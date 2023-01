Historijska glupost Denisa Zvizdića i zbunjujuća odluka Ustavnog Suda BiH po njegovoj apelaciji : sad nam je i zajedništvo u BiH neustavno !

Kad neznaš kako bi dospio u novine ili kako bi dokazao svoj ‘patriotizam’ po svaku cijenu, sjedni pa napiši apelaciju. To je, pored ‘fejsbučenja’ i medijskog nadmudrivanja jedna od osnovnih ‘djelatnosti’ bh političkih uhljeba i štetočina, drugo ništa ni ne rade. I ne samo njih.

Iako ima na desetine odluka Ustavnog suda, kako onog BiH tako i Ustavnog Suda FBiH koje niko ne poštuje niti primjenjuje (a svi se zaklinju na pravo i Ustavni Sud dok uzimaju samo ono što im odgovara), apelacije frcaju iz dana u dan, Ustavni Sudovi ne trebaju da brinu o svojoj normi. Ne trebaju ni podnosioci apelacija na čijem čelu je Bakir Izetbegović, pa onda dolazi Željko Komšić, Šefik Džaferović, Denis Bećirević ili Denis Zvizdić, svi se drže one Zmaj Jovine doskočice ‘gdje god nađeš zgodno mjesto, apelaciju posadi’. Faktički i stvarno toliko je odluka Ustavnih Sudova da se s pravom postavlja pitanje : čemu i zbog čega služi Ustav BiH kad skoro svaki njegov članak treba ispravljati Ustavni Sud?

U toj kolotečini neupotrebljivih pa čak i bezvrijednih odluka Ustavnih Sudova (jer ih niko ne pošuje niti provodi), ova odluka Ustavnog Suda BiH objavljena jučer po apelaciji Denisa Zvizdića je nadmašila sve od sada donešene odluke. Decenijski uhljeb SDA partije i dugogodišnji familijarni jaran dinastije Izetbegovića a sada član vrha strake Dine Konakovića (NiP) koji je samo zbog nekandidovanja za člana bh Predsjedništva napustio svoju vječnu bazu u SDA i prestrojio se u tabor druge stranke nadajući se boljoj poziciji, ništa konkretnog ne radi osim što se samoreklamira i medijski izgrađuje ‘imidž evropskog i modernog političara‘, podnio je apelaciju Ustavnom Sudu BiH tražeći da se u Zakonu o zastavi i grbu BiH izbriše kao neustavna riječ ‘zajedničke institucije’, obrazlažući to rušenjem bh države kao suverene zemlje, a Ustavni sud donosi odluku po kojoj prihvata mišljenje ovog monotonog i dosadnog profesora te utvrđuje da će mo u buduće umjesto stavljanja zastave na ‘zajedničke institucije’ postavljati zastavu ‘na institucije BiH’, čime Ustavni sud BiH kao i Zvizdić odbranjuje suverenitet i integritet države BiH koji je, je li, narušen Ustavom i zakonom.

Odmah se poslije toga oglasio Zvidić jer je to i bio cilj, kako je ovo ‘historijska odluka’. Da se razumijemo, odluke Ustavnog suda se moraju poštovati ali svaki, pa i priučeni pravnik, zna i vidi da je to zapravo historijska glupost Zvizdića, dok je odluka Suda u najmanju ruku čudna i zbunjujuća. Utvrđuje i naređuje brisanje odrednice ‘zajedničke’ ispred ‘institucija’ slijedom čega nam u BiH od sada pa nadalje zajedništvo postaje neustavno.

I ničim ovakva odluka neće ni odbraniti niti poboljšati ili učvrstiti ni suverenitet ni državu BiH zbog razloga već navedenih, još i zbog ovoga : samo će dodatno raspirivati bespotrebne svađe i natakanja oko zastave i drugih nama dragih simbola, implicirajući da nam je u BiH sve različito i da nema zajedništva čak ni i Ustavu BiH. Umjesto da i političke štetočine i Ustavni sudovi ispravljaju goruće i važne za državu i građane probleme, bave se perifernim stvarima i mlate praznu slamu.

Zastavu BiH koju Zvizdić želi kačiti ne na zajedničke već na institucije BiH će i dalje svi kačiti kao i do sada, mnogi je nažalost neće kačiti nikako, živi bili pa vidjeli. Osim toga, u duši ovog narcisoidnog profesora, čak i kad u apelaciji govori o ‘žutom bh trokutu‘, još se viHori ona ratna i zabranjena sa ljiljanima koja je više u upotrebi od zvanične, čak i u njegovim nezajedničkim kancelarijama. No, isplatilo se, danima će mo gledati historijsku sliku i čitati još značajnije doprinose Zvizdića u očuvanju ustavnosti i suvereniteta države.

Dokle se sa ovim glupostima koje evo čak toleriše i potvrđuje i najviši bh Sud otišlo, govore i podaci i namjere ‘akademika Muamera Zukorlića’, profesora koji je po svaku cijenu htio ući u bh Parlament pa u mjesec dana promijenio nekoliko stranaka i osvojio veliku nulu glasova i potonuo, te silna medijska naglabanja bolesnog za medijima sandžaklije Suada Kurtćehajića, koji već razmišlja o slijedećoj apelaciji : ukidanje naziva Republika Srpska. Koja je također ‘historijska’. O ovoj apelaciji već godinama razmišlja i Bakir Izetbegović i drži je pripremljenu u ladici čekajući povoljan trenutak, kao i mnogobrojna internet kamarila botova i ‘analitičara’, bez da ikada pomenu da je tvorac entiteta Republika Srpska njihov vožd Alija Izetbegović, za očekivati je da se ona uskoro kao izraz ‘probosanskih i probošnjačkih’ patriota preda u kancelariju Ustavnog Suda. Da bi imali čime da se zabavljamo, dosta smo se naigrali sa onim silnim i apelacijama i odlukama ustavnog Suda o 9. januaru, slijedi nastavak.

‘Akademik’ Kurtćehajić ima u pripremi i apelaciju oko brisanja odredbi Ustava BiH u članu gdje se navodi da je ‘BiH sastavljena’ od entiteta, tražeći da se riječ ‘sastavljena’ izbaci kao neustavna jer ‘asocira’ da je država ‘rastavljena‘ ili je bila takva a što se ‘ne smije dozvoliti’. Kaže, umjesto te odrednice treba da piše ‘da se BiH SASTOJI..’

Ujedno profa – ‘akademski’ Kurtćehajić najavljuje i podnošenje zahtjeva UNu, kojim će se tražiti ‘mišljenje’ o tome da je Republika Srpska’ neprikladan i nedozvoljen naziv entiteta, kao prvi korak ka ukidanju tog imena. Koje ‘mišljenje’ je po njemu, naravno, ‘historijskog značaja‘. Kao da nam nije dovoljno apelacija, deklaracija i rezolucija koje nikoga ne obavezuju niti šta mijenjaju, idemo i po ‘mišljenja’.

Ako se i kada i podnesu takve apelacije pa ako i kada i dobijemo ‘odluke’, onda će sve u BiH biti potaman jer će se znati da nismo ‘sastavljeni’ već da se ‘sastojimo‘. Od neviđenih budalaština.

photo : ‘historijska slika’ Denisa Zvizdića, arhiv