H2O kradljivci : Pored domaćih tajkuna vodu nam u sarajevu kradu i ‘Amerikaci’ : siva eminencija SDA bulumente Alija Budnjo vodu javno krade preko ‘rezervnih uređaja za napajanje’ a Haris Ihtijarević preko Mc Donald’s franšize i cijevi ‘Avaza’

Navikli smo se da se u BiH krade i pljačka sve što se stigne, to nam je postala karakterna osobina, kao što smo navikli i na to da nam organi ganjanja šute na prijave i medijske natpise koji se jedino i onako bez veze bave ovim krucijalnim pitanjem. Dakle, sve što se može drmnuti uzimaj, od tendera do šahtova i oluka sa bogomolja do obuće u džamijama, ne misli na kaznu, razmišljaj ko ti je matična stranka i neboj se. Ni Boga ni države.

Međutim, oprez. ako nisi u stranci koja je na vlasti ili u dobrim vezama sa Islamskom Zajednicom, moraš računati na žestoku i nemilosrdnu reakciju države i pravosuđa. U protivnom, kad pošteno hapiš lovu, daj nešto donacije stranci ili džematu, zaposli kojeg rođaka ili jarana, onda se ne boj Boga, sve ti je oprošteno Gore, sa zakonima i Dolje će mo lako, oni nisu ionako pisani zbog sirotinje i harača, već su skrojeni po mjeri vlasti.

Eno, još 2019. godine po prijavi Elmedina Konakovića inspekciji i tužilaštvu, naš biznismen i donator (izgradio je čak i džamiju, molim fino neka ga Allah još više nagradi) Alija Budnjo, predratni električar, ‘žestoki borac u redovima ArBiH’, poslije u vrhu SDA u Sarajevu, sada milioner sa nekoliko hotela na Ilidži otetih ‘Alijinim certifikatima’ u pljačkaškoj privatizaciji, prijavljen je za krađu vode za potrebe svojih hotela. Budnjo se dosjetio pa nekoliko metara dalje od šahta Komunalija izbetonirao rezervni kojeg je spojio na državni a onda je voda kao nafta potekla a točkići na vodomjeru stali. I nakrao se pofino, inspekcija je izračunala da je za par godina puneći bazene i restorane hapio preko 300.000 KMa, međutim tužilaštvo ne istražuje. Zna se ko je u BiH država ako je iznad države.

Poslije će Budnjo poznat po svojoj izjavi na tv ‘kako je sve stekao sa 20 KMa u džepu’, optužiti Konakovića da mu je ostao dužan preko 200.000 KMa dok je vodio Košarku BiH i krkao njegovu hranu, a inspekcija i organi gonjenja stali, ‘ne znaju’ kuda da krenu. I dok se Sarajevo u to vrijeme gušilo u redukcijama i tužbama običnim smrtnicima po stanovima, Budnjo je slavodobitno utvrdio kako za te svoje rezervoare ‘ima urednu dokumentaciju’, poslije mjesec dana prepiske po medijima svi smo zaboravili Budnjine kišnice, jer tužilac ne nasjeda na te provokacije, dakako. Kao što nije nasjelo ni na namjerno brisanje kamera u njegovim hotelima u slučaju ubistva Dženana Memića, budući da osim Tužilaštva čitavo Sarajevo bruji da je mladić Dženan ubijen zahvaljujući Budnjinom sinu a izbrisani snimci žalosno kriju tu tajnu već sedma je godina.

Prije nekoliko dana, pojaviće se vijest da se voda može ukrasti i na drugi način, samo je stvar maštovitosti tajkuna i njegovih sposobnosti. Ukidanjem poznate američke franšize brze ishrane McDonald’s restorana u Sarajevu doznali smo, jel’te, da vodu koja nam život znači ne kradu samo domaći bogatuni i ratni profiteri, evo, kažu, kradu nam je i ‘Amerikanci’.

Naime, direktor sarajevske kompanije ‘Gliese 581g’ koja je upravljala sa tri restorana u Sarajevu i koja su Amerikaci zatvorili da se ne brukaju sa balkanskim gulikožama i barabama, tajkun blizak SDA familiji i vlasnik nekoliko firmi, nekadašnji direktor Agencije za bankarstvo Haris Ihtijarević vodu je krao malo drugačije od Budnje. Ali originalno i uspješno. On se nakačio nelegalno na vodomjer novine ‘Avaz’ u zgradi na adresi Džemala Bijedića pa napajao restoran Amerikanaca a račune plaćao Fahrudin Radončić. Kad je pukla bruka oko navodnih dugova Mc Donalds’a za kiriju i rentu poslovnog prostora Banci koja je prešla milion KMa, Amerikanci su odustali od BiH i ugasili ove lance brze hrane u BiH. Tada se otkrilo kako je Ihtijarević izdavao na račun Amerikanaca i zakupljen prostore za marketing, nije ‘klepao’ samo vodu koju je plaćao ‘Avaz’ a on naplatio od Amerikanaca. Ali, on se ležerno provozao u skupocjenom vozilu marke ‘Lamborghini’ kojeg je na leasing’ i na karticu McDonalds’a pribavio za sebe pa mu onda ova krađa za sada utvrđenih 12.000 KMa za koliko ga tuži ‘Avaz’ došlo kao melem na dušu. I sa onim inteligentnim osmijehom ipogledom načisto ubija u pojam i mudro šuti.

Jer zna, da ‘od toga nema ništa’, čak se nije ni slovom oglasio zbog zatvaranja ovih restorana u Sarajevu. Zna on da je nama uvijek bio draži ćevap ili burek od ovog ‘zapadnjačkog sranja’, koje je uz sve pompe i presijecanje vrpci otvoreno nekad davno u glavnom bh gradu.

Vjeruje se da će, kad progovori o ovoj sramoti i kaljanju ugleda Amerike reći slično kao i Alija Budnjo. Kao svaki vjernik kradljivac kad se optuži za kriminal. ‘Samo se Allaha bojim’. I tu je kraj priče. I za novinare i za Sud i Tužilaštvo. Kao nekada u ‘onom mračnom komunizmu’ kad se uzvikivalo ‘priznajem samo Sud svoje partije’. Za krađu vode neće mu faliti ni dlaka sa glave, kad mu već ništa nije zafalilo dok je zapošljavao rodbinu i djecu ahbaba od Šefika Džaferovića pa naniže i na više u Agenciji za bankarstvo.

To sa H2O nestašlukom mu došlo kao da je izgradio koji bunar u Africi. Slika i prilika Budnje.

photo : Haris Ihtijarević propala McDonald’s franšiza u BiH i Alija Budnjo, arhiv