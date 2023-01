Kako se nacionalistički i razbojnički napad na srpsku djecu sportiste u Sarajevu pretvorio u ‘navijački ponos’ nekih ‘domaćih budala’ a kako su ubodi nožem huligana postali ‘ogrebotine na guzici dušmana’

* Zapaljiva nacionalistička i mrzilačka retorika politike i političara na prostorima državica ex Yugoslavije daje vidljive rezultate, zadnji događaj u Sarajevu kada je grupa huligana sa suzavcima, nožem i fantomkama napala djecu i roditelje ekipe iz Srbije na sportskom turniru na Ilidži to potvrđuje, prije toga su djeca iz Hrvatske odsvirala poznatu ‘tradicionalnu’ hrvatsko-bošnjačku himnu sporta i naroda : ‘ubij, ubij Srbina’. Još malo prije, u ‘evropskom Jeruzalemu’ neki ‘nestašni i psihički poremećeni’ mladići su za Novu Godinu izbušili gume na autu srpske registracije dajući odličnu reklamu ‘gradu otvorenom za sve i svakoga’. Jednostavno rečeno, naša djeca više ne pitaju svoje roditelje gdje su im oni bili u zadnjem bh ratu, naučili od njih.

* Policija i tužilaštvo odradili su svoje, pohapsili desetak učesnika ovog krivičnog djela, određen im je i jednomjesečni pritvor, mediji koji su pored političara jednako za ovo krivi ako ne i više su ‘šokirani’, uplašeni da će ostati bez top-tema i senzacija, vlasti u Sarajevu smiruju situaciju ali društvene mreže gore, ne možeš sve pofatati i isčitati. Slijedi nastavak poznate bh pravosudne sapunice i pranje ulica i počinilaca, kao poslije one parade ponosa kada su šmrkovi komunalaca ‘očistili’ nečistoću ‘bolesnika’ LGBT učesnika sa trotoara.

Javljaju se majke uhapšenih među kojima ima i potomaka važnih ‘čivija’ u bh policijskim strukturama sa tvrdnjom kako su njihova djeca sa palicama i fantomakam poštena i fina i ‘odgajana u duhu naše vjere’ što je odlična reklama za ‘našu vjeru’, javljaju se razni analitičari koji pojašnjavaju ovaj ‘sarajevski fenomen’ koji to uopšte nije, mnogi ‘kolumnisti’, predstavnici policije i silnih udruženja su ustali direktno u odbranu ovog maloljetničkog kriminala proglašavajući to prekršajem, kršenjem javnog reda i mira, opštepoznati ‘čuvari naše države’ su požurili (‘nema izvinjenja u moje ime’) da se unaprijed ograde od postupka hapšenja i procesuiranja ovih uličnih razbojnika.

* Onda su na scenu stupili botovi SDA kleptokratije nakon što je vlast u Sarajevu uputila izvinjenje za ovaj događaj pa su na socijalnim mrežama otvorili lov na Konakovića, Nikšića i Fortu, čitavo Sarajevo je izlijepljeno sa uvredljivim plakatima na kojima su ‘izdajnici’ u čemu se prepoznaje rukopis Faruka Kapidžića, notornog kabadahije Harisa Zahiragića ili otrovnog nacionaliste Reufa Bajrovića. More komentara u cijevima internet kanalizacije načisto su zapušili vasionu, narod je na nogama : ubiti a ne samo ubosti ili premlatiti ‘din-dušmane’ naše države, vlasti Kantona Sarajeva su ‘dritani’, ‘abdićevci’, ‘izdajnici’, šta se oni imaju kome izvinjavati, to što se desilo je nešto prirodno i najlogičnije.

* Generalno, odbrana ovog nacionalističkog siledžijstva i kriminala, svodi se na poznatu SDA matricu koju je davno lansirao Alija Izetbegović kada je ratni zločin Mušana Topalovića Cace na Kazanima i po Sarajevu u pitanju a ona glasi.

‘To je usamljeni incident nekih naših domaćih budala’ i nije opšta pojava, sve što smo ‘mi’ uradili ili što činimo je opravdano i ‘čisto’, ono što su drugi nama uradili je neoprostivo i treba kažnjavati ne samo ove, već i sve buduće potomke. Ovu matricu je pomno razradila SDA kriminogena bratija u vlasti i njegovala je sve ove teške i bolne decenije vladavine nad državom i narodom, sad žanjemo plodove. I to na način da se za svaki kriminal, korupciju ili nepotizam uhvatimo prošlosti, brojanjem ratnih rana i gelera ; a šta su oni nama radili.

Dakle, svaki ‘naš’ počinilac kriminala od najlakšeg do najtežeg je opravdano kriminalac ako je u bh ratu ranjavan kao Asim Sarajlić ili Fadil Novalić (primjera ima koliko hoćeš), dok sve ono što ‘mi’ učinimo drugima u Sarajevu ne smije biti kažnjivo jer prošlost to abolira. Tako je i sa ovim slučajem huliganstva u Sarajevu na sportskom turniru. Gdje se poteže obavezno : mi smo bili pod opsadom toliko dana i godina, nama su ubili toliko i toliko, neće nam šehidi oprostiti, oni su silovali i zatvarali u logore, pa prema tome, treba za to sve da ispaštaju potomci, djeca sportisti, bilo ko. Iako su Bošnjaci preživjeli genocid i stradanja (o brojevima bi se dalo diskutovati bez težnje licitiranja sa mrtvima), iako je Sarajevo bilo pod opsadom, ova fašizoidna matrica je pogubna ali uvijek funkcioniše. Ako se optuži neko iz redova ArBiH, eto ‘naroda’, tekbira i parola. ‘Svi smo mi…”, eto prozivki na Sud i Tužilaštvo, eto eliksira razblaživača, da vidimo ko je taj tužilac ili sudija koji će osuditi ‘našega’. Ovo ‘uvođenje u suru’ iliti ‘na pravi put državnih organa svakako daje rezultate, to dokazuju nakaradne presude, brzopleto puštanje iz pritvora (ubrzo će i ‘ova dječica’ sa fantomkama i suzavcem biti kod kuće i ‘braniti se na slobodi’), kažnjavanje do godinu dana pa otkup zatvora lovom, ili blesave ‘nagodbe’ sa tužiocima, sve je to odličan statistički zbir bh posrnulog i u politici ogrezlog pravosudnog aparata.

* Gledam i slušam kako predstavnici policije KS na tv već najavljuju otopljavanje zločina tvrdnjom da su naknadno ‘našli dokaze’ kako su djeca iz Srbije ‘provocirala sa zastavama’, pa ih je valjda opravdano i kazniti zbog toga, sarajevske tabadžije tipa vehabije Nihada Aličkovića vrte smontirani video koji ‘dokazuje’ da su djeca iz Srbije pjevala ‘ko to kaže, ko to laže Srbija je mala’ (što sve miriše na učešće ovog uličara antidaytonca i na njegove slične performanse po Sarajevu), advokati koji su već ‘usječeni’ daju nebulozne teorije i potpiruju vjerski i domovinski zanos, dok bošnjački mediji nabrajaju srbijanske tabloide i naslove koji su oštri i mrzilački kao i ovi u Sarajevu. Uvlači se u postupak i ‘pišanje u džamiji u Bijeljini’, poziva se na Haaške presude i genocid, kao da se ne zna da ne možeš jedan zločin pravdati drugim..

* Posebno, svima je glavna nit koju je davno izrekao ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa kriminogena ahmedija IZ BiH ‘šta se ba mi imamo kome izvinjavati’, ili ona njegova istraga u Gluhoj Bukovici nad silovanom djevojkom u mejtefu, kad je došao do zaključka da je hodža pedofil ‘izazvan’ : ‘sama si to tražila babe’.

Face post advokata Senada Bilića iz Sarajeva je skoro identičan izvjesnoj buli Elmedini Muftić koja već godinama ‘šehidi’ po sraoni Bošnjaci. net uz mali dodatak. Ovaj advokat je ovo razbojničko nacionalističko divljanje ‘naše djece’ podveo pod ‘navijački zanos’ naše omladine sa željom da oduzmu ‘kao trofej’ zastavu Kluba ‘Zvezdara’ i tvrdnjom da se ne radi o ‘nacionalističkom zanosu’, i direktno nabrajajući ‘šta su oni nama uradili tokom bh rata’ žalosno utvrdio. Malo je to što je učinjeno srpsko djeci, trebalo je više. Dokusuriti ih, nego. Ovako je on to pravnički zaključio, malo bolje od kolumnistice ‘Avaza’ (Almasa Hadžić) koja je djeci iz Srbije posložila sve grijehe počinjene nad Bošnjacima u zadnjih nekoliko godina kao da su djeca u tome učestvovala, zbog čega su još ‘dobro prošli’.

‘Neki će reći – nismo mi kao oni, mi se trebamo izdići iznad tog narativa. Da, zaista nismo isti i ako se kolektivno i ne izvinimo mi sigurno opet nećemo biti isti, nećemo biti kao oni koji su ispraćali tenkove na Novom Beogradu, koji su išli za Sarajevo, ali je krajnje vrijeme da se neke stvari uporede i poredaju, pa da nečija ogrebana guzica ne može vrijediti isto kao nečija skinuta glava (recimo Vedran Puljić)… IZVINJAVAJTE SE, ALI NE U MOJE IME’.

Ne znam gdje je dotični učio pravne škole ali znam jedno : ako ovako rezonuje pravnik i advokat, onda nam je advokatura pa i pravosuđe ne ogrebana – već usrana guzica.

P.S. Sramotu Sarajeva pokušao je djelimično saprati sarajevski ugostitelj Sejo Brajlović kada je Srbima kojima su za Novu Godinu izbušili gume ponudio i odradio zamijenu istih, međutim dočekala ga je hladna sarajevska matrica nacionalista i ‘čuvara države’. Osim što je proglašen ‘četnikom’ i ‘izdajnikom’, montirali su mu na društenim mrežama i slike ćevapa sa svinjetinom. Tek da ga izvedu ‘na pravi put’.

photo : sarajevski advokat Senad Bilić lijevo, desno – djeca učesnici turnira u Sarajevu, arhiv