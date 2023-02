Bombastične najave glavnog tužioca Milenka Kajganića od kraja prošle godine o konačnom obračunu sa vrhom mafije u bh korupciji po famoznoj ‘sky’ aplikaciji te još senzacionalnija hapšenja u zadnjih pola godine osim još veće tame i mraka ne nebu iznad BiH nisu donijele ništa novo : nijednog malogodavca, nijednog korumpiranog političara, tužioca ili sudije, sve se svelo na hapšenje lokalnih preprodavaca droge i desetak policajaca

Ne znam koga može impresionirati zadnji intervju glavnog bh tužioca Kajganića sa kojim se na sva zvona pohvalio uspjesima ovog važnog a korupcijom i politikom kontaminiranog državnog organa u nedavnom nastupu na tv i u intervjuu, i to posebno sa osvrtom na hapšenja uz izvikanu ‘sky’ aplikaciju – možda njega samoga. Takve javne nebuloze mogu progutati samo on i njegov organ, bh vlast kao glavni generator i proizvođač korupcije, organi bezbjednosti i obavještajne strukture te pravosuđe koji su svi listom pelcovani od istih bolesti od kojih boluje tužilac Kajganić.

Moliću fino i lijepo, gdje su te istrage, optužnice protiv ‘krupnih riba’ koje i dalje plivaju punim plućima, na kraju gdje su presude?

Od svih pobrojanih po medijima i izvještaju glavnog tužioca koji su ‘pali’ zahvaljujući demontiranoj aplikacij ‘sky, osim desetak korumpiranih policajaca, isto toliko i lokalnih švercera i preprodavača droge, uz izuzetak jedne ali ne tako važne osobe u Graničnoj policiji, svi uhapšeni pa istraživani su čista bh pravosudna boranija. I što je najtužnije, skoro svi su ‘pušteni da se brane sa slobode’, ili su pritvor uz saglasnost tužioca izdržali u svom dnevnom boravku. Kao, surađuju sa tužiocem.

Naravno da surađuju, što ne bi kad im se isplati. Ako ikada i dođe do optužnice, ta suradnja će biti oprihodovana. Dobiće ili uslov ili kaznu koju uz poznatu ‘nagodbu’ (to je sad vrh modernog i demokratskog pravosudnog bh sistema po kojem se nagode sa sudom silovatelji, četici i ratni zločinci čak, pa niko ne ide u prdekanu) sa tužiocem i sudijom mogu i hoće zamijeniti plaćanjem zatvora lovom. I nastaviti sa svojim redovnim zanimanjem.

Podsjećamo, mediji su kao i Kajganić dnevno iz minuta u minut rajcali raju kako će ‘ovaj uhapšeni’ otkriti ‘onog’, kako svi putevi vode ka ‘vrhu’ ali vrh brijega je ostao daleko iza, svi su ostali pokriveni. Sad se može slobodno reći da nam je nebo (sky) aplikacije postalo još mračnije nego prije, Tužilaštvo i pravosuđe su u totalnom mraku.

Nema ama baš nijednog zvučnog imena vlasti i politike a statistike i izvještaji govore da smo u vrhu korupcije, treći u Evropi, odmah iza Ukrajine koja je druga, i kažu da nam je vlast među najkorumpiranijom u Svijet.

Šta bh državi znači hapšenje Denisa Stojnića, Elvisa Keljmendija, nekakvog ‘Šmrka’ (Admir Arnautović), pa sarajevskih dilera Danijela Dade Džafića, Anela Sejfovića ili izvjesnog Armina Kulaševića, pa i nekog advokata i desetak-dvadeset policajaca u Sarajevu, uz pride šest kabadahija i hakera u Prijedoru koji su trgovali internetom kriptovalutom ?

Te barabe, reketaše, dilere drogom i batinaše koji su godinama ‘poznati organima gonjenja’ Kajganić i veselo društvo su mogli uhapsiti i bez ‘sky’ aplikacije da su htjeli, kao što su mogli uhapsiti ne samo ovo malo policije već skoro svakog drugog policajca – malo koji da nije tutnuo u svoj džep 20 KMa i pustio pijanog vozača da i dalje divlja i ubija po cesti. To se vidi golim okom, i, iako jeste korupcija, ničim u takvom postupku korupcija nije umanjena niti ugrožena.

Medijske priče kako svaki od uhapšenih lokalaca ‘surađuje’ sa tužocima pa ‘otkriva’ veće ‘ribe’, naša su klasika. Koga je to ko od njih otkrio?

Da se poslužim izjavom advokata jednog od uhapšenih pa puštenih koji je skoro isti kao i njegov branjenik : to su sve same ‘hablečine’, kako je on opravdao svoga uhapšenog pulena. Isti su takvi i oni koji vjeruju da se ovako koristi aplikacija ‘sky’ koja je pompezno iskorištena da se sve drugo osim ovih ‘lokalaca’ zamagli.

Tite mi, očekivao sam da Kajganić uhapsi još kojeg ‘žestokog momka’ u Sarajevu a zapravo žestoku imbecilnu budalu koja ‘pičkara’ po internetu sa pozivom na Allaha, nije isključeno da nam i tik-tok kineska mreža isporuči kakvog opasnog korumpiranog švercera kao dokaz borbe protiv korupcije.

Ne kažem da tu bandu ne treba počistiti ali ‘sky’ aplikacija jasno govori, ko je imalo pratio, da sve ceste i puteljci vode ka vrhu vlasnika države, čak je to i jedan od ‘hablečina’ Danijel Dado Džafić javno potvrdio (‘svi mi imamo suradnike u SIPi i li OSAi’), pa opet ništa.

Znam, suvislo je i sarkastično do bola pitati glavnog tužioca kad će uhapsiti ‘Osmicu’ Mehmedagića, ili šefa SIPAe, ili da budem još zločestiji neke svoje? Recimo, tužiteljicu Dijanu Kajmaković, tužitelja Olega Čavku, Sabinu Sarajliju ili sutkinju Dalidu Burzić? Pa i Gordanu Tadić, i ona se kao i Kajmaković ili Čavka spominje u toj ‘strašnoj’ aplikaciji za koju već režimske sudije tvrde da nisu sigurne da je to legalan i legitiman dokaz?

Još je smiješnije i veselije pitati šta se čeka sa Dodikom, Bakirom ili Čovićem, kojih za sada nema u transcriptima ‘sky’ materijala ali njihova korupcija je vidljiva golim okom, a predmeti se i pored desetak i više prijava kisele u ladicama godinama?!

Umjesto njih, tužilaštvo je nedavno uhapsilo nekog vozača ili radnika u Tužilaštvu ‘zbog odavanja podataka i tajni’. Aferim. Zbog čega će vozač u Tužilaštvu biti odgovoran za korupciju kao i čistačica Fadila Novaliča za respiratore. Eto materijala za dobar rad državnog organa ganjanja.

Najzad, iako nisu u ‘presretnutim razgovorima’ zašto se ne zaviri u predmete koji se godinama razvlače kao pamet bh narodu u ratu, protiv bivših kolega tužioca Mihajlovića, Gorana Salihovića bivšeg kolege (koji već više od dvije godine prima platu jer je nevin dok mu se ne dokaže, nije još osuđen) i da ne nabrajam dalje. Eto i bez ‘sky’ frtutme školskog primjera za korupciju, samo treba imati obraza pa to priznati. Onda, to sa ‘uzimanjem novca iz predmeta’ što je postala praksa tužioca, uzimanje telefona od uhapšenih također, šta se čeka sa tim, da i ne pominjem ‘sređivanje’ posla uz naknadu, falsifikat diplome od ‘Osmice’ do Seke ‘Profesorke’ Izetbegović ili nekažnjene ubice djece te milionske pljačke tenderima iza kojih stoji sami vrh vlasti, kad će to po tom ‘elektronskom rasporedu’ doći na red?

Najzad, evo najsvježijeg. Kaže premijer US Kantona Ružnić kad je pričepljen istragom da je u tom Kantonalnom tužilaštvu u sedam predmeta nestao oduzetu novac, nije li to korupcija u rođenoj kući?

Ovakve izjave Kajganića sve više liče na glavnog junaka tv ‘Face’ Slobodana Vaskovića novinara. Koji sa nepoznate adrese svaki dan najavljuje i optužuje sve redom a Hadžifejzović ‘šokantno’ potvrđuje hapšenja i procesuiranja koruptivnih nosilaca vlasti i političara.

A ništa i nikad. Dok mi ‘hablečine’ gutamo takve budalaštine.

photo : glavni bh Tužilac Milenko Kajganić, arhiv