Od ‘zadnje Komisije’ licemjernog sandžaklije Rifeta Škrijelja Rektora sarajevskog Univerziteta o diplomi zemljakinje Sebije Izetbegović ‘profesorice’ ne treba očekivati čudo, dovoljno je da vidimo zube koje je bivšem predsjedniku VSTVa ‘potkivaču’ Milanu Tegeltiji radio njegov jaran i najbolji prijatelj dr. Muhamed Ajanović zubar, siva eminencija sarajevske elite na vlasti njen predsjednik

Da nije na izdisaju svog mandata u cezarskoj stolici rektora Univerziteta u Sarajevu i da nije propisa u Kantonu Sarajeva po kojima ne može biti i direktorica i poslanik u Skupštini Kantona, sandžaklija Rifat Škrijelj nekadašnji član SDA ahbaba bi još razvlačio ‘u skladu sa zakonom’ odluku o diplomi i titulama ‘sultanije’ Sebije Seb Izetbegović, nesvršene profesorice ginekologije.

Ovako, čuli smo kako Škrijelj najavljuje ‘zadnjom Komisijom’ kraj ove bh sage o nemoći korumpiranog i politički ofarbanog pravosuđa i sopstvenu smrt licemjerju rektorske titule, a koliko ih je do sada oformio bez ikakvih rezultata i koliko je rokova sve po 30 dana ostavljao svojoj zemljakinji ‘profesorici’ to može samo on da izračuna i mediji koji se vežu uz njegove rokove.

Rektor se ‘prebrojao’ pa skontao da je red da, kad svi pljuckaju i reže na SDA koja propada i on pokaže svoju objektivnost i zakonitost, kao kad na posrnulom brodu pacovi bježe na sve strane. I ocijenio : sad je vrijeme da se dokrajči Sebija a ja da pokupim oreol pravde i pravičnosti, jer ionako Sebijin kraj je na vidiku, i sa njim i bez njega.

Međutim, i za svaki slučaj na čelo te famozne i spasonosne Komisije od svih stručnjaka u Rektoratu, Škrijelj postavlja svog odanog zubara doktora Muhameda Ajanovića dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, čovjeka koji mu je svojim dubokim vezama sa pravosuđem i bh sarajevskom političkom elitom i omogućio da zasjedne u ovu carsku stolicu, pokraj silnih domaćih stručnjaka Sarajeva i BiH. Pa preko njega i on ‘pokazuje zube’ ginekologu.

Ajanović je inače ‘siva eminencija’ sarajevskog državnog podzemlja i uz njega se vežu mnoge afere, uglavnom u vezi korumpiranog tužilaštva, posebno su indikativne one sa razriješenim predsjednikom VSTV Milanom Tegeltijom zvanim ‘potkivač’, kojem je čak i zube radio i koji ga je označio ‘kao najvećeg prijatelja u Sarajevu’.

Za ne povjerovati je da jedan dentist ima toliku moć, posebno nad tužiteljstvom, međutim širok osmijeh i zlatan zub te enormno skupe zubarske usluge su rješavali mnoge nerazriješive bh situacije. Nekom kruna, nekom zlatna navlaka, nekom bogami čitav niz skupih implatanata i eto obrazloženja moći i uticaja. Uz lijep osmijeh. Ajanović se toliko uvukao u tužilaštvo i stranačke kadrove, posebno one uz Fahrudina Radončića i SNSD da je prosto za ne povjerovati kako zubar u BiH zna i odlučuje ko će a ko neće bit tužilac ili sudija. A odlučivao je uz svesrdnu pomoć Tegeltije. Posebno su bh mediji vezali ovog zubara uz kompromitovane pravosudne kadrove kao što su Sabina Sarajlija ili Dalida Burzić ili uz planetarno poznatog tužioca po skandalima Olega Čavku sa kojim, kad god izgladni – Ajanović ode na večeru. Zbog toga je, pisali su mediji a Ajanović uzvraćao tužbama za klevete, čak i prije odluka VSTVa zubar znao ko će biti i gdje izabran u pravosuđu, prije nego se to zvanično saopšti. Ali su zato sve prijave protiv njega kao i one protiv njegovih profesorica sa stomatologije koje su švercovale implatante iz Amerike (Ajanović je to umirio obrazloženjem da se radi o donaciji iz Amerike za edukativne svrhe) pa uhvaćene na aerodromu, završile nigdje i zubar Ajanović je i dalje slobodan i uticajan faktor iz sjenke, evo Škrijelj ga je postavio da konačno ‘presudi’ Sebiji Izetbegović.

Da ima i imalo normalnosti u državi BiH ovakva farsa se ne bi provodila pred očima javnosti u rektorskom uredu već bi bila okončana u tužilaštvu ili na Sudu (obzirom da ne treba u slučaju Sebije biti ni vještak ni stručnjak, jednostavno svi znamo golim okom osim onih koji to neće da znaju, da je Sebija nadriginekolog i nadriprofesor i da nije studije ni završila na zakonit i legalan način, nije ih uopšte ni završila), međutim kako te normalnosti odavno nema u BiH, ostaje da vidimo kako će taj posao pravosudnih organa obaviti Škrijelj uz pomoć zubara.

Iako javnost od ove ‘zadnje Komisije’ Škrijelja očekuje mnogo (bez ikakvog razloga) ničeg spektakularnog se tu neće desiti. Može se očekivati samo još neka najnovija i slična ; recimo ekspertna Komisija. Može se također predvidjeti kako ova rektorska Komisija ocijeni da su ‘utvrđene nepravilnosti’ pa da opet sve te silne nalaze (hrpa rukom ispisanih i neovjerenih dokumenata) Komisija proslijedi ‘nadležnim organima’, dok se Seki samo izrekne mjera zabrane predavanja studentima. Dosta ih je svih ovih godina nakaradno učila. Kakvu god odluku da donese, Škrijelj zna da tu ipak nije ‘kraj balade’, slijede upravni sporovi i novi ‘rokovi’, ali računa kako će sa tim ovaj ‘vruć krompir’ zauvijek izbaciti iz rektorskih ladica a on u očima javnosti ostati zapisan kao ‘pravednik’. Pa makr i ‘bez pokrića’.

Sudeći prema zubima koje je Ajanović pravio svom jaranu Tegeltiji sadašnjem savjetniku Milorada Dodika i ‘potkivaču’ koji se sa tim hvalio po novinama i televiziji, bojati se da će i ova očekujuća odluka rektora i Ajanovića biti upravo takva.

Ružno je, čak i mizerno, raspravljati o nečijem izgledu ali ako su ruglo od zuba bivšeg predsjednika VSTVa Tegeltije remek djelo zubara Ajanovića, onda sigurno bolja neće biti ni odluka njegove Komisije o diplomi lažne ginekologinje i ‘profesorice’.

photo : dr. Muhamed Ajanović i bivši predsjednik VSTVa Milan Tegeltija, manja slika : rekor SU Rifat Škrijelj, arhiv