Aleksandar Vučić srbijanski predsjednik sopstvenim foto–montažama potvrđuje onu čuvenu svoju misao : samo magarci nikad ne mijenjaju mišljenje’

Kišobrani ili ambrele (od latinskog ‘umbra’ : hlad ili sjena) pojavili su se davno, još u 11. vijeku prije Krista u Kini kada su ljudi umjesto velikih listova počeli zaštitu ovom spravom koja štiti od padavina ili sunca. Poslije su ga preuzeli i dogradili u Egiptu i Perziji da bi u Evropu stigao tek u 16. vijeku. Prvi rasklopivi kišobrani od platna i žice nalik današnjima smislili su Englezi 1850. godine i koristile su ga samo žene. Danas je to prava industrija, kišobrana ima na stotine vrsta, koriste ga jednako i žene i muškarci, sa pojavom političara ex Yugoslavije dobili smo i novu vrstu dobro plaćenog zanimanja ; držači kišobrana.

Kišobrani se kako im sam naziv govori drže iznad glave da nas odbrane od vlage i sunca, međutim pravu funkciju kišobrana koju smo mogli vidjeti samo u špijunskim trilerima, nadopunio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, u svom zadnjem nastupu na tv ‘Happy’ Tihomira Marića. Wikipedia je njegovo poimanje i iskustva ovom spravom već nadogradila i obogatila.

Po ovom majstoru marifetluka i mentalno sumnjivog političara te konstruktora drame i bolesne zajebancije kišobran je osim što pokriva glavu još i odlično odbrambeno sredstvo za zaštitu lica u neugodnim i opasnim situacijama i proizvodi se u raznim oblicima, kao što su recimo kalašnjikov ili gajba pive. U svom gostovanju na tv Aleksandar Vučić je na pitanje novinara da li je tačno da je pucao iznad Sarajeva i donosio pivo Šešelju svom ocu i učitelju bez da trepne odgovorio da su to insinuacije i foto montaže.

“Čudna je logika, od deset i po godina sam na vlasti, nikada nisam rekao ružnu riječ, a oni su me nazivali ‘snajperistom sa brda’, onda su mi u montaži stavljali umjesto kišobrana pušku. Sve su izmislili. U fotomontaži su mi stavili pušku, a nosio sam kišobran. Izmislili su, kao što su izmislili i to da sam nosio Šešelju pivo. Nosio sam izborni materijal, a ne bi me bilo sramota i da jesam”.

Tako je Vučić foto-shop montažama objasnio originalne ratne fotografije ponad Sarajeva gdje se vidi da nosi gajbu piva četničkom vojvodi Šešelju i Tomi Nikoliću bivšem predsjedniku Srbije također vojvodi ili dok stoji ispred Šešelja sa kolegom koji u ruci drži kalašnjikov, hoću reći kišobran.

Da je Vučić psihički opasno zglajzao političar pokazuju mnoge epizode njegovog predsjednikovanja, i da mijenja svoje mišljenje svakodnevno po onoj njegovoj ‘samo magarci ne mijenjaju svoje mišljenje’ ilustracije radi jer ih ima na pretek, navešćemo samo jednu. Onu kad je tvrdio da će se boriti za priraštaj a protiv ‘bijele kuge’ u Srbiji tako što će graditi manje zgrade umjesto nebodera, jer je dokazano ‘da je plodnost veća u seksu samo do tri sprata, ne više’.

Odbrambeno-oslobodilačku misiju kišobrana potvrdio je i jula 2015. kada je napadnut u Potočarima na komemoraciji žrtvama genocida kada je ustvrdio kako bi ‘izgubio život da nije imao kišobran iznad glave’. Od kada se, kažu vijesti, ne odvaja od ove sprave, više vjeruje kišobranu nego vlastitom obezbjeđenju. Kad završi sa politikom ako ikad to preboli, postaće pravi pravcati kišobrandžija. Njegovi kišobrani će imati čudnovate i do sada neviđene modne dizajne, najviše će izrađivati patente u obliku kalašnjikova ili gajbice za pivu.

photo : Aleksandar Vučić ispod kišobrana u Potočarima jula 2015. godine, desno sa kišobranom u obliku gajbe za pivo iznad Sarajeva u čašćavanju četničkih vojvoda Šešelja i Tome Nikolića, dolje lijevo u krugu : sa kišobranom kalašnjikovim u bh ratu u susretu sa Šešeljem, sasvim desno – razni tipovi kišobrana, arhiv