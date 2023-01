Javna debata kao ispovijedaonica kriminala : pet kandidata za načelnika Bihaća na FTV pokazali da je predizborni duel prava riznica materijala za tužioce : Hamdija Abdić ‘Tigar’ kandidat SDA nazvao radničku klasu, njih pola miliona – idiotima

U bućkurišu prijevremenih izbora za načelnika Grada Bihaća u US Kantonu, predizbornu debatu u emisiji FTV ‘Odgovorite ljudima’ upriličilo je pet kandidata : Hamdija Abdić zv. ‘Tigar’ kandidat SDA, Elvedin Sedić ispred ‘POMAK’a bivšeg načelnika Šuhreta Fazlića, SDP Adnan Habibija i dva ‘nezavisna kandidata’ Amarildo Mulić (kojeg podržava ‘Naša stranka’) te Damir Đug dugogodišnji uposlenik Gradske Uprave. Prava slika i prilika i kandidata i programa iz već viđene kuhinje bh politike, ali ovakve debate koje prvaci velikih stranaka vrlo često i po pravilu izbjegavaju sa razlogom i povodom umjesto izlaganja programa i platformi kako se to popularno kaže za dimne političke izborne materijale, postaju prava su riznica iznošenja prljavog veša i klasična ispovijedaonica korupcije i kriminala. Šteta što bh Tužilaštvo ovakve debate ne koristi ne radeći svoj posao.

Priča je ista kao i svaka druga u Sarajevu ili Tuzli ili Zenici, nema velike razlike između jednih i drugih a svi ‘žele i hoće pomoći narodu’. Ipak ovu javnu pljuvaonicu obilježile su ‘replike’ između Sedića i Abdića, uz svesrdno pomaganje Abdiću od strane Amarilda Mulića direktora JP ‘Nacionalni park UNA’. Čije kancelarije su smještene u poslovnom prostoru Abdića.

Čini se prema raspoloženju birača i glasača da će se oni 03. februara na zakazanim prijevremenim izborima opredjeljivati izeđu Abdića i Sedića, neka im Bog pomogne. Debata je uz pomoć voditelja ličila na onaj poznati spot Hamdije Lipovače ‘iz kuruza’.

Sedić je bivši direktor nepostojećeg aerodroma u Bihaću na kojem projektu se krčme državne pare bez ikakvih vidljivih rezultata, vijećnik je u Gradskom vijeću, bio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja poznatog po silnim aferama i zloupotrebama i vlasnik staračkog Doma u Bihaću, ‘Tigra’ – pulena Bakira Izetbegovića ne treba posebno predstavljati, o njemu smo više puta pisali. Reći će mo samo ovo : ovaj ratni profiter i zločinac, siledžija, razbojnik i kriminalac je zaista, kako se ono kaže za mafijaša posebnog kova, ‘od ranije poznat organima gonjenja i sudovanja’. Rasprava je umjesto planova i platformi vođena uglavnom na temu ko je veći a ko manji kriminalac, i ostali kandidati su pripomagali. Iskreno, svi su tu ‘u pet deka’, uz opasku da je veći kriminalac onaj ko je bliži Sarajevu. Jer ne možeš biti veći mafijaš od onog koji je bliži izvoru para.

‘Tigar’ zamuckujući i sa poznatom svojom inteligentnom facom uz ono obavezno ‘i tako dalje, i tako dalje’ nije iznio ništa osim hvale za svoje uspjehe u ratu zbog čega Bakir Izetbegović traga za scenaristom i režiserom koji će o njemu snimiti fil kao i o Naseru Oriću, permanetno se također hvalio i parama koje je donio iz Sarajeva za aerodrom, u jednom trenutku je govoreći o zaradama radnika za čija prava će se zalagati nesvjesno izrekao pravu istinu. Rekao je : ‘pa koji će to idiot raditi za 500 KMa plate’.

Prema podacima Porezne uprave FBiH je nešto malo preko pola miliona radnika u BiH dok je među njima opet preko 80 % onih čija je plata upravo tolika ili u toj blizini. Statistički podaci govore da je prosječna plata u BiH malo veća od 700 KMa (međutim prosjek je matematička zajebancija samo zato jer je to prosjek između enormno bogatih i enormnije siromašnih), tako da to ništa ne mijenja na stvari niti na statistici, budući da je krajem prošle godine Vladi upućen zahtjev da najniža plata radnika bude 596 KM, o čemu vlada tek treba da se izjasni.

Stoga ‘Tigrova’ briga za radnike i jeste na tom fonu. I dolazi iz srca.

Izreka kojom je radničku većinsku klasu u FBiH nespretno a istinito nazvao idiotima je jedina mudrost koju treba upamititi sa ovog sijela pljuvačine i optuživanja, njegove platformu ‘borba za državu’ koja se satoji uglavnom od onog ‘i tako dalje i tako dalje treba zaboraviti.

Iz razloga : 03. februara će upravo ti i takvi idioti’, velika većina njih glasati za ovu ublehu i zvijezdu vodilju SDA kriminala. Sa utjehom da neće biti samo obični – već korisni idioti.

photo : kandidati za načelnika Grada Bihaća – Hamdija Abdić, Elvedin Sedić, Amarildo Mulić, Damir Đug i Adnan Habibija, arhiv