Kad su već Ademovići iz NiPa Dine Konakovića ‘genetski predodređeni’ Bošnjaci za državne funkcije, onda je red i ‘naša tradicija’ da to budu i Hurtići u Republici Srpskoj. Tim više jer se sunete u dobi od četiri mjeseca …

Sevlida Hurtića, najnovijeg bh državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice koji je u ovoj našoj jadnoj postizbornoj križaljci u hvatanju fotelja i love upao u jednačinu i matematičku bezobraznu operaciju ‘sastavljanja’ vlasti tek treba da upoznamo. On je kao predstavnik ‘Pokreta za državu’ i stolice upao u kombinaciju u ime nove svoje stranke ‘Zeleni BiH’ i Bošnjaka a za svoj račun, tako da će mo ga kao političara tek upoznavati.

Kao milionera Bošnjaka, već ga znamo. Ima kuća, stanova, auta, bankovnih računa i garaža po Doboju odakle dolazi među vlastodršce i po Sarajevu da to ne možeš ni izbrojati, ma ima čak i svoju izdavačku kuću. Ali para nikad dosta, kao ni politike, tako da mu se sretna zvijezda na nebu tek pali.

Zna se da je zbog svoje političke ambicije nedavno napustio SDA kao i mnogi prije i poslije njega ali, kao što sam reče, ‘SDA mu je uvijek u venama’ (kao da je prepisao formulu od Mirze Hatića ‘žestokog kriminalca’ i imbecila sarajevske čaršije sa kojim se glavni grad ponosi), to valjda potvrđuje i njegov pokret ‘Zeleni’ koji ga je, što uz marifetluke ‘pokreta za fotelje’ i društva Vojina Mijatovića i ‘Ede junice’ ministra Edina Ramića a malo uz guranja Milorada Dodika i katapultirao u vlast i ministarstvo.

Također se zna kako je i gdje završila skoro godišnja zajebancija sa patriotizmom iz Banja luke i pokretača za državu, ali ono što se manje poznaje izlazi na površinu već prvim ministarskim danima novospečenog ministra Hurtića. Tako je on kao po pravilu prvo posjetio ‘ajatolaha’ Reisa ef. Kavazovića u dvorima na Kovačima i sa njim obavio ‘sadržajne razgovore’, i već u prvim intervjuima dao nagovijestiti kako će se i na koji način odvijati njegova ‘bitka za domovinu’.

‘Beskompromisno i na svakom pedlju’, bezbeli, samo još da utvrdimo kolika je ta nova mjera za domoljublje.

Saznali smo i još koječega.

Prvo, da su Hurtići u Republici Srpskoj kao i Ademovići u FBiH ‘genetski predodređeni’ za državna jasla, što je u zapošljavanju kod poslodavca zvanog država ucementirano kao poslovna praksa. Pored onih već pitanja čiji pozitivni odgovori nose najviše poena u bodovanju : da li je bio genocid u Srebrenici, voliš li državu i da li ti je glavni grad Sarajevo?

Na isti način kako je Dino Konaković sada ministar vanjskih poslova BiH opravdao imenovanje kumčeta (Jasmin Ademović) i sina glavnog stratega Keme Ademovića (onog što se zbog stolice sina ‘odrekao’ svih političkih i državnih funkcija onda a sada osvanuo u Parlamentu ispred NiP stranke u Klubu Bošnjaka) nekadašnjeg direktora zloglasne bošnjačke udbe zvane AID na čelo Gradskog Vijeća Sarajeva marta 2021. godine, tako je i Hurtić pojasnio svoju ‘zamjenu’ u Republici Srpskoj nakon što je delegiran u Sarajevo a na njegov mjesto ‘slučajno’ došao rođak Amir Hurtić.

‘Njega je sljedovalo vijeće naroda entiteta, on nije moj amidžić, kako su pisali mediji. On mi je jedno četvrto ili peto koljeno. On je moj rođak’.

Osim ove klasike nepotizma i stranačke perverzije pri ulasku u vlast uz sva moguća sredstva, dozvoljena i nedozvoljena, ministar Hurtić će ući u istoriju i po ocjeni svoga i našeg bošnjaštva.

Na kritike iz ‘Naše strankei’ Damira Arnauta novog ambasadora, Sevlid je to fino pojasnnio ovako.

‘On je (Arnaut, op. Cross) sad odjednom Bošnjak. Kod nas ima ta podjela na male i velike Bošnjake, po tome kada su osunećeni. Ja sam mali Bošnjak, kao mali sam se osunetio. Imao sam 4. mjeseca…’

Dakle, bošnjaštvo i bošnjakovanje ulaze u novu dimenziju koja se da izmjeriti : danom obrezivanja, što podrazumijeva i veličinu ‘one naše muške stvari’.

Valjda je htio reći da je Arnaut osunećen dosta rano a on previše kasno, čime se okitio titulom ‘mali Bošnjak’.

Kako će i koliko tako ‘mali’ zastupati tako velike bošnjačke interese u entitetu, ostaje da vidimo i dokučimo. Nadati se da mu je Reis proučio dovu, jer i Reis je kao i Arnaut otfikaren vrlo rano, mora da jeste – najveći je U Bošnjaka.

Za svaki slučaj, treba provjeriti i u sunetarnici Abdulaha Skake ove paranormalne dimenzije nacije, koje se u muzeju sunećenja u centru grada stoljećima bilježe. Za sve Bošnjake u Skakinoj brijačnici se šišalo, brijalo a istovremeno i sunetilo koga se god stiglo, sa čim se više puta veseli SDA ambasador na izdisaju hvalio.

photo : Sevlid Hurtić ministar za ljudska pravai izbjeglice i Dino Konaković ministar vanjskih poslova BiH, arhiv