Agresivna IZ BiH na ‘križarskom’ putu islama u stvaranju šerijatske države : Ako su po tvrdnji radikalnog nacionaliste, savjetnika Reisa i bivšeg funkcionera Islamske Zajednice BiH komunistički zubari bivše Yugoslavije muslimanima ciljano vadili zdrave zube, a jesu jer ‘Muderris’ Nezim Halilović naučnik arapskih škola i komandant mudžahedina u bh ratu nikad ne griješi, onda tek možete zamisliti šta su radili kirurzi, kardiolozi, internisti, ginekološki i ostali medicinski stručnjaci Srba komunista…

križari naprijed, ostali stoj!

Islamska Zajednica BiH je odavno krenula na opasni put bez povratka i svakim danom potvrđuje da mirotvornost, zajedništvo i čistoća islama iza koje se stalno sakrivaju nije ništa drugo nego klasični ‘križarski’ poduhvat u islamizaciji i šerijatizaciji države Bosne i Regiona, što je drugi naziv za rastakanje sekularne, građanske, zajedničke i moderne države u ostvarenju zacrtanog cilja iz ‘Islamske Deklaracije’ Alije Izetbegovića i SDA vjerskih fanatika.

Na ovom bolesnom cilju stvaranja ‘krijeposne islamske države’ Republike Bosne kako je to nazvano u zvaničnim ratnim dokumentima bh države, IZ sa svojim učestvovanjem u politici i vlasti i radikalizacijom vjerskog klera je otišla predaleko, prije će urušiti i rasturiti Bosnu nego što će Milorad Dodik ostvariti svoje iste ciljeve, pomažu mu zdušno, dok Bošnjake ili muslimane čvrsto a sigurno vode u izolaciju i pretvaraju ih u vjersku skupinu.

Njihovo koketiranje sa vjerom i radikalizmom graniči često sa fašizmom pa i terorizmom (postupci Reisovog savjetnika Mustafe Cerića) i očigledno je da su ušli u završnu fazu nervoze kad ne mogu više čekati. Malo im je što su Federaciju BiH ili ono što su zadnjim bh ratom uspjeli zadržati pod svojom vlašću, nekih 23% državne teritorije, pretvorili u svoj begovat, žele ovladati čitavom teritorijom države. Međutim, takve opasne ambicije vode samo u propast ali oni o tome razmišljaju kao i 1990/91 što znači da kao onda i sada priželjkuju da to ostvare svim sredstvima uključujući i silu. I računajući da će međunarodnim faktorima dosaditi pa će im dozvoliti da se ponovo crtaju karte, kada bi se zadovoljili dijelom Sandžaka a Dodiku poželjeli sretan put.

U tom ostvarenju cilja najviše koriste i zloupotrebljavaju zadnji bh rat i žrtve, komunisti, gdje oni najviše vide Srbe su im najveći neprijatelji pored ateista što je za njih isto, tu su negdje i Hrvati, tako da ostaju jedino muslimani i to oni ‘osviješteni’, drugi im niko nije potreban.

proteza ‘Muderrisa’ komandanta mudžahedina

Zadnji istup radikala i islamskog fundamentaliste, ratnog komandanta mudžahedina u bh ratu Nezima Halilovića je samo nastavak djelovanja bijelih ahmedija, od ljigavog i kriminogenog ‘Hižaslava’ Cerića bivšeg Reisa pa preko ‘mirotvorca’ Reisa Kavazovića sadašnjeg Prvog U Bošnjaka. Hodže su umjesto da se bave vjerom odavno prešle u otvoreni politički posao, odrađujući zdušno ciljeve nasljednika Alije Izetbegovića u SDA militantnoj i vjerskoj političkoj partiji i njenim secesionističkim planovima, sa kojom već tri decenije drže čitavu državu pod svojom kapom.

Znam, državni bh mediji a posebno mediji IZ BiH i ravnodušna bh nepismena raja će se par dana smijati i šegačiti izjavi ovog ratnog profitera i zločinca koji je u ratu uz tekbire otkidao srpske zarobljene glave sabljom i sa zelenim pojasom oko glave na arapskom jeziku, kao kad smo se smijali hrvatskoj predsjednici Kolindi Kitarević kada je izjavila kako u bivšoj Yugi nije mogla zbog komunista probati pravi jogurt pa joj mama morala kiseliti mlijeko, evo čak sam i ja naslov dao u duhu lingviste ‘Hižaslava’ Cerića, međutim nad ovakvim tvrdnjama ovog vjerskog fanatika partnera Bakira Izetbegovića mogao bi da je živ, uskliknuti jedino još Hitlerov ljekar Josef Mengele, svako drugi bi osjetio jezu i morbidnost. Kaže Reisov savjetnik i dugogodišnji službenik ‘Muderris’ na muslimanskoj tv ‘Hayat’ ratnih profitera Švrakića i ‘zelenih beretki’ kako su mu zubari Srbi (Stojan, Goran..) a komunisti namjerno vadili zdrave zube, koje je sanirao tek kad je sjeo u zubarsku stolicu mladomuslimana u Sarajevu. I to samo zato ‘jer je bio vjernik’.

‘Oni koji su bili u partiji, njihova djeca su imala pravo da se popravljaju zubi, oni su imali posebnu prostoriju, ordinaciju u kojoj su se popravljali zubi. Mi smo samo mogli da čujemo zvuk tog aparata na kojem se popravljaju zubi, njihovi zubi i zubi nastavnika koji su devedeset posto dolazili iz Srbije, iz Crne Gore, iz Kolašina, najviše su dolazili iz Kolašina. Oni i njihova djeca su popravljali zube. A mene kad god bi zabolio zub ja bih sa sabaha odnio knjižicu, pred’o, otiš’o, čuv’o krave i onda kad krenem u školu odem i izvade mi zdrav zub. Zato sad imam, ustvari fali mi više od pola zuba, jer su mi ti zubi povađeni dok sam još bio u osnovnoj školi..’

‘zubocid’, ‘plućocid’, ‘bubrezocid’ : a nigdje miswaka !

Kad nešto kaže ‘Muderris’ onda se tome mora povjerovati, nema druge. Onda je, ‘Muderris’ po svoj prilici onako žestoko ratovao samo da bi konačno popravio zube, ali se poslije ovoga postavlja pitanje koliko su nam tek Srbi kirurzi, kardiolozi ili ginekolozi izvadili zdravih organa, nama muslimanima a mi još želimo, što je nedopustivo, sa njima zajedničku državu. ‘Zubocid’ je čista nula u odnosu na ove naučne teze ‘Muderriza’ i ostale ‘medicide’ i sa tim se trebaju pozabaviti osim njega još i silni ‘hafizi’ i mualime, koji kao i on pamte komunizam samo po zlu i genocidu, zabrani odlaska u džamije, učenja vjere i školovanja, dok nam regularno serviraju naučnu borbu kamenjem protiv šejtana, umjesto četkice za zube nekakve iranske trave miswak (zašto tu metlu nije koristio ‘Muderris’ nešto mnogo efektnije od današnje medicine?

Izjava ovog hodžice u penziji nije zajebancija, uskoro a to je već i postala praksa u BiH, žene će pregledati samo muslimanke žene, dok će muškarce pregledati i liječiti samo mladomuslimani doktori na daljinu učeći dove ili fildžanima i pijavicana. Naravno, ‘Muderris’ neće reći da je osnovni razlog što su mu ‘zdrave zube vadili Srbi’ ili učili djecu u školama taj što islam nije dozvoljavao ženama da se školuju a ni mušarci nisu žurili dalje od njive, zbog čega nam je veći dio kadrova bio srpske ili druge nacije, to se ne smije reći.

Da ‘Muderrisovo’ jezivo poigravanje sa fašizmom i nacionalizmom nije usamljen slučaj kojeg treba ismijavati već se sa njim trebaju pozabaviti doktori psihijatri a prije toga pravosuđe, ima dokaza na pretek. Od one famozne zjave Kavazovića kako je ‘haram glasati za Vlaha’ (on inače u svakom intervjuu počne o miru i zajedništvu a završi strašenjem Bošnjake genocidom, Srbima i UZP Hrvatima i ‘prebrojavanjem’ ‘budnih’ za ‘nedaj Bože’) pa sve do putešestvija bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ koji nam je doveo Arape mudžahedine koje današnji Reis uljuljkava u državni sistem pa nadalje.

‘genocidni okot’ i fašizam svuda oko nas, a mi fini

Mržnja se sije ne kroz sito već kroz rešeto, ahmedije to danas ne sakrivaju. I, kao nekad četnički komandant Draža Mihajlović, pošto je ‘ojužilo’, izlaze iz zemunice. Političke hutbe-govorancije umjesto vjerskih, postale su odavno politički pamfleti SDA u džamijama. Nisu samo ‘hafizi’ tipa Čojlakovića naš putokaz, nije to čaki ni svakodnevni slatki twitt islamiste hodžice sa Breke Velića, mirotvorstvo i zajedništvo se množe kao žohari.

Nakon što je bihaćki radikalni ideolog i svršenik arapskih škola Muharem Štulanović održao političku hutbu u Bihaću 23. januara ove godine kada je sve Srbe nazvao ‘genocidnim okotom’ te izravno pozvao da se podrži SDA u formiranju vlasti a ‘osmorku’ kao i Bakir nazvao izdajnicima, oglasila se još jedna ahmedije, ali ne i poslednja.

Prijedorski hodža i glavni imam tamošnjeg Medžlisa u Kozarcu Amir Mahić je jučer otišao malo dublje od vilice i zuba ‘Muderrisa’ pa je Svetom Savi pripisao fašizam a Pravoslavnu crkvu nazvao ‘srpskom pravoslavnom sektom’, sa njegovom hutbom se bave i organi pravosuđa Republike Srpske, dok ga bošnjački mediji ‘peru’ i relativiziraju njegove izjave, sve sa pozivom na njegov boravak u logoru u bh ratu (što je ista mantra za aboliciju Bakira Izetbegovića za svakog kriminlca u SDA mafiji), navodno se i on sam izvinjavao a iz Reisata pokreću ‘disciplinski postupak’. Da mu odbiju šta od plate crkavice i da nastavi gdje je stao. Čak iako ovog raspirivača mržnje na mjestu gdje su u bh ratu počinjeni krvavi zločini ‘disciplinski kazne’, ništa više poslije ovoga neće bit isto u ovom gradu, koji se još nije oporavio od ratnih događanja upravo zahvaljujući ovakvima kao što je Mahić.

Iz Srpske pravoslave crkve je najavljeno istupanje iz Međureligijskog vijeća, organa kojeg je oformila međunarodna zajednica da se bave promicanjem mira, suživota i pomirenja jer je skontala ko u BiH ima glavnu riječ, koji prima ogromnu lovu (ima i stalne advokate koji primaju pozamašnu mjesečnu naknadu za nerad), ali to ništa ne rješava, takav organ nam ni ne treba. Ne bavi se svojim poslovima i zadacima niti se Vijeće uopšte i sastaje godinama.

Stoga, ovakvi nastupi i izjave neće stati. IZ BiH kao što smo rekli ima zacrtan cilj i ima sredstava.

A njen cilj nije nikako zajedništvo. Makar se od Amira Mahića ‘ogradio’ i nasmiješeni ‘vlahomrzac’ Kavazović.

photo : vilica Nezima Halilovića ‘Muderrisa’ u komunizmu i poslije, u okviru : njegova ratna slika, arhiv