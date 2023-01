bh politika kao farma ‘trojanskih konja’ : izbor delegata u Klubu Bošnjaka bh Parlamenta izrodio ‘slučaj SDPa

* ‘prošao Nermin sa kolačima’

Nermina Nikšića predsjednika SDPa BiH ne treba žaliti, njega treba smijeniti i istjerati iz politike. To naravno neće spasiti ovu jedinu nekadašnju bh ljevicu i srž demokratije od propasti-ona je davno propala još pod vodstvom notornog prevaranta i lopova političke scene Zlatka Lagumdžije kojeg SDA uz pomoć SDPovog pulena štetočine Bećirovića vraća u ring iz mrtvih i predugo je na infuzijama, Nikšić joj je samo isključio aparat.

Razloga ima na pretek, događanja zadnjih dana potvrđuju da su i dobar i naivan čovjek i političar u rangu budale. Nikšić je po svom ‘habitusu vjerovanja’, ‘naivnosti’, ‘poštenja i ljudskosti’ sa čime ga kite i u SDPu i u ‘osmorci’ u politici odavno preveslao čak i umne kineske poslovice od kojih jedna kaže da ‘samo budala tri puta zapne za isti kamen’, on svakodnevno zapinje. Ne zna, uzda se u dogovor, vjeruje u svoje partnere i kao kakva ulična prostitutka zadovolji se sa 5 ili 10 maraka, daj šta daš, ali ‘drugi put nećemo tako’.

U politici toga nema, ne može ni biti, a Nikšić nije tu od jučer već decenijama. Zato njegovim suzama ne treba vjerovati po svaku cijenu. Tu su sa njim sve prepredene varalice, probisvjeti i kriminalci čija riječ vrijedi koliko i probušeni kurton, a on kao predsjednik najveće opozicione grupe i stranke koja je BiH održavala na fonu multietičnosti, demokratije i građanštine izigrava Budu u bh političkoj areni i veže se za prazne i podmukle riječi, za koje ni stoka ne veže, čak i ona se veže za rogove. Poslije kuka i leleče, međutim ‘kasno Nermin na Kosovo stiže’.

Ne, još bolje ovako : ‘prošla baba s kolačima’.

*Mijatović kašlje a Nikšić prehlađen

Ipak, veća tragedija od Nikšića je ono što ostaje kao plod ovakve mudrosti a što će se reflektirati na sve građane BiH. Par dana će se mediji baviti i sa njim i sa reakcijama i kontra pričama i tu je kraj ove bh postizborne sage : prošli demokratski pokradeni izbori, ko je jamio-jamio je.

Šansa smjene kriminogene i korumpirane vlasti u BiH koju su željeli vidjeti u odlasku i međunarodni politički i diplomastki krugovi zbog čega su zasluženo dobili packe javnosti svojom podrškom ‘opoziciji’ zauvijek je propala, sad kad se ‘rodilo’ – valja ga ljuljati. Narod će se ljuljati. Prijetnje, nekakve buduće ultimatume, udaranje po stolu dojučerašnjim drugovima u ovoj sraoni od dogovora i sporazuma ‘osmorke’ ili ne zna se više nikog koje zbirne imenice koje je jučer na tv upriličio podpredsjednik SDPa Vojin Mijatović na Face tv, sve uz neizdrživo kašljucanje i kolutanje očima (malo kašlje Senad a mnogo više Mijatović), čista su budalaština i pucanje ćorcima.

Šta to može uraditi Nikšić sada, kad je sve zaorano? Čekati da padne mraz? On odavno ne diše svojim plućima, slamku za zrak mu dodaju iz ‘omorke’, ponekad mu prozor otvore Dodik ili Čović a provjetrava Bakir.

Svi se namirili, sve je uredno ‘leglo’ po propisu i zakonu, sad pucaj u zrak i plači, kao što je patetično svoje kašnjanje i završio Mijatović, na tv gdje inače gostuju sve same plačipičke, svrate tu da ponešto istračaju i da odplaču. Počev od samog Hadžifejzovića pa preko Lagumdžije, Komšića pa do Mijatovića…

Odprilike je to išlo ovako. Dodik zadovoljan, još više Čović. Konaković Elmedin (NiP) se namirio, Naša stranka i Forto također, namirili se i nebitne i beznačajne strančice tipa profesora Marjanovića i bivšeg policajca Zlatka Miletića (tobože stranka ‘Za nove generacije’), dobro se ‘udali’ već poznati uhljebi i trojanski konji SDA poput Semira Efendića i vehabijske provijecnije poznatog Nermina Ogreševića, najviše se okoristio Denis Bećirević uzdanica Nermina Nikšića i čitave ‘osmorke’ kojeg su posadili u stolicu bh Predsjedništva pa sad sa SDA strankom i Željkom Komšićem izigrava državnika i odrađuje prljave poslove za Bakira Izetbegovića, za Nikšića i drugove je prošao čak i zadnji vagon. Nema se šta mnogo uzeti ni dobiti, ostaje mu da se kao i svaki osvetoljubivi izigrani vanbračni drug baci u zagrljaj prvom koji naiđe. A to će kakve su (ne)prilike biti SDA, kurva nad kurvama bh politike koja je u sve duboko involvirana i sa strane uživajući prati svoje odbačene prostitutke. Čiju ‘utrnulu ruku’ je, čitavo vrijeme držao Nermin Nikšić po principu ‘ja sa svakim razgovaram’ pa ko prije do mene, uz permanentnu tvrdnju ‘nikad sa SDA’. I kao da ne zna staro šerijatsko pravilo SDA kad su upitanju rukovanja sa ženama : ona koja da ruku daće i …

*bh politika kao farma ‘trojanskh konja’

Samo najveće budale i neznalice su mogle postupit ovako kako je postupila SDP partija u ovoj bari krokodila vjerujući prepredenom Semiru Efendiću koji već nekoliko mjeseci najavljuje da je izišao iz ‘osmorke’ a oni i dalje tvrde kako su sa njim čvrsti kao beton.

Ako već ne zna voditi politiku, pitam se da li Nikšić čita bar novine? I tu je nešto oko ovog ‘betona’ i čvrstoće mogao naučiti. Još 25.03.21. potpredsjednik Narodnog evropskog saveza (NES) Hadžibajrić predsjednik ranijeg NBLa javno je izjavio kako današnja ‘osmorka’ a ondašnja “četvorka” više ne postoji’, odnosno da oni više nisu dio sarajevske koalicije četiri stranke. I pored toga, Nikšić je ‘povjerovao’ Ogreševiću sa kojim se Hadžibajrić udružio, nije pročitao ni dnevne novine. Nije odgledao ni tv nastup Ogreševića i Efendića kad su to isto potvrdili ponovo nedavno, javno najavljujući da hoće ministarske pozicije ili ‘zbog spašavanja države’ neće ostati u’osmorci’.

Kada je jučer u bh Parlamentu SDP ostao praznih rukava i kad je jedino ova stranka ostala bez svog delegata u KLubu Bošnjaka, onda tek SDPu iz guzice došlo u glavu. A nije mu došlo ništa na pamet kad je to sve lukava i prepredena kopija ‘svježeg’ Harisa Silajdžića Efendić najavljivao danima otvoreno tražeći fotelju. Nisu se senzori u SDPu upalili ni kad je ispušio u Repulici Srpskoj i kad je propao ‘Pokret za državu’ zvani ‘pokret za fotelje’, ni kad se biralo vijeće Skupštine u Kantonu Sarajeva.

Na kraju balade, ‘osmorka’, ‘trojka’ ili bilo koja druga jednačina pokazala se kao malo jači matematički problem u lovu na fotelje, interese i pozicije, matematička integracijska funkcija koja se kroz svakodnevno ponavljanje teze kako ‘ne jurišaju na vlast i fotelje već traže stručnjake i eksperte sve na dobrobit naroda’ svela na običnu jednačinu koju zna svaki osnovac a ne zna jedino SDP liga učenjaka : problem Bošnjaka nisu ni Dodik ni Čović, ni Istok ni Zapad ili EU, već naša sitna politička boranija koja u borbi za vlašću i lovom postaje prepoznatljiva i u Svijetu i koja nije nimalo drugačija od poznatih matematičara i SDA profesora haosa, pljačke i otimačine.

Ako se imalo ostvare najave nervoznog patetičnog domoljuba Vojina Mijatovića koji je čitavu prošlu godinu špartao u ime SDPa po džematima dijaspore i kojem je uzor u bh politici ‘Edo zvani Junica’ (zbog uvaljivanja bolesnih junica povratnicima u Podrinju) SDA ministar Edin Ramić i kojem je najveći domet patriotizma mahanje bh zastavom u Banja Luci, pa ako slijedom ostavljene ‘mlade’ Nikšić uleti u krevet Bakira Izetbegovića gdje je već jednom nogom ispod jorgana, onda će to biti zadnji signal da se u BiH oglasi fajront u krčmi zvanoj nada u budućnost i promjene ka EU.

Kaže stara poslovica da neznanje škodi samo neznalicama, zato Nikšića i ‘osmorku’ ili štagod da jesu više ne treba žaliti. Nad njihovom ‘sudbinom’ treba ZALITI. Popiti koju.

Vrijedi reći i ovo. ‘Naiva i neznanje’ Nikšića nisu samo odraz njegovog ‘poštenja’, ‘vjere u ljude i riječ’ sa čime ga hvale njegovi podpredsjednici, ni ‘njegovo maslo nije za Ramazana’. Samo, ovaj put se morao ‘omrsiti’ prije iftara. Već odavno se zna da njegovo tajno ašikovanje sa Izetbegovićem nije od jučer, to je naslijedio od Lagumdžije džaba mu pravdanje, dok u srcu njegove stranke ima dosta onih koji glume socijaldemokratiju a svaki dan sa Harisom Zahiragićem razrađuju njeno ubistvo i razgrađuju je. Takav je pomenuti Denis Bećirević a u stopu ga prati i Irfan Čengić koji svakog petka uz SDA kadrove na džumi bošnjakuje do nemilosti, na Skupšptini KS skoro redovno glasa kao i svaki SDA uzoriti džematlija, ‘po svojoj savjesti’ a u korist SDA.

* ‘slučaj’ Bogićević’ i slučajno ‘slučaj’ SDP

Za kraj, još malo o Hadžibajriću koji je najavio ‘istupanje’ NESa prije godinu dana ali ne zbog njega već navodno zbog Bogića Bogićevića, budući da izbor delegata u bh Parlamentu koji je prelio zadnju kap u čaši drugovanja ‘osmorke’ podsjeća dobrano na ‘slučaj Bogićević. Čisto da Nikšić nešto nauči i da ne izigrava kao Bakir žrtvu.

Naime, početkom predprošle godine trebalo je za načelnika Sarajeva izabrati Bogića Bogićevića prijedlog SDPa ali izbor su izlevatili upravo Nikšić i Konaković uz sufliranje i pomoć Izetbegovića. Nikad se nije saznalo ko je ‘kriv’ za ovu blamažu jer je umjesto pravog socijaldemokrate za načelnicu postavljena sumnjivo nasmijana Benjamina Karić Longrc SDPovka, poslije se danima ‘plakalo’ za Bogićevićem. Nepismena doktorica prava sa diplomom iz Travnika je ostala da nas svakodnevno nasmijava i sramoti i da vjerno služi lobiju SDA, malo iz neznanja a više da učvrsti poziciju doktora muža kod Sebije na KCUSu. Na kraju su našli krivca u delegatu Mirsada Hadžikadića, Bakir se svim silama ‘zalagao’ za Bogićevića a iza kulisa se dobrano potrudio da se to ne desi, podnešena je čak i krivična prijava Tužilaštvu, Nikšić se ‘pravio Englezem’ da bi ustoličio Benjaminu a ronio suze nad Bogićevićem. Tako su postupili i Konaković i Peđa Kojović iz Naše stranke a paralelno sa rušenjem Bogićevića na velika vrata u politiku je ubačen anonimus, sin Kemala Ademovića Dininog kuma, Jasmin Ademović je postavljen za predsjednika Gradskog Vijeća Sarajeva. Tada se javno zbog ustoličenja sina u medijima bivši direktor zloglasne bošnjačke Udbe AID agencije odrekao svih javnih funkcija u politici i u stranci kako bi dokazao da je NiP protiv svih oblika nepotizma da bi njegov sin kao ‘genetski predodređen’ (tako je kumče hvalio Elmedin Konaković) postao predsjednik Gradskog Vijeća.

Međutim, vidi ironije i bezobrazluka. Jučer je u bh parlamentu u Klub Bošnjaka imenovan upravo taj Ademović, znači sve je bila laž glavnog kreatora politike NiPa, dok je Nikšić kao notorna ‘poštenjačina’ i naivko opet ostao kratkih rukava.

‘Slučaj’ izbora delegata u Klub Bošnjaka se po svojoj matrici i realizaciji načisto se poklapa sa ‘slučajem’ Bogićevića. Vjerovatno računajući da ćemo kao onda Bogićevića, ‘otplakati’ i Nikšića, tražiti krvica i sve će ostati po starom. U ‘ponedjeljak’ će proraditi SDP kao nekad Čengićeva država BiH, osjetiće našu osvetu i biće žestoka!!

Previše ‘naivnosti’ i žrtvovanja, previše ‘slučajnosti’, teško za povjerovati ‘osmorci’ ili Mijatoviću i njegovom ‘ponedjeljku’. Još teže Nikšiću.

Njemu nikako. Čak i da pretpostavimo da je naivan i tolika dobričina, neznalica i ‘dobra budala’, eto još razloga više da ga nema u politici.

photo : Nemin Nikšić predsjednik SDPa BiH, arhiv