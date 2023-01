Nakon više medijskih tekstova o ugroženosti braće i sestara iz halke SDA zaštitnika države i vjere u prisustvu Reisa Kavazovića sastalo se njegovo ministarstvo Ured za društvenu brigu i utvrdilo konkretne zadatke

Nakon više medijskih reportaža o materijalnoj i svakoj drugoj ugroženosti braće na službi u državnim organima BiH po hitnom postupku putem celularnog telefona, ‘fejsbuka’ a dijelom i uz pomoć instagrama i twittera, zakazana je Sjednica ministarstva za društvenu brigu Islamske Zajednice u prisutnosti Reisa lično i samo sa jednom tačkom dnevnog reda : kako popraviti materijalnu i duševnu situaciju SDA sestara i braće čiji život, rad, opstanak i buduće djelovanje je ugroženo.

Uvodno izlaganje je podnio i sjednicu otvorio ministar Ibrahim ef. Malanović, uzbuđen i vidno potresen, svi prisutni uključujući i zabrinutog Reisa Kavazovića su sa pažnjom pratili njegovo izlaganje u tišini koja je ličila na dženazu, gluho bilo. Tiho da ga svi čuju, u zadnjoj klupi je jecao brat Safet Softić predsjednik Sabora IZ i podpredsjednik bratske partije SDA.

‘Braćo i sestre’ – otpočeo je ministar Ureda za brigu o onima kojima je najpotrebnija – ovo je nedopustivo. Ovo što se radi sa našim sestrama i našom braćom u vjeri i državi prelazi sve zakonske i moralne okvire ljudskog ponašanja, vjerujem da ste u toku, ipak ću podsjetiti.

Država nam je predata na tacni UZPovcima i izdajnicima, zapad i druge međunarodne organizacije aktivno rade na terenu i ruše nam, čupaju iz našeg srca i duše našu državu kao što su isčupali i naš Sandžak, naš identitet i opstanak su ugroženi, na djelu je klasični udar na državu i Bošnjake, mnoga naša braća i sestre su ostale bez funkcije i primanja i bez mogućnosti da izdržavaju i sebe i familiju, domaći kolaboracionisti su se udružili i radi sitnih i sopstveničkih interesa sve daju u ruke našim din-dušmanima i ćafirima a mi smo nemoćni. Šuti Visoki predstavnik haram mu bila i stolica i zakoni, Amerika očigledno šejtenski navija da nam uruši ovo uljuljkano jedinstvo i skladnost – hoće da nam otme državu i naš identitet, žele po svaku cijenu da otjeraju našu braću iz SDA, samim tim i nas i već su ih doveli na prosjački štap, a tako su se, ne trebam vas podsjećati, skupa sa nama borili da nam bude lijepo i udobno i prolivali sopstvenu krv za dobrobit naše jedine države i našeg naroda’.

U sali su se samo čuli tihi uzdasi, poneko tobe yarabi, zrak je bio tako gust da se mogao mačetom sjeći.

Ministar je ispod ahmedije pogledavao uokolo, da vidi svoje odjeke. Nasmijani Reis je tipkao po celularnom nabavljenom u inostrarnstvu u paketu sa telefonom našeg Fadila Novalića u Austriji, on nikad ne miruje, uvijek odrađuje važne zadatke.

‘Ti ljudi – nastavljao je uvodničar ministar – koji su gazijski ginuli za svaki svoj mandat a zapravo spašavali naciju, vjeru i državu, u velikoj su opasnosti, ugrožena im je familija i egzistenicija, i mi kao merhametli firma ne smijemo dozvoliti da naša braća i sestre budu gladni, da ne znaju kuda će i kako će sa sobom i djecom, jer ovo je samo privremena situacija, iskušnja od Allaha, On najbolje zna da će se sve to ubrzo popraviti i vratiti na početne pozicije i na naš ucrtani put. Za nas nema čekanja i oklijevanja, ako šta ne učinimo odmah, šehidi nam neće halaliti’. (Citira se hadis da Bog pomaže ako i mi sami sebi pomažemo, salom tiho odzvanja tekbir i salavat). Ministar nastavlja.

‘Podsjetiću vas kako je naš glavni bošnjački ajatolah Bakir Izetbegović sa sultaniijom hanuma-Sebijom (Allah da je nagradi, opet salom odjekuje tiho tekbir pa Amin) ovo sve nagovijestio još 2018. kada su ga ćafiri prvocirali njegovim bogatstvom, kad je rekao istinu koju nisu prihvatili a koja glasi. ‘Ja sam zapravo za jednog predsjednika siromašan čovjek, hranim se u menzi Parlamenta i još to plaćam svojim parama, svu platu dajem u humane svrhe i bajramluke, nemam nikakve imovine, nemam auto, žena me podržava, oprostite izdržava’ a naši neprijatelji se tome smijali…‘

‘Smijali su se i kad je naš gazija da mu Allah podari i ukabuli sve njegove zasluge naš Željko Komšić predsjednik izjavio nedavno na tv kod onog Nenada ‘Adživejzovića direktno u njegovu Face kako ‘uzima kredit da bi preživio’ te kako je sa suznim očima pojasnio koliko mu se srce steže kad njegova hanuma Sabina pođe na bazar a nema u tašni para da kupi fasunge’….

Nakašljavanje ministra, a onda nastavka izlaganja.

‘Ovo najnovije, ova tužna ispovijest naše gazijke i šejha iz naše tekije, naše dijamantske Bisere Turković, priča koju je sama rukom ispisala i pustil ana ‘fejs’, dotaklo je dno dna ovih naših dušmana i mora se reagovati. Onako muslimanski obučena ispred džamije gdje puni baterije i pored svih muka i teškoća nasmijana kao što i priliči svakoj Bošnjakinji, ministrica naših i SDA poslova Bisera je pojasnila kako odlazi (odvje glas rukovodioca malo zadrhti) jer su je otjerali dušmani ali sa ponosom i dignitetom kaže, citiram je kao i uvijek : ‘spasila sam državu koliko sam mogla, sada odlazim sa manje imovine nego što sam je imala kad sam otpočela mandat, kraća sam za vrijednu imovinu u Zagrebu i za jedna auto’.

‘Srce mi se steglo’– nastavlja ministar – ‘zato jer znam da sada kada su nas otjerali sa vlasti biće još takvih naših i Božjih sluga i jetima koji su zapravo sve ove godine radili za državu i za sve nas a sad kad su ostali bez funkcija nemaju šta ni jesti ni ti imaju u čemu uživati. Očigledne su budalaštine kako je njima dovoljno nešto crkavice što su godinama trošili da spašavaju državu, neka crkavica od plate ili nešto sitniša datog im kad su odlazili u penziju prije nego će početi raditi ponovo, šta je danas 30.000 KMa recite mi, vi to najbolje znate ili znate da vam ne pričam koliko košta samo jedno skijanje u Austriji ili na Vlašiću gdje naš gazija Željko ide braniti i predstavljati državu, dušmani to ne kontaju i neće, mi moramo tu situaciju ispraviti i popraviti. Znam, neko će reći da oni imaju pravo na nekakav ‘bijeli hljeb’ ‘ma dajte molim što bi rekao naš Željkec, pitam ja vas ko je od toga preživljavao, nađite mi ga, njima treba obzirom na zasluge dati onaj skupi i kvalitetni organik crni ražavi a ne ovaj bajati bijeli hljeb.

Da ne dužim, uskoro će se sa ovakvim tužnim vijestim javiti mnogi naši koji su igrom slučaja uspjeli da se odbrane i biće ugroženi, moramo biti spremni. Ne samo ‘za nedaj Bože’ već i u ovakvim kriznim situacijama. Zato predlažem samo jednu – ovu tačku dnevnog reda jer para ima u zekjatu, ima nešto u kasi kod ministra za lovu Bjetu-l-mal a ima fala dragom Allahu malo ušteđevine i u Švicarskoj i u Austriji zlu ne zatrebalo, najzad za one kojima je to potrebno i o čemu brine ovo moje ministarstvo postoji nešto najdragocjenije a to je naša raja i naše džematlije. Postoji ‘sergija’ i bolje da prvo nju uključimo a onda će mo i ostale naše izvore…’

‘Predlažem rapravu’. Tišina.

‘Nema rasprave, elhamdullilahi. Predlažem da donesemo ovakav zaključak’.

– Drugog petka (yaum al-jum`a) tj. 10. sefera 1445 ili po njihovom drugog petka februara 2023. godine u svim džematima u BiH i u dijaspori organizirati sergiju za braću i sestre iz SDA. Za postavljanje kutija, zaključavanje, otključavanje i brojanje zarade, izvinite sadake, zadužuju se imami u svakoj džamiji a ukupljena srdstva dostaviti na račun Islamske Zajednice, koja će nakon spiska i liste prioriteta ukupljene hedije pomoć dostaviti našim sirotanima. Listu primaoca će ovjeriti lično naš Reis’.

‘Ima li ko protiv, da ga vidim?’

Nema, blagodarim.

‘Ima li uzdržanih ili kakvih drugih?‘ Nema, opet zahvalan.

‘Zaključujem i završavam ovu sjednicu’. Hpćemo li im ovaj naš gest halaliti?

Hoćemo!

‘Hoćemo li?’ Hoćemoooo!

‘Hajmo onda proučiti jednu Fatihu’.

Amin.

P.S. lica i događaji su sasvim slučajno – namjerni

photo ilustracija : kutija za donacije IZ BiH

***** Legenda : prijevod riječi i izraza sa bosanskog jezika na bosanski :

jetimi – djeca bez roditelja, siromasi

sadaka – donacija

šehidi – poginuli borci ArBiH na Allahovom putu

ukabuliti – uračunati u dobro djelo

ćafir ili kjafir – nevjernik

din-dušmanin – neprijatelj

šejtan – đavo, vrag

halaliti – oprostiti

tekbir – Allah je najveći, koristi se i kao ratni poklič

Fatiha – dova

elhamdullilahi – zahvala Bogu

Bejtu-l-mal – u vrijeme Muhameda državna kasa, u BiH blagajna IZ BiH

zekjat ili zekat – muslimanski PDV kojeg ukuplja IZ BiH od vjernika

haram – nešto ne dozvoljeno, zabranjeno

halal – suprotno od harama

gazije – pobjednici protiv neprijatelja Muslimana

merhametli – samilosni, milosni

hadis – nešto novo i poučno, poruka od Pejgambera

salavat – pohvala Poslaniku

šejh – titula, poglavar, otac porodice

hedija – poklon

tobe yarabi – kajem se Bože

yaum al-jum`a – petak

10. sefera 1445 – 10. februar 2023