti : zakonodavnu, izvršnu i sudsku, koja je najvažnija. Prije nego se dođe do Suda, posao odrađuju pod nadzorom Tužilaštva policija, inspekcija i drugi državni organi i Agencije, provode se predistražne i istražne radnje i istraga, gdje se prikupljaju dokazi i saslušavaju svjedoci, pribavljaju potrebna dokumenta za dokazivanje krivičnog djela. Uz advokata, koji je ovdje neizbježan, ako ga nemate (obično kažete da ga nemate, niste ludi da ga plaćate) onda ti ga postave državni organi i to masno plate.

I, sigurno se pitate, vjerujem da je to važno za svakog bh građanina, šta uraditi kad vas spopadne muka, kakav prekršajni nalog zbog cuge ili velike brzine, kad vas zaustave na carini pa im se učinite sumnjivim ili kad prelazite granicu, još više u trenutku kad vam odnesu pasoš u onu zlokobnu malu kućicu pa te otuda fiksiraju značajnim pogledom dok te traže po evidencijama ili listama Interpola, Europola ili bilo kojeg drugog ‘pola’, kad dobijete poziv da se u tačno određeno vrijeme javite u Policiju, Inspekciju ili Tužilaštvo?

A tek, kad vam saopšte da ste uhapšeni, šta onda?

Prvo, ako ste ikako u mogućnosti, fatajte se celularnog i slikajte. I službenika da vas ne vidi, i dokument, njega posebno, koji vam daju u ruke, ako ste poštom dobili poziv ili kakvu odluku, to također ‘škljocnite’ više puta, a onda ..?

Zovete advokate derikože i narkomane, tražite savjet ili se javljate ženi jedinim besplatnim pozivom što vam ga ponude u skladu sa zakonom?

Jok!

Zovete novinara. I to ne bilo kojeg već tačno određenog i poznatog. U zemlji koju zovu suverenom i jedinstvenom pa još i demokratskom i građanskom, prvo zovete Avdu Avdića, njegova ‘istraga.ba’ je najvažnija karika u bh pravosudnom sistemu, kakvi ‘stubovi’ vlasti, pišaj to.

Kad mu javite i kad mu pošaljete uslikani dokument, on određuje pravce vaše daljnje sudbine. Prvo, on to odmah objavi. Ekskluziva.

Drugo, alarmira koga treba, nazove koga ima u memoriji telefona (a to su sve jaka imena i uticajna) i napiše šta treba a onda se tako napravljena i friška vijest umnoži na sve ostale bh medije. Botovi koji jedva čekaju šta će ‘istraga.ba’ objaviti, nastave dalje, komentarima to se dosoli i zapapriči iz kuhinja dokonih jebandžija po internetu i eto ti velike šanse da, ako ne budete slobodni k’o ‘tica a ono bar da vam se razblaži istorija i da postanete žrtva i glavni junak koji čeka slobodu.

Dakle, istragu ne vode istražni organi, to je u nadležnosti Avde Avdića. Da i je to zvanično i da li se isplati?

Kakvo glupo i neumjesno pitanje, naravno da je zvanično i službeno. Avdo nije klasičan tip novinara, on je novinarsko službeno lice državne obavještajne agencije zvane ‘OSA’, tu prima i zvaničnu naknadu za režimske poslove, a istraga mu je u krvi, zato mu se tako i zove portal. Službeni je novinar i SD/DF principijelne braće u mafiji i partnerstvu, ima članske karte i od još nekih, uredan je član i firme Islamske Zajednice BiH i svih njenih paralelnih državnih organa i ogranaka.

Kad on vijest zaprimi, on je nakon razgovora sa ‘ovlaštenim licima’ i uputama obradi i lakira tako da istim metkom ‘ubije dva zeca’. Pomaže vama a ujedno proizvodi vijest. Koju silni medij ne mogu dočekati.

On ti je u pravo vrijeme na pravom mjestu uvijek. Jer ima informaciju a po zakonima ‘neće otkriti izvor’, kojeg svi znaju. Rekao da će se zaratiti u Ukrajini, vidjeli smo da se zaratilo, prve ratne slike iz te zemlje su bile Avdine sa šlemom i pancirkom. Predvidio je i rat u BiH koji će se prenijeti otuda pa smo svjedoci da je BiH odavno u ratu. Prvo sa Rusima a onda sa ‘ostatkom’ svijeta, sad se bijemo i ‘obadamo’ sa Amerikom i OHRom, i sa domaćim izdajnicima. On ti zna bolje rezultate izbora od predsjednika CIKa, zna broj ruku i broj noktiju svakog delegata, poznaje propise više od Visokog bh predstvanika…

Da ne dužim već sam otišao u …daljinu, skraćujem se.

Koliko je Avdić objavio zvaničnih dokumenta iz Tužilaštva, bh Suda, Policije i OSAe, stranih ambasada, sa Granične policije, ohoho, i koliko je proizveo vijesti, to ni on sam ne može istražiti. Avdo je ‘zakon’ i istraga. Da li su vijesti tačne i provjerene-koga briga, nisu ali proš’o Avdo s kolačima, posao je odrađen.

Zato, čim vas skembaju, slika pa ‘zvrc’ do Avde. Ima primjera za ovakve tvrdnje na stotine, spomenućemo samo dva, radi ilustracije.

Kad je uhapšen Edin Vranj, visoko pozicionirani službenik FUPa BiH, dakle njegov kolega, na granici pri ulasku u Srbiju 12.09. 2021, Vranj se prvo javio Avdi. Uslikao nalog o hapšenju i napisao mu. Citiram iz ‘istrage’.

“Maločas sam uhapšen u Priboju na GP Uvac i sprovode me u Beograd zbog ratinih zločina”, trenutno sam u policijskoj stanici u Priboju. Privatno sam krenuo u Srbiju, u Sandžak, u kada sam došao na GO Uvac – uhapšen sam. Očekujem da mi svakog trenutka oduzmu telefon. Pokušajte alarmirati ambasadu BiH”.

Avdo se dao na zadatak, uhvatio se telefona. A onda je išao ‘gdje treba’. I šta smo dobili?

Bisera Turković SDA ‘svježa’ hurma ambasadorica je odmah ‘službeno posjetila Beograd i dojučerašnjeg ‘četnika’ Vučića’ (kao Denis Zvizdić kad ga je posjetio po nalogu Bakira Izetbegovića u vezi revizije u tužbi protiv Srbije) i 18. 10. iste godine Vranj je na slobodi. Bilo je u Beogradu još ‘naših’ u prdekani ali nisu se javili Avdi. I tamo su godinama, tek je neki prije dan-dva došao kući, zašto – o tome poslije.

Primjer drugi, radikalni hodžica u Prijedoru. Držao hutbu u džamiji pa ga ‘ponijelo’. Svašta je napričao k’o vehabija Bilal Bosnić kad je spjevao ono Americi sevdalinku davno zbog čega je odprdio poprilično zatvora. Ime mu je Amir Mahić. I hafiz je. Održao pravu pravcatu političku govoranciju pa se okomio na Svetog Savu i pravoslavnu crkvu, sve ih strpao u fašiste i sekte, ma rekao im i snimio, ne bi bolje to umio ni sam Reis.

Kad je dobio jučer poziv da se javi u Policijsku stanicu radi k.d. raspirivanja mržnje i štaznam čega još, hodža nije nazvao ženu, advokata, Rijaset, Reisa ili svoju stranku, zovnuo je Avdu Avdića. I poslao mu uslikan poziv. ‘Istraga.ba’ je prva objavila ovaj napad na Bošnjaka i državu BiH koji je pozvan u ‘odjel za terorizam’ a onda je proizvedena vijest opalila. Kao i svaka bošnjačka bomba bombaške SDA države. ‘Naš lav’, ‘gazija’, ‘čuvar države Bosne’, ‘Dodik nacrtao metu našem hafizu na čelo’, ‘nedamo hafiza’. Nek’ crkne ‘genocidna Republika Srpska’ šta su oni nama radili”… I sve u tom stilu. Napaljeni botovi jurišaju, neki čak predlažu da se napadne entitet, da se spasi hafiz, Avdo je odradio svoje. Pa skoro sve novine (neka je sram onih što nisu) osuđuju ovaj ‘gnusni čin napada na ‘povratnika’ sa Sjevera Evrope’, ovo sijanje mržnje uz poziv na rat i genocid crkve i Srba, kao da IZ BiH nije u bh ratu nikako učestvovala ni logisticirala. Vijest je proizvedena i još putuje, uskoro će ‘akoBoda’ hafiz ponovo za minberu. Jer je uputio pravi poziv.

Avdo zna koji din-dušani nam prelaze granicu, koja lica su opasna po našu bezbjednost, obilazi ratne zločince po Srbiji i po Vojvodini, lupa im na vrata, putuje kao ‘majka’ Munira svuda i vazda, Avdo je zrak koji dišemo. Kad on šta ne objavi preko dana, Reuf Bajrović ne može zaspati, prevrće se ko oklagija. Trzaju se i Emir Suljagić i Erol Avdović novosklepani novinar ambasador …

Zato ne oklijevjate kad ste u belaju, zovite Avdića.

Ali oprez. Iako je svemoćan, on zna kome pomaže, neće svakom. Ako ste uzoriti Bošnjak, vjernik ili član i simpatizer SDA/DF kolotečine, ako ste protiv zajedništva Srba i Hrvata sa muslimanima, možete očekivati svesrdnu pomoć. Kao i svaki državni službenik u vlasti i vjernik, on budno čuva državu, granice i vlast. I sebe.

U protivnom, zaboravite sve ovo što sam o njemu napisao, bolje je da za vas ne zna.

‘I, da’, što bi reklo ono vanzemaljsko čudo SDA Haris Zahiragić (tako uvijek završava svoje mudre besjede na ‘fejsu’), sa tim telefoniranjem požurite. U ovoj postizborbnoj bh zajebanciji moglo bi se desiti da Avdo ostane bez plate i poslodavca, što bi rekao naš narod ‘bez alata’. Njegov najškolovaniji šef ‘Osmica’ Mehmedagić, čovjek sa nekoliko falsifikovanih diploma otaljava svoje zadnje dane u fotelji direktora OSAi, baterije Avdinog telefona se polako prazne i mogle bi presušiti.

Kažu ‘neimenovani a dobro poznati izvori’ da će, kad se to desi, svoju firmu ‘istraga.ba’ preimenovati u ‘žalba’.com.

photo screen : akt o hapšenju Edina Vranja i poziv za saslušanje hafiza Amira Mahića, dokumenta upućena Avdi Avdiću uz poziv za pomoć, arhiv