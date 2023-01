Kako je Denis Bećirović pojeo sopstvenu sliku na torti : Zlatko Lagumdžija ‘grobar socijaldemokratije’ otpočeo, Denis Bećirović sa njim dovršava razbijanje partije koja ga je postavila u Predsjedništvo, ujedno jače od Bakira Izetbegovića rastura ‘osmorku’

Nakon što je od beznačajnog i bezbojnog vječitog uhljeba bh politike zasjeo u stolicu bh Predsjedništva uz pomoć i podršku ‘osmorke’, Denis Bećirović je već svojim prvim potezima pokazao da je kao čovjek i političar bez karaktera i obraza, kao zvaničnik države još veći politički ološ, u rangu Željka Komšića, Dodika ili Bakira Izetbegovića.

Nije problem u tome što je nakon inauguracije otišao u Potočare, problem je što je ostao dosljedan sebi : posjetio je Fatu Orlović u Konjević Polju i još se počastio tortom sa svojom slikom. Takva narcisoidnost i budalaština te čista zloupotreba ove stare žene odavno do tada nije viđena na bh politčkoj sceni ali se iz tog poteza već dalo naslutiti da ovaj permanentni uhljeb državne blagajne i profesor nije odmakao daleko od silnih ‘papaka’ koji se prodaju i prostituišu na državnim trotoarima svaki dan pred našim očima za dobru lovu, rušeći i glasače i izbornu volju te da će mu glavna ‘karta’ biti poznati bh ‘patriotizma hulja’ pod plaštom ‘bitke za državu’.

Izborom svojih pet savjetnika Bećirović je u startu načeo načela i pravila svoje izborne baze ‘osmorke’ tako što je umjesto ‘stručnih, mladih i prvjerenih kadrova’ čime se hvalila ‘osmorka’ iz mrtvih povukao metuzaleme bh državnih jasala i korumpirane i aferama opterećene nekadašnje kadrove koji su služili svim sistemima i svakoj vlasti, uključujući i SDA mafiji protiv koje je rigao vatru pred izbore.

Dok je bh medijska scena lovila ‘papke’ i ‘papkare’ koje je SDA kupovala u cilju održavanja na vlasti, ovaj ‘rumeni’ a bezbojni politički fićfirić do tada poznat samo po svojim pismima i ‘reagovanjima’ i po debeloj koverti pripremao je teren za lagano rušenje svoje izborne baze koja mu je dala ovakvu značajnu funkciju bez koje bi se samo pominjao po svojim patetičnim i bezveznim naglabanjima po internetu i u parlamentarnim klupama, svesrdno radeći u korist SDA.

Njegov prijedlog bh ambasadora koji je osvanuo u medijima jučer, potvrdio je konačno da je ‘osmorka’ predvođena SDP Partijom i Nerminom Nikšićem, strankom NiP Dine Konakovića i ‘Našom stranko’ Edina Forte u velkoj dubiozi i da ‘trojanske konje’ ne treba tražiti daleko od sebe. Listu ambasadora koju je dao medijima kao da mu je sastavljao Bakir Izetbegović, ni on je ne bi bolje skitio.

Kao da nije. To potvrđuju silne negativne reakcije ali i zbunjenost, nedoumica i izjave Nikšića, Konakovića ili Vojina Mijatovića podpredsjednika SDP matične stranke Bećirovića iz kojih proizilazi da se Bećirović sa njima nije uopšte konsultovao niti su prijedlozi razmatrani na organima stranaka ‘osmorke’. Ali zato Bakir Izetbegović ima razloga za slavljem, Bećirović se potrudio da mu uljepša i produži politički život, što je izgleda Denis i planirao i dogovorio sa njim. Drugačije se ne može objasniti njegov popis imena budućih ambasadora, posebno nekih od njih.

Zlatko Lagumdžija je, evo, njegov izbor za bh ambasadora u UNu a svi znamo ko je i šta je Lagumdžija koji je iz SDPa izbačen decembra 2014 i od tada na sve načine pokušava da se nakači natrag na državnu sisu. Ovaj ljigavac i poltron, milioner i vječni putnik po nekakvim forumima i fondacijama ‘svjetske klase’, čovjek koji je SDP partiju uništio svojom prljavom politikom i aferama i pljačkama imovine, i koji je u kandidaturi javno tvrdio da je Bećirević loš prijedlog ‘osmorke’, suradnik i podržavalac SDA bulumente iz ‘sjenke’ od Alije Izetbegovića pa sve do sada, javno se zahvalio ‘drugu Bećiroviću’ što ga je stavio na popis te prihvatio kandidaturu. ‘Slučajni prolaznik’ (kad je navodno u ratu uhapšen Alija Izetbegović sa njim je u avionu bio i Lagumdžija, tada je Srbima rekao da je ‘slučajno tu’) i tajni hadžija (obavio umru kao ministar vanjskih poslova BiH) je konačno odahnuo, vratio se ‘državi’ i njenim resursima, nastaviće gdje je nekad stao u svojoj ulozi sa SDA jaranima.

No, ni to nije sve. Bećirević je za ambasadora predložio i SDA igrača, zeta Bisere Turković Harisa Hrlu (šalje ga u Indiju), pa nekakvog ‘nezavisnog novinara Erola Avdovića. Novinara koji je javno podržao Sven Alkalaja kad je taj uzdržanim glasom u glasanju o rezoluciji podržao teror Irana i tamošnja rušenja ljudskih prava i demokratije. Avdović se za ovu funkciju pripremao već godinu dana, u penziji je pa je zgodno da ostatak života provede u Evropi, u Belgiji, gdje ga šalje Bećirević, za stolicu se pripremao silnim intervjuima na tv ‘Hayat’, tv ‘Bir’ Islamske zajednice i na mnogim drugim medijima. Na spisku Bećirevića su i supruga Esada Bajtala analitičara i sociologa Elma Kovačević koja ide u Crnu Goru, zatim Damira Arnaut iz ‘Naše stranke’ kojeg šalje u Njemačku, dogradonačelnik Sarajeva Haris Bašić (Narod i pravda) putuje u Vijeće Evrope dok je Amina Arifović pripremljena za Italiju a Anesa Kundurović u Dansku.

Listu Bećirovića treba usvojiti na Predsjedništvu i, iako se Milorad Dodik oglasio trvdnjom da je neće podržati, lista će proći. Zato što je to ‘pravilo’ u Predsjedništvu : ti se ne miješaj u moje a ja ću podržati tvoje kandidate. Kako su SDA i DF dva oka u ludoj glavi, neće to biti težak posao za Bećirovića, međutim ovakvim izborom on je zapravo samo odradio posao za Bakira. I iznevjerio i ‘osmorku’ i omalovažio sve svoje principe i stavove sa kojima nas je onako profesorski zasipao pre izbore. Kako je izbor Lagumdžije na ovo mjesto pri UNu već spominjano kao mogućost još novembra prošle godine, te kako sadašni predsjednik Nikšić tvrdi da ne osporava pravo Bećirovića na njegov izbor ali dodaje da o tome ništa nije znao (pitanje je uopšte šta zna Nikšić a i inače ovo mu je zadnji mandat u SDPu), SDPu slijedi zasigurno potres a možda i djelimični raspad. Naime, Vojin Mijatović podpredsjednik ove partije je još dok se šuškalo oko Lagumdžije javno izjavio da će, ako se to desi, ‘SDP puknutu u 12.000 komada’.

Neće se tlo lako smiriti ni u NiPu. Zato jer će Dino Konaković na mjestu ministra vanskih poslova imati težak zadatak u suradnji sa Bakirovim kadrovima. Međutim, ovakva ‘0smorka’ nije boljeni zaslužila.

photo : kandidati Denisa Bećirovića za bh ambasadore, Lagumdžija i Erol Avdovi u sredini, Damir Arnaut i Haris Hrle desno, arhiv